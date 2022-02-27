Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
29' Красная карточкаШардонне Брендан
43' Желтая карточкаИнносент Бонке
45' Желтая карточкаЛорьенте Арман
45' Желтая карточкаСатриано Мартин
45' Желтая карточкаМендес Убулан
65' Желтая карточкаАбергель Лоран
0:1
73' ГолКоне Ибраима
81' Желтая карточкаАгум Люсьен
Ход матча
29'
43'
45'
45'
45'
65'
73'
0:1
81'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 7
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
27
Маньетти
Уго
10
Агум
Люсьен
24
Белайли
Юсеф
19
Петро
Лео
38
Уттара
Данго
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Белайли ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
-
19 Саид РафикиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Сумано СамбуНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брест
Лорьян
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
23 матча
34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онора Франк
|8
|0.31
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.27
|Мунье Стив
|6 (1)
|0.23
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.19
|Сатриано Мартин
|3
|0.12
|Кардона Ирвин
|2
|0.08
|Шардонне Брендан
|2
|0.08
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
|Ласне Пол
|0
|0
|Бизот Марко
|0
|0
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.15
|Моффи Теремас
|3 (1)
|0.12
|Монкондю Томас
|3
|0.12
|Сумано Самбу
|3
|0.12
|Лапорт Жульен
|2
|0.08
|Коне Ибраима
|2
|0.08
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.04
|Грбич Адриан
|1
|0.04
|Дженц Мориц
|1
|0.04
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агум Люсьен
|6
|0
|Шардонне Брендан
|4
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|5
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Эрей Кристоф
|3
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Ласне Пол
|1
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Белайли Юсеф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|8
|0
|Лапорт Жульен
|6
|0
|Мендес Убулан
|3
|1
|Дженц Мориц
|3
|1
|Эрго Жером
|1
|2
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Буасгар Кентен
|3
|0
|Лорьенте Арман
|3
|0
|Монкондю Томас
|2
|0
|Инносент Бонке
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
12
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
3
16%
2
17%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
6
32%
2
17%
61-75
5
26%
2
17%
76-90
Пропущено
19
28
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
16%
3
11%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
2
11%
5
18%
46-60
3
16%
5
18%
61-75
6
32%
5
18%
76-90
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
1
6%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Пропущено
18
10
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
11%
1
10%
1-15
5
28%
1
10%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
3
17%
4
40%
76-90
Забито
35
22
13 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
4
11%
4
18%
1-15
3
9%
4
18%
16-30
6
17%
4
18%
31-45
6
17%
3
14%
46-60
9
26%
2
9%
61-75
7
20%
5
23%
76-90
Пропущено
37
38
18 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
5
14%
4
11%
1-15
7
19%
6
16%
16-30
6
16%
5
13%
31-45
4
11%
8
21%
46-60
6
16%
6
16%
61-75
9
24%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0
Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1
Лорьян
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2
Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|56 - 23
|62
|2.
|Марсель
|1:0 Заявка
|26
|14
|7
|5
|39 - 24
|49
|3.
|Ницца
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 21
|46
|4.
|Ренн
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|51 - 25
|43
|5.
|Страсбург
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|48 - 31
|43
|6.
|Ланс
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|42 - 37
|40
|7.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|8.
|Нант
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|34 - 29
|39
|9.
|Монако
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 29
|38
|10.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|41 - 38
|37
|11.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|34 - 38
|32
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|30 - 30
|31
|14.
|Анже
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|31 - 38
|29
|15.
|Клермон
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|27 - 42
|28
|16.
|Лорьян
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|21 - 39
|24
|17.
|Бордо
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|38 - 63
|22
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|27 - 50
|22
|19.
|Метц
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|25 - 45
|22
|20.
|Труа
|0:1 Заявка
|26
|5
|6
|15
|22 - 41
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 25
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|19.
|Труа
|0:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 14
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|17 - 9
|29
|2.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|6.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|7.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|8.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|9.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|10.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|11.
|Брест
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|12.
|Клермон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|14.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|15.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|16.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|19.
|Труа
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Брест 0:1 Лорьян
Исход игры
Брест
72.3% (86)
Ничья
20.2% (24)
Лорьян
7.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
35.59% (42)
Меньше
64.41% (76)
Обе команды забьют
Да
53.39% (63)
Нет
46.61% (55)
Популярный счёт
1:0 Брест
34.5% (41)
2:1 Брест
25.2% (30)
1:1 Ничья
17.6% (21)
2:0 Брест
7.6% (9)
1:2 Лорьян
4.2% (5)
3:1 Брест
2.5% (3)
0:1 Лорьян
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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