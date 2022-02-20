Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Лорьян

45' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Монпелье выполняет удар от ворот.

41' Монпелье выполняет удар от ворот.

41' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Лорьян

39' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

39' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Саванье Тежи нанес удар головой, но Матье Дрейер спокойно отбил мяч.

37' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Монпелье выполняет удар от ворот.

35' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Абергель Лоран нанес удар издали, а Йонас Омлин отбил его обратно в игру!

34' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Лапорт Жульен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' Sambou Soumano нанес удар головой, но Йонас Омлин спокойно отбил мяч.

31' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Суке Арно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновится спорным мячом

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Отличные скиллы показывает Саванье Тежи , обводя своих соперников

24' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Удар от ворот произведет Лорьян

22' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Монкондю Томас из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

18' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Монпелье выполняет удар от ворот.

16' Лорьенте Арман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Монпелье выполняет удар от ворот.

13' Лорьенте Арман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Sambou Soumano возвращается на поле.

12' Sambou Soumano из команды Лорьян покидает поле ради смены футболки.

11' Матч остановлен

11' Удар от ворот произведет Монпелье

11' Sambou Soumano оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Sambou Soumano из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...

8' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Плохо сыграл Инносент Бонке - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Хороший удар издали нанес Саванье Тежи , но отличный сейв сделал Матье Дрейер. Угловой.

5' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Лорьян начинает с центра поля