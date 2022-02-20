Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Юссуф Зейду - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Колодзейчак Тимоти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Мангала Эльяким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

42' Диалло Хабиб из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Страсбург выполняет удар от ворот.

41' Буанга Денис из команды Сент-Этьен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Тиуб Сада выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Тиуб Сада выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Люка Перрен наказан за толчок Хазри Вахби

30' Отличный гол забил Люка Перрен

30' Г О О О О Л - Люка Перрен правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

30' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

26' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Мангала Эльяким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Матч возобновлен

23' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Страсбург будет все-таки засчитан.

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

22' Бернардони Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Плохо сыграл Бернардони Поль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

21' Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Джику Александр получил желтую карточку от судьи

16' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

14' Каси Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Юссуф Зейду из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Люка Перрен нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.

13' Мангала Эльяким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Камара Махди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Сако Фалае предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Сако Фалае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Г О О О О Л - Будебуз Риад забивает с левой ноги!

2' Игрок команды Сент-Этьен совершает фол

2' Селс Матц из команды Страсбург взял в руки мяч после паса своего. Это значит, что будет назначен свободный удар.

2' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сент-Этьен начинает с центра поля