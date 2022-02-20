Франция: Лига 1 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
1:0
4' ГолБудебуз Риад
17' Желтая карточкаДжику Александр
1:1
21' ГолДиалло Хабиб
1:2
30' ГолПеррен Люка
2:2
34' ГолХазри Вахби
45' Желтая карточкаЮссуф Зейду
50' Желтая карточкаКолодзейчак Тимоти
65' Желтая карточкаПеррен Люка
90' Желтая карточкаМангала Эльяким
Ход матча
4'
1:0
17'
21'
1:1
30'
1:2
34'
2:2
45'
65'
72'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
14
Сако
Фалае
28
Юссуф
Зейду
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
14
Прчич
Саньин
19
Каси
Антони
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Буанга ДенисНападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноНападающий
-
21 Амума РоменНападающий
-
26 Сако БакариНападающий
-
Главный тренер: Дюпре Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сент-Этьен
Страсбург
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|9 (3)
|0.36
|Норден Арно
|2
|0.08
|Буанга Денис
|2
|0.08
|Будебуз Риад
|2
|0.08
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0.08
|Соу Саиду
|2
|0.08
|Амума Ромен
|1
|0.04
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.04
|Трауко Мигель
|1
|0.04
|Наде Микаэль
|1
|0.04
|Камара Махди
|1
|0.04
|Аушиш Адиль
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|10 (2)
|0.4
|Гамейро Кевин
|9 (1)
|0.36
|Диалло Хабиб
|9 (1)
|0.36
|Томассон Адриен
|7
|0.28
|Льенар Димитри
|2
|0.08
|Уорис Маджид
|2
|0.08
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.04
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.04
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.04
|Ле Маршан Максим
|1
|0.04
|Прчич Саньин
|1
|0.04
|Перрен Люка
|1
|0.04
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|7
|0
|Масон Иван
|5
|0
|Колодзейчак Тимоти
|3
|1
|Юссуф Зейду
|3
|1
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Буанга Денис
|2
|1
|Хазри Вахби
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Будебуз Риад
|2
|0
|Мангала Эльяким
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Сильва Габриэль
|1
|0
|Тиуб Сада
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|7
|1
|Ажорк Людовик
|4
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Льенар Димитри
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Сиссоко Ибраима
|3
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Ньямси Жерзино
|3
|0
|Прчич Саньин
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Перрен Люка
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
20
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
9
53%
5
25%
76-90
Пропущено
25
19
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
3
12%
4
21%
1-15
5
20%
5
26%
16-30
3
12%
3
16%
31-45
5
20%
1
5%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
8
32%
5
26%
76-90
Забито
9
25
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
1
11%
1
4%
1-15
1
11%
5
20%
16-30
4
44%
5
20%
31-45
1
11%
1
4%
46-60
1
11%
6
24%
61-75
1
11%
7
28%
76-90
Пропущено
21
15
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
4
19%
4
27%
16-30
4
19%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
6
29%
1
7%
61-75
4
19%
2
13%
76-90
Забито
26
45
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
2
8%
2
4%
1-15
2
8%
9
20%
16-30
7
27%
8
18%
31-45
1
4%
5
11%
46-60
4
15%
9
20%
61-75
10
38%
12
27%
76-90
Пропущено
46
34
21 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 13
20 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 18
5
11%
6
18%
1-15
9
20%
9
26%
16-30
7
15%
6
18%
31-45
6
13%
4
12%
46-60
7
15%
2
6%
61-75
12
26%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1
Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3
Страсбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2
Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|53 - 22
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 22
|46
|3.
|Ницца
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|38 - 21
|45
|4.
|Страсбург
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|48 - 31
|42
|5.
|Ренн
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|47 - 23
|40
|6.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|7.
|Нант
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|34 - 29
|38
|8.
|Монпелье
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|39 - 34
|37
|9.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 36
|37
|10.
|Монако
|0:1 Заявка
|25
|10
|7
|8
|37 - 27
|37
|11.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|12.
|Брест
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|34 - 37
|32
|13.
|Анже
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 36
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 29
|28
|15.
|Клермон
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 41
|24
|16.
|Бордо
|1:0 Заявка
|25
|5
|8
|12
|37 - 61
|23
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|26 - 47
|22
|18.
|Труа
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|22 - 40
|21
|19.
|Метц
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 45
|21
|20.
|Лорьян
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|20 - 39
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|0:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|7.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|7.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|8.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|9.
|Брест
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|10.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|11.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|12.
|Монако
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|14.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|15.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|17.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|18.
|Бордо
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 37
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:2 Страсбург
Исход игры
Сент-Этьен
31.9% (43)
Ничья
45.2% (61)
Страсбург
23% (31)
Тотал 2.5
Больше
41.04% (55)
Меньше
58.96% (79)
Обе команды забьют
Да
81.34% (109)
Нет
18.66% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (54)
2:1 Сент-Этьен
19.3% (26)
1:2 Страсбург
13.3% (18)
1:0 Сент-Этьен
9.6% (13)
0:1 Страсбург
5.2% (7)
1:3 Страсбург
3.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (5)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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