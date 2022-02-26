  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2021-2022

Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Альтах
0:1
Первый тайм: 18'

Стадион:
Адмира
0'
7' Желтая карточка
Гаудино Джанлука
0:0
7' Не забитый пенальти
Кершбаум Роман
0:1
8' Гол
Кершбаум Роман
12' Желтая карточка
Райтер Доминик
18'

Ход матча

7'
Гаудино Джанлука
 
7'
0:0
Кершбаум Роман
8'
0:1
Кершбаум Роман
12'
Райтер Доминик
 
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Адмира
3.42
5.00
2.24
Все Коэффициенты
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
37
Нанизаямо
Микаэль
16
Шрайнер
Эммануэль
27
Хаудум
Штефан
42
Нимага
Бакари
10
Райтер
Доминик
55
Гаудино
Джанлука
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
9
Нухиу
Атдхи
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
3
Шмидль
Филипп
4
Бауэр
Себастьян
37
Лукачевич
Леонардо
19
Форсагер
Вильгельм
12
Малишек
Лукас
86
Stefano
Surdanovic
8
Кершбаум
Роман
18
Водганел
Ян
9
Мустафа
Сулиман
Альтах
4-2-3-1
Адмира
4-2-3-1

История личных встреч

Альтах
Адмира

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

31 матч

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

Б
2:0
ББЗВ
1:1
ББЗВ
0:1
Б
3:1
Б
4:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:4
ББЗВ
2:2
ББЗВ
1:1
Б
0:1
Б
2:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:2
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:2
ТМК
5:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 3 (1) 0.15
Турнвальд Мануэль 1 0.05
Крижман Санди 1 0.05
Цвишенбруггер Ян 1 0.05
Хаудум Штефан 1 0.05
Нуссбаумер Даниэль 1 0.05
Бумбергер Давид 1 0.05
Бишоф Ной 1 0.05
Нетцер Филипп 0 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 0
Райтер Доминик 0 0
Тартаротти Йоханнес 0 0
Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 5 (3) 0.25
Мустафа Сулиман 3 0.15
Цвиршиц Штефан 3 0.15
Бабуску Онурхан 2 0.1
Форсагер Вильгельм 2 0.1
Ганда Йосеф 2 0.1
Patrick Monteiro 1 0.05
Эбнер Томас 1 0.05
Водганел Ян 1 0.05
Хаусьелль Марко 1 0.05
Айву Эмануэль 1 0.05
Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 6 0
Дабанлы Беркай 5 0
Felix Strauss 5 0
Цвишенбруггер Ян 4 0
Ндиайе Пап-Альюн II 4 0
Sebastian Aigner 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Турнвальд Мануэль 3 0
Эдокполор Носа Ийобоса 1 1
Нетцер Филипп 2 0
Нимага Бакари 2 0
Бишоф Ной 0 1
Крижман Санди 1 0
Прокопич Борис 1 0
Майлингер Марко 1 0
Гаудино Джанлука 1 0
Нуссбаумер Даниэль 1 0
Райтер Доминик 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Мишиц Самуэль 1 0
Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукачевич Леонардо 5 1
Форсагер Вильгельм 6 0
Бауэр Себастьян 4 1
Даткович Нико 4 0
Малишек Лукас 4 0
Мустафа Сулиман 4 0
Шмидль Филипп 2 1
Эбнер Томас 3 0
Кершбаум Роман 3 0
Кронбергер Лука 3 0
Ляйтнер Андреас 2 0
Цвиршиц Штефан 2 0
Водганел Ян 2 0
Эльмкис Илай 2 0
Ганда Йосеф 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Бабуску Онурхан 1 0
Бруггер Янник 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 12
2
33%
2
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Пропущено

17
17
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
18%
4
24%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
4
24%
3
18%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
1
6%
2
12%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
6
50%
76-90

Забито

11
22
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 6
2
18%
3
14%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
2
18%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
3
27%
5
23%
76-90

Пропущено

31
29
16 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
6
19%
5
17%
1-15
5
16%
5
17%
16-30
5
16%
3
10%
31-45
7
23%
4
14%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
5
16%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4
Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0
Адмира
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0
Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 20 16 3 1 46 - 13 51
2. Вольфсбергер 20 10 4 6 33 - 31 34
3. Штурм 20 9 6 5 41 - 30 33
4. Аустрия Клагенфурт 20 7 8 5 30 - 29 29
5. Аустрия Вена 20 6 9 5 28 - 22 27
6. Рид 20 7 6 7 28 - 38 27
7. Рапид Вена 20 6 7 7 30 - 31 25
8. ЛАСК 20 6 6 8 28 - 28 24
9. Хартберг 20 5 7 8 29 - 31 22
10. Сваровски Тироль 20 4 8 8 29 - 40 20
11. Адмира 1:0 21 4 8 9 23 - 29 20
12. Альтах 0:1 21 3 4 14 10 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 9 1 0 29 - 5 28
2. Рид 10 6 4 0 19 - 13 22
3. Вольфсбергер 10 6 1 3 19 - 14 19
4. Аустрия Клагенфурт 10 4 5 1 16 - 14 17
5. Штурм 10 4 4 2 20 - 16 16
6. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
7. Аустрия Вена 10 3 5 2 15 - 11 14
8. ЛАСК 10 3 3 4 12 - 12 12
9. Сваровски Тироль 10 2 6 2 17 - 14 12
10. Хартберг 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 1:0 10 2 2 6 10 - 12 8
12. Альтах 0:1 11 1 2 8 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 10 4 3 3 14 - 17 15
4. Аустрия Вена 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Адмира 1:0 11 2 6 3 13 - 17 12
6. Аустрия Клагенфурт 10 3 3 4 14 - 15 12
7. Хартберг 10 3 3 4 15 - 14 12
8. ЛАСК 10 3 3 4 16 - 16 12
9. Рапид Вена 10 1 6 3 12 - 17 9
10. Сваровски Тироль 10 2 2 6 12 - 26 8
11. Альтах 0:1 10 2 2 6 5 - 14 8
12. Рид 10 1 2 7 9 - 25 5
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Адмира
3.42
5.00
2.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альтах 0:1 Адмира онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Альтах
Адмира

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 