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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лугано
1:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
Серветт
0'
42' Желтая карточка
Фрик Джереми
1:0
44' Пенальти
Целар Жан
53' Желтая карточка
Кустодио Оливье
67' Желтая карточка
Сассо Венсан
73'

Ход матча

42'
 
Фрик Джереми
44'
Целар Жан
1:0
53'
Кустодио Оливье
 
61'
 
Роделен Ронни
Валь Тео
61'
 
Оберлин Димитри
Схалк Алекс
61'
 
Антунес Алексис
Бедья Крис
66'
Алиседа Игнасио
Целар Жан
 
66'
Хайле-Селассие Марен
Фаччинетти Микаэль
 
67'
 
Сассо Венсан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 5
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Серветт
2.55
4.78
3.06
Все Коэффициенты
26
Amir
Saipi
30
Дапрела
Фабио
5
Марич
Мият
3
Циглер
Рето
27
Рюэгг
Кевин
20
Кустодио
Оливье
7
Фаччинетти
Микаэль
14
Саббатини
Хонатан
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
10
Боттани
Маттиа
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
29
Бедья
Крис
10
Схалк
Алекс
Лугано
5-3-2
Серветт
4-1-2-3

История личных встреч

Лугано
Серветт

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:1
С
0:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
ТМК
4:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
0:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:6
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боттани Маттиа 4 0.17
Циглер Рето 4 (2) 0.17
Целар Жан 3 (2) 0.13
Абубакар-Анкра Асума 3 0.13
Лаванши Нума 2 0.09
Ловрич Санди 2 0.09
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.09
Фаччинетти Микаэль 1 0.04
Саббатини Хонатан 1 0.04
Кустодио Оливье 1 0.04
Kreshnik Hajrizi 1 0.04
Хайле-Селассие Марен 1 0.04
Hadj Mahmoud 1 0.04
Марич Мият 1 (1) 0.04
Yuri VI 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 8 (1) 0.35
Киэ Грежон 6 0.26
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.17
Конья Тимоте 4 0.17
Руй Стив 3 0.13
Антунес Алексис 2 0.09
Роделен Ронни 1 0.04
Валь Тео 1 (1) 0.04
Сотье Антони 1 0.04
Сассо Венсан 1 0.04
Схалк Алекс 1 0.04
Бедья Крис 1 0.04
Вуйоз Николя 1 0.04
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 10 0
Дапрела Фабио 7 0
Саббатини Хонатан 6 0
Боттани Маттиа 5 0
Kreshnik Hajrizi 5 0
Лаванши Нума 4 0
Циглер Рето 3 0
Марич Мият 2 0
Ловрич Санди 2 0
Yuri VI 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Целар Жан 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Amir Saipi 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 6 1
Фрик Джереми 3 1
Клиши Гаэль 4 0
Сотье Антони 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Киэ Грежон 4 0
Руй Стив 3 0
Роделен Ронни 2 0
Дулин Давид 2 0
Валь Тео 2 0
Диалло Мусса 2 0
Севрен Йоан 2 0
Имери Кастриот 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Стеванович Мирослав 1 0
Конья Тимоте 1 0
Антунес Алексис 1 0
Мендеш Папу 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
1
7%
2
12%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
5
36%
2
12%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
4
29%
4
24%
76-90

Пропущено

16
19
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
4
25%
3
16%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
2
13%
4
21%
76-90

Забито

12
19
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
4
33%
4
21%
31-45
2
17%
4
21%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
4
33%
2
11%
76-90

Пропущено

16
20
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
7
44%
3
15%
61-75
4
25%
4
20%
76-90

Забито

26
36
15 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 2
2
8%
3
8%
1-15
4
15%
7
19%
16-30
9
35%
6
17%
31-45
3
12%
7
19%
46-60
0
0%
7
19%
61-75
8
31%
6
17%
76-90

Пропущено

32
39
15 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 18
6
19%
5
13%
1-15
4
13%
4
10%
16-30
5
16%
8
21%
31-45
3
9%
8
21%
46-60
8
25%
6
15%
61-75
6
19%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1
Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0
Серветт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0
Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 22 15 5 2 51 - 28 50
2. Янг Бойз 23 12 7 4 55 - 29 43
3. Базель 22 10 10 2 48 - 25 40
4. Лугано 1:0 23 11 3 9 28 - 31 36
5. Серветт 0:1 23 8 5 10 35 - 41 29
6. Грасcхоппер 22 6 9 7 37 - 33 27
7. Сьон 23 7 5 11 31 - 43 26
8. Санкт-Галлен 22 7 5 10 37 - 44 26
9. Люцерн 22 2 9 11 23 - 42 15
10. Лозанна-Спорт 22 2 6 14 19 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 9 2 0 29 - 10 29
2. Янг Бойз 12 8 3 1 26 - 13 27
3. Лугано 1:0 12 7 2 3 16 - 15 23
4. Базель 11 5 5 1 27 - 12 20
5. Сьон 11 5 2 4 15 - 12 17
6. Серветт 0:1 11 4 3 4 19 - 20 15
7. Грасcхоппер 11 3 5 3 20 - 18 14
8. Санкт-Галлен 11 3 5 3 20 - 20 14
9. Люцерн 11 2 2 7 12 - 21 8
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 6 3 2 22 - 18 21
2. Базель 11 5 5 1 21 - 13 20
3. Янг Бойз 11 4 4 3 29 - 16 16
4. Серветт 0:1 12 4 2 6 16 - 21 14
5. Лугано 1:0 11 4 1 6 12 - 16 13
6. Грасcхоппер 11 3 4 4 17 - 15 13
7. Санкт-Галлен 11 4 0 7 17 - 24 12
8. Сьон 12 2 3 7 16 - 31 9
9. Люцерн 11 0 7 4 11 - 21 7
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 8 - 20 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Целар Жан из команды Лугано забивает с точки!
  • Желтая карточка
    42'
    Фрик Джереми получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Серветт
2.55
4.78
3.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лугано 1:0 Серветт онлайн


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