Первый тайм

48' Думбия Сулейман видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

48' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Матч возобновится спорным мячом

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Анже выполняет удар от ворот.

43' Делор Анди из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

40' Ницца выполняет удар от ворот.

40' Бенталеб Набиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' После штрафного удара,который нанес Делор Анди мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

38' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

37' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Петкович Даниель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Дольберг Каспер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

34' Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи

32' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

32' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Ницца выполняет удар от ворот.

28' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

27' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Тюрам Кефрен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Ницца выполняет удар от ворот.

20' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О Л - Клюйверт Джастин забивает с левой ноги!

19' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Анже выполняет удар от ворот.

17' Менди Батиста из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Ницца выполняет удар от ворот.

17' Чо Мохамед-Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Анже выполняет удар от ворот.

15' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Ницца выполняет удар от ворот.

13' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ницца отменен из-за положения "вне игры".

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

11' Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Клюйверт Джастин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Анже выполняет удар от ворот.

7' Клюйверт Джастин из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

7' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Кабо Джимми получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Кабо Джимми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Ницца выполняет удар от ворот.

3' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Анже начинает с центра поля