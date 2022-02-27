Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Лорьян вырывает победу

95' Коне Ибраима из команды Лорьян сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Лорьян

87