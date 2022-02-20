Второй тайм

94' Джоко Упарин из команды Клермон сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Марсель владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Гастьен Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Должен был быть гол! Хауи Саиф-Эдин имел отличный шанс, но Пау Лопес не дал голу состоятся!

89' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Киэ Грежон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

89' Сейду Алиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Н'Симба Виталь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Удар от ворот произведет Клермон

87' Фанатам команды Марсель все осточертело. Они покидают трибуны.

86' Пайе Димитри из команды Марсель делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

86' Луис Энрике из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

81' Тактическая замена. Лирола Поль уходит с поля и его заменяет Луис Энрике

79' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

75' Удар от ворот произведет Клермон

75' Ронжье Валентин из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

73' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Маньен Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель делает пас партнеру.

71' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом

70' Клермон выполняет удар от ворот.

68' Рефери не любит споров - именно за это Гендузи Маттео сейчас получил желтую

68' Сейду Алиду - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...

68' Зедатка Аким из команды Клермон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

67' Байо Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Рашани Эльбасан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

64' Клермон выполняет удар от ворот.

64' Милик Аркадиуш из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

63' Тактическая замена. Колашинац Сеад уходит с поля и его заменяет Ахмаду Бамба Дьенг

63' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

60' Марсель выполняет удар от ворот.

58' Маньен Йоанн из команды Клермон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

57' Упарин Джоко не дал случится голу! Юндер Дженгиз должен был забивать, но Упарин Джоко сделал отличный сейв

57' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Сейду Алиду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Упарин Джоко отбил мяч на угловой после удара Ронжье Валентин из штрафной площади.

56' Отличные скиллы показывает Ронжье Валентин , обводя своих соперников

53' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Марсель выполняет удар от ворот.

52' Зедатка Аким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Клермон выполняет удар от ворот.

51' Пайе Димитри из команды Марсель навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

49' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Клермон

48' Отличный пас сделал Жерсон Сантос из команды Марсель . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

47' Зедатка Аким выносит мяч и сбавляет давление на ворота