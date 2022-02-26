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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Карлсруэ
0:1
Первый тайм: 33'

Стадион:
Шальке 04
0'
12' Желтая карточка
Брайтхаупт Тим
0:1
27' Гол
Теродде Симон
33'

Ход матча

12'
Брайтхаупт Тим
 
27'
0:1
Теродде Симон
(Бюльтер Мариус)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Шальке 04
3.19
3.74
2.36
Все Коэффициенты
Новости
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
3
Гордон
Даниэль
5
О'Шоунесси
Даниэль
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
10
Ванитцек
Марвин
38
Брайтхаупт
Тим
8
Гондорф
Жером
14
Голлер
Беньямин
33
Хофманн
Филипп
30
Фрайсль
Мартин
3
Итакура
Ко
26
Сане
Салиф
35
Каминьски
Марцин
7
Чурлинов
Дарко
17
Флик
Флориан
2
Оуведжан
Томас
39
Михайлов
Ярослав
36
Идризи
Бленди
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
Карлсруэ
4-5-1
Шальке 04
3-3-2-2

История личных встреч

Карлсруэ
Шальке 04

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Б2
1:2
К
0:2
Б
2:0
Б
0:3
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 12 0.5
Ванитцек Марвин 6 (2) 0.25
Шлойзенер Фабиан 6 0.25
Чой Кён-Рок 4 0.17
Батмаз Малик 3 0.13
Гордон Даниэль 2 0.08
Голлер Беньямин 2 0.08
Тиеде Марко 1 0.04
Юнг Себастьян 1 0.04
Кобальд Кристоф 1 0.04
Котер Доминик 1 0.04
О'Шоунесси Даниэль 1 0.04
Хайзе Филип 0 0
Куэто Лукас 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Лоренц Марк 0 0
Гондорф Жером 0 0
Кауфманн Фабио 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 15 0.63
Бюльтер Мариус 7 0.29
Оуведжан Томас 3 0.13
Пирингер Марвин 2 0.08
Саласар Родриго 2 0.08
Каминьски Марцин 2 0.08
Чурлинов Дарко 2 0.08
Латца Данни 2 0.08
Итакура Ко 2 0.08
Дрекслер Доминик 1 0.04
Виннхейм Андреас 1 0.04
Айдин Мехмет 1 0.04
Идризи Бленди 1 0.04
Тиау Малик 1 0.04
Палссон Виктор 0 0
Ранфтль Райнхольд 0 0
Флик Флориан 0 0
Михайлов Ярослав 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брайтхаупт Тим 6 0
Ванитцек Марвин 4 1
Кобальд Кристоф 5 0
Хайзе Филип 4 0
Хофманн Филипп 4 0
Гондорф Жером 4 0
Чой Кён-Рок 2 1
Гордон Даниэль 3 0
Тиеде Марко 2 0
Бормут Робин 2 0
Батмаз Малик 2 0
Голлер Беньямин 2 0
Герсбек Мариус 0 1
Юнг Себастьян 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 5 0
Палссон Виктор 3 1
Саласар Родриго 4 0
Флик Флориан 4 0
Теродде Симон 3 0
Каминьски Марцин 3 0
Латца Данни 2 0
Дрекслер Доминик 2 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Итакура Ко 2 0
Фрайсль Мартин 2 0
Идризи Бленди 2 0
Тиау Малик 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Сане Салиф 1 0
Виннхейм Андреас 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
17
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
4
15%
1
6%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
3
12%
5
29%
29%
61-75
7
27%
4
24%
76-90

Пропущено

16
11
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
19%
2
18%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
4
25%
3
27%
76-90

Забито

17
25
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
18%
3
12%
1-15
3
18%
4
16%
16-30
3
18%
1
4%
31-45
3
18%
2
8%
46-60
2
12%
6
24%
61-75
3
18%
9
36%
76-90

Пропущено

16
19
2 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
4
21%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
10
63%
3
16%
46-60
3
19%
5
26%
61-75
1
6%
5
26%
76-90

Забито

43
42
21 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 13
2 Не забивали 1
7
16%
4
10%
1-15
8
19%
5
12%
16-30
6
14%
5
12%
31-45
7
16%
4
10%
46-60
5
12%
11
26%
61-75
10
23%
13
31%
76-90

Пропущено

32
30
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
4
13%
6
20%
1-15
5
16%
2
7%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
11
34%
6
20%
46-60
4
13%
6
20%
61-75
5
16%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Вердер - Карлсруэ 2:1
Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3
Шальке 04
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шальке 04 - Падерборн 2:0 Фортуна - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2
Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 1:0 Заявка 24 13 5 6 46 - 34 44
2. Шальке 04 1:0 Заявка 24 13 4 7 46 - 27 43
3. Вердер Заявка 23 12 6 5 44 - 31 42
4. Гамбург Заявка 23 10 11 2 42 - 21 41
5. Дармштадт Заявка 23 12 5 6 48 - 30 41
6. Хайденхайм Заявка 23 11 5 7 29 - 29 38
7. Нюрнберг 0:0 Заявка 24 10 7 7 32 - 32 37
8. Падерборн Заявка 24 8 9 7 41 - 33 33
9. Карлсруэ 0:1 Заявка 24 8 8 8 40 - 36 32
10. Ян Заявка 23 9 4 10 42 - 37 31
11. Ганновер 96 Заявка 24 8 7 9 23 - 32 31
12. Хольштайн Киль Заявка 24 8 7 9 30 - 38 31
13. Ганза 0:0 Заявка 24 6 8 10 27 - 36 26
14. Динамо Дрезден Заявка 23 7 5 11 23 - 31 26
15. Фортуна Заявка 23 7 5 11 28 - 32 26
16. Зандхаузен Заявка 23 6 7 10 25 - 40 25
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 24 3 7 14 23 - 48 16
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 24 3 6 15 21 - 43 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 1:0 Заявка 11 8 2 1 28 - 12 26
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 1:0 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
5. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 24 - 14 20
6. Нюрнберг 0:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
7. Вердер Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
8. Карлсруэ 0:1 Заявка 13 5 4 4 24 - 19 19
9. Ян Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
10. Хольштайн Киль Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Динамо Дрезден Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
14. Падерборн Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Ганза 0:0 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт 0:1 Заявка 12 1 4 7 8 - 17 7
18. Зандхаузен Заявка 11 1 4 6 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
3. Дармштадт Заявка 12 6 3 3 24 - 16 21
4. Шальке 04 1:0 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
5. Санкт-Паули 1:0 Заявка 13 5 3 5 18 - 22 18
6. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 16 - 18 18
7. Нюрнберг 0:0 Заявка 12 4 5 3 15 - 18 17
8. Гамбург Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
9. Ганза 0:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
10. Ганновер 96 Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
11. Хайденхайм Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
12. Ян Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Хольштайн Киль Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
14. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
15. Карлсруэ 0:1 Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Шальке 04
3.19
3.74
2.36
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Где смотреть матч Карлсруэ 0:1 Шальке 04 онлайн


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Шальке 04

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