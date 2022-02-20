Мог убегать Пембеле по флангу после заброса от Хвана, но тот нарушил правила в борьбе против Кайо.

В центре поля Чуамени в подкате снес Онана. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

Забрасывал Чуамени на правый фланг с центра поля. Здесь не смог обработать мяч как следует Вандерсон и подарил его защитнику.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Бен-Йеддер и сбросил головой на Вандерсона, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Проникающий пас Кайо с фланга исполнял в штрафную на Диопа, но того опередил Марсело и вынес мяч в аут.

26' Со штрафного навес исполнял Кайо на дальнюю штангу, где Сидибе сбросил в центр на Бен-Йеддера, но тот с убойной позиции не попал в створ ворот.

25' С левого фланга Кайо забрасывал в штрафную на Бен-Йеддера, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Грегерсену.

24' Мягко забросил в штрафную соперника Диоп на ход Вандерсону, но прочитал эпизод Фильо и перехватил сферу.

23' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Реми Уден! Поймали соперника на контратаке хозяева. С левого фланга Адли забросил в штрафную. Здесь не смог выбить мяч как следует Кайо, позволив Удену пробить в падении. Мяч полетел точно в ближнюю "девятку".

22' По флангу забрасывал Сидибе на ход Вандерсону, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в пределах поля.

21' Уден с правого фланга сместился в центр и покатил в штрафную на Хвана, но тот оказался в положении "вне игры".

20' Убежал по флангу Диоп и подал на дальнюю штангу, но здесь Онана вынес сферу головой на противоположный фланг.

19' Забрасывал в штрафную Диоп на ход Вандерсону, но тому пробить в борьбе с двумя защитниками не удалось.

18' В центре поля Бен-Йеддер слишком активно отбирал мяч и в итоге нарушил правила в борьбе против Онана.

17' С правого фланга навесил Вандерсон на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

16' Обрезался на своей половине поля Ахмедходжич, подарив мяч Лукасу, который пробил в касание. Вратарь пропустил мяч между ног, но сфера прошла рядом со штангой.

15' Мягко забрасывал Чуамени в штрафную на Бен-Йеддера, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Марсело.

14' Пробивал Пембеле с лету на дальней штанге после подачи с левого фланга от Менса, но мяч полетел крайне неточно.

13' Накрутил соперника по флангу Уден и подал на дальнюю штангу, где пробить пытался головой в падении Хван, но не дотянулся он до мяча.

12' С угла поля навесил в штрафную соперника Диоп, но здесь после серии рикошетов в центр поля вынес сферу Менса.

11' Выиграл верх перед чужой штрафной Бен-Йеддер и сбросил на ход Вандерсону, но тому пробить не удалось в борьбе с Марсело.

10' Забрасывал с правого фланга в штрафную соперника Диоп на Бен-Йеддера, но Ахмедходжич головой вынес сферу на фланг.

9' Убежал по флангу Грегерсен и прострелил вдоль ворот, но мяч на выходе забрал спокойно в свои руки Нюбель.

8' Мог убегать по флангу в атаку Сидибе после заброса от Вандерсона, но в подкате Менса вынес снаряд в аут.

7' С угла поля теперь уже Лукас навесил в центр штрафной, но здесь Пембеле вынес сферу в центр поля.

6' Со штрафного Лукас прострелил низом на ближнюю штангу, но мяч рикошетом от стенки полетел на угловой.

5' На фланге Диоп получил в подкате по ногам от Адли. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Монако".

4' Забрасывал в штрафную соперника Онана на ход Грегерсену, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Нюбеля.

3' С правого фланга прострелил в центр штрафной Вандерсон, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы.