Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Стад де Мустуар
32' Желтая карточкаЛапорт Жульен
Ход матча
32'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
19
Петро
Лео
22
Сумано
Самбу
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сумано СамбуНападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Уттара ДангоПолузащитник
-
31 Бурле РедванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Гермуш ЯнисНападающий
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лорьян
Монпелье
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
22 матча
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.16
|Моффи Теремас
|3 (1)
|0.12
|Монкондю Томас
|3
|0.12
|Сумано Самбу
|3
|0.12
|Лапорт Жульен
|2
|0.08
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.04
|Грбич Адриан
|1
|0.04
|Коне Ибраима
|1
|0.04
|Дженц Мориц
|1
|0.04
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавидиди Стефи
|8
|0.32
|Вахи Элю
|6
|0.24
|Саванье Тежи
|5 (1)
|0.2
|Молле Флоран
|5
|0.2
|Жермен Валер
|4
|0.16
|Лаборд Гаэтан
|4
|0.16
|Коцца Николя
|2
|0.08
|Делор Анди
|2
|0.08
|Ристич Михайло
|1
|0.04
|Самбья Саломон
|1
|0.04
|Суке Арно
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|7
|0
|Лапорт Жульен
|6
|0
|Дженц Мориц
|3
|1
|Эрго Жером
|1
|2
|Мендес Убулан
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Буасгар Кентен
|3
|0
|Монкондю Томас
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Лорьенте Арман
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|9
|1
|Саванье Тежи
|7
|2
|Самбья Саломон
|4
|1
|Молле Флоран
|5
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|Вахи Элю
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Жермен Валер
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
16
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
6
38%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
4
25%
76-90
Пропущено
9
20
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
11%
4
20%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
4
44%
8
40%
76-90
Забито
11
22
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
2
18%
4
18%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
2
18%
3
14%
76-90
Пропущено
28
14
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
11%
0
0%
1-15
5
18%
5
36%
16-30
5
18%
2
14%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
5
18%
3
21%
61-75
5
18%
4
29%
76-90
Забито
21
38
12 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
4
19%
7
18%
1-15
4
19%
3
8%
16-30
4
19%
9
24%
31-45
3
14%
8
21%
46-60
1
5%
4
11%
61-75
5
24%
7
18%
76-90
Пропущено
37
34
15 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
4
11%
4
12%
1-15
6
16%
8
24%
16-30
5
14%
4
12%
31-45
7
19%
1
3%
46-60
6
16%
5
15%
61-75
9
24%
12
35%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1
Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0
Монпелье
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2
Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|53 - 22
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 22
|46
|3.
|Ницца
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|38 - 21
|45
|4.
|Страсбург
|2:2 Заявка
|25
|12
|6
|7
|48 - 31
|42
|5.
|Ренн
|2:1 Заявка
|25
|12
|4
|9
|45 - 23
|40
|6.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|7.
|Нант
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|34 - 29
|38
|8.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 36
|37
|9.
|Монако
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|37 - 26
|37
|10.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|25
|10
|5
|10
|38 - 34
|35
|12.
|Брест
|1:1 Заявка
|25
|8
|8
|9
|34 - 37
|32
|13.
|Анже
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 36
|29
|14.
|Реймс
|1:1 Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 29
|28
|15.
|Клермон
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 41
|24
|16.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|25
|4
|10
|11
|20 - 38
|22
|17.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|25
|5
|7
|13
|26 - 47
|22
|18.
|Труа
|1:2 Заявка
|25
|5
|6
|14
|22 - 38
|21
|19.
|Метц
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 45
|21
|20.
|Бордо
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|36 - 61
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Ренн
|2:1 Заявка
|13
|9
|1
|3
|29 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|6.
|Страсбург
|2:2 Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|7.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|12.
|Брест
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|13.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|15.
|Реймс
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|18.
|Труа
|1:2 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|19.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|2:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|7.
|Брест
|1:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|8.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|9.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|10.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|12.
|Ренн
|2:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|13.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 20
|12
|14.
|Реймс
|1:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|15.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|16.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|17.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 37
|10
|19.
|Труа
|1:2 Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Монпелье
Исход игры
Лорьян
34.6% (46)
Ничья
39.1% (52)
Монпелье
26.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
30.83% (41)
Меньше
69.17% (92)
Обе команды забьют
Да
66.17% (88)
Нет
33.83% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (47)
1:0 Лорьян
18% (24)
1:2 Монпелье
13.5% (18)
2:1 Лорьян
12% (16)
0:1 Монпелье
9.8% (13)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:2 Монпелье
2.3% (3)
2:0 Лорьян
2.3% (3)
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