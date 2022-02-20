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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
2:2
Перерыв

Стадион:
Страсбург
0'
1:0
4' Гол
Будебуз Риад
17' Желтая карточка
Джику Александр
1:1
21' Гол
Диалло Хабиб
1:2
30' Гол
Перрен Люка
2:2
34' Гол
Хазри Вахби
45' Желтая карточка
Юссуф Зейду

Ход матча

4'
Будебуз Риад
(Буанга Денис)
1:0
17'
 
Джику Александр
21'
1:1
Диалло Хабиб
(Ньямси Жерзино)
30'
1:2
Перрен Люка
(Гильберт Фредерик)
34'
Хазри Вахби
(Буанга Денис)
2:2
45'
Юссуф Зейду
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 135
Сент-Этьен 31.9% (43)
X 45.2% (61)
Страсбург 23% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Страсбург
3.19
3.70
4.10
Все Коэффициенты
Новости
50
Бернардони
Поль
14
Сако
Фалае
22
Мангала
Эльяким
3
Наде
Микаэль
9
Тиуб
Сада
28
Юссуф
Зейду
8
Камара
Махди
5
Колодзейчак
Тимоти
7
Будебуз
Риад
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
2
Гильберт
Фредерик
10
Томассон
Адриен
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
19
Каси
Антони
9
Гамейро
Кевин
20
Диалло
Хабиб
Сент-Этьен
3-4-1-2
Страсбург
3-5-2

История личных встреч

Сент-Этьен
Страсбург

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
5:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:2
КЛ
1:1
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 9 (3) 0.36
Норден Арно 2 0.08
Буанга Денис 2 0.08
Будебуз Риад 2 0.08
Колодзейчак Тимоти 2 0.08
Соу Саиду 2 0.08
Амума Ромен 1 0.04
Крассо Жан-Филипп 1 0.04
Трауко Мигель 1 0.04
Наде Микаэль 1 0.04
Камара Махди 1 0.04
Аушиш Адиль 0 0
Тиуб Сада 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 10 (2) 0.4
Гамейро Кевин 9 (1) 0.36
Диалло Хабиб 9 (1) 0.36
Томассон Адриен 7 0.28
Льенар Димитри 2 0.08
Уорис Маджид 2 0.08
Сиссоко Ибраима 1 0.04
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.04
Аолу Жан-Эде 1 0.04
Ле Маршан Максим 1 0.04
Прчич Саньин 1 0.04
Перрен Люка 1 0.04
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 7 0
Масон Иван 5 0
Гурна-Дуат Люка 4 0
Колодзейчак Тимоти 2 1
Буанга Денис 2 1
Юссуф Зейду 2 1
Хазри Вахби 3 0
Грин Этьен 1 1
Будебуз Риад 2 0
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Норден Арно 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Мангала Эльяким 1 0
Сильва Габриэль 1 0
Тиуб Сада 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Неу Иван 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 7 1
Ажорк Людовик 4 1
Ле Маршан Максим 4 0
Льенар Димитри 4 0
Томассон Адриен 2 1
Сиссоко Ибраима 3 0
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Ньямси Жерзино 3 0
Прчич Саньин 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Селс Матц 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Перрен Люка 1 0
Кандил Нордин 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
18
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
9
60%
5
28%
76-90

Пропущено

23
17
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
13%
3
18%
1-15
3
13%
5
29%
29%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
5
22%
1
6%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
8
35%
5
29%
29%
76-90

Забито

9
25
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
1
11%
1
4%
1-15
1
11%
5
20%
16-30
4
44%
5
20%
31-45
1
11%
1
4%
46-60
1
11%
6
24%
61-75
1
11%
7
28%
76-90

Пропущено

21
15
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
4
19%
4
27%
16-30
4
19%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
6
29%
1
7%
61-75
4
19%
2
13%
76-90

Забито

24
43
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 26
4 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
1
4%
2
5%
1-15
2
8%
7
16%
16-30
6
25%
8
19%
31-45
1
4%
5
12%
46-60
4
17%
9
21%
61-75
10
42%
12
28%
76-90

Пропущено

44
32
19 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 13
20 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 17
5
11%
5
16%
1-15
7
16%
9
28%
16-30
7
16%
5
16%
31-45
6
14%
4
13%
46-60
7
16%
2
6%
61-75
12
27%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1
Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3
Страсбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2
Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 18 5 2 53 - 22 59
2. Марсель Заявка 24 13 7 4 38 - 22 46
3. Ницца Заявка 25 14 4 7 38 - 21 45
4. Страсбург 2:2 Заявка 25 12 6 7 48 - 31 42
5. Ренн 2:1 Заявка 25 12 4 9 45 - 23 40
6. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
7. Нант Заявка 25 11 5 9 34 - 29 38
8. Ланс Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
9. Монако Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
10. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
11. Монпелье 0:0 Заявка 25 10 5 10 38 - 34 35
12. Брест 1:1 Заявка 25 8 8 9 34 - 37 32
13. Анже Заявка 25 7 8 10 30 - 36 29
14. Реймс 1:1 Заявка 25 6 10 9 28 - 29 28
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Лорьян 0:0 Заявка 25 4 10 11 20 - 38 22
17. Сент-Этьен 2:2 Заявка 25 5 7 13 26 - 47 22
18. Труа 1:2 Заявка 25 5 6 14 22 - 38 21
19. Метц Заявка 25 4 9 12 25 - 45 21
20. Бордо Заявка 24 4 8 12 36 - 61 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Ренн 2:1 Заявка 13 9 1 3 29 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
6. Страсбург 2:2 Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
7. Монпелье 0:0 Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
12. Брест 1:1 Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
13. Лорьян 0:0 Заявка 12 4 5 3 10 - 9 17
14. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
15. Реймс 1:1 Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Сент-Этьен 2:2 Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
18. Труа 1:2 Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
19. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
2. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург 2:2 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
7. Брест 1:1 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
8. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
9. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
10. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
11. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Ренн 2:1 Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
13. Монпелье 0:0 Заявка 12 3 3 6 16 - 20 12
14. Реймс 1:1 Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
15. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
16. Сент-Этьен 2:2 Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа 1:2 Заявка 13 3 1 9 11 - 25 10
20. Лорьян 0:0 Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
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Прогнозы 135
Сент-Этьен 31.9% (43)
X 45.2% (61)
Страсбург 23% (31)
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Сент-Этьен
Ничья
Страсбург
3.19
3.70
4.10
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Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:2 Страсбург

Исход игры
Сент-Этьен
31.9% (43)
Ничья
45.2% (61)
Страсбург
23% (31)
Тотал 2.5
Больше
41.04% (55)
Меньше
58.96% (79)
Обе команды забьют
Да
81.34% (109)
Нет
18.66% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (54)
2:1 Сент-Этьен
19.3% (26)
1:2 Страсбург
13.3% (18)
1:0 Сент-Этьен
9.6% (13)
0:1 Страсбург
5.2% (7)
1:3 Страсбург
3.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (5)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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Страсбург

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