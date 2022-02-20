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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
0:1
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
31' Желтая карточка
Лапорт Жульен
47' Желтая карточка
Инносент Бонке
0:1
56' Гол
Саванье Тежи
60' Желтая карточка
Ойонго Амбруаз
61' Желтая карточка
Суке Арно
90' Желтая карточка
Кристоф Пелиссье
90'+7

Ход матча

31'
Лапорт Жульен
 
47'
Инносент Бонке
 
56'
0:1
Саванье Тежи
60'
 
Ойонго Амбруаз
61'
Уттара Данго
Буасгар Кентен
 
61'
 
Суке Арно
69'
Моффи Теремас
Монкондю Томас
 
73'
 
Тулер Матеус
Сахо Мамаду
85'
Ле Фе Энцо
Абергель Лоран
 
85'
Коне Ибраима
Сумано Самбу
 
85'
Силва Игор
Мендес Убулан
 
86'
 
Жермен Валер
Вахи Элю
90'
Кристоф Пелиссье
 
90'
 
Леруа Лео
Ферри Жордан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 133
Лорьян 34.6% (46)
X 39.1% (52)
Монпелье 26.3% (35)
Все прогнозы
Новости
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Инносент
Бонке
11
Буасгар
Кентен
23
Монкондю
Томас
6
Абергель
Лоран
28
Лорьенте
Арман
22
Сумано
Самбу
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
31
Коцца
Николя
3
Сахо
Мамаду
8
Ойонго
Амбруаз
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
6
Самбья
Саломон
21
Вахи
Элю
Лорьян
4-1-4-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Лорьян
Монпелье

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

22 матча

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:1
К
4:3
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
3:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:4
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
4:0
КЛ
1:2
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.16
Моффи Теремас 3 (1) 0.12
Монкондю Томас 3 0.12
Сумано Самбу 3 0.12
Лапорт Жульен 2 0.08
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Грбич Адриан 1 0.04
Коне Ибраима 1 0.04
Дженц Мориц 1 0.04
Ле Фе Энцо 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 8 0.32
Саванье Тежи 6 (1) 0.24
Вахи Элю 6 0.24
Молле Флоран 5 0.2
Жермен Валер 4 0.16
Лаборд Гаэтан 4 0.16
Коцца Николя 2 0.08
Делор Анди 2 0.08
Ристич Михайло 1 0.04
Самбья Саломон 1 0.04
Суке Арно 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Ферри Жордан 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 7 0
Лапорт Жульен 6 0
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Уттара Данго 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Инносент Бонке 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 9 1
Саванье Тежи 7 2
Самбья Саломон 4 1
Молле Флоран 5 0
Шотар Жорис 4 0
Тулер Матеус 2 1
Мавидиди Стефи 3 0
Вахи Элю 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Суке Арно 2 0
Ристич Михайло 2 0
Макуана Бени 2 0
Жермен Валер 1 0
Ойонго Амбруаз 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Коцца Николя 1 0
Эстев Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
2
20%
3
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
6
35%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
4
24%
76-90

Пропущено

10
20
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
10%
4
20%
1-15
1
10%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
3
30%
1
5%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
4
40%
8
40%
76-90

Забито

11
22
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
2
18%
4
18%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
2
18%
3
14%
76-90

Пропущено

28
14
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
11%
0
0%
1-15
5
18%
5
36%
16-30
5
18%
2
14%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
5
18%
3
21%
61-75
5
18%
4
29%
76-90

Забито

21
39
12 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 16
10 Не забивали 5
4
19%
7
18%
1-15
4
19%
3
8%
16-30
4
19%
9
23%
31-45
3
14%
9
23%
46-60
1
5%
4
10%
61-75
5
24%
7
18%
76-90

Пропущено

38
34
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
4
11%
4
12%
1-15
6
16%
8
24%
16-30
5
13%
4
12%
31-45
8
21%
1
3%
46-60
6
16%
5
15%
61-75
9
24%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1
Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0
Монпелье
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2
Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 18 5 2 53 - 22 59
2. Марсель Заявка 24 13 7 4 38 - 22 46
3. Ницца Заявка 25 14 4 7 38 - 21 45
4. Страсбург Заявка 25 12 6 7 48 - 31 42
5. Ренн Заявка 25 12 4 9 47 - 23 40
6. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
7. Нант Заявка 25 11 5 9 34 - 29 38
8. Монпелье Заявка 25 11 4 10 39 - 34 37
9. Ланс Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
10. Монако 0:1 Заявка 25 10 7 8 37 - 27 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест Заявка 25 8 8 9 34 - 37 32
13. Анже Заявка 25 7 8 10 30 - 36 29
14. Реймс Заявка 25 6 10 9 28 - 29 28
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Бордо 1:0 Заявка 25 5 8 12 37 - 61 23
17. Сент-Этьен Заявка 25 5 7 13 26 - 47 22
18. Труа Заявка 25 5 6 14 22 - 40 21
19. Метц Заявка 25 4 9 12 25 - 45 21
20. Лорьян Заявка 25 4 9 12 20 - 39 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако 0:1 Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
6. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
7. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
12. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо 1:0 Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
18. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
19. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
2. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
7. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
8. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
9. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
10. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
11. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
12. Монако 0:1 Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
13. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
14. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
15. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
16. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо 1:0 Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Лорьян 34.6% (46)
X 39.1% (52)
Монпелье 26.3% (35)
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Где смотреть матч Лорьян 0:1 Монпелье онлайн


Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Монпелье

Исход игры
Лорьян
34.6% (46)
Ничья
39.1% (52)
Монпелье
26.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
30.83% (41)
Меньше
69.17% (92)
Обе команды забьют
Да
66.17% (88)
Нет
33.83% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (47)
1:0 Лорьян
18% (24)
1:2 Монпелье
13.5% (18)
2:1 Лорьян
12% (16)
0:1 Монпелье
9.8% (13)
2:0 Лорьян
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:2 Монпелье
2.3% (3)
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