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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
3:1
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
1:0
21' Гол в свои ворота
Весли Давид
26' Желтая карточка
Лаупер Сандро
29' Желтая карточка
Берарди Гаэтано
54' Желтая карточка
Бенито Лорис
1:1
56' Гол
Стожилкович Филип
2:1
57' Гол
Ридер Фабиан
78' Желтая карточка
Стожилкович Филип
3:1
88' Гол
Элиа Мешак
90'+5

Ход матча

18'
 
Сио Жованни
Итаитинга
21'
Весли Давид
1:0
26'
Лаупер Сандро
 
29'
 
Берарди Гаэтано
54'
 
Бенито Лорис
56'
1:1
Стожилкович Филип
57'
Ридер Фабиан
2:1
61'
Лефор Жордан
Гарсия Улиссес
 
61'
Сьерро Венсан
Лаупер Сандро
 
71'
Мамбимби Феликс
Фернандес Эдимилсон
 
72'
 
Карлен Гаэтан
Ндойе Бирама
78'
 
Стожилкович Филип
80'
Элиа Мешак
Канга Вилфрид
 
88'
Элиа Мешак
3:1

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 16
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Расьоппи
Антони
27
Lewin
Blum
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
11
Фернандес
Эдимилсон
32
Ридер
Фабиан
30
Лаупер
Сандро
13
Нгамале
Муми
9
Канга
Вилфрид
17
Сибачо
Жордан
18
Фикентшер
Кевин
97
Кавар
Димитри
5
Бамер
Жан
28
Берарди
Гаэтано
32
Бенито
Лорис
34
Ндойе
Бирама
52
Весли
Давид
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
Янг Бойз
4-4-2
Сьон
4-1-4-1

История личных встреч

Янг Бойз
Сьон

46 матчей

89.1%
10.9%
5.3290705182008E-15%
41 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
34.8%
21.7%
20 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

63%
28.3%
8.7%
29 побед 13 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

92.9%
7.1%
0 побед 13 ничьих 5 побед

60 матчей

68.3%
15%
16.7%
41 победа 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
43.3%
23.4%
20 побед 26 ничьих 14 побед

Второй тайм

48.3%
43.3%
8.4%
29 побед 26 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
6:0
С
4:3
С
1:0
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
0:0
К
3:1
С
0:1
С
1:0
С
3:4
С
3:2
С
0:4
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
1:0
С
5:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
4:3
С
0:0
С
2:1
С
3:2
С
1:1
С
1:3
С
6:2
С
3:2
С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
1:0
С
3:1
С
3:1
К
2:3
С
2:1
С
2:3
С
5:0
С
2:1
С
1:2
С
3:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 15 (3) 0.65
Фасснахт Кристиан 9 0.39
Канга Вилфрид 8 0.35
Элиа Мешак 6 0.26
Нгамале Муми 4 (2) 0.17
Ридер Фабиан 2 0.09
Эбишер Мишель 2 0.09
Мамбимби Феликс 2 0.09
Сулеймани Миралем 1 0.04
Гарсия Улиссес 1 0.04
Хефти Сильван 1 0.04
Сьерро Венсан 1 0.04
Али Мохамед 1 0.04
Мартинс Кристофер 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 6 (1) 0.26
Гргич Анто 4 (3) 0.17
Кавар Димитри 3 0.13
Весли Давид 3 0.13
Оаро Гийом 3 0.13
Итаитинга 2 0.09
Ндойе Бирама 2 0.09
Буа Кевин 1 0.04
Бамер Жан 1 0.04
Дзуффи Лука 1 0.04
Theo Berdayes 1 0.04
Карлен Гаэтан 0 0
Ди Сере 0 0
Бальтазар 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 4 2
Лаупер Сандро 6 0
Зесигер Седрик 6 0
Сьерро Венсан 5 0
Нгамале Муми 5 0
Али Мохамед 5 0
Гарсия Улиссес 3 1
Эбишер Мишель 4 0
Масейрас Кентен 2 1
Ридер Фабиан 3 0
Лефор Жордан 2 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Элиа Мешак 1 0
Бюрги Николас 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 6 1
Кавар Димитри 5 0
Весли Давид 5 0
Ди Сере 4 0
Стожилкович Филип 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Сиприано Маркос Робсон 2 1
Гргич Анто 3 0
Ндойе Бирама 3 0
Итаитинга 3 0
Берарди Гаэтано 2 0
Фикентшер Кевин 2 0
Бамер Жан 2 0
Бенито Лорис 1 0
Лакруа Лео 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Abdulkader Keita2 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
15
7 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
12%
3
20%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
7
28%
2
13%
61-75
8
32%
5
33%
76-90

Пропущено

14
32
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
3
9%
1-15
5
36%
5
16%
16-30
2
14%
6
19%
31-45
1
7%
7
22%
46-60
2
14%
6
19%
61-75
3
21%
5
16%
76-90

Забито

29
13
10 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
4
14%
3
23%
31-45
8
28%
1
8%
46-60
5
17%
4
31%
61-75
6
21%
3
23%
76-90

Пропущено

16
14
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
1
6%
5
36%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
6
38%
5
36%
76-90

Забито

54
28
17 В 1-м тайме 11
37 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
5
9%
3
11%
1-15
6
11%
4
14%
16-30
6
11%
4
14%
31-45
11
20%
3
11%
46-60
12
22%
6
21%
61-75
14
26%
8
29%
76-90

Пропущено

30
46
13 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
2
7%
3
7%
1-15
8
27%
6
13%
16-30
3
10%
11
24%
31-45
4
13%
9
20%
46-60
4
13%
7
15%
61-75
9
30%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1
Сьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0
Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 22 15 5 2 51 - 28 50
2. Янг Бойз 23 12 7 4 55 - 29 43
3. Базель 22 10 10 2 48 - 25 40
4. Лугано 22 10 3 9 27 - 31 33
5. Серветт 22 8 5 9 35 - 40 29
6. Грасcхоппер 22 6 9 7 37 - 33 27
7. Сьон 23 7 5 11 31 - 43 26
8. Санкт-Галлен 22 7 5 10 37 - 44 26
9. Люцерн 22 2 9 11 23 - 42 15
10. Лозанна-Спорт 22 2 6 14 19 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 9 2 0 29 - 10 29
2. Янг Бойз 12 8 3 1 26 - 13 27
3. Базель 11 5 5 1 27 - 12 20
4. Лугано 11 6 2 3 15 - 15 20
5. Сьон 11 5 2 4 15 - 12 17
6. Серветт 11 4 3 4 19 - 20 15
7. Грасcхоппер 11 3 5 3 20 - 18 14
8. Санкт-Галлен 11 3 5 3 20 - 20 14
9. Люцерн 11 2 2 7 12 - 21 8
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 6 3 2 22 - 18 21
2. Базель 11 5 5 1 21 - 13 20
3. Янг Бойз 11 4 4 3 29 - 16 16
4. Серветт 11 4 2 5 16 - 20 14
5. Лугано 11 4 1 6 12 - 16 13
6. Грасcхоппер 11 3 4 4 17 - 15 13
7. Санкт-Галлен 11 4 0 7 17 - 24 12
8. Сьон 12 2 3 7 16 - 31 9
9. Люцерн 11 0 7 4 11 - 21 7
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 8 - 20 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Берарди Гаэтано получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Лаупер Сандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Весли Давид уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 18'
    Итаитинга уходит с поля. Сио Жованни выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Янг Бойз 3:1 Сьон онлайн


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