Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Стад де Суиз
1:0
21' Гол в свои воротаВесли Давид
26' Желтая карточкаЛаупер Сандро
29' Желтая карточкаБерарди Гаэтано
Ход матча
18'
21'
1:0
26'
29'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 7
-
55 Владение мячом, % 45
27
Lewin
Blum
32
Ридер
Фабиан
13
Нгамале
Муми
32
Бенито
Лорис
34
Ндойе
Бирама
52
Весли
Давид
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
-
23 Аменда ОрельЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бенито ЛорисЗащитник
-
34 Ндойе БирамаПолузащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
13 Сио ЖованниПолузащитник
- Нападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Янг Бойз
Сьон
46 матчей
89.1%
10.9%
5.3290705182008E-15%
41 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.5%
34.8%
21.7%
20 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
63%
28.3%
8.7%
29 побед 13 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
92.9%
7.1%
0 побед 13 ничьих 5 побед
60 матчей
68.3%
15%
16.7%
41 победа 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
43.3%
23.4%
20 побед 26 ничьих 14 побед
Второй тайм
48.3%
43.3%
8.4%
29 побед 26 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|15 (3)
|0.65
|Фасснахт Кристиан
|9
|0.39
|Канга Вилфрид
|8
|0.35
|Элиа Мешак
|5
|0.22
|Нгамале Муми
|4 (2)
|0.17
|Эбишер Мишель
|2
|0.09
|Мамбимби Феликс
|2
|0.09
|Ридер Фабиан
|1
|0.04
|Сулеймани Миралем
|1
|0.04
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|Хефти Сильван
|1
|0.04
|Сьерро Венсан
|1
|0.04
|Али Мохамед
|1
|0.04
|Мартинс Кристофер
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|5 (1)
|0.22
|Гргич Анто
|4 (3)
|0.17
|Кавар Димитри
|3
|0.13
|Весли Давид
|3
|0.13
|Оаро Гийом
|3
|0.13
|Итаитинга
|2
|0.09
|Ндойе Бирама
|2
|0.09
|Буа Кевин
|1
|0.04
|Бамер Жан
|1
|0.04
|Дзуффи Лука
|1
|0.04
|Theo Berdayes
|1
|0.04
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Ди Сере
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|4
|2
|Лаупер Сандро
|6
|0
|Зесигер Седрик
|6
|0
|Сьерро Венсан
|5
|0
|Нгамале Муми
|5
|0
|Али Мохамед
|5
|0
|Гарсия Улиссес
|3
|1
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Масейрас Кентен
|2
|1
|Ридер Фабиан
|3
|0
|Лефор Жордан
|2
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|6
|1
|Кавар Димитри
|5
|0
|Весли Давид
|5
|0
|Ди Сере
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|1
|Гргич Анто
|3
|0
|Ндойе Бирама
|3
|0
|Итаитинга
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Берарди Гаэтано
|2
|0
|Фикентшер Кевин
|2
|0
|Бамер Жан
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
13
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
3
13%
3
23%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
7
30%
2
15%
61-75
7
30%
5
38%
76-90
Пропущено
12
30
7 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
3
10%
1-15
4
33%
5
17%
16-30
2
17%
6
20%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
2
17%
6
20%
61-75
3
25%
4
13%
76-90
Забито
29
13
10 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
4
14%
3
23%
31-45
8
28%
1
8%
46-60
5
17%
4
31%
61-75
6
21%
3
23%
76-90
Пропущено
16
14
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
1
6%
5
36%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
6
38%
5
36%
76-90
Забито
52
26
17 В 1-м тайме 10
35 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
5
10%
3
12%
1-15
6
12%
3
12%
16-30
6
12%
4
15%
31-45
10
19%
2
8%
46-60
12
23%
6
23%
61-75
13
25%
8
31%
76-90
Пропущено
28
44
12 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
2
7%
3
7%
1-15
7
25%
6
14%
16-30
3
11%
11
25%
31-45
3
11%
8
18%
46-60
4
14%
7
16%
61-75
9
32%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1
Сьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0
Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|22
|15
|5
|2
|51 - 28
|50
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|23
|12
|7
|4
|53 - 28
|43
|3.
|Базель
|22
|10
|10
|2
|48 - 25
|40
|4.
|Лугано
|22
|10
|3
|9
|27 - 31
|33
|5.
|Серветт
|22
|8
|5
|9
|35 - 40
|29
|6.
|Грасcхоппер
|22
|6
|9
|7
|37 - 33
|27
|7.
|Сьон
|0:1
|23
|7
|5
|11
|30 - 41
|26
|8.
|Санкт-Галлен
|22
|7
|5
|10
|37 - 44
|26
|9.
|Люцерн
|22
|2
|9
|11
|23 - 42
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|22
|2
|6
|14
|19 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|11
|9
|2
|0
|29 - 10
|29
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|12
|8
|3
|1
|24 - 12
|27
|3.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|27 - 12
|20
|4.
|Лугано
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|5.
|Сьон
|0:1
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|6.
|Серветт
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|7.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|20 - 18
|14
|8.
|Санкт-Галлен
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|9.
|Люцерн
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|11
|6
|3
|2
|22 - 18
|21
|2.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|21 - 13
|20
|3.
|Янг Бойз
|1:0
|11
|4
|4
|3
|29 - 16
|16
|4.
|Серветт
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|5.
|Лугано
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|6.
|Грасcхоппер
|11
|3
|4
|4
|17 - 15
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|11
|4
|0
|7
|17 - 24
|12
|8.
|Сьон
|0:1
|12
|2
|3
|7
|15 - 29
|9
|9.
|Люцерн
|11
|0
|7
|4
|11 - 21
|7
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6