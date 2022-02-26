Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:1
Первый тайм: 34'
Стадион: Ostseestadion
18' Желтая карточкаЛукас Фрёде
0:0
33' Не забитый пенальтиДуман Тайлан
0:1
34' ГолКёпке Паскаль
Ход матча
18'
33'
0:0
34'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
39 Владение мячом, % 61
16
Мэлоун
Райан
26
Сикан
Даниил
17
Беренс
Ханно
34
Лукас
Фрёде
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Сикан ДаниилПолузащитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
30 Волл БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
-
35 Кноте НоэльЗащитник
-
33 Шувер МариоЗащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
-
17 Йенс Кастроп
-
Главный тренер: Robert Klauss
История личных встреч
Ганза
Нюрнберг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферхук Йон
|12 (1)
|0.5
|Беренс Ханно
|3
|0.13
|Брайер Паскаль
|2
|0.08
|Фролинг Нильс
|2
|0.08
|Омладич Ник
|1
|0.04
|Рейн Симон
|1
|0.04
|Манси Ридж
|1
|0.04
|Лукас Фрёде
|1
|0.04
|Мамба Стрели
|1
|0.04
|Сикан Даниил
|1
|0.04
|Майсснер Робин
|1
|0.04
|Бан Бентли
|1 (1)
|0.04
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Найдхарт Нико
|0
|0
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
|Дулевич Харис
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
|Мэлоун Райан
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуранов Эрик
|5
|0.21
|Доведан Никола
|5
|0.21
|Темпельман Лино
|4
|0.17
|Дели Матс Мёллер
|3
|0.13
|Гайс Йоханнес
|3
|0.13
|Шаффлер Мануэль
|3
|0.13
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0.08
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.08
|Кёпке Паскаль
|1
|0.04
|Думан Тайлан
|1
|0.04
|Краусс Том
|1
|0.04
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.04
|Хандверкер Тим
|0
|0
|Шлаймер Лукас
|0
|0
|Борковски Деннис
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риццуто Калоджеро
|9
|0
|Лукас Фрёде
|9
|0
|Ферхук Йон
|6
|0
|Майсснер Томас
|5
|0
|Россбах Дамиан
|5
|0
|Бан Бентли
|4
|0
|Омладич Ник
|3
|0
|Беренс Ханно
|3
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Ротер Бьёрн
|3
|0
|Дулевич Харис
|3
|0
|Рейн Симон
|3
|0
|Мэлоун Райан
|2
|0
|Манси Ридж
|1
|0
|Ридель Юлиан
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Ингельссон Сванте
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Майер Жонатан
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темпельман Лино
|9
|0
|Доведан Никола
|5
|1
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Сёренсен Асгер
|4
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|4
|0
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Шаффлер Мануэль
|1
|1
|Валентини Энрико
|2
|0
|Матения Кристиан
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
0
0%
2
12%
1-15
2
20%
5
29%
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
5
29%
29%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
4
24%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
1
6%
5
31%
76-90
Забито
17
16
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
6
38%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
3
18%
1
6%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
16%
3
20%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
5
26%
6
40%
76-90
Забито
27
33
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
4
15%
3
9%
1-15
4
15%
7
21%
16-30
6
22%
2
6%
31-45
6
22%
11
33%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
5
19%
5
15%
76-90
Пропущено
36
31
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
4
11%
5
16%
1-15
6
17%
3
10%
16-30
6
17%
6
19%
31-45
6
17%
4
13%
46-60
8
22%
2
6%
61-75
6
17%
11
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0
РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1 Ян - Ганза 3:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1
Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|24
|13
|5
|6
|46 - 34
|44
|2.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|24
|13
|4
|7
|46 - 27
|43
|3.
|Вердер
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|44 - 31
|42
|4.
|Гамбург
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|42 - 21
|41
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|48 - 30
|41
|6.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|24
|11
|6
|7
|33 - 32
|39
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|29 - 29
|38
|8.
|Падерборн
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|41 - 33
|33
|9.
|Карлсруэ
|0:1 Заявка
|24
|8
|8
|8
|40 - 36
|32
|10.
|Ян
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|42 - 37
|31
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|23 - 32
|31
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|30 - 38
|31
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 31
|26
|14.
|Фортуна
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|28 - 32
|26
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 40
|25
|16.
|Ганза
|0:1 Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 37
|25
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|23 - 48
|16
|18.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|24
|3
|6
|15
|21 - 43
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 12
|26
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 11
|24
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|4.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 16
|23
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 14
|20
|6.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|7.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|8.
|Карлсруэ
|0:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|24 - 19
|19
|9.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|27 - 22
|17
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|14.
|Падерборн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|15.
|Ганза
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 18
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|4.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|5.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 18
|19
|6.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 22
|18
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|8.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|9.
|Ганза
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|12.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|14.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|15.
|Карлсруэ
|0:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8