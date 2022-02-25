Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Prezero Arena
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
38
Пош
Штефан
17
Раум
Давид
9
Бебу
Ила
37
Ито
Хироки
17
Мармуш
Омар
22
Фюрих
Крис
18
Томаш
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раум ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
28 Ричардс КрисЗащитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
24 Че ДжастинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ито ХирокиЗащитник
-
17 Мармуш ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
-
18 Томаш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Беяз ОмерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Штуттгарт
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
23 матча
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бебу Ила
|7
|0.3
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0.26
|Крамарич Андрей
|4
|0.17
|Ларсен Якоб-Бруун
|4
|0.17
|Даббур Мунас
|3
|0.13
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.13
|Раум Давид
|2
|0.09
|Акпогума Кевин
|2
|0.09
|Гайгер Деннис
|2
|0.09
|Самассеку Диади
|2
|0.09
|Руди Себастьян
|2
|0.09
|Кадержабек Павел
|1
|0.04
|Ричардс Крис
|1
|0.04
|Штиллер Анджело
|1
|0.04
|Хюбнер Беньямин
|1
|0.04
|Адамян Саркис
|1
|0.04
|Пош Штефан
|1
|0.04
|Фогт Кевин
|0
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавропанос Константинос
|4
|0.17
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.13
|Мармуш Омар
|2
|0.09
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.09
|Фёрстер Филипп
|2
|0.09
|Массимо Роберто
|2
|0.09
|Томаш Тьягу
|2
|0.09
|Соса Борна
|1
|0.04
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|Эндо Ватару
|1
|0.04
|Антон Вальдемар
|1
|0.04
|Фюрих Крис
|1
|0.04
|Ито Хироки
|1
|0.04
|Клемент Филипп
|1
|0.04
|Калайджич Саша
|1
|0.04
|Фагир Вахид
|1
|0.04
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руди Себастьян
|5
|0
|Гайгер Деннис
|5
|0
|Гриллич Флориан
|5
|0
|Фогт Кевин
|4
|0
|Самассеку Диади
|4
|0
|Раум Давид
|4
|0
|Кадержабек Павел
|3
|0
|Даббур Мунас
|3
|0
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Пош Штефан
|3
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Хюбнер Беньямин
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Танги
|6
|0
|Каразор Атакан
|4
|1
|Антон Вальдемар
|3
|1
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Соса Борна
|3
|0
|Мармуш Омар
|3
|0
|Эндо Ватару
|2
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Мангаля Орель
|2
|0
|Мавропанос Константинос
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Пеллегрино Матараццо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
9
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
2
8%
2
22%
1-15
5
19%
1
11%
16-30
6
23%
1
11%
31-45
4
15%
1
11%
46-60
4
15%
2
22%
61-75
5
19%
2
22%
76-90
Пропущено
11
18
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
2
18%
5
28%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
1
9%
6
33%
76-90
Забито
18
18
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
1
6%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
17%
5
28%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
10
56%
3
17%
76-90
Пропущено
25
25
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
5
20%
1-15
7
28%
3
12%
16-30
2
8%
4
16%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
6
24%
5
20%
61-75
7
28%
5
20%
76-90
Забито
44
27
17 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
3
7%
3
11%
1-15
5
11%
5
19%
16-30
9
20%
6
22%
31-45
5
11%
4
15%
46-60
7
16%
4
15%
61-75
15
34%
5
19%
76-90
Пропущено
36
43
16 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
4
11%
5
12%
1-15
9
25%
4
9%
16-30
3
8%
7
16%
31-45
5
14%
8
19%
46-60
7
19%
8
19%
61-75
8
22%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3
Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1
Штуттгарт
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2
Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|18
|1
|4
|74 - 26
|55
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|16
|1
|6
|63 - 36
|49
|3.
|Байер Л
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|60 - 39
|41
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|45 - 35
|37
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|49 - 28
|37
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|36 - 26
|37
|7.
|Кёльн
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|35 - 37
|35
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|29 - 31
|34
|9.
|Майнц
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|34 - 26
|34
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|33 - 35
|31
|11.
|Бохум
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|25 - 33
|29
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|24 - 35
|27
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 46
|26
|14.
|Арминия
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Герта
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 51
|23
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|25 - 40
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|27 - 43
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|21 - 61
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|37 - 11
|30
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Кёльн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 12
|23
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|8.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|9.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|30 - 19
|20
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 23
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 16
|13
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|9.
|Арминия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 14
|10
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 28
|8
|14.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|10 - 44
|1
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Прогнозы на матч Хоффенхайм - Штуттгарт
Исход игры
Хоффенхайм
86.5% (115)
Ничья
11.3% (15)
Штуттгарт
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.34% (83)
Меньше
35.66% (46)
Обе команды забьют
Да
73.64% (95)
Нет
26.36% (34)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
48.1% (64)
2:0 Хоффенхайм
15% (20)
1:0 Хоффенхайм
10.5% (14)
3:1 Хоффенхайм
9% (12)
1:1 Ничья
9% (12)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:2 Хоффенхайм
1.5% (2)
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