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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Динамо Дрезден
0:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Дармштадт
0'
14' Желтая карточка
Гиорбелидзе Гурам
26' Желтая карточка
Гьясула Клаус
71'

Ход матча

14'
Гиорбелидзе Гурам
 
26'
 
Гьясула Клаус
46'
 
Мюллер Янник
Ишервуд Томас
46'
 
Хонзак Матиас
Карич Эмир
56'
Шретер Моррис
Вайраух Патрик
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Динамо Дрезден
Ничья
Дармштадт
4.78
3.62
2.11
Все Коэффициенты
22
Митрюшкин
Антон
3
Акото
Михаэль
21
Золльбауэр
Михаэль
39
Элерс
Кевин
2
Гиорбелидзе
Гурам
5
Штарк
Янник
10
Вайраух
Патрик
30
Каде
Юлиус
33
Дафернер
Кристоф
37
Майер
Батиста
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
8
Шнелльхардт
Фабиан
23
Гьясула
Клаус
19
Карич
Эмир
16
Пфайффер
Лука
9
Титц
Филлип
Динамо Дрезден
4-1-2-1-2
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Динамо Дрезден
Дармштадт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
1:0
К
0:3
Б2
2:3
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
4:1
Б2
0:2
Б2
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 10 (2) 0.42
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0.13
Мершель Хайнц 3 0.13
Каде Юлиус 2 0.08
Шретер Моррис 1 0.04
Влачодимос Панайотис 1 0.04
Книппинг Тим 1 0.04
Май Себастиан 1 0.04
Лёв Крис 1 0.04
Штарк Янник 0 0
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 12 (2) 0.5
Пфайффер Лука 12 0.5
Кемпе Тобиас 4 (1) 0.17
Сейдель Аарон 3 0.13
Холланд Фабиан 2 0.08
Карич Эмир 2 0.08
Ману Брайдон 2 0.08
Голлер Беньямин 2 0.08
Шнелльхардт Фабиан 2 0.08
Гьясула Клаус 1 0.04
Хонзак Матиас 1 0.04
Пфайффер Патрик 1 0.04
Скарке Тим 1 0.04
Бадер Маттиас 0 0
Берко Эрих 0 0
Мелем Марвин 0 0

Карточки

Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акото Михаэль 5 1
Золльбауэр Михаэль 5 0
Дафернер Кристоф 5 0
Беккер Робин 3 1
Штарк Янник 4 0
Лёв Крис 4 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0
Каде Юлиус 1 1
Хосинер Филипп 2 0
Боррьелло Брендон 2 0
Шретер Моррис 2 0
Диавуси Агиеманг 2 0
Гиорбелидзе Гурам 2 0
Аидонис Антонис 2 0
Май Себастиан 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Майер Батиста 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 10 0
Кемпе Тобиас 5 0
Бадер Маттиас 5 0
Пфайффер Патрик 5 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Ману Брайдон 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Холланд Фабиан 2 0
Берко Эрих 2 0
Хонзак Матиас 2 0
Ишервуд Томас 2 0
Скарке Тим 2 0
Титц Филлип 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Янник 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Мелем Марвин 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Челич Неманя 1 0
Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
24
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
0
0%
5
21%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
5
33%
4
17%
46-60
6
40%
7
29%
29%
61-75
1
7%
4
17%
76-90

Пропущено

12
16
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
33%
1
6%
1-15
4
33%
4
25%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Забито

9
23
3 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
1
11%
3
13%
1-15
1
11%
5
22%
16-30
1
11%
7
30%
31-45
2
22%
2
9%
46-60
4
44%
4
17%
61-75
0
0%
2
9%
76-90

Пропущено

18
15
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
5
28%
3
20%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
17%
3
20%
61-75
7
39%
4
27%
76-90

Забито

24
47
6 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 15
8 Не забивали 3
1
4%
8
17%
1-15
1
4%
6
13%
16-30
4
17%
10
21%
31-45
7
29%
29%
6
13%
46-60
10
42%
11
23%
61-75
1
4%
6
13%
76-90

Пропущено

30
31
17 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
9
30%
4
13%
1-15
5
17%
6
19%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
3
10%
3
10%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
7
23%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Дрезден
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0
Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1
Дармштадт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2
Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 24 13 5 6 48 - 35 44
2. Дармштадт 0:0 Заявка 24 12 6 6 48 - 30 42
3. Вердер Заявка 23 12 6 5 44 - 31 42
4. Гамбург Заявка 23 10 11 2 42 - 21 41
5. Шальке 04 Заявка 24 12 5 7 46 - 28 41
6. Нюрнберг Заявка 24 11 6 7 34 - 32 39
7. Хайденхайм Заявка 23 11 5 7 29 - 29 38
8. Падерборн Заявка 24 8 9 7 41 - 33 33
9. Карлсруэ Заявка 24 8 9 7 41 - 36 33
10. Ян Заявка 23 9 4 10 42 - 37 31
11. Ганновер 96 Заявка 24 8 7 9 23 - 32 31
12. Хольштайн Киль Заявка 24 8 7 9 30 - 38 31
13. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 24 7 6 11 23 - 31 27
14. Фортуна Заявка 23 7 5 11 28 - 32 26
15. Зандхаузен Заявка 23 6 7 10 25 - 40 25
16. Ганза Заявка 24 6 7 11 27 - 38 25
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 24 3 7 14 23 - 48 16
18. Ингольштадт Заявка 24 3 6 15 22 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 11 8 2 1 28 - 12 26
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
5. Карлсруэ Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
6. Дармштадт 0:0 Заявка 11 6 2 3 24 - 14 20
7. Нюрнберг Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
8. Вердер Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
9. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
10. Ян Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
11. Хольштайн Киль Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
14. Падерборн Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Ганза Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
18. Зандхаузен Заявка 11 1 4 6 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Дармштадт 0:0 Заявка 13 6 4 3 24 - 16 22
3. Падерборн Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
4. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
5. Санкт-Паули Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
6. Шальке 04 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
7. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 16 - 18 18
8. Гамбург Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
9. Ганза Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
10. Ганновер 96 Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
11. Хайденхайм Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
12. Ян Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Хольштайн Киль Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
14. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
15. Карлсруэ Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
Лучшие коэффициенты
Динамо Дрезден
Ничья
Дармштадт
4.78
3.62
2.11
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Дрезден 0:0 Дармштадт онлайн


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