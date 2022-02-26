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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Динамо Дрезден
0:1
Конец матча

Стадион:
Дармштадт
0'
14' Желтая карточка
Гиорбелидзе Гурам
26' Желтая карточка
Гьясула Клаус
78' Желтая карточка
Беккер Робин
84' Желтая карточка
Штарк Янник
0:1
90' Гол
Хонзак Матиас
90'+5
22
Митрюшкин
Антон
3
Акото
Михаэль
21
Золльбауэр
Михаэль
39
Элерс
Кевин
2
Гиорбелидзе
Гурам
5
Штарк
Янник
10
Вайраух
Патрик
30
Каде
Юлиус
33
Дафернер
Кристоф
37
Майер
Батиста
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
8
Шнелльхардт
Фабиан
23
Гьясула
Клаус
19
Карич
Эмир
16
Пфайффер
Лука
9
Титц
Филлип
Динамо Дрезден
4-1-2-1-2
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Динамо Дрезден
Дармштадт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
1:0
К
0:3
Б2
2:3
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
4:1
Б2
0:2
Б2
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 10 (2) 0.42
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0.13
Мершель Хайнц 3 0.13
Каде Юлиус 2 0.08
Шретер Моррис 1 0.04
Влачодимос Панайотис 1 0.04
Книппинг Тим 1 0.04
Май Себастиан 1 0.04
Лёв Крис 1 0.04
Штарк Янник 0 0
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 12 (2) 0.5
Пфайффер Лука 12 0.5
Кемпе Тобиас 4 (1) 0.17
Сейдель Аарон 3 0.13
Холланд Фабиан 2 0.08
Хонзак Матиас 2 0.08
Карич Эмир 2 0.08
Ману Брайдон 2 0.08
Голлер Беньямин 2 0.08
Шнелльхардт Фабиан 2 0.08
Гьясула Клаус 1 0.04
Пфайффер Патрик 1 0.04
Скарке Тим 1 0.04
Бадер Маттиас 0 0
Берко Эрих 0 0
Мелем Марвин 0 0

Карточки

Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акото Михаэль 5 1
Беккер Робин 4 1
Золльбауэр Михаэль 5 0
Штарк Янник 5 0
Дафернер Кристоф 5 0
Лёв Крис 4 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0
Каде Юлиус 1 1
Хосинер Филипп 2 0
Боррьелло Брендон 2 0
Шретер Моррис 2 0
Диавуси Агиеманг 2 0
Гиорбелидзе Гурам 2 0
Аидонис Антонис 2 0
Май Себастиан 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Майер Батиста 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 10 0
Кемпе Тобиас 5 0
Бадер Маттиас 5 0
Пфайффер Патрик 5 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Ману Брайдон 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Холланд Фабиан 2 0
Берко Эрих 2 0
Хонзак Матиас 2 0
Ишервуд Томас 2 0
Скарке Тим 2 0
Титц Филлип 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Янник 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Мелем Марвин 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Челич Неманя 1 0
Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
25
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
0
0%
5
20%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
5
33%
4
16%
46-60
6
40%
7
28%
61-75
1
7%
5
20%
76-90

Пропущено

13
16
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
31%
1
6%
1-15
4
31%
4
25%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
6
38%
76-90

Забито

9
23
3 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
11%
3
13%
1-15
1
11%
5
22%
16-30
1
11%
7
30%
31-45
2
22%
2
9%
46-60
4
44%
4
17%
61-75
0
0%
2
9%
76-90

Пропущено

18
15
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
5
28%
3
20%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
17%
3
20%
61-75
7
39%
4
27%
76-90

Забито

24
48
6 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 16
9 Не забивали 3
1
4%
8
17%
1-15
1
4%
6
13%
16-30
4
17%
10
21%
31-45
7
29%
29%
6
13%
46-60
10
42%
11
23%
61-75
1
4%
7
15%
76-90

Пропущено

31
31
17 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 17
9
29%
29%
4
13%
1-15
5
16%
6
19%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
3
10%
3
10%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
8
26%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Дрезден
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0
Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1
Дармштадт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2
Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 24 13 5 6 49 - 30 44
2. Санкт-Паули Заявка 24 13 5 6 48 - 35 44
3. Вердер Заявка 23 12 6 5 44 - 31 42
4. Гамбург Заявка 23 10 11 2 42 - 21 41
5. Шальке 04 Заявка 24 12 5 7 46 - 28 41
6. Нюрнберг Заявка 24 11 6 7 34 - 32 39
7. Хайденхайм Заявка 23 11 5 7 29 - 29 38
8. Падерборн Заявка 24 8 9 7 41 - 33 33
9. Карлсруэ Заявка 24 8 9 7 41 - 36 33
10. Ян Заявка 23 9 4 10 42 - 37 31
11. Ганновер 96 Заявка 24 8 7 9 23 - 32 31
12. Хольштайн Киль Заявка 24 8 7 9 30 - 38 31
13. Динамо Дрезден Заявка 24 7 5 12 23 - 32 26
14. Фортуна Заявка 23 7 5 11 28 - 32 26
15. Зандхаузен Заявка 23 6 7 10 25 - 40 25
16. Ганза Заявка 24 6 7 11 27 - 38 25
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 24 3 7 14 23 - 48 16
18. Ингольштадт Заявка 24 3 6 15 22 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 11 8 2 1 28 - 12 26
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
5. Карлсруэ Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
6. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 24 - 14 20
7. Нюрнберг Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
8. Вердер Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
9. Ян Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
10. Хольштайн Киль Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Динамо Дрезден Заявка 12 5 2 5 15 - 13 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
14. Падерборн Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Ганза Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
18. Зандхаузен Заявка 11 1 4 6 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
2. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
3. Падерборн Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
4. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
5. Санкт-Паули Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
6. Шальке 04 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
7. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 16 - 18 18
8. Гамбург Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
9. Ганза Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
10. Ганновер 96 Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
11. Хайденхайм Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
12. Ян Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Хольштайн Киль Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
14. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
15. Карлсруэ Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
Где смотреть матч Динамо Дрезден 0:1 Дармштадт онлайн


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