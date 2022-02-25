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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хоффенхайм
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 18099
Штуттгарт
0'
16' Желтая карточка
Гайгер Деннис
33' Желтая карточка
Баумгартнер Кристоф
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Хюбнер Беньямин
45' Желтая карточка
Хюбнер Беньямин
0:1
58' Гол
Эндо Ватару
81' Желтая карточка
Антон Вальдемар
1:1
85' Гол
Баумгартнер Кристоф
2:1
90' Гол
Баумгартнер Кристоф
90' Желтая карточка
Фёрстер Филипп
90'+8

Ход матча

16'
Гайгер Деннис
 
33'
Баумгартнер Кристоф
 
37'
 
Фёрстер Филипп
Мангаля Орель
43'
Хюбнер Беньямин
 
45'
Хюбнер Беньямин
 
46'
 
Калайджич Саша
Фюрих Крис
58'
Руди Себастьян
Гайгер Деннис
 
58'
0:1
Эндо Ватару
(Калайджич Саша)
70'
Даббур Мунас
Кадержабек Павел
 
70'
Штиллер Анджело
Бебу Ила
 
73'
 
Массимо Роберто
Штенцель Паскаль
81'
 
Антон Вальдемар
81'
Ларсен Якоб-Бруун
Рюттер Жоржиньо
 
85'
Баумгартнер Кристоф
(Руди Себастьян)
1:1
86'
 
Томми Эрик
Мармуш Омар
90'
Баумгартнер Кристоф
2:1
90'
 
Фёрстер Филипп

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 133
Хоффенхайм 86.5% (115)
X 11.3% (15)
Штуттгарт 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
11
Гриллич
Флориан
21
Хюбнер
Беньямин
3
Кадержабек
Павел
14
Баумгартнер
Кристоф
8
Гайгер
Деннис
17
Раум
Давид
33
Рюттер
Жоржиньо
27
Крамарич
Андрей
9
Бебу
Ила
1
Мюллер
Флориан
15
Штенцель
Паскаль
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
37
Ито
Хироки
17
Мармуш
Омар
3
Эндо
Ватару
16
Каразор
Атакан
23
Мангаля
Орель
22
Фюрих
Крис
18
Томаш
Тьягу
Хоффенхайм
3-4-2-1
Штуттгарт
4-5-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Штуттгарт

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

23 матча

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б
3:1
Б
2:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
5:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
4:1
Б
6:2
Б
0:1
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:3
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 7 0.29
Рюттер Жоржиньо 6 0.25
Баумгартнер Кристоф 5 0.21
Крамарич Андрей 4 0.17
Ларсен Якоб-Бруун 4 0.17
Даббур Мунас 3 0.13
Раум Давид 2 0.08
Акпогума Кевин 2 0.08
Гайгер Деннис 2 0.08
Руди Себастьян 2 0.08
Самассеку Диади 2 0.08
Кадержабек Павел 1 0.04
Ричардс Крис 1 0.04
Штиллер Анджело 1 0.04
Хюбнер Беньямин 1 0.04
Адамян Саркис 1 0.04
Пош Штефан 1 0.04
Фогт Кевин 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавропанос Константинос 4 0.17
Кемпф Марк-Оливер 3 0.13
Мармуш Омар 2 0.08
Эндо Ватару 2 0.08
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.08
Фёрстер Филипп 2 0.08
Массимо Роберто 2 0.08
Томаш Тьягу 2 0.08
Соса Борна 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Антон Вальдемар 1 0.04
Калайджич Саша 1 0.04
Фюрих Крис 1 0.04
Ито Хироки 1 0.04
Клемент Филипп 1 0.04
Фагир Вахид 1 0.04
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайгер Деннис 6 0
Руди Себастьян 5 0
Гриллич Флориан 5 0
Фогт Кевин 4 0
Самассеку Диади 4 0
Раум Давид 4 0
Кадержабек Павел 3 0
Даббур Мунас 3 0
Акпогума Кевин 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Пош Штефан 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Хюбнер Беньямин 2 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Ларсен Якоб-Бруун 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Танги 6 0
Антон Вальдемар 4 1
Каразор Атакан 4 1
Фёрстер Филипп 4 0
Соса Борна 3 0
Мармуш Омар 3 0
Эндо Ватару 2 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Мангаля Орель 2 0
Мавропанос Константинос 2 0
Климович Матео 2 0
Ито Хироки 1 0
Дидави Даниэль 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
10
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
2
7%
2
20%
1-15
5
18%
1
10%
16-30
6
21%
1
10%
31-45
4
14%
2
20%
46-60
4
14%
2
20%
61-75
7
25%
2
20%
76-90

