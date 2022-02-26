Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Rudolf Harbig Stadion
14' Желтая карточкаГиорбелидзе Гурам
26' Желтая карточкаГьясула Клаус
78' Желтая карточкаБеккер Робин
84' Желтая карточкаШтарк Янник
0:1
90' ГолХонзак Матиас
Ход матча
26'
78'
84'
90'
0:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 14
-
3 Удары в створ 9
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
40 Владение мячом, % 60
39
Элерс
Кевин
30
Каде
Юлиус
27
Скарке
Тим
19
Карич
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Беккер РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Дрхал ВацлавНападающий
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Динамо Дрезден
Дармштадт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|10 (2)
|0.42
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0.13
|Мершель Хайнц
|3
|0.13
|Каде Юлиус
|2
|0.08
|Шретер Моррис
|1
|0.04
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.04
|Книппинг Тим
|1
|0.04
|Май Себастиан
|1
|0.04
|Лёв Крис
|1
|0.04
|Штарк Янник
|0
|0
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|12 (2)
|0.5
|Пфайффер Лука
|12
|0.5
|Кемпе Тобиас
|4 (1)
|0.17
|Сейдель Аарон
|3
|0.13
|Холланд Фабиан
|2
|0.08
|Хонзак Матиас
|2
|0.08
|Карич Эмир
|2
|0.08
|Ману Брайдон
|2
|0.08
|Голлер Беньямин
|2
|0.08
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.08
|Гьясула Клаус
|1
|0.04
|Пфайффер Патрик
|1
|0.04
|Скарке Тим
|1
|0.04
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
|Мелем Марвин
|0
|0
Карточки
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акото Михаэль
|5
|1
|Беккер Робин
|4
|1
|Золльбауэр Михаэль
|5
|0
|Штарк Янник
|5
|0
|Дафернер Кристоф
|5
|0
|Лёв Крис
|4
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0
|Каде Юлиус
|1
|1
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Шретер Моррис
|2
|0
|Диавуси Агиеманг
|2
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|2
|0
|Аидонис Антонис
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|10
|0
|Кемпе Тобиас
|5
|0
|Бадер Маттиас
|5
|0
|Пфайффер Патрик
|5
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Ману Брайдон
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Холланд Фабиан
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Хонзак Матиас
|2
|0
|Ишервуд Томас
|2
|0
|Скарке Тим
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
25
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
0
0%
5
20%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
5
33%
4
16%
46-60
6
40%
7
28%
61-75
1
7%
5
20%
76-90
Пропущено
13
16
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
31%
1
6%
1-15
4
31%
4
25%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
6
38%
76-90
Забито
9
23
3 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
11%
3
13%
1-15
1
11%
5
22%
16-30
1
11%
7
30%
31-45
2
22%
2
9%
46-60
4
44%
4
17%
61-75
0
0%
2
9%
76-90
Пропущено
18
15
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
5
28%
3
20%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
17%
3
20%
61-75
7
39%
4
27%
76-90
Забито
24
48
6 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 16
9 Не забивали 3
1
4%
8
17%
1-15
1
4%
6
13%
16-30
4
17%
10
21%
31-45
7
29%
29%
6
13%
46-60
10
42%
11
23%
61-75
1
4%
7
15%
76-90
Пропущено
31
31
17 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 17
9
29%
29%
4
13%
1-15
5
16%
6
19%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
3
10%
3
10%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
8
26%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Дрезден
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0
Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1
Дармштадт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2
Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|49 - 30
|44
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|48 - 35
|44
|3.
|Вердер
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|44 - 31
|42
|4.
|Гамбург
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|42 - 21
|41
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|46 - 28
|41
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|34 - 32
|39
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|29 - 29
|38
|8.
|Падерборн
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|41 - 33
|33
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|41 - 36
|33
|10.
|Ян
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|42 - 37
|31
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|23 - 32
|31
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|30 - 38
|31
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|23 - 32
|26
|14.
|Фортуна
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|28 - 32
|26
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 40
|25
|16.
|Ганза
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 38
|25
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|23 - 48
|16
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|22 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 12
|26
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 11
|24
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 16
|23
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 14
|20
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|8.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|9.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|27 - 22
|17
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 13
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|14.
|Падерборн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|15.
|Ганза
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|2.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|3.
|Падерборн
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|8.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|9.
|Ганза
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|12.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|14.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8