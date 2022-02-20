Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

96' Уорис Маджид из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

96' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Мангала Эльяким получил желтую карточку от судьи

94' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Будебуз Риад пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

92' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Люка Гурна-Дуат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Микаэль Наде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Люка Перрен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Тактическая замена. Юссуф Зейду уходит с поля и его заменяет Люка Гурна-Дуат

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Отличные скиллы показывает Хазри Вахби , обводя своих соперников

83' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Отличные скиллы показывает Амума Ромен , обводя своих соперников

82' Ажорк Людовик из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

81' Льенар Димитри пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем

81' Мангала Эльяким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Удар от ворот произведет Страсбург

80' Мангала Эльяким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

79' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

79' Матч возобновлен

79' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Страсбург пробьет пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

77' Как он промахнулся? Гамейро Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

77' Люка Перрен делает длинную передачу вперед

76' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Льенар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Будебуз Риад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

72' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Матч возобновится спорным мячом

68' Матч возобновлен

67' Томассон Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Хазри Вахби пробил со штрафного прямо в стенку

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

65' Люка Перрен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Сако Фалае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Хазри Вахби выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Выглядело как неплохой момент. Каси Антони из команды Страсбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

58' Каси Антони из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

55' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Страсбург

53' Юссуф Зейду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Матц Зельс отбил мяч на угловой после удара Юссуф Зейду из штрафной площади.

52' Люка Перрен из команды Страсбург делает пас партнеру.

52' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Матч возобновлен

51' Томассон Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Колодзейчак Тимоти получил желтую карточку от судьи

50' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Буанга Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Сако Фалае предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Матч возобновлен

46' Гамейро Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.