Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
29' Красная карточкаШардонне Брендан
43' Желтая карточкаИнносент Бонке
45' Желтая карточкаЛорьенте Арман
45' Желтая карточкаСатриано Мартин
45' Желтая карточкаМендес Убулан
Ход матча
29'
43'
45'
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
27
Маньетти
Уго
10
Агум
Люсьен
24
Белайли
Юсеф
19
Петро
Лео
38
Уттара
Данго
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Белайли ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
-
19 Саид РафикиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Сумано СамбуНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брест
Лорьян
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
23 матча
34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онора Франк
|8
|0.31
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.27
|Мунье Стив
|6 (1)
|0.23
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.19
|Сатриано Мартин
|3
|0.12
|Кардона Ирвин
|2
|0.08
|Шардонне Брендан
|2
|0.08
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
|Ласне Пол
|0
|0
|Бизот Марко
|0
|0
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.15
|Моффи Теремас
|3 (1)
|0.12
|Монкондю Томас
|3
|0.12
|Сумано Самбу
|3
|0.12
|Лапорт Жульен
|2
|0.08
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.04
|Грбич Адриан
|1
|0.04
|Коне Ибраима
|1
|0.04
|Дженц Мориц
|1
|0.04
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шардонне Брендан
|4
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|5
|0
|Агум Люсьен
|5
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Эрей Кристоф
|3
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Ласне Пол
|1
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Белайли Юсеф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|7
|0
|Лапорт Жульен
|6
|0
|Дженц Мориц
|3
|1
|Эрго Жером
|1
|2
|Мендес Убулан
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Буасгар Кентен
|3
|0
|Монкондю Томас
|2
|0
|Инносент Бонке
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Лорьенте Арман
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
11
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
3
16%
2
18%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
6
32%
1
9%
61-75
5
26%
2
18%
76-90
Пропущено
18
28
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
17%
3
11%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
3
17%
5
18%
31-45
2
11%
5
18%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
6
33%
5
18%
76-90
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
1
6%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Пропущено
18
10
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
11%
1
10%
1-15
5
28%
1
10%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
3
17%
4
40%
76-90
Забито
35
21
13 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
4
11%
4
19%
1-15
3
9%
4
19%
16-30
6
17%
4
19%
31-45
6
17%
3
14%
46-60
9
26%
1
5%
61-75
7
20%
5
24%
76-90
Пропущено
36
38
18 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
5
14%
4
11%
1-15
7
19%
6
16%
16-30
6
17%
5
13%
31-45
4
11%
8
21%
46-60
5
14%
6
16%
61-75
9
25%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0
Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1
Лорьян
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2
Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|56 - 23
|62
|2.
|Ницца
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 21
|46
|3.
|Марсель
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 24
|46
|4.
|Ренн
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|51 - 25
|43
|5.
|Страсбург
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|48 - 31
|43
|6.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|7.
|Нант
|0:0 Заявка
|26
|11
|6
|9
|34 - 29
|39
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|40 - 36
|38
|9.
|Монако
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 29
|38
|10.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|41 - 38
|37
|11.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 37
|33
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|30 - 30
|31
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|26
|7
|9
|10
|30 - 36
|30
|15.
|Клермон
|1:1 Заявка
|26
|7
|7
|12
|27 - 42
|28
|16.
|Бордо
|1:1 Заявка
|26
|4
|10
|12
|38 - 63
|22
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|27 - 50
|22
|18.
|Метц
|0:0 Заявка
|26
|4
|10
|12
|25 - 45
|22
|19.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 39
|22
|20.
|Труа
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|22 - 40
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|13.
|Анже
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 15
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|1:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|17.
|Бордо
|1:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 25
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|2.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 22
|15
|7.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|8.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|9.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|11.
|Брест
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|12.
|Клермон
|1:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|13.
|Анже
|0:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|14.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|16.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|1:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 29
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Брест 0:0 Лорьян
Исход игры
Брест
72.3% (86)
Ничья
20.2% (24)
Лорьян
7.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
35.59% (42)
Меньше
64.41% (76)
Обе команды забьют
Да
53.39% (63)
Нет
46.61% (55)
Популярный счёт
1:0 Брест
34.5% (41)
2:1 Брест
25.2% (30)
1:1 Ничья
17.6% (21)
2:0 Брест
7.6% (9)
1:2 Лорьян
4.2% (5)
3:1 Брест
2.5% (3)
0:1 Лорьян
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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