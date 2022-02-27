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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
0:1
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
29' Красная карточка
Шардонне Брендан
43' Желтая карточка
Инносент Бонке
45' Желтая карточка
Лорьенте Арман
45' Желтая карточка
Сатриано Мартин
45' Желтая карточка
Мендес Убулан
65' Желтая карточка
Абергель Лоран
0:1
73' Гол
Коне Ибраима
81' Желтая карточка
Агум Люсьен
90'+5

Ход матча

29'
Шардонне Брендан
 
32'
Уронен Йере
Белайли Юсеф
 
43'
 
Инносент Бонке
45'
 
Лорьенте Арман
45'
Сатриано Мартин
 
45'
 
Мендес Убулан
54'
 
Сумано Самбу
Инносент Бонке
65'
 
Абергель Лоран
70'
 
Коне Ибраима
Моффи Теремас
71'
Ласне Пол
Дель Кастильо Ромен
 
71'
Мунье Стив
Сатриано Мартин
 
73'
0:1
Коне Ибраима
(Абергель Лоран)
81'
Агум Люсьен
 
86'
Белькебла Арис
Агум Люсьен
 
86'
Ле Дуарон Жереми
Онора Франк
 
90'
 
Дженц Мориц
Лорьенте Арман
90'
 
Ле Фе Энцо
Абергель Лоран

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 119
Брест 72.3% (86)
X 20.2% (24)
Лорьян 7.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
3
Брассье
Лилиан
27
Маньетти
Уго
10
Агум
Люсьен
25
Дель
Кастильо
Ромен
24
Белайли
Юсеф
9
Онора
Франк
11
Сатриано
Мартин
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Инносент
Бонке
28
Лорьенте
Арман
23
Монкондю
Томас
6
Абергель
Лоран
38
Уттара
Данго
13
Моффи
Теремас
Брест
4-2-3-1
Лорьян
4-1-4-1

История личных встреч

Брест
Лорьян

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

23 матча

34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
1:2
ТМК
2:3
Л1
1:0
Л1
3:2
ТМК
2:2
К
2:1
Л2
1:1
Л2
3:2
Л2
3:0
Л2
4:2
ТМК
2:0
ТМК
0:1
ТМС
1:1
Л1
4:0
К
3:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
3:1
ТМС
1:0
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
0:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 8 0.31
Февр Ромен 7 (5) 0.27
Мунье Стив 6 (1) 0.23
Ле Дуарон Жереми 5 0.19
Сатриано Мартин 3 0.12
Кардона Ирвин 2 0.08
Шардонне Брендан 2 0.08
Дель Кастильо Ромен 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Ласне Пол 0 0
Бизот Марко 0 0
Белайли Юсеф 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.15
Моффи Теремас 3 (1) 0.12
Монкондю Томас 3 0.12
Сумано Самбу 3 0.12
Лапорт Жульен 2 0.08
Коне Ибраима 2 0.08
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Грбич Адриан 1 0.04
Дженц Мориц 1 0.04
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Лемуан Фабьен 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агум Люсьен 6 0
Шардонне Брендан 4 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Маньетти Уго 4 0
Эрей Кристоф 3 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Мунье Стив 2 0
Ласне Пол 1 0
Бизот Марко 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Белайли Юсеф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 8 0
Лапорт Жульен 6 0
Мендес Убулан 3 1
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Лемуан Фабьен 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Монкондю Томас 2 0
Инносент Бонке 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Уттара Данго 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
3
16%
2
17%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
6
32%
2
17%
61-75
5
26%
2
17%
76-90

Пропущено

19
28
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
16%
3
11%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
2
11%
5
18%
46-60
3
16%
5
18%
61-75
6
32%
5
18%
76-90

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
1
6%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

18
10
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
11%
1
10%
1-15
5
28%
1
10%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
3
17%
4
40%
76-90

Забито

35
22
13 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
4
11%
4
18%
1-15
3
9%
4
18%
16-30
6
17%
4
18%
31-45
6
17%
3
14%
46-60
9
26%
2
9%
61-75
7
20%
5
23%
76-90

