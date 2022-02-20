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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
1:1
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
1:0
4' Гол
Фас Ваут
1:1
34' Гол
Сатриано Мартин
1:1
53' Не забитый пенальти
Белайли Юсеф
57' Желтая карточка
Белайли Юсеф
65' Желтая карточка
Мбюкю Натанаэль
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Ван Берген Митчелл
87' Желтая карточка
Ласне Пол
90'+7

Ход матча

4'
Фас Ваут
(Флипс Алексис)
1:0
16'
Ван Берген Митчелл
Экитик Юго
 
34'
1:1
Сатриано Мартин
(Дель Кастильо Ромен)
46'
Сиссоко Самбу
Локо Банзузи
 
53'
1:1
Белайли Юсеф
55'
Думбия Камори
Кеббаль Илан
 
55'
Хорнби Фрэйзер
Флипс Алексис
 
57'
 
Белайли Юсеф
65'
Мбюкю Натанаэль
 
71'
 
Мунье Стив
Белайли Юсеф
72'
Адлен Мартин
Лопи Дион
 
75'
Ван Берген Митчелл
 
79'
 
Ласне Пол
Маньетти Уго
79'
 
Кардона Ирвин
Дель Кастильо Ромен
80'
 
Ле Дуарон Жереми
Сатриано Мартин
83'
 
Уронен Йере
Пьер-Габриэль Ронаэль
87'
 
Ласне Пол

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 6 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 133
Реймс 57.9% (77)
X 34.6% (46)
Брест 7.5% (10)
Все прогнозы
Новости
1
Райкович
Предраг
4
Бузи
Максим
15
Манетси
Маршал
2
Фас
Ваут
28
Локо
Банзузи
21
Матусива
Азор
26
Лопи
Дион
11
Мбюкю
Натанаэль
20
Кеббаль
Илан
12
Флипс
Алексис
22
Экитик
Юго
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
23
Эрей
Кристоф
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
27
Маньетти
Уго
10
Агум
Люсьен
25
Дель
Кастильо
Ромен
24
Белайли
Юсеф
9
Онора
Франк
11
Сатриано
Мартин
Реймс
4-2-3-1
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Брест

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.36
Фас Ваут 4 0.16
Манетси Маршал 3 0.12
Кассама Морету 2 0.08
Кеббаль Илан 1 0.04
Флипс Алексис 1 (1) 0.04
Конан Гислен 1 0.04
Туре Эль Билал 1 (1) 0.04
Матусива Азор 1 0.04
Мбюкю Натанаэль 1 0.04
Абдельамид Юнис 1 0.04
Фокет Томас 1 0.04
Локо Банзузи 1 0.04
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.04
Бериша Валон 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 8 0.32
Февр Ромен 7 (5) 0.28
Мунье Стив 6 (1) 0.24
Ле Дуарон Жереми 5 0.2
Сатриано Мартин 3 0.12
Кардона Ирвин 2 0.08
Шардонне Брендан 2 0.08
Дель Кастильо Ромен 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Ласне Пол 0 0
Бизот Марко 0 0
Белайли Юсеф 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 5 2
Абдельамид Юнис 4 1
Матусива Азор 5 0
Фокет Томас 3 0
Манетси Маршал 3 0
Лопи Дион 3 0
Локо Банзузи 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Райкович Предраг 1 0
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Конан Гислен 1 0
Бузи Максим 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Агум Люсьен 5 0
Шардонне Брендан 4 0
Маньетти Уго 4 0
Эрей Кристоф 3 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Мунье Стив 2 0
Ласне Пол 1 0
Бизот Марко 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Белайли Юсеф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 14
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
4
24%
5
31%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
5
28%
16-30
4
33%
3
17%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
5
42%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

12
19
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
17%
3
16%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
5
42%
6
32%
61-75
1
8%
5
26%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
3
17%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
5
31%
2
11%
61-75
4
25%
6
33%
76-90

Забито

29
35
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
5
17%
4
11%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
2
7%
6
17%
31-45
5
17%
6
17%
46-60
7
24%
9
26%
61-75
6
21%
7
20%
76-90

Пропущено

28
36
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 22
2
7%
5
14%
1-15
2
7%
7
19%
16-30
8
29%
6
17%
31-45
2
7%
4
11%
46-60
10
36%
5
14%
61-75
4
14%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0
Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1
Брест
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0
ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 18 5 2 53 - 22 59
2. Марсель Заявка 24 13 7 4 38 - 22 46
3. Ницца Заявка 25 14 4 7 38 - 21 45
4. Страсбург Заявка 25 12 6 7 48 - 31 42
5. Ренн Заявка 25 12 4 9 47 - 23 40
6. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
7. Нант Заявка 25 11 5 9 34 - 29 38
8. Монпелье Заявка 25 11 4 10 39 - 34 37
9. Ланс Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
10. Монако 0:1 Заявка 25 10 7 8 37 - 27 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест Заявка 25 8 8 9 34 - 37 32
13. Анже Заявка 25 7 8 10 30 - 36 29
14. Реймс Заявка 25 6 10 9 28 - 29 28
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Бордо 1:0 Заявка 25 5 8 12 37 - 61 23
17. Сент-Этьен Заявка 25 5 7 13 26 - 47 22
18. Труа Заявка 25 5 6 14 22 - 40 21
19. Метц Заявка 25 4 9 12 25 - 45 21
20. Лорьян Заявка 25 4 9 12 20 - 39 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако 0:1 Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
6. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
7. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
12. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо 1:0 Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
18. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
19. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
2. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
7. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
8. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
9. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
10. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
11. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
12. Монако 0:1 Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
13. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
14. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
15. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
16. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо 1:0 Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Реймс 57.9% (77)
X 34.6% (46)
Брест 7.5% (10)
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Новости
Где смотреть матч Реймс 1:1 Брест онлайн


Прогнозы на матч Реймс 1:1 Брест

Исход игры
Реймс
57.9% (77)
Ничья
34.6% (46)
Брест
7.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
30.08% (40)
Меньше
69.92% (93)
Обе команды забьют
Да
63.16% (84)
Нет
36.84% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (44)
1:0 Реймс
28.6% (38)
2:1 Реймс
21.8% (29)
1:2 Брест
5.3% (7)
2:0 Реймс
5.3% (7)
0:1 Брест
2.3% (3)
3:1 Реймс
2.3% (3)
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