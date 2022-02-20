Франция: Лига 1 2021-2022
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
10
Пайе
Димитри
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
-
22 Гуйе ПапЗащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
23 Фожо ЖеромЗащитник
- Полузащитник
-
15 Менди АриалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Марсель
Клермон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|8 (3)
|0.32
|Юндер Дженгиз
|7
|0.28
|Милик Аркадиуш
|5
|0.2
|Гендузи Маттео
|4
|0.16
|Жерсон Сантос
|4
|0.16
|Бамба Дьенг Амаду
|4
|0.16
|Бакамбу Седрик
|2
|0.08
|Лирола Поль
|1
|0.04
|Арит Амин
|1
|0.04
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.04
|Камара Бубакар
|1
|0.04
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|9 (1)
|0.36
|Рашани Эльбасан
|5
|0.2
|Бертомье Жезон
|1
|0.04
|Н'Симба Виталь
|1
|0.04
|Доссу Жодель
|1
|0.04
|Телль Жордан
|1
|0.04
|Ожье Флоран
|1
|0.04
|Унтонджи Седрик
|1
|0.04
|Маньен Йоанн
|1
|0.04
|Да Кунья Лукас
|1
|0.04
|Аллевина Джим
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Зедатка Аким
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Камара Бубакар
|5
|0
|Гендузи Маттео
|4
|0
|Гуйе Пап
|3
|0
|Перес Луан
|3
|0
|Хорхе Сампаоли
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Пайе Димитри
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Пау Лопес
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|5
|2
|Абдул-Самед Салис
|6
|1
|Pascal Gastien
|2
|1
|Ожье Флоран
|3
|0
|Зедатка Аким
|3
|0
|Сейду Алиду
|1
|1
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Доссу Жодель
|2
|0
|Н'Симба Виталь
|2
|0
|Амель Пьер-Ив
|2
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
10
9 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
0
0%
1
10%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
3
14%
2
20%
46-60
5
23%
1
10%
61-75
5
23%
6
60%
76-90
Пропущено
13
26
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
5
38%
2
8%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
1
8%
6
23%
31-45
3
23%
5
19%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
0
0%
6
23%
76-90
Забито
17
15
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
6%
2
13%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
3
18%
4
27%
61-75
4
24%
1
7%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
43%
4
29%
76-90
Забито
39
25
18 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
1
3%
3
12%
1-15
9
23%
2
8%
16-30
8
21%
3
12%
31-45
4
10%
5
20%
46-60
8
21%
5
20%
61-75
9
23%
7
28%
76-90
Пропущено
20
40
10 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 18
6
30%
3
8%
1-15
2
10%
6
15%
16-30
2
10%
8
20%
31-45
4
20%
8
20%
46-60
3
15%
5
13%
61-75
3
15%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2
Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2
Клермон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2
Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|53 - 22
|59
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|25
|13
|8
|4
|38 - 22
|47
|3.
|Ницца
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|38 - 21
|45
|4.
|Страсбург
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|48 - 31
|42
|5.
|Ренн
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|47 - 23
|40
|6.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|7.
|Нант
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|34 - 29
|38
|8.
|Монако
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|38 - 27
|38
|9.
|Монпелье
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|39 - 34
|37
|10.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 36
|37
|11.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|12.
|Брест
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|34 - 37
|32
|13.
|Анже
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 36
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 29
|28
|15.
|Клермон
|0:0 Заявка
|25
|6
|7
|12
|24 - 41
|25
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|26 - 47
|22
|17.
|Бордо
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|37 - 62
|21
|18.
|Труа
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|22 - 40
|21
|19.
|Метц
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 45
|21
|20.
|Лорьян
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|20 - 39
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|7.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Марсель
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|22 - 13
|21
|10.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|11.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 25
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|7.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|8.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|9.
|Брест
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|10.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|11.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|12.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|14.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|15.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 25
|12
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 37
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Клермон
Исход игры
Марсель
94.2% (129)
Ничья
3.6% (5)
Клермон
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.78% (60)
Меньше
55.22% (74)
Обе команды забьют
Да
39.55% (53)
Нет
60.45% (81)
Популярный счёт
2:0 Марсель
38.7% (53)
2:1 Марсель
21.9% (30)
1:0 Марсель
13.1% (18)
3:1 Марсель
11.7% (16)
3:0 Марсель
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.2% (3)
4:0 Марсель
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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