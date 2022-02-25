Тиаго Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Хоффенхайм имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

50' Баумгартнер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Фюрих Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Матч возобновлен

49' Мармуш Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Хюбнер Беньямин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Удар от ворот произведет Штуттгарт

48' Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

47' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

45' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Хоффенхайм отменен из-за положения "вне игры".

44' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

43' Бебу Ила имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

42' Мюллер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Мавропанос Константинос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

41' Крамарич Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Плохо сыграл Мавропанос Константинос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

40' Мюллер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Флориан Мюллер отбил мяч на угловой после удара Баумгартнер Кристоф из штрафной площади.

39' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

39' Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

37' Матч возобновлен

36' Мангаля Орель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Пош Штефан бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

34' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

33' Баумгартнер Кристоф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Раум Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

30' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Мармуш Омар бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

29' Плохо сыграл Гайгер Деннис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Ито Хироки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Судья свистит. Гриллич Флориан атаковал сзади соперника. Это Тиаго Томас заработал своей команде штрафной

27' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

27' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

25' Отличный пас сделал Антон Вальдемар из команды Штуттгарт . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

24' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Мармуш Омар из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

21' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

21' ПЕРЕКЛАДИНА! Кадержабек Павел упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

21' Почти гол! Хюбнер Беньямин пробил головой по воротам, но Флориан Мюллер спас!

20' Тиаго Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Раум Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Фюрих Крис видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

19' Тиаго Томас из команды Штуттгарт делает навес прямо в штрафную.

19' Тиаго Томас из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...

19' Хюбнер Беньямин из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Хорошую попытку сделал Тиаго Томас. Удар в створ, но вратарь начеку

18' Ито Хироки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Гайгер Деннис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

16' Эндо Ватару выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Каразор Атакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Раум Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Тиаго Томас из команды Штуттгарт отдал передачу, которая была заблокирована.

10' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

10' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Гайгер Деннис получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Гайгер Деннис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Мармуш Омар из команды Штуттгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

8' Хюбнер Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Хюбнер Беньямин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Отличные скиллы показывает Мармуш Омар , обводя своих соперников

6' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

4' Тиаго Томас из команды Штуттгарт в офсайде

4' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

4' Ито Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

3' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

2' Тиаго Томас из команды Штуттгарт в офсайде

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хоффенхайм начинает с центра поля