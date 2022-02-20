Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции ФРИБЕТ 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
1:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Монако
0'
1:0
22' Гол
Уден Реми
28' Желтая карточка
Чуамени Орельен
30'

Ход матча

22'
Уден Реми
1:0
28'
 
Чуамени Орельен

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 136
Бордо 5.9% (8)
X 14.7% (20)
Монако 79.4% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Монако
6.10
4.50
1.67
Все Коэффициенты
Новости
16
Пуссен
Гаэтан
22
Пембеле
Тимоте
5
Ахмедходжич
Анел
15
Фильо
Марсело
2
Грегерсен
Стиан
14
Менса
Гидеон
28
Уден
Реми
8
Онана
Жан
23
Гилавоги
Жошуа
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
16
Нюбель
Александр
19
Сидибе
Джибриль
3
Марипан
Гильермо
6
Дисаси
Аксель
12
Кайо
Энрике
8
Чуамени
Орельен
2
Скардовелли
Вандерсон
11
Лукас
Жан
31
Фолланд
Кевин
37
Диоп
Софьян
10
Бен-Йеддер
Виссам
Бордо
5-4-1
Монако
4-1-4-1

История личных встреч

Бордо
Монако

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

25 матчей

40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:4
Л1
1:2
КЛ
3:0
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
0:0
К
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:4
Л1
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 10 0.4
Элис Альберт 9 0.36
Уден Реми 4 0.16
Онана Жан 2 0.08
Бриан Джимми 2 (1) 0.08
Адли Ясин 1 0.04
Калу Самуэль 1 0.04
Мангаш Рикарду 1 0.04
Пембеле Тимоте 1 0.04
Мешер Андре 1 0.04
Ньянг М'Байе 1 0.04
Грегерсен Стиан 1 0.04
Мара Секу 1 0.04
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 14 (6) 0.56
Диоп Софьян 6 0.24
Фолланд Кевин 5 (1) 0.2
Желсон Мартиньш 3 0.12
Головин Александр 2 0.08
Кайо Энрике 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Чуамени Орельен 1 0.04
Лукас Жан 1 0.04
Скардовелли Вандерсон 1 0.04
Дисаси Аксель 1 0.04
Дьятта Крепен 1 0.04
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 5 0
Грегерсен Стиан 4 0
Кватенг Энок 4 0
Адли Ясин 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Отавио II 3 0
Лакукс Том 3 0
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Хван Ый-Чжо 2 0
Элис Альберт 2 0
Уден Реми 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Пембеле Тимоте 2 0
Игнатенко Даниил 0 1
Бриан Джимми 1 0
Гилавоги Жошуа 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Пуссен Гаэтан 1 0
Мара Секу 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фолланд Кевин 6 0
Марипан Гильермо 5 0
Диоп Софьян 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Сидибе Джибриль 4 0
Чуамени Орельен 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Агилар Рубен 3 0
Кайо Энрике 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Дисаси Аксель 2 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
3
17%
4
29%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
39%
3
21%
76-90

Пропущено

25
13
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
10
40%
3
23%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
6
24%
3
23%
76-90

Забито

16
25
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
13%
4
16%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
6
38%
3
12%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
2
13%
4
16%
76-90

Пропущено

38
11
19 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
8%
2
18%
1-15
5
13%
1
9%
16-30
11
29%
3
27%
31-45
6
16%
3
27%
46-60
8
21%
0
0%
61-75
5
13%
2
18%
76-90

Забито

34
39
14 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
3
9%
4
10%
1-15
6
18%
5
13%
16-30
5
15%
10
26%
31-45
8
24%
7
18%
46-60
3
9%
6
15%
61-75
9
26%
7
18%
76-90

