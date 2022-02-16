Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Матмю Атлантик
История личных встреч
Бордо
Монако
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
25 матчей
40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|10
|0.42
|Элис Альберт
|9
|0.38
|Уден Реми
|3
|0.13
|Онана Жан
|2
|0.08
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.08
|Адли Ясин
|1
|0.04
|Калу Самуэль
|1
|0.04
|Мангаш Рикарду
|1
|0.04
|Пембеле Тимоте
|1
|0.04
|Мешер Андре
|1
|0.04
|Ньянг М'Байе
|1
|0.04
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|Мара Секу
|1
|0.04
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|14 (6)
|0.58
|Диоп Софьян
|6
|0.25
|Фолланд Кевин
|5 (1)
|0.21
|Желсон Мартиньш
|3
|0.13
|Головин Александр
|2
|0.08
|Кайо Энрике
|1
|0.04
|Боаду Мирон
|1
|0.04
|Чуамени Орельен
|1
|0.04
|Лукас Жан
|1
|0.04
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.04
|Дисаси Аксель
|1
|0.04
|Дьятта Крепен
|1
|0.04
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франсержио Родригес
|5
|0
|Грегерсен Стиан
|4
|0
|Кватенг Энок
|4
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Отавио II
|3
|0
|Лакукс Том
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Хван Ый-Чжо
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Уден Реми
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Пембеле Тимоте
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|0
|1
|Бриан Джимми
|1
|0
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Пуссен Гаэтан
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фолланд Кевин
|6
|0
|Марипан Гильермо
|5
|0
|Диоп Софьян
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Сидибе Джибриль
|4
|0
|Чуамени Орельен
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Агилар Рубен
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
3
17%
4
29%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
39%
3
21%
76-90
Пропущено
25
13
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
10
40%
3
23%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
6
24%
3
23%
76-90
Забито
16
25
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
13%
4
16%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
6
38%
3
12%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
2
13%
4
16%
76-90
Пропущено
38
11
19 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
8%
2
18%
1-15
5
13%
1
9%
16-30
11
29%
3
27%
31-45
6
16%
3
27%
46-60
8
21%
0
0%
61-75
5
13%
2
18%
76-90
Забито
34
39
14 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
3
9%
4
10%
1-15
6
18%
5
13%
16-30
5
15%
10
26%
31-45
8
24%
7
18%
46-60
3
9%
6
15%
61-75
9
26%
7
18%
76-90
Пропущено
63
24
31 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 15
3
5%
5
21%
1-15
7
11%
2
8%
16-30
21
33%
6
25%
31-45
9
14%
4
17%
46-60
12
19%
2
8%
61-75
11
17%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бордо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0
Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4
Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|52 - 19
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 22
|46
|3.
|Ницца
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|37 - 21
|42
|4.
|Страсбург
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|46 - 29
|41
|5.
|Лион
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|33 - 30
|38
|6.
|Монако
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|37 - 26
|37
|7.
|Ренн
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|43 - 22
|37
|8.
|Ланс
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|39 - 35
|36
|9.
|Нант
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|31 - 28
|35
|10.
|Лилль
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|32 - 35
|35
|11.
|Монпелье
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|38 - 34
|34
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 36
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|30 - 35
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|27 - 28
|27
|15.
|Клермон
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 41
|24
|16.
|Труа
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|21 - 36
|21
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|20 - 38
|21
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|24 - 45
|21
|19.
|Бордо
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|36 - 61
|20
|20.
|Метц
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|25 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 8
|25
|5.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Нант
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|9.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 16
|19
|11.
|Брест
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|12.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|17
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|14.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 13
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|8.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|9.
|Брест
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|10.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|12.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|13.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|14.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|17.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 37
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 23
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
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Прогнозы на матч Бордо - Монако
Исход игры
Бордо
8.5% (4)
Ничья
12.8% (6)
Монако
78.7% (37)
Тотал 2.5
Больше
82.61% (38)
Меньше
17.39% (8)
Обе команды забьют
Да
93.48% (43)
Нет
6.52% (3)
Популярный счёт
1:2 Монако
66% (31)
1:1 Ничья
10.6% (5)
2:1 Бордо
4.3% (2)
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