Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Монпелье вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

96' Удар от ворот произведет Монпелье

96' Какой промах! Моффи Теремас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

95' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Монпелье

93' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Матч возобновлен

92' Рефери не любит споров - именно за это Кристоф Пелиссье сейчас получил желтую

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Тулер Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Головой пробил Жермен Валер , но голкипер отбил его в поле!

90' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Коне Ибраима из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

89' Игрок из команды Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Удар от ворот произведет Монпелье

88' Уттара Данго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Саванье Тежи из команды Монпелье сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

87' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Монпелье

86' Уттара Данго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Тактическая замена. Sambou Soumano уходит с поля и его заменяет Коне Ибраима

84' Sambou Soumano из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

84' Лорьенте Арман пробил со штрафного прямо в стенку

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Вахи Элю получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Вахи Элю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Хорошую попытку сделал Лорьенте Арман . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Sambou Soumano нанес удар головой, но Йонас Омлин спокойно отбил мяч.

78' Шотар Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Тулер Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Удар от ворот произведет Монпелье

74' Уттара Данго не смог попасть в створ ударом издали

74' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

73' Сахо Мамаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Уттара Данго из команды Лорьян направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

71' Игрок Вахи Элю из команды Монпелье неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

71' Отличные скиллы показывает Ойонго Амбруаз , обводя своих соперников

70' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

70' Саванье Тежи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Суке Арно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Sambou Soumano из команды Лорьян в офсайде

68' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Хорошую попытку сделал Самбья Саломон . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Удар от ворот произведет Лорьян

64' Самбья Саломон не смог попасть в створ ударом издали

64' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

62' Суке Арно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Суке Арно получил желтую карточку от судьи

61' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Ойонго Амбруаз получил желтую карточку от судьи

60' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Вахи Элю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Шанс! Sambou Soumano из команды Лорьян пробил головой, но мимо

57' Саванье Тежи нанес удар издали, а Матье Дрейер отбил его обратно в игру!

57' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Г О О О О Л - Саванье Тежи забивает ударом с правой ноги!

56' Плохо сыграл Лапорт Жульен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

55' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Монкондю Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Монкондю Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Омлин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Буасгар Кентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

48' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Инносент Бонке получил желтую карточку от судьи

47' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сахо Мамаду из команды Монпелье

47' So close! Удар головой нанес Монкондю Томас но мяч выбили с ленточки!

46' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.