Пропущено

63
24
31 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 15
3
5%
5
21%
1-15
7
11%
2
8%
16-30
21
33%
6
25%
31-45
9
14%
4
17%
46-60
12
19%
2
8%
61-75
11
17%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0
Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4
Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 18 5 2 53 - 22 59
2. Марсель Заявка 24 13 7 4 38 - 22 46
3. Ницца Заявка 25 14 4 7 38 - 21 45
4. Страсбург Заявка 25 12 6 7 48 - 31 42
5. Ренн Заявка 25 12 4 9 47 - 23 40
6. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
7. Нант Заявка 25 11 5 9 34 - 29 38
8. Монпелье Заявка 25 11 4 10 39 - 34 37
9. Ланс Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
10. Монако 0:1 Заявка 25 10 7 8 37 - 27 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест Заявка 25 8 8 9 34 - 37 32
13. Анже Заявка 25 7 8 10 30 - 36 29
14. Реймс Заявка 25 6 10 9 28 - 29 28
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Бордо 1:0 Заявка 25 5 8 12 37 - 61 23
17. Сент-Этьен Заявка 25 5 7 13 26 - 47 22
18. Труа Заявка 25 5 6 14 22 - 40 21
19. Метц Заявка 25 4 9 12 25 - 45 21
20. Лорьян Заявка 25 4 9 12 20 - 39 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако 0:1 Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
6. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
7. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
12. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо 1:0 Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
18. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
19. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
2. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
7. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
8. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
9. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
10. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
11. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
12. Монако 0:1 Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
13. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
14. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
15. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
16. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо 1:0 Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 31'
    Проникающий пас Кайо с фланга исполнял в штрафную на Диопа, но того опередил Марсело и вынес мяч в аут.
  • 30'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Бен-Йеддер и сбросил головой на Вандерсона, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 29'
    Забрасывал Чуамени на правый фланг с центра поля. Здесь не смог обработать мяч как следует Вандерсон и подарил его защитнику.
  • Желтая карточка
    28'
    В центре поля Чуамени в подкате снес Онана. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
  • 27'
    Мог убегать Пембеле по флангу после заброса от Хвана, но тот нарушил правила в борьбе против Кайо.
  • Опасный момент
    26'
    Со штрафного навес исполнял Кайо на дальнюю штангу, где Сидибе сбросил в центр на Бен-Йеддера, но тот с убойной позиции не попал в створ ворот.
  • 25'
    С левого фланга Кайо забрасывал в штрафную на Бен-Йеддера, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Грегерсену.
  • 24'
    Мягко забросил в штрафную соперника Диоп на ход Вандерсону, но прочитал эпизод Фильо и перехватил сферу.
  • Описание гола
    23'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Реми Уден! Поймали соперника на контратаке хозяева. С левого фланга Адли забросил в штрафную. Здесь не смог выбить мяч как следует Кайо, позволив Удену пробить в падении. Мяч полетел точно в ближнюю "девятку".
  • 22'
    По флангу забрасывал Сидибе на ход Вандерсону, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в пределах поля.
  • Офсайд
    21'
    Уден с правого фланга сместился в центр и покатил в штрафную на Хвана, но тот оказался в положении "вне игры".
  • 20'
    Убежал по флангу Диоп и подал на дальнюю штангу, но здесь Онана вынес сферу головой на противоположный фланг.
  • 19'
    Забрасывал в штрафную Диоп на ход Вандерсону, но тому пробить в борьбе с двумя защитниками не удалось.
  • 18'
    В центре поля Бен-Йеддер слишком активно отбирал мяч и в итоге нарушил правила в борьбе против Онана.
  • 17'
    С правого фланга навесил Вандерсон на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
  • Опасный момент
    16'
    Обрезался на своей половине поля Ахмедходжич, подарив мяч Лукасу, который пробил в касание. Вратарь пропустил мяч между ног, но сфера прошла рядом со штангой.
  • 15'
    Мягко забрасывал Чуамени в штрафную на Бен-Йеддера, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Марсело.
  • 14'
    Пробивал Пембеле с лету на дальней штанге после подачи с левого фланга от Менса, но мяч полетел крайне неточно.
  • 13'
    Накрутил соперника по флангу Уден и подал на дальнюю штангу, где пробить пытался головой в падении Хван, но не дотянулся он до мяча.
  • 12'
    С угла поля навесил в штрафную соперника Диоп, но здесь после серии рикошетов в центр поля вынес сферу Менса.
  • 11'
    Выиграл верх перед чужой штрафной Бен-Йеддер и сбросил на ход Вандерсону, но тому пробить не удалось в борьбе с Марсело.
  • 10'
    Забрасывал с правого фланга в штрафную соперника Диоп на Бен-Йеддера, но Ахмедходжич головой вынес сферу на фланг.
  • 9'
    Убежал по флангу Грегерсен и прострелил вдоль ворот, но мяч на выходе забрал спокойно в свои руки Нюбель.
  • 8'
    Мог убегать по флангу в атаку Сидибе после заброса от Вандерсона, но в подкате Менса вынес снаряд в аут.
  • 7'
    С угла поля теперь уже Лукас навесил в центр штрафной, но здесь Пембеле вынес сферу в центр поля.
  • Угловой
    6'