Пропущено

37
38
18 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
5
14%
4
11%
1-15
7
19%
6
16%
16-30
6
16%
5
13%
31-45
4
11%
8
21%
46-60
6
16%
6
16%
61-75
9
24%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0
Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1
Лорьян
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2
Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 26 19 5 2 56 - 23 62
2. Марсель 1:0 Заявка 26 14 7 5 39 - 24 49
3. Ницца Заявка 26 14 5 7 38 - 21 46
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Ланс Заявка 26 11 7 8 42 - 37 40
7. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
8. Нант Заявка 26 11 6 9 34 - 29 39
9. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
10. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест Заявка 26 8 8 10 34 - 38 32
13. Реймс Заявка 26 7 10 9 30 - 30 31
14. Анже Заявка 26 7 8 11 31 - 38 29
15. Клермон Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Лорьян Заявка 26 5 9 12 21 - 39 24
17. Бордо Заявка 26 4 10 12 38 - 63 22
18. Сент-Этьен Заявка 26 5 7 14 27 - 50 22
19. Метц Заявка 26 4 10 12 25 - 45 22
20. Труа 0:1 Заявка 26 5 6 15 22 - 41 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель 1:0 Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
19. Труа 0:1 Заявка 13 2 5 6 11 - 14 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:0 Заявка 13 9 2 2 17 - 9 29
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
6. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
7. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
8. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
9. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
10. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
11. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
12. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
13. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
14. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
15. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
16. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа 0:1 Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 51'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 51'
    Контроль мяча: Брест: 50%, Лорьян: 50%.
  • Желтая карточка
    50'
    Мендес Убулан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Желтая карточка
    50'
    Сатриано Мартин из команды Брест получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    49'
    Сатриано Мартин из команды Брест опасно и грубо сыграл. Мендес Убулан пострадал.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 48'
    Лорьенте Арман нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 47'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Желтая карточка
    46'
    Лорьенте Арман получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    46'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Дель Кастильо Ромен пострадал.
  • 45'
    Контроль мяча: Брест: 51%, Лорьян: 49%.
  • 44'
    Дель Кастильо Ромен из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 44'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    43'
    Инносент Бонке получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Инносент Бонке из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Дюверн Жан-Кевин
  • 43'
    Хорошую попытку сделал Инносент Бонке. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 42'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Брест: 56%, Лорьян: 44%.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 39'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 39'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    37'
    Монкондю Томас из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Маньетти Уго пострадал.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 36'
    Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Монкондю Томас из команды Лорьян подал угловой справа.
  • 35'
    Мендес Убулан из команды Лорьян делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 35'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Брест: 62%, Лорьян: 38%.
  • 34'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 34'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 32'
    Тактическая замена. Белайли Юсеф уходит с поля и его заменяет Уронен Йере
  • 32'
    Лорьенте Арман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 64%, Лорьян: 36%.
  • 29'
    УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Шардонне Брендан удален с поля!
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Моффи Теремас
  • 29'
    Опасность! Мендес Убулан из команды Лорьян отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • Фол, нарушение
    29'
    Лапорт Жульен из команды Лорьян заходит слишком далеко, он валит Сатриано Мартин.
  • Фол, нарушение
    28'
    Онора Франк из команды Брест опасно и грубо сыграл. Дрейер Маттье пострадал.
  • 27'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    После штрафного удара,который нанес Лорьенте Арман мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
  • 25'
    Контроль мяча: Брест: 65%, Лорьян: 35%.
  • 24'
    Дель Кастильо Ромен из команды Брест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 24'
    Брест пытается что-то создать.
  • 24'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Брассье Лилиан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Инносент Бонке
  • 23'
    Хорошую попытку сделал Моффи Теремас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 23'
    Уттара Данго из команды Лорьян сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 23'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 22'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 22'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 22'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Брест пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    21'
    Монкондю Томас возвращается на поле.
  • 21'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Ох, нехорошо это выглядит. Монкондю Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    20'
    Монкондю Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: Брест: 73%, Лорьян: 27%.
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 19'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Сатриано Мартин из команды Брест поставил подножку. Пострадал Петро Лео
  • 18'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Лорьян начинает контратаку
  • Угловой
    17'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой слева.
  • 16'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Брест: 69%, Лорьян: 31%.
  • 15'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 15'
    Брест пытается что-то создать.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 14'
    Монкондю Томас нанес удар издали, а Марко Бизот отбил его обратно в игру!
  • 14'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 13'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    11'
    Белайли Юсеф из команды Брест подал угловой слева.
  • 11'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Брест пытается что-то создать.
  • 10'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Брест: 83%, Лорьян: 17%.
  • 9'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 9'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    8'
    Абергель Лоран наказан за толчок Брассье Лилиан
  • 8'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Брест: 86%, Лорьян: 14%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Уттара Данго из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Бизот Марко пострадал.
  • 5'
    Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Моффи Теремас из команды Лорьян сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 5'
    Моффи Теремас из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Инносент Бонке из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Агум Люсьен
  • 3'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Брест 72.3% (86)
X 20.2% (24)
Лорьян 7.6% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Брест 0:1 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Брест 0:1 Лорьян

Исход игры
Брест
72.3% (86)
Ничья
20.2% (24)
Лорьян
7.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
35.59% (42)
Меньше
64.41% (76)
Обе команды забьют
Да
53.39% (63)
Нет
46.61% (55)
Популярный счёт
1:0 Брест
34.5% (41)
2:1 Брест
25.2% (30)
1:1 Ничья
17.6% (21)
2:0 Брест
7.6% (9)
1:2 Лорьян
4.2% (5)
3:1 Брест
2.5% (3)
0:1 Лорьян
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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