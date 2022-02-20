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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
1:0
Перерыв

Стадион:
Анже
0'
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Тюрам Кефрен
1:0
19' Гол
Клюйверт Джастин
34' Желтая карточка
Думбия Сулейман

Ход матча

8'
 
Мансо Венсан
Кабо Джимми
11'
Тюрам Кефрен
 
19'
Клюйверт Джастин
(Бар Мельвен)
1:0
34'
 
Думбия Сулейман

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 131
Ницца 90.1% (118)
X 7.6% (10)
Анже 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Анже
1.81
5.10
5.70
Все Коэффициенты
Новости
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
21
Клюйверт
Джастин
9
Дольберг
Каспер
7
Делор
Анди
30
Петкович
Даниель
11
Кабо
Джимми
6
Эбосс
Энцо
8
Траоре
Исмаэль
24
Ромен
Тома
3
Думбия
Сулейман
10
Фюльжени
Анжело
2
Менди
Батиста
23
Бенталеб
Набиль
7
Буфаль
Софьян
21
Чо
Мохамед-Али
Ницца
4-4-2
Анже
5-4-1

История личных встреч

Ницца
Анже

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.4
Дольберг Каспер 7 (2) 0.28
Делор Анди 6 (1) 0.24
Клюйверт Джастин 3 0.12
Тюрам Кефрен 3 0.12
Аталь Юсеф 2 0.08
Будауи Хишем 2 0.08
Бар Мельвен 1 0.04
Гессан Эванн 1 0.04
Лемина Марио 1 0.04
Стенгс Келвин 1 0.04
Тодибо Жан-Клер 1 0.04
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 6 (5) 0.24
Буфаль Софьян 5 (2) 0.2
Фюльжени Анжело 4 0.16
Траоре Исмаэль 3 0.12
Баокен Стефан 2 0.08
Ромен Тома 2 0.08
Чо Мохамед-Али 2 0.08
Унаи Аззедин 2 0.08
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.04
Бенталеб Набиль 1 0.04
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 6 0
Тодибо Жан-Клер 5 0
Данте Бонфим 4 0
Лемина Марио 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Аталь Юсеф 4 0
Будауи Хишем 4 0
Делор Анди 3 0
Бар Мельвен 3 0
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Гуйри Амин 2 0
Гессан Эванн 2 0
Шнайдерлин Морган 0 1
Амави Жордан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 6 1
Мангани Тома 4 0
Кабо Джимми 4 0
Ромен Тома 4 0
Буфаль Софьян 4 0
Фюльжени Анжело 3 0
Менди Батиста 3 0
Таиби Ванисс 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Бенталеб Набиль 1 0
Петкович Даниель 1 0
Нинга Казимир 1 0
Мбок Джейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
2
14%
5
25%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
6
43%
5
25%
76-90

Забито

20
13
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
4
20%
1
8%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
8
40%
3
23%
76-90

Пропущено

7
16
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
29%
5
31%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
29%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Забито

36
29
12 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
9 Не забивали 5
6
17%
3
10%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
4
11%
6
21%
31-45
6
17%
5
17%
46-60
5
14%
5
17%
61-75
13
36%
6
21%
76-90

Пропущено

21
36
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
2
10%
7
19%
1-15
5
24%
7
19%
16-30
5
24%
1
3%
31-45
2
10%
8
22%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
6
29%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0
Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0
Анже
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1
Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 18 5 2 53 - 22 59
2. Марсель Заявка 24 13 7 4 38 - 22 46
3. Ницца 1:0 Заявка 25 14 4 7 38 - 21 45
4. Страсбург Заявка 24 12 5 7 46 - 29 41
5. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
6. Нант Заявка 25 11 5 9 34 - 29 38
7. Ланс Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
8. Монако Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
9. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
10. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
11. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
12. Брест Заявка 24 8 7 9 33 - 36 31
13. Анже 0:1 Заявка 25 7 8 10 30 - 36 29
14. Реймс Заявка 24 6 9 9 27 - 28 27
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Сент-Этьен Заявка 24 5 6 13 24 - 45 21
17. Труа Заявка 24 5 6 13 21 - 36 21
18. Метц Заявка 25 4 9 12 25 - 45 21
19. Лорьян Заявка 24 4 9 11 20 - 38 21
20. Бордо Заявка 24 4 8 12 36 - 61 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
3. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
4. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
5. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
6. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
7. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца 1:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
12. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
13. Анже 0:1 Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
15. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
2. Ницца 1:0 Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 12 5 3 4 19 - 16 18
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
8. Анже 0:1 Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
9. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
11. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
13. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
14. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 12 3 1 8 10 - 23 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
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Прогнозы 131
Ницца 90.1% (118)
X 7.6% (10)
Анже 2.3% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Анже
1.81
5.10
5.70
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Где смотреть матч Ницца 1:0 Анже онлайн


Прогнозы на матч Ницца 1:0 Анже

Исход игры
Ницца
90.2% (120)
Ничья
7.5% (10)
Анже
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.51% (57)
Меньше
56.49% (74)
Обе команды забьют
Да
47.33% (62)
Нет
52.67% (69)
Популярный счёт
2:1 Ницца
31.6% (42)
1:0 Ницца
26.3% (35)
2:0 Ницца
23.3% (31)
3:1 Ницца
6% (8)
1:1 Ничья
4.5% (6)
1:2 Анже
1.5% (2)
4:1 Ницца
1.5% (2)
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