Пропущено

12
20
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
3
25%
5
25%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
1
8%
8
40%
76-90

Забито

18
18
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
6%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
17%
5
28%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
10
56%
3
17%
76-90

Пропущено

25
25
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
5
20%
1-15
7
28%
3
12%
16-30
2
8%
4
16%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
6
24%
5
20%
61-75
7
28%
5
20%
76-90

Забито

46
28
17 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
3
7%
3
11%
1-15
5
11%
5
18%
16-30
9
20%
6
21%
31-45
5
11%
5
18%
46-60
7
15%
4
14%
61-75
17
37%
5
18%
76-90

Пропущено

37
45
16 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
4
11%
5
11%
1-15
9
24%
4
9%
16-30
3
8%
7
16%
31-45
6
16%
8
18%
46-60
7
19%
8
18%
61-75
8
22%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3
Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1
Штуттгарт
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2
Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 18 1 4 74 - 26 55
2. Боруссия Д Заявка 23 16 1 6 63 - 36 49
3. Байер Л Заявка 23 12 5 6 60 - 39 41
4. Хоффенхайм Заявка 24 12 4 8 47 - 36 40
5. РБ Лейпциг Заявка 23 11 4 8 49 - 28 37
6. Фрайбург Заявка 23 10 7 6 36 - 26 37
7. Кёльн Заявка 23 9 8 6 35 - 37 35
8. Унион Берлин Заявка 23 9 7 7 29 - 31 34
9. Майнц Заявка 23 10 4 9 34 - 26 34
10. Айнтрахт Фр Заявка 23 8 7 8 33 - 35 31
11. Бохум Заявка 23 8 5 10 25 - 33 29
12. Вольфсбург Заявка 23 8 3 12 24 - 35 27
13. Боруссия М Заявка 23 7 5 11 30 - 46 26
14. Арминия Заявка 23 5 10 8 22 - 29 25
15. Герта Заявка 23 6 5 12 25 - 51 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 24 4 7 13 28 - 45 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 23 3 4 16 21 - 61 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 10 0 2 37 - 11 30
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
7. Унион Берлин Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
8. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
9. Байер Л Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта Заявка 12 4 3 5 16 - 23 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
16. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
17. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
9. Арминия Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. РБ Лейпциг Заявка 11 2 4 5 15 - 14 10
12. Боруссия М Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
13. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
14. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 10 - 44 1
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Прогнозы 133
Хоффенхайм 86.5% (115)
X 11.3% (15)
Штуттгарт 2.3% (3)
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Где смотреть матч Хоффенхайм 2:1 Штуттгарт онлайн


Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:1 Штуттгарт

Исход игры
Хоффенхайм
86.5% (115)
Ничья
11.3% (15)
Штуттгарт
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.34% (83)
Меньше
35.66% (46)
Обе команды забьют
Да
73.64% (95)
Нет
26.36% (34)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
48.1% (64)
2:0 Хоффенхайм
15% (20)
1:0 Хоффенхайм
10.5% (14)
3:1 Хоффенхайм
9% (12)
1:1 Ничья
9% (12)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:2 Хоффенхайм
1.5% (2)
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