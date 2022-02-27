Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Мендес Убулан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

48' Удар от ворот произведет Брест

47' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Лорьенте Арман получил желтую карточку от судьи

44' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Инносент Бонке получил желтую карточку от судьи

43' Хорошую попытку сделал Инносент Бонке . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Удар от ворот произведет Брест

36' Удар от ворот произведет Брест

36' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Брест

32' Лорьенте Арман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Шардонне Брендан удален с поля!

29' Опасность! Мендес Убулан из команды Лорьян отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

27' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' После штрафного удара,который нанес Лорьенте Арман мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

24' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Хорошую попытку сделал Моффи Теремас . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

22' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Брест выполняет удар от ворот.

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Монкондю Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Монкондю Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Идеальный солнечный день для футбола

14' Удар от ворот произведет Брест

14' Монкондю Томас нанес удар издали, а Марко Бизот отбил его обратно в игру!

14' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Лорьян выполняет удар от ворот.

9' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Брест выполняет удар от ворот.

2' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брест начинает с центра поля