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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
0:2
Конец матча

Стадион:
Клермон
0'
0:1
13' Гол
Байо Мохамед
39' Желтая карточка
Хорхе Сампаоли
68' Желтая карточка
Сейду Алиду
68' Желтая карточка
Гендузи Маттео
75' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
0:2
84' Гол
Аллевина Джим
89' Желтая карточка
Киэ Грежон
90'+4

Ход матча

13'
0:1
Байо Мохамед
(Зедатка Аким)
39'
Хорхе Сампаоли
 
63'
Бамба Дьенг Амаду
Колашинац Сеад
 
68'
 
Сейду Алиду
68'
Гендузи Маттео
 
69'
 
Аллевина Джим
Да Кунья Лукас
75'
Чалета-Цар Дуе
 
81'
 
Бертомье Жезон
Абдул-Самед Салис
81'
Энрике Луис
Лирола Поль
 
82'
 
Хауи Саиф-Эдин
Рашани Эльбасан
84'
0:2
Аллевина Джим
(Бертомье Жезон)
85'
 
Киэ Грежон
Байо Мохамед
89'
 
Киэ Грежон
89'
Перес Луан
Жерсон Сантос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 137
Марсель 94.2% (129)
X 3.6% (5)
Клермон 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
23
Колашинац
Сеад
21
Ронжье
Валентин
17
Юндер
Дженгиз
6
Гендузи
Маттео
8
Жерсон
Сантос
10
Пайе
Димитри
9
Милик
Аркадиуш
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
36
Сейду
Алиду
12
Н'Симба
Виталь
25
Гастьен
Йоан
10
Да
Кунья
Лукас
7
Маньен
Йоанн
19
Абдул-Самед
Салис
18
Рашани
Эльбасан
27
Байо
Мохамед
Марсель
4-1-4-1
Клермон
4-1-4-1

История личных встреч

Марсель
Клермон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Л1
0:1
КЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 8 (3) 0.32
Юндер Дженгиз 7 0.28
Милик Аркадиуш 5 0.2
Гендузи Маттео 4 0.16
Жерсон Сантос 4 0.16
Бамба Дьенг Амаду 4 0.16
Бакамбу Седрик 2 0.08
Лирола Поль 1 0.04
Арит Амин 1 0.04
Чалета-Цар Дуе 1 0.04
Камара Бубакар 1 0.04
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 10 (1) 0.4
Рашани Эльбасан 5 0.2
Бертомье Жезон 1 0.04
Н'Симба Виталь 1 0.04
Аллевина Джим 1 0.04
Доссу Жодель 1 0.04
Телль Жордан 1 0.04
Ожье Флоран 1 0.04
Унтонджи Седрик 1 0.04
Маньен Йоанн 1 0.04
Да Кунья Лукас 1 0.04
Зедатка Аким 0 0
Гастьен Йоан 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Гендузи Маттео 5 0
Камара Бубакар 5 0
Хорхе Сампаоли 4 0
Гуйе Пап 3 0
Чалета-Цар Дуе 3 0
Перес Луан 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Пайе Димитри 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Пау Лопес 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Салиба Вильям 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 5 2
Абдул-Самед Салис 6 1
Сейду Алиду 2 1
Pascal Gastien 2 1
Ожье Флоран 3 0
Зедатка Аким 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Доссу Жодель 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
12
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
0
0%
2
17%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
5
23%
7
58%
76-90

Пропущено

15
26
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
6
40%
2
8%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
1
7%
6
23%
31-45
3
20%
5
19%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
1
7%
6
23%
76-90

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
6%
2
13%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
3
18%
4
27%
61-75
4
24%
1
7%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
43%
4
29%
76-90

Забито

39
27
18 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
1
3%
4
15%
1-15
9
23%
2
7%
16-30
8
21%
3
11%
31-45
4
10%
5
19%
46-60
8
21%
5
19%
61-75
9
23%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

22
40
11 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 18
7
32%
3
8%
1-15
2
9%
6
15%
16-30
2
9%
8
20%
31-45
4
18%
8
20%
46-60
3
14%
5
13%
61-75
4
18%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2
Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2
Клермон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2
Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 18 5 2 53 - 22 59
2. Марсель Заявка 25 13 7 5 38 - 24 46
3. Ницца Заявка 25 14 4 7 38 - 21 45
4. Страсбург Заявка 25 12 6 7 48 - 31 42
5. Ренн Заявка 25 12 4 9 47 - 23 40
6. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
7. Нант Заявка 25 11 5 9 34 - 29 38
8. Монако Заявка 25 10 8 7 38 - 27 38
9. Монпелье Заявка 25 11 4 10 39 - 34 37
10. Ланс Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест Заявка 25 8 8 9 34 - 37 32
13. Анже Заявка 25 7 8 10 30 - 36 29
14. Реймс Заявка 25 6 10 9 28 - 29 28
15. Клермон Заявка 25 7 6 12 26 - 41 27
16. Сент-Этьен Заявка 25 5 7 13 26 - 47 22
17. Бордо Заявка 25 4 9 12 37 - 62 21
18. Труа Заявка 25 5 6 14 22 - 40 21
19. Метц Заявка 25 4 9 12 25 - 45 21
20. Лорьян Заявка 25 4 9 12 20 - 39 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
6. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
7. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
19. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
2. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
7. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
8. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
9. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
10. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
11. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
12. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
13. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
14. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
15. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
16. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
17. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Марсель 94.2% (129)
X 3.6% (5)
Клермон 2.2% (3)
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Где смотреть матч Марсель 0:2 Клермон онлайн


Прогнозы на матч Марсель 0:2 Клермон

Исход игры
Марсель
94.2% (129)
Ничья
3.6% (5)
Клермон
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.78% (60)
Меньше
55.22% (74)
Обе команды забьют
Да
39.55% (53)
Нет
60.45% (81)
Популярный счёт
2:0 Марсель
38.7% (53)
2:1 Марсель
21.9% (30)
1:0 Марсель
13.1% (18)
3:1 Марсель
11.7% (16)
3:0 Марсель
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.2% (3)
4:0 Марсель
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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