  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганза
0:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Нюрнберг
0'
18' Желтая карточка
Лукас Фрёде
0:0
33' Не забитый пенальти
Думан Тайлан
0:1
34' Гол
Кёпке Паскаль
34'

Ход матча

18'
Лукас Фрёде
 
33'
0:0
Думан Тайлан
34'
0:1
Кёпке Паскаль

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Нюрнберг
2.17
3.49
3.55
Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
2
Беккер
Тимо
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
26
Сикан
Даниил
17
Беренс
Ханно
34
Лукас
Фрёде
8
Бан
Бентли
15
Фролинг
Нильс
18
Ферхук
Йон
26
Матения
Кристиан
2
Фишер
Килиан
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
6
Темпельман
Лино
15
Нюрнбергер
Фабиан
8
Думан
Тайлан
24
Дели
Матс
Мёллер
36
Шлаймер
Лукас
20
Кёпке
Паскаль
Ганза
4-5-1
Нюрнберг
4-2-3-1

История личных встреч

Ганза
Нюрнберг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:0
К
2:2
Б2
0:0
Б2
4:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферхук Йон 12 (1) 0.5
Беренс Ханно 3 0.13
Брайер Паскаль 2 0.08
Фролинг Нильс 2 0.08
Омладич Ник 1 0.04
Рейн Симон 1 0.04
Манси Ридж 1 0.04
Лукас Фрёде 1 0.04
Мамба Стрели 1 0.04
Сикан Даниил 1 0.04
Майсснер Робин 1 0.04
Бан Бентли 1 (1) 0.04
Россбах Дамиан 0 0
Найдхарт Нико 0 0
Риццуто Калоджеро 0 0
Дулевич Харис 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Мэлоун Райан 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуранов Эрик 5 0.21
Доведан Никола 5 0.21
Темпельман Лино 4 0.17
Дели Матс Мёллер 3 0.13
Гайс Йоханнес 3 0.13
Шаффлер Мануэль 3 0.13
Нюрнбергер Фабиан 2 0.08
Валентини Энрико 2 (2) 0.08
Кёпке Паскаль 1 0.04
Думан Тайлан 1 0.04
Краусс Том 1 0.04
Шиндлер Кристофер 1 0.04
Хандверкер Тим 0 0
Шлаймер Лукас 0 0
Борковски Деннис 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риццуто Калоджеро 9 0
Лукас Фрёде 9 0
Ферхук Йон 6 0
Майсснер Томас 5 0
Россбах Дамиан 5 0
Бан Бентли 4 0
Омладич Ник 3 0
Беренс Ханно 3 0
Найдхарт Нико 3 0
Ротер Бьёрн 3 0
Дулевич Харис 3 0
Рейн Симон 3 0
Мэлоун Райан 2 0
Манси Ридж 1 0
Ридель Юлиан 1 0
Кольке Маркус 1 0
Ингельссон Сванте 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Мамба Стрели 1 0
Майер Жонатан 1 0
Сикан Даниил 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темпельман Лино 9 0
Доведан Никола 5 1
Гайс Йоханнес 4 0
Сёренсен Асгер 4 0
Нюрнбергер Фабиан 4 0
Шиндлер Кристофер 3 0
Шаффлер Мануэль 1 1
Валентини Энрико 2 0
Матения Кристиан 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Думан Тайлан 2 0
Хюбнер Флориан 1 0
Хандверкер Тим 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Краусс Том 1 0
Фишер Килиан 1 0
Шуранов Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
0
0%
2
12%
1-15
2
20%
5
29%
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
5
29%
29%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
4
24%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
1
6%
5
31%
76-90

Забито

17
16
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
6
38%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
3
18%
1
6%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
16%
3
20%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
5
26%
6
40%
76-90

Забито

27
33
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
4
15%
3
9%
1-15
4
15%
7
21%
16-30
6
22%
2
6%
31-45
6
22%
11
33%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
5
19%
5
15%
76-90

Пропущено

36
31
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
4
11%
5
16%
1-15
6
17%
3
10%
16-30
6
17%
6
19%
31-45
6
17%
4
13%
46-60
8
22%
2
6%
61-75
6
17%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0
РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1 Ян - Ганза 3:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1
Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 1:0 Заявка 24 13 5 6 46 - 34 44
2. Шальке 04 1:0 Заявка 24 13 4 7 46 - 27 43
3. Вердер Заявка 23 12 6 5 44 - 31 42
4. Гамбург Заявка 23 10 11 2 42 - 21 41
5. Дармштадт Заявка 23 12 5 6 48 - 30 41
6. Нюрнберг 1:0 Заявка 24 11 6 7 33 - 32 39
7. Хайденхайм Заявка 23 11 5 7 29 - 29 38
8. Падерборн Заявка 24 8 9 7 41 - 33 33
9. Карлсруэ 0:1 Заявка 24 8 8 8 40 - 36 32
10. Ян Заявка 23 9 4 10 42 - 37 31
11. Ганновер 96 Заявка 24 8 7 9 23 - 32 31
12. Хольштайн Киль Заявка 24 8 7 9 30 - 38 31
13. Динамо Дрезден Заявка 23 7 5 11 23 - 31 26
14. Фортуна Заявка 23 7 5 11 28 - 32 26
15. Зандхаузен Заявка 23 6 7 10 25 - 40 25
16. Ганза 0:1 Заявка 24 6 7 11 27 - 37 25
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 24 3 7 14 23 - 48 16
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 24 3 6 15 21 - 43 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 1:0 Заявка 11 8 2 1 28 - 12 26
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 1:0 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
5. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 24 - 14 20
6. Нюрнберг 1:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
7. Вердер Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
8. Карлсруэ 0:1 Заявка 13 5 4 4 24 - 19 19
9. Ян Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
10. Хольштайн Киль Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Динамо Дрезден Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
14. Падерборн Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Ганза 0:1 Заявка 12 2 3 7 10 - 18 9
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт 0:1 Заявка 12 1 4 7 8 - 17 7
18. Зандхаузен Заявка 11 1 4 6 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
3. Дармштадт Заявка 12 6 3 3 24 - 16 21
4. Шальке 04 1:0 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
5. Нюрнберг 1:0 Заявка 12 5 4 3 16 - 18 19
6. Санкт-Паули 1:0 Заявка 13 5 3 5 18 - 22 18
7. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 16 - 18 18
8. Гамбург Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
9. Ганза 0:1 Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
10. Ганновер 96 Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
11. Хайденхайм Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
12. Ян Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Хольштайн Киль Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
14. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
15. Карлсруэ 0:1 Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
  • Первый тайм
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Думан Тайлан пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    18'
    Лукас Фрёде получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Нюрнберг
2.17
3.49
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ганза 0:1 Нюрнберг онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ганза
Нюрнберг

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 