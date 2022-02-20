Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Натанаэль Мбуку из команды Реймс в офсайде

94' Брест выполняет удар от ворот.

92' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Kamory Doumbia из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

91' Реймс выполняет удар от ворот.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Хорнби Фрэйзер из команды Реймс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

89' Ван Берген Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Реймс выполняет удар от ворот.

88' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Бузи Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Ласне Пол тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

87' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Брест

84' Матч возобновлен

83' Пьер-Габриэль Ронаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Натанаэль Мбуку оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Martin Adeline наказан за толчок Кардона Ирвин

81' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Брест

80' Тактическая замена. Сатриано Мартин уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон

77' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Реймс отменен из-за положения "вне игры".

76' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

74' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Реймс выполняет удар от ворот.

73' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Мунье Стив из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

72' Игрок из команды Брест вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

72' Матч возобновлен

72' Лопи Дион получил травму и заменен. Martin Adeline выходит на поле.

71' Лопи Дион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

68' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Близко! Маньетти Уго нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

67' Бузи Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Сиссоко Самбу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Матч возобновлен

65' Судья подбегает и показывает Натанаэль Мбуку из команды Реймс отложенную желтую карточку за фол.

65' Ох, нехорошо это выглядит. Онора Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Онора Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Kamory Doumbia предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Реймс

63' Сатриано Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Сатриано Мартин и попал в каркас ворот!

60' Удар от ворот произведет Брест

59' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Брест

56' Kamory Doumbia оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Тактическая замена. Илан Кеббал уходит с поля и его заменяет Kamory Doumbia

54' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

54' Вратарь парирует удар, который нанес Дель Кастильо Ромен , и мяч снова в игре

52' После проверки VAR судья изменил решение - Брест пробьет пенальти!

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

49' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Игрок Илан Кеббал из команды Реймс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

49' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля