Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Матмю Атлантик
1:0
22' ГолУден Реми
28' Желтая карточкаЧуамени Орельен
Ход матча
22'
1:0
28'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
14
Менса
Гидеон
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Руярд ДэвиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
-
11 Мара СекуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Бордо
Монако
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
25 матчей
40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|10
|0.4
|Элис Альберт
|9
|0.36
|Уден Реми
|4
|0.16
|Онана Жан
|2
|0.08
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.08
|Адли Ясин
|1
|0.04
|Калу Самуэль
|1
|0.04
|Мангаш Рикарду
|1
|0.04
|Пембеле Тимоте
|1
|0.04
|Мешер Андре
|1
|0.04
|Ньянг М'Байе
|1
|0.04
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|Мара Секу
|1
|0.04
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|14 (6)
|0.56
|Диоп Софьян
|6
|0.24
|Фолланд Кевин
|5 (1)
|0.2
|Желсон Мартиньш
|3
|0.12
|Головин Александр
|2
|0.08
|Кайо Энрике
|1
|0.04
|Боаду Мирон
|1
|0.04
|Чуамени Орельен
|1
|0.04
|Лукас Жан
|1
|0.04
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.04
|Дисаси Аксель
|1
|0.04
|Дьятта Крепен
|1
|0.04
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франсержио Родригес
|5
|0
|Грегерсен Стиан
|4
|0
|Кватенг Энок
|4
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Отавио II
|3
|0
|Лакукс Том
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Хван Ый-Чжо
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Уден Реми
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Пембеле Тимоте
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|0
|1
|Бриан Джимми
|1
|0
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Пуссен Гаэтан
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фолланд Кевин
|6
|0
|Марипан Гильермо
|5
|0
|Диоп Софьян
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Сидибе Джибриль
|4
|0
|Чуамени Орельен
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Агилар Рубен
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
3
17%
4
29%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
39%
3
21%
76-90
Пропущено
25
13
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
10
40%
3
23%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
6
24%
3
23%
76-90
Забито
16
25
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
13%
4
16%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
6
38%
3
12%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
2
13%
4
16%
76-90
Пропущено
38
11
19 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
8%
2
18%
1-15
5
13%
1
9%
16-30
11
29%
3
27%
31-45
6
16%
3
27%
46-60
8
21%
0
0%
61-75
5
13%
2
18%
76-90
Забито
34
39
14 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
3
9%
4
10%
1-15
6
18%
5
13%
16-30
5
15%
10
26%
31-45
8
24%
7
18%
46-60
3
9%
6
15%
61-75
9
26%
7
18%
76-90
Пропущено
63
24
31 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 15
3
5%
5
21%
1-15
7
11%
2
8%
16-30
21
33%
6
25%
31-45
9
14%
4
17%
46-60
12
19%
2
8%
61-75
11
17%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бордо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0
Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4
Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|53 - 22
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 22
|46
|3.
|Ницца
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|38 - 21
|45
|4.
|Страсбург
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|48 - 31
|42
|5.
|Ренн
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|47 - 23
|40
|6.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|7.
|Нант
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|34 - 29
|38
|8.
|Монпелье
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|39 - 34
|37
|9.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 36
|37
|10.
|Монако
|0:1 Заявка
|25
|10
|7
|8
|37 - 27
|37
|11.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|12.
|Брест
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|34 - 37
|32
|13.
|Анже
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 36
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 29
|28
|15.
|Клермон
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 41
|24
|16.
|Бордо
|1:0 Заявка
|25
|5
|8
|12
|37 - 61
|23
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|26 - 47
|22
|18.
|Труа
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|22 - 40
|21
|19.
|Метц
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 45
|21
|20.
|Лорьян
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|20 - 39
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|0:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|7.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|7.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|8.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|9.
|Брест
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|10.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|11.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|12.
|Монако
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|14.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|15.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|17.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|18.
|Бордо
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 37
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Бордо 1:0 Монако
Исход игры
Бордо
6.3% (9)
Ничья
15.5% (22)
Монако
78.2% (111)
Тотал 2.5
Больше
72.79% (99)
Меньше
27.21% (37)
Обе команды забьют
Да
83.09% (113)
Нет
16.91% (23)
Популярный счёт
1:2 Монако
53.5% (76)
1:1 Ничья
10.6% (15)
0:1 Монако
9.2% (13)
0:2 Монако
4.2% (6)
2:2 Ничья
4.2% (6)
2:1 Бордо
3.5% (5)
1:3 Монако
2.8% (4)
1:0 Бордо
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!