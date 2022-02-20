Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Стад Огюст Делон
1:0
4' ГолФас Ваут
1:1
34' ГолСатриано Мартин
1:1
53' Не забитый пенальтиБелайли Юсеф
57' Желтая карточкаБелайли Юсеф
65' Желтая карточкаМбюкю Натанаэль
75' Undefined phrase: football_event_Ван Берген Митчелл
87' Желтая карточкаЛасне Пол
Ход матча
4'
1:0
34'
53'
1:1
57'
65'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
6 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
2
Фас
Ваут
28
Локо
Банзузи
26
Лопи
Дион
20
Кеббаль
Илан
22
Экитик
Юго
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
27
Маньетти
Уго
10
Агум
Люсьен
24
Белайли
Юсеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
-
28 Локо БанзузиЗащитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Экитик ЮгоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Адлен МартинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Белайли ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Бен ДениЗащитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Брест
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|9 (1)
|0.36
|Фас Ваут
|4
|0.16
|Манетси Маршал
|3
|0.12
|Кассама Морету
|2
|0.08
|Кеббаль Илан
|1
|0.04
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.04
|Конан Гислен
|1
|0.04
|Туре Эль Билал
|1 (1)
|0.04
|Матусива Азор
|1
|0.04
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.04
|Абдельамид Юнис
|1
|0.04
|Фокет Томас
|1
|0.04
|Локо Банзузи
|1
|0.04
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.04
|Бериша Валон
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онора Франк
|8
|0.32
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.28
|Мунье Стив
|6 (1)
|0.24
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.2
|Сатриано Мартин
|3
|0.12
|Кардона Ирвин
|2
|0.08
|Шардонне Брендан
|2
|0.08
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
|Ласне Пол
|0
|0
|Бизот Марко
|0
|0
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Гарсия Оскар
|5
|2
|Абдельамид Юнис
|4
|1
|Матусива Азор
|5
|0
|Фокет Томас
|3
|0
|Манетси Маршал
|3
|0
|Лопи Дион
|3
|0
|Локо Банзузи
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|5
|0
|Агум Люсьен
|5
|0
|Шардонне Брендан
|4
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Эрей Кристоф
|3
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Ласне Пол
|1
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Белайли Юсеф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 14
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
4
24%
5
31%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
5
28%
16-30
4
33%
3
17%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
5
42%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Забито
12
19
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
17%
3
16%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
5
42%
6
32%
61-75
1
8%
5
26%
76-90
Пропущено
16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
3
17%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
5
31%
2
11%
61-75
4
25%
6
33%
76-90
Забито
29
35
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
5
17%
4
11%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
2
7%
6
17%
31-45
5
17%
6
17%
46-60
7
24%
9
26%
61-75
6
21%
7
20%
76-90
Пропущено
28
36
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 22
2
7%
5
14%
1-15
2
7%
7
19%
16-30
8
29%
6
17%
31-45
2
7%
4
11%
46-60
10
36%
5
14%
61-75
4
14%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0
Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1
Брест
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0
ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|53 - 22
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 22
|46
|3.
|Ницца
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|38 - 21
|45
|4.
|Страсбург
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|48 - 31
|42
|5.
|Ренн
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|47 - 23
|40
|6.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|7.
|Нант
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|34 - 29
|38
|8.
|Монпелье
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|39 - 34
|37
|9.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 36
|37
|10.
|Монако
|0:1 Заявка
|25
|10
|7
|8
|37 - 27
|37
|11.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|12.
|Брест
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|34 - 37
|32
|13.
|Анже
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 36
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 29
|28
|15.
|Клермон
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 41
|24
|16.
|Бордо
|1:0 Заявка
|25
|5
|8
|12
|37 - 61
|23
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|26 - 47
|22
|18.
|Труа
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|22 - 40
|21
|19.
|Метц
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 45
|21
|20.
|Лорьян
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|20 - 39
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|0:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|7.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|7.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|8.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|9.
|Брест
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|10.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|11.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|12.
|Монако
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|14.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|15.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|17.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|18.
|Бордо
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 37
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
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- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Реймс 1:1 Брест
Исход игры
Реймс
57.9% (77)
Ничья
34.6% (46)
Брест
7.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
30.08% (40)
Меньше
69.92% (93)
Обе команды забьют
Да
63.16% (84)
Нет
36.84% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (44)
1:0 Реймс
28.6% (38)
2:1 Реймс
21.8% (29)
1:2 Брест
5.3% (7)
2:0 Реймс
5.3% (7)
0:1 Брест
2.3% (3)
3:1 Реймс
2.3% (3)
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