    Со штрафного Лукас прострелил низом на ближнюю штангу, но мяч рикошетом от стенки полетел на угловой.
  • 5'
    На фланге Диоп получил в подкате по ногам от Адли. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Монако".
  • 4'
    Забрасывал в штрафную соперника Онана на ход Грегерсену, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Нюбеля.
  • 3'
    С правого фланга прострелил в центр штрафной Вандерсон, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • 31'
    Кайо Энрике из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Бордо: 51%, Монако: 49%.
  • 30'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 30'
    Монако выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Игрок команды Бордо неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 29'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 29'
    Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 29'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    28'
    Чуамени Орельен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    28'
    Безумный фол. Чуамени Орельен грубо играет против соперника. Пострадал Гилавоги Жошуа
  • 27'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 26'
    Бен-Йеддер Виссам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 26'
    Дисаси Аксель из команды Монако делает передачу одноклубнику.
  • 26'
    Кайо Энрике навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Уден Реми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Диоп Софьян
  • 25'
    Контроль мяча: Бордо: 53%, Монако: 47%.
  • 25'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Чуамени Орельен из команды Монако поставил подножку. Пострадал Онана Жан
  • 24'
    Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Сидибе Джибриль из команды Монако забрасывает мяч в штрафную.
  • 23'
    Команда Бордо забила мяч, хотя лучше играли соперники
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Уден Реми первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 22'
    Плохо сыграл Кайо Энрике - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 22'
    Адли Ясин из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Чуамени Орельен из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 21'
    Бордо контролирует мяч.
  • Офсайд
    21'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо в офсайде
  • 21'
    Игрок команды Бордо отправляет мяч за спину защитников.
  • 20'
    Контроль мяча: Бордо: 44%, Монако: 56%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Фолланд Кевин задерживает мяч рукой
  • 20'
    Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Вандерсон из команды Монако забрасывает мяч в штрафную.
  • 19'
    Бордо контролирует мяч.
  • 18'
    Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Вандерсон из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Фолланд Кевин из команды Монако поставил подножку. Пострадал Онана Жан
  • 17'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 16'
    Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Кайо Энрике из команды Монако подал угловой справа.
  • 15'
    Должен был быть гол! Вандерсон имел отличный шанс, но Гаэтан Пуссен не дал голу состоятся!
  • 15'
    Кайо Энрике из команды Монако делает отличный кросс...
  • 15'
    Контроль мяча: Бордо: 37%, Монако: 63%.
  • 15'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Монако пытается что-то создать.
  • 14'
    Монако контролирует мяч.
  • 13'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 13'
    Менса Гидеон из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Бордо контролирует мяч.
  • 12'
    Монако выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Грегерсен Стиан из команды Бордо навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.
  • 11'
    Вандерсон из команды Монако сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    11'
    Кайо Энрике из команды Монако подал угловой справа.
  • 11'
    Фильо Марсело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 10'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Бордо: 44%, Монако: 56%.
  • 10'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Матч возобновлен
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 8'
    Бордо контролирует мяч.
  • 8'
    Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Монако контролирует мяч.
  • 7'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 5'
    Контроль мяча: Бордо: 31%, Монако: 69%.
  • 5'
    Пембеле Тимоте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    5'
    Лукас Жан из команды Монако подал угловой слева.
  • 5'
    Хван Ый-Чжо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Лукас Жан из команды Монако пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
  • Фол, нарушение
    4'
    Адли Ясин из команды Бордо заходит слишком далеко, он валит Диоп Софьян.
  • 4'
    Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 3'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Бордо контролирует мяч.
  • 2'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Кайо Энрике из команды Монако четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 1'
    Грегерсен Стиан из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Монако начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бордо 1:0 Монако онлайн


Прогнозы на матч Бордо 1:0 Монако

Исход игры
Бордо
6.3% (9)
Ничья
15.5% (22)
Монако
78.2% (111)
Тотал 2.5
Больше
72.79% (99)
Меньше
27.21% (37)
Обе команды забьют
Да
83.09% (113)
Нет
16.91% (23)
Популярный счёт
1:2 Монако
53.5% (76)
1:1 Ничья
10.6% (15)
0:1 Монако
9.2% (13)
0:2 Монако
4.2% (6)
2:2 Ничья
4.2% (6)
2:1 Бордо
3.5% (5)
1:3 Монако
2.8% (4)
1:0 Бордо
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Бордо
Монако

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 