Швейцария: Суперлига 2021-2022
42' Желтая карточкаФрик Джереми
1:0
44' ПенальтиЦелар Жан
53' Желтая карточкаКустодио Оливье
67' Желтая карточкаСассо Венсан
90' Желтая карточкаAmir Saipi
2:0
90' ГолАлиседа Игнасио
Ход матча
42'
44'
1:0
53'
67'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 8
-
45 Владение мячом, % 55
26
Amir
Saipi
27
Рюэгг
Кевин
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
28
Дулин
Давид
15
Валь
Тео
29
Бедья
Крис
10
Схалк
Алекс
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
-
19 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Nikolas Muci
-
-
29 Hadj Mahmoud
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
26 Бауэр МорицЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Лугано
Серветт
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боттани Маттиа
|4
|0.17
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.17
|Целар Жан
|3 (2)
|0.13
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.13
|Лаванши Нума
|2
|0.09
|Ловрич Санди
|2
|0.09
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0.09
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0.04
|Саббатини Хонатан
|1
|0.04
|Кустодио Оливье
|1
|0.04
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.04
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.04
|Алиседа Игнасио
|1
|0.04
|Hadj Mahmoud
|1
|0.04
|Марич Мият
|1 (1)
|0.04
|Yuri VI
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|8 (1)
|0.35
|Киэ Грежон
|6
|0.26
|Стеванович Мирослав
|4 (1)
|0.17
|Конья Тимоте
|4
|0.17
|Руй Стив
|3
|0.13
|Антунес Алексис
|2
|0.09
|Роделен Ронни
|1
|0.04
|Валь Тео
|1 (1)
|0.04
|Сотье Антони
|1
|0.04
|Сассо Венсан
|1
|0.04
|Схалк Алекс
|1
|0.04
|Бедья Крис
|1
|0.04
|Вуйоз Николя
|1
|0.04
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|10
|0
|Дапрела Фабио
|7
|0
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Боттани Маттиа
|5
|0
|Kreshnik Hajrizi
|5
|0
|Лаванши Нума
|4
|0
|Циглер Рето
|3
|0
|Марич Мият
|2
|0
|Ловрич Санди
|2
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Amir Saipi
|2
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|7
|1
|Фрик Джереми
|3
|1
|Клиши Гаэль
|4
|0
|Сотье Антони
|4
|0
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Дулин Давид
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Диалло Мусса
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Имери Кастриот
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
17
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
6
38%
2
12%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
5
31%
4
24%
76-90
Пропущено
16
21
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
25%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
3
19%
4
19%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
2
13%
5
24%
76-90
Забито
12
19
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
4
33%
4
21%
31-45
2
17%
4
21%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
4
33%
2
11%
76-90
Пропущено
16
20
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
7
44%
3
15%
61-75
4
25%
4
20%
76-90
Забито
28
36
16 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 14
8 Не забивали 3
2
7%
3
8%
1-15
4
14%
7
19%
16-30
10
36%
6
17%
31-45
3
11%
7
19%
46-60
0
0%
7
19%
61-75
9
32%
6
17%
76-90
Пропущено
32
41
15 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 19
6
19%
5
12%
1-15
4
13%
4
10%
16-30
5
16%
9
22%
31-45
3
9%
8
20%
46-60
8
25%
6
15%
61-75
6
19%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1
Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0
Серветт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0
Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|22
|15
|5
|2
|51 - 28
|50
|2.
|Янг Бойз
|23
|12
|7
|4
|55 - 29
|43
|3.
|Базель
|22
|10
|10
|2
|48 - 25
|40
|4.
|Лугано
|23
|11
|3
|9
|29 - 31
|36
|5.
|Серветт
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|6.
|Грасcхоппер
|22
|6
|9
|7
|37 - 33
|27
|7.
|Сьон
|23
|7
|5
|11
|31 - 43
|26
|8.
|Санкт-Галлен
|22
|7
|5
|10
|37 - 44
|26
|9.
|Люцерн
|22
|2
|9
|11
|23 - 42
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|22
|2
|6
|14
|19 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|11
|9
|2
|0
|29 - 10
|29
|2.
|Янг Бойз
|12
|8
|3
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Лугано
|12
|7
|2
|3
|17 - 15
|23
|4.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|27 - 12
|20
|5.
|Сьон
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|6.
|Серветт
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|7.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|20 - 18
|14
|8.
|Санкт-Галлен
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|9.
|Люцерн
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|11
|6
|3
|2
|22 - 18
|21
|2.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|21 - 13
|20
|3.
|Янг Бойз
|11
|4
|4
|3
|29 - 16
|16
|4.
|Серветт
|12
|4
|2
|6
|16 - 22
|14
|5.
|Лугано
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|6.
|Грасcхоппер
|11
|3
|4
|4
|17 - 15
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|11
|4
|0
|7
|17 - 24
|12
|8.
|Сьон
|12
|2
|3
|7
|16 - 31
|9
|9.
|Люцерн
|11
|0
|7
|4
|11 - 21
|7
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6