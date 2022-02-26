Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: BBBank Wildpark
12' Желтая карточкаБрайтхаупт Тим
0:1
27' ГолТеродде Симон
1:1
34' ГолЧой Кён-Рок
54' Желтая карточкаГондорф Жером
80' Желтая карточкаМатричани Хеннинг
Ход матча
12'
27'
0:1
34'
1:1
54'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 14
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
47 Владение мячом, % 53
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
26
Сане
Салиф
17
Флик
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
История личных встреч
Карлсруэ
Шальке 04
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|12
|0.5
|Ванитцек Марвин
|6 (2)
|0.25
|Шлойзенер Фабиан
|6
|0.25
|Чой Кён-Рок
|5
|0.21
|Батмаз Малик
|3
|0.13
|Гордон Даниэль
|2
|0.08
|Голлер Беньямин
|2
|0.08
|Тиеде Марко
|1
|0.04
|Юнг Себастьян
|1
|0.04
|Кобальд Кристоф
|1
|0.04
|Котер Доминик
|1
|0.04
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.04
|Хайзе Филип
|0
|0
|Куэто Лукас
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
|Кауфманн Фабио
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|16
|0.67
|Бюльтер Мариус
|7
|0.29
|Оуведжан Томас
|3
|0.13
|Пирингер Марвин
|2
|0.08
|Саласар Родриго
|2
|0.08
|Каминьски Марцин
|2
|0.08
|Чурлинов Дарко
|2
|0.08
|Латца Данни
|2
|0.08
|Итакура Ко
|2
|0.08
|Дрекслер Доминик
|1
|0.04
|Виннхейм Андреас
|1
|0.04
|Айдин Мехмет
|1
|0.04
|Идризи Бленди
|1
|0.04
|Тиау Малик
|1
|0.04
|Палссон Виктор
|0
|0
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Флик Флориан
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брайтхаупт Тим
|6
|0
|Ванитцек Марвин
|4
|1
|Гондорф Жером
|5
|0
|Кобальд Кристоф
|5
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Хофманн Филипп
|4
|0
|Чой Кён-Рок
|2
|1
|Гордон Даниэль
|3
|0
|Тиеде Марко
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Батмаз Малик
|2
|0
|Голлер Беньямин
|2
|0
|Герсбек Мариус
|0
|1
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Палссон Виктор
|3
|1
|Саласар Родриго
|4
|0
|Флик Флориан
|4
|0
|Теродде Симон
|3
|0
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Итакура Ко
|2
|0
|Фрайсль Мартин
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Тиау Малик
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Сане Салиф
|1
|0
|Виннхейм Андреас
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
18
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
4
15%
1
6%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
4
15%
4
22%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
3
11%
5
28%
61-75
7
26%
4
22%
76-90
Пропущено
17
12
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
18%
2
17%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
24%
3
25%
76-90
Забито
17
25
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
3
18%
3
12%
1-15
3
18%
4
16%
16-30
3
18%
1
4%
31-45
3
18%
2
8%
46-60
2
12%
6
24%
61-75
3
18%
9
36%
76-90
Пропущено
16
19
2 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
4
21%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
10
63%
3
16%
46-60
3
19%
5
26%
61-75
1
6%
5
26%
76-90
Забито
44
43
22 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 14
2 Не забивали 1
7
16%
4
9%
1-15
8
18%
6
14%
16-30
7
16%
5
12%
31-45
7
16%
4
9%
46-60
5
11%
11
26%
61-75
10
23%
13
30%
76-90
Пропущено
33
31
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
4
12%
6
19%
1-15
6
18%
2
6%
16-30
3
9%
3
10%
31-45
11
33%
6
19%
46-60
4
12%
6
19%
61-75
5
15%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Вердер - Карлсруэ 2:1
Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3
Шальке 04
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шальке 04 - Падерборн 2:0 Фортуна - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2
Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|48 - 35
|44
|2.
|Вердер
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|44 - 31
|42
|3.
|Гамбург
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|42 - 21
|41
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|48 - 30
|41
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|46 - 28
|41
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|34 - 32
|39
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|29 - 29
|38
|8.
|Падерборн
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|41 - 33
|33
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|41 - 36
|33
|10.
|Ян
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|42 - 37
|31
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|23 - 32
|31
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|30 - 38
|31
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 31
|26
|14.
|Фортуна
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|28 - 32
|26
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 40
|25
|16.
|Ганза
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 38
|25
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|23 - 48
|16
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|22 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 12
|26
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 11
|24
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 16
|23
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 14
|20
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|8.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|9.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|27 - 22
|17
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|14.
|Падерборн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|15.
|Ганза
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|8.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|9.
|Ганза
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|12.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|14.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8