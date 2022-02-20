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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
0:0
Перерыв

Стадион:
Монпелье
0'
32' Желтая карточка
Лапорт Жульен

Ход матча

32'
Лапорт Жульен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 133
Лорьян 34.6% (46)
X 39.1% (52)
Монпелье 26.3% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Монпелье
2.50
3.30
3.40
Все Коэффициенты
Новости
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Инносент
Бонке
11
Буасгар
Кентен
23
Монкондю
Томас
6
Абергель
Лоран
28
Лорьенте
Арман
22
Сумано
Самбу
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
31
Коцца
Николя
3
Сахо
Мамаду
8
Ойонго
Амбруаз
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
6
Самбья
Саломон
21
Вахи
Элю
Лорьян
4-1-4-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Лорьян
Монпелье

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

22 матча

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:1
К
4:3
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
3:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:4
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
4:0
КЛ
1:2
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.16
Моффи Теремас 3 (1) 0.12
Монкондю Томас 3 0.12
Сумано Самбу 3 0.12
Лапорт Жульен 2 0.08
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Грбич Адриан 1 0.04
Коне Ибраима 1 0.04
Дженц Мориц 1 0.04
Ле Фе Энцо 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 8 0.32
Вахи Элю 6 0.24
Саванье Тежи 5 (1) 0.2
Молле Флоран 5 0.2
Жермен Валер 4 0.16
Лаборд Гаэтан 4 0.16
Коцца Николя 2 0.08
Делор Анди 2 0.08
Ристич Михайло 1 0.04
Самбья Саломон 1 0.04
Суке Арно 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Ферри Жордан 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 7 0
Лапорт Жульен 6 0
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Уттара Данго 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Сумано Самбу 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 9 1
Саванье Тежи 7 2
Самбья Саломон 4 1
Молле Флоран 5 0
Шотар Жорис 4 0
Тулер Матеус 2 1
Мавидиди Стефи 3 0
Вахи Элю 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Ристич Михайло 2 0
Макуана Бени 2 0
Суке Арно 1 0
Жермен Валер 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Коцца Николя 1 0
Эстев Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
16
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
6
38%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
4
25%
76-90

Пропущено

9
20
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
11%
4
20%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
4
44%
8
40%
76-90

Забито

11
22
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
2
18%
4
18%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
2
18%
3
14%
76-90

Пропущено

28
14
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
11%
0
0%
1-15
5
18%
5
36%
16-30
5
18%
2
14%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
5
18%
3
21%
61-75
5
18%
4
29%
76-90

Забито

21
38
12 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
4
19%
7
18%
1-15
4
19%
3
8%
16-30
4
19%
9
24%
31-45
3
14%
8
21%
46-60
1
5%
4
11%
61-75
5
24%
7
18%
76-90

Пропущено

37
34
15 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
4
11%
4
12%
1-15
6
16%
8
24%
16-30
5
14%
4
12%
31-45
7
19%
1
3%
46-60
6
16%
5
15%
61-75
9
24%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1
Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0
Монпелье
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2
Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 18 5 2 53 - 22 59
2. Марсель Заявка 24 13 7 4 38 - 22 46
3. Ницца Заявка 25 14 4 7 38 - 21 45
4. Страсбург 2:2 Заявка 25 12 6 7 48 - 31 42
5. Ренн 2:1 Заявка 25 12 4 9 45 - 23 40
6. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
7. Нант Заявка 25 11 5 9 34 - 29 38
8. Ланс Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
9. Монако Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
10. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
11. Монпелье 0:0 Заявка 25 10 5 10 38 - 34 35
12. Брест 1:1 Заявка 25 8 8 9 34 - 37 32
13. Анже Заявка 25 7 8 10 30 - 36 29
14. Реймс 1:1 Заявка 25 6 10 9 28 - 29 28
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Лорьян 0:0 Заявка 25 4 10 11 20 - 38 22
17. Сент-Этьен 2:2 Заявка 25 5 7 13 26 - 47 22
18. Труа 1:2 Заявка 25 5 6 14 22 - 38 21
19. Метц Заявка 25 4 9 12 25 - 45 21
20. Бордо Заявка 24 4 8 12 36 - 61 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Ренн 2:1 Заявка 13 9 1 3 29 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
6. Страсбург 2:2 Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
7. Монпелье 0:0 Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
12. Брест 1:1 Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
13. Лорьян 0:0 Заявка 12 4 5 3 10 - 9 17
14. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
15. Реймс 1:1 Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Сент-Этьен 2:2 Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
18. Труа 1:2 Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
19. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
2. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург 2:2 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
7. Брест 1:1 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
8. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
9. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
10. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
11. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Ренн 2:1 Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
13. Монпелье 0:0 Заявка 12 3 3 6 16 - 20 12
14. Реймс 1:1 Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
15. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
16. Сент-Этьен 2:2 Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа 1:2 Заявка 13 3 1 9 11 - 25 10
20. Лорьян 0:0 Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
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Прогнозы 133
Лорьян 34.6% (46)
X 39.1% (52)
Монпелье 26.3% (35)
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Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Монпелье
2.50
3.30
3.40
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Где смотреть матч Лорьян 0:0 Монпелье онлайн


Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Монпелье

Исход игры
Лорьян
34.6% (46)
Ничья
39.1% (52)
Монпелье
26.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
30.83% (41)
Меньше
69.17% (92)
Обе команды забьют
Да
66.17% (88)
Нет
33.83% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (47)
1:0 Лорьян
18% (24)
1:2 Монпелье
13.5% (18)
2:1 Лорьян
12% (16)
0:1 Монпелье
9.8% (13)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:2 Монпелье
2.3% (3)
2:0 Лорьян
2.3% (3)
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Лорьян
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