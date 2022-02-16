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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
 
Позже

Стадион:
Монако
Прогнозы 48
Бордо 8.3% (4)
X 12.5% (6)
Монако 79.2% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Монако
6.10
4.20
1.68
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бордо
Монако

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

25 матчей

40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:4
Л1
1:2
КЛ
3:0
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
0:0
К
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:4
Л1
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 10 0.42
Элис Альберт 9 0.38
Уден Реми 3 0.13
Онана Жан 2 0.08
Бриан Джимми 2 (1) 0.08
Адли Ясин 1 0.04
Калу Самуэль 1 0.04
Мангаш Рикарду 1 0.04
Пембеле Тимоте 1 0.04
Мешер Андре 1 0.04
Ньянг М'Байе 1 0.04
Грегерсен Стиан 1 0.04
Мара Секу 1 0.04
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 14 (6) 0.58
Диоп Софьян 6 0.25
Фолланд Кевин 5 (1) 0.21
Желсон Мартиньш 3 0.13
Головин Александр 2 0.08
Кайо Энрике 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Чуамени Орельен 1 0.04
Лукас Жан 1 0.04
Скардовелли Вандерсон 1 0.04
Дисаси Аксель 1 0.04
Дьятта Крепен 1 0.04
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 5 0
Грегерсен Стиан 4 0
Кватенг Энок 4 0
Адли Ясин 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Отавио II 3 0
Лакукс Том 3 0
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Хван Ый-Чжо 2 0
Элис Альберт 2 0
Уден Реми 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Пембеле Тимоте 2 0
Игнатенко Даниил 0 1
Бриан Джимми 1 0
Гилавоги Жошуа 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Пуссен Гаэтан 1 0
Мара Секу 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фолланд Кевин 6 0
Марипан Гильермо 5 0
Диоп Софьян 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Сидибе Джибриль 4 0
Чуамени Орельен 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Агилар Рубен 3 0
Кайо Энрике 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Дисаси Аксель 2 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
3
17%
4
29%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
39%
3
21%
76-90

Пропущено

25
13
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
10
40%
3
23%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
6
24%
3
23%
76-90

Забито

16
25
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
13%
4
16%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
6
38%
3
12%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
2
13%
4
16%
76-90

Пропущено

38
11
19 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
8%
2
18%
1-15
5
13%
1
9%
16-30
11
29%
3
27%
31-45
6
16%
3
27%
46-60
8
21%
0
0%
61-75
5
13%
2
18%
76-90

Забито

34
39
14 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
3
9%
4
10%
1-15
6
18%
5
13%
16-30
5
15%
10
26%
31-45
8
24%
7
18%
46-60
3
9%
6
15%
61-75
9
26%
7
18%
76-90

Пропущено

63
24
31 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 15
3
5%
5
21%
1-15
7
11%
2
8%
16-30
21
33%
6
25%
31-45
9
14%
4
17%
46-60
12
19%
2
8%
61-75
11
17%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0
Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4
Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель Заявка 24 13 7 4 38 - 22 46
3. Ницца Заявка 24 13 4 7 37 - 21 42
4. Страсбург Заявка 24 12 5 7 46 - 29 41
5. Лион Заявка 24 10 8 6 33 - 30 38
6. Монако Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
7. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
8. Ланс Заявка 24 10 6 8 39 - 35 36
9. Нант Заявка 24 10 5 9 31 - 28 35
10. Лилль Заявка 24 9 8 7 32 - 35 35
11. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
12. Брест Заявка 24 8 7 9 33 - 36 31
13. Анже Заявка 24 7 8 9 30 - 35 29
14. Реймс Заявка 24 6 9 9 27 - 28 27
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Труа Заявка 24 5 6 13 21 - 36 21
17. Лорьян Заявка 24 4 9 11 20 - 38 21
18. Сент-Этьен Заявка 24 5 6 13 24 - 45 21
19. Бордо Заявка 24 4 8 12 36 - 61 20
20. Метц Заявка 24 4 8 12 25 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
3. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
4. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нант Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
8. Ланс Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
9. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
10. Лилль Заявка 11 5 4 2 15 - 16 19
11. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
12. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
15. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
2. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
4. Страсбург Заявка 12 5 3 4 19 - 16 18
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
9. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
11. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
13. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
14. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 12 3 1 8 10 - 23 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2022, осталось 2 дня 10 часов 46 минут.

    Главный судья: Jeremie Pignard

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Бордо 8.3% (4)
    X 12.5% (6)
    Монако 79.2% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бордо
    Ничья
    Монако
    6.10
    4.20
    1.68
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бордо - Монако онлайн


    Прогнозы на матч Бордо - Монако

    Исход игры
    Бордо
    8.5% (4)
    Ничья
    12.8% (6)
    Монако
    78.7% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.61% (38)
    Меньше
    17.39% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    93.48% (43)
    Нет
    6.52% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    66% (31)
    1:1 Ничья
    10.6% (5)
    2:1 Бордо
    4.3% (2)
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    Бордо
    Монако

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