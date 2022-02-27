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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Лорьян
0'
29' Красная карточка
Шардонне Брендан
43' Желтая карточка
Инносент Бонке
45' Желтая карточка
Лорьенте Арман
45' Желтая карточка
Сатриано Мартин
45' Желтая карточка
Мендес Убулан
45'+6

Ход матча

29'
Шардонне Брендан
 
32'
Уронен Йере
Белайли Юсеф
 
43'
 
Инносент Бонке
45'
 
Лорьенте Арман
45'
Сатриано Мартин
 
45'
 
Мендес Убулан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 119
Брест 72.3% (86)
X 20.2% (24)
Лорьян 7.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Лорьян
2.21
3.30
4.10
Все Коэффициенты
40
Бизот
Марко
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
3
Брассье
Лилиан
27
Маньетти
Уго
10
Агум
Люсьен
25
Дель
Кастильо
Ромен
24
Белайли
Юсеф
9
Онора
Франк
11
Сатриано
Мартин
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Инносент
Бонке
28
Лорьенте
Арман
23
Монкондю
Томас
6
Абергель
Лоран
38
Уттара
Данго
13
Моффи
Теремас
Брест
4-2-3-1
Лорьян
4-1-4-1

История личных встреч

Брест
Лорьян

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

23 матча

34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
1:2
ТМК
2:3
Л1
1:0
Л1
3:2
ТМК
2:2
К
2:1
Л2
1:1
Л2
3:2
Л2
3:0
Л2
4:2
ТМК
2:0
ТМК
0:1
ТМС
1:1
Л1
4:0
К
3:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
3:1
ТМС
1:0
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
0:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 8 0.31
Февр Ромен 7 (5) 0.27
Мунье Стив 6 (1) 0.23
Ле Дуарон Жереми 5 0.19
Сатриано Мартин 3 0.12
Кардона Ирвин 2 0.08
Шардонне Брендан 2 0.08
Дель Кастильо Ромен 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Ласне Пол 0 0
Бизот Марко 0 0
Белайли Юсеф 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.15
Моффи Теремас 3 (1) 0.12
Монкондю Томас 3 0.12
Сумано Самбу 3 0.12
Лапорт Жульен 2 0.08
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Грбич Адриан 1 0.04
Коне Ибраима 1 0.04
Дженц Мориц 1 0.04
Ле Фе Энцо 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шардонне Брендан 4 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Агум Люсьен 5 0
Маньетти Уго 4 0
Эрей Кристоф 3 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Мунье Стив 2 0
Ласне Пол 1 0
Бизот Марко 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Белайли Юсеф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 7 0
Лапорт Жульен 6 0
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Инносент Бонке 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Уттара Данго 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
11
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
3
16%
2
18%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
6
32%
1
9%
61-75
5
26%
2
18%
76-90

Пропущено

18
28
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
17%
3
11%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
3
17%
5
18%
31-45
2
11%
5
18%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
6
33%
5
18%
76-90

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
1
6%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

18
10
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
11%
1
10%
1-15
5
28%
1
10%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
3
17%
4
40%
76-90

Забито

35
21
13 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
4
11%
4
19%
1-15
3
9%
4
19%
16-30
6
17%
4
19%
31-45
6
17%
3
14%
46-60
9
26%
1
5%
61-75
7
20%
5
24%
76-90

Пропущено

36
38
18 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
5
14%
4
11%
1-15
7
19%
6
16%
16-30
6
17%
5
13%
31-45
4
11%
8
21%
46-60
5
14%
6
16%
61-75
9
25%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0
Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1
Лорьян
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2
Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 26 19 5 2 56 - 23 62
2. Ницца Заявка 26 14 5 7 38 - 21 46
3. Марсель Заявка 25 13 7 5 38 - 24 46
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
7. Нант 0:0 Заявка 26 11 6 9 34 - 29 39
8. Ланс 0:0 Заявка 26 10 8 8 40 - 36 38
9. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
10. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест 0:0 Заявка 26 8 9 9 34 - 37 33
13. Реймс Заявка 26 7 10 9 30 - 30 31
14. Анже 0:0 Заявка 26 7 9 10 30 - 36 30
15. Клермон 1:1 Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Бордо 1:1 Заявка 26 4 10 12 38 - 63 22
17. Сент-Этьен Заявка 26 5 7 14 27 - 50 22
18. Метц 0:0 Заявка 26 4 10 12 25 - 45 22
19. Лорьян 0:0 Заявка 26 4 10 12 20 - 39 22
20. Труа Заявка 25 5 6 14 22 - 40 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант 0:0 Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс 0:0 Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест 0:0 Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
13. Анже 0:0 Заявка 13 5 2 6 14 - 15 17
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян 0:0 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон 1:1 Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
17. Бордо 1:1 Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
19. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
20. Метц 0:0 Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
2. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс 0:0 Заявка 13 4 3 6 17 - 22 15
7. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
8. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
9. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
10. Метц 0:0 Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
11. Брест 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
12. Клермон 1:1 Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
13. Анже 0:0 Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
14. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
15. Нант 0:0 Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
16. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо 1:1 Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян 0:0 Заявка 14 0 6 8 10 - 29 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 51'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 51'
    Контроль мяча: Брест: 50%, Лорьян: 50%.
  • Желтая карточка
    50'
    Мендес Убулан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Желтая карточка
    50'
    Сатриано Мартин из команды Брест получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    49'
    Сатриано Мартин из команды Брест опасно и грубо сыграл. Мендес Убулан пострадал.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 48'
    Лорьенте Арман нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 47'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Желтая карточка
    46'
    Лорьенте Арман получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    46'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Дель Кастильо Ромен пострадал.
  • 45'
    Контроль мяча: Брест: 51%, Лорьян: 49%.
  • 44'
    Дель Кастильо Ромен из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 44'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    43'
    Инносент Бонке получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Инносент Бонке из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Дюверн Жан-Кевин
  • 43'
    Хорошую попытку сделал Инносент Бонке. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 42'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Брест: 56%, Лорьян: 44%.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 39'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 39'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    37'
    Монкондю Томас из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Маньетти Уго пострадал.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 36'
    Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Монкондю Томас из команды Лорьян подал угловой справа.
  • 35'
    Мендес Убулан из команды Лорьян делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 35'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Брест: 62%, Лорьян: 38%.
  • 34'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 34'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 32'
    Тактическая замена. Белайли Юсеф уходит с поля и его заменяет Уронен Йере
  • 32'
    Лорьенте Арман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 64%, Лорьян: 36%.
  • 29'
    УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Шардонне Брендан удален с поля!
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Моффи Теремас
  • 29'
    Опасность! Мендес Убулан из команды Лорьян отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • Фол, нарушение
    29'
    Лапорт Жульен из команды Лорьян заходит слишком далеко, он валит Сатриано Мартин.
  • Фол, нарушение
    28'
    Онора Франк из команды Брест опасно и грубо сыграл. Дрейер Маттье пострадал.
  • 27'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    После штрафного удара,который нанес Лорьенте Арман мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
  • 25'
    Контроль мяча: Брест: 65%, Лорьян: 35%.
  • 24'
    Дель Кастильо Ромен из команды Брест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 24'
    Брест пытается что-то создать.
  • 24'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Брассье Лилиан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Инносент Бонке
  • 23'
    Хорошую попытку сделал Моффи Теремас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 23'
    Уттара Данго из команды Лорьян сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 23'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 22'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 22'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 22'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Брест пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    21'
    Монкондю Томас возвращается на поле.
  • 21'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Ох, нехорошо это выглядит. Монкондю Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    20'
    Монкондю Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: Брест: 73%, Лорьян: 27%.
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 19'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Сатриано Мартин из команды Брест поставил подножку. Пострадал Петро Лео
  • 18'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Лорьян начинает контратаку
  • Угловой
    17'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой слева.
  • 16'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Брест: 69%, Лорьян: 31%.
  • 15'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 15'
    Брест пытается что-то создать.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 14'
    Монкондю Томас нанес удар издали, а Марко Бизот отбил его обратно в игру!
  • 14'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 13'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    11'
    Белайли Юсеф из команды Брест подал угловой слева.
  • 11'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Брест пытается что-то создать.
  • 10'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Брест: 83%, Лорьян: 17%.
  • 9'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 9'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    8'
    Абергель Лоран наказан за толчок Брассье Лилиан
  • 8'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Брест: 86%, Лорьян: 14%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Уттара Данго из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Бизот Марко пострадал.
  • 5'
    Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Моффи Теремас из команды Лорьян сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 5'
    Моффи Теремас из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Инносент Бонке из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Агум Люсьен
  • 3'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Брест 72.3% (86)
X 20.2% (24)
Лорьян 7.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Лорьян
2.21
3.30
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брест 0:0 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Брест 0:0 Лорьян

Исход игры
Брест
72.3% (86)
Ничья
20.2% (24)
Лорьян
7.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
35.59% (42)
Меньше
64.41% (76)
Обе команды забьют
Да
53.39% (63)
Нет
46.61% (55)
Популярный счёт
1:0 Брест
34.5% (41)
2:1 Брест
25.2% (30)
1:1 Ничья
17.6% (21)
2:0 Брест
7.6% (9)
1:2 Лорьян
4.2% (5)
3:1 Брест
2.5% (3)
0:1 Лорьян
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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Брест
Лорьян

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