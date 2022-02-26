Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 18'
Стадион: Кэшпойнт Арена
7' Желтая карточкаГаудино Джанлука
0:0
7' Не забитый пенальтиКершбаум Роман
0:1
8' ГолКершбаум Роман
12' Желтая карточкаРайтер Доминик
Ход матча
7'
0:0
8'
0:1
12'
13
Касали
Тино
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бишоф НойПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Водганел ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
-
Главный тренер: Херцог Андреас
История личных встреч
Альтах
Адмира
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
31 матч
22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|3 (1)
|0.15
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.05
|Крижман Санди
|1
|0.05
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0.05
|Хаудум Штефан
|1
|0.05
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.05
|Бумбергер Давид
|1
|0.05
|Бишоф Ной
|1
|0.05
|Нетцер Филипп
|0
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Тартаротти Йоханнес
|0
|0
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|5 (3)
|0.25
|Мустафа Сулиман
|3
|0.15
|Цвиршиц Штефан
|3
|0.15
|Бабуску Онурхан
|2
|0.1
|Форсагер Вильгельм
|2
|0.1
|Ганда Йосеф
|2
|0.1
|Patrick Monteiro
|1
|0.05
|Эбнер Томас
|1
|0.05
|Водганел Ян
|1
|0.05
|Хаусьелль Марко
|1
|0.05
|Айву Эмануэль
|1
|0.05
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|6
|0
|Дабанлы Беркай
|5
|0
|Felix Strauss
|5
|0
|Цвишенбруггер Ян
|4
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|4
|0
|Sebastian Aigner
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Турнвальд Мануэль
|3
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1
|1
|Нетцер Филипп
|2
|0
|Нимага Бакари
|2
|0
|Бишоф Ной
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Прокопич Борис
|1
|0
|Майлингер Марко
|1
|0
|Гаудино Джанлука
|1
|0
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Мишиц Самуэль
|1
|0
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукачевич Леонардо
|5
|1
|Форсагер Вильгельм
|6
|0
|Бауэр Себастьян
|4
|1
|Даткович Нико
|4
|0
|Малишек Лукас
|4
|0
|Мустафа Сулиман
|4
|0
|Шмидль Филипп
|2
|1
|Эбнер Томас
|3
|0
|Кершбаум Роман
|3
|0
|Кронбергер Лука
|3
|0
|Ляйтнер Андреас
|2
|0
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|Водганел Ян
|2
|0
|Эльмкис Илай
|2
|0
|Ганда Йосеф
|2
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Бабуску Онурхан
|1
|0
|Бруггер Янник
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 12
2
33%
2
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Пропущено
17
17
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
18%
4
24%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
4
24%
3
18%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
1
6%
2
12%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
6
50%
76-90
Забито
11
22
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 6
2
18%
3
14%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
2
18%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
3
27%
5
23%
76-90
Пропущено
31
29
16 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
6
19%
5
17%
1-15
5
16%
5
17%
16-30
5
16%
3
10%
31-45
7
23%
4
14%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
5
16%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4
Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0
Адмира
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0
Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|20
|16
|3
|1
|46 - 13
|51
|2.
|Вольфсбергер
|20
|10
|4
|6
|33 - 31
|34
|3.
|Штурм
|20
|9
|6
|5
|41 - 30
|33
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|20
|7
|8
|5
|30 - 29
|29
|5.
|Аустрия Вена
|20
|6
|9
|5
|28 - 22
|27
|6.
|Рид
|20
|7
|6
|7
|28 - 38
|27
|7.
|Рапид Вена
|20
|6
|7
|7
|30 - 31
|25
|8.
|ЛАСК
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|9.
|Хартберг
|20
|5
|7
|8
|29 - 31
|22
|10.
|Сваровски Тироль
|20
|4
|8
|8
|29 - 40
|20
|11.
|Адмира
|1:0
|21
|4
|8
|9
|23 - 29
|20
|12.
|Альтах
|0:1
|21
|3
|4
|14
|10 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|9
|1
|0
|29 - 5
|28
|2.
|Рид
|10
|6
|4
|0
|19 - 13
|22
|3.
|Вольфсбергер
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|4
|5
|1
|16 - 14
|17
|5.
|Штурм
|10
|4
|4
|2
|20 - 16
|16
|6.
|Рапид Вена
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|7.
|Аустрия Вена
|10
|3
|5
|2
|15 - 11
|14
|8.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|9.
|Сваровски Тироль
|10
|2
|6
|2
|17 - 14
|12
|10.
|Хартберг
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|11.
|Адмира
|1:0
|10
|2
|2
|6
|10 - 12
|8
|12.
|Альтах
|0:1
|11
|1
|2
|8
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Штурм
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|Вольфсбергер
|10
|4
|3
|3
|14 - 17
|15
|4.
|Аустрия Вена
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Адмира
|1:0
|11
|2
|6
|3
|13 - 17
|12
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|7.
|Хартберг
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|8.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|9.
|Рапид Вена
|10
|1
|6
|3
|12 - 17
|9
|10.
|Сваровски Тироль
|10
|2
|2
|6
|12 - 26
|8
|11.
|Альтах
|0:1
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|12.
|Рид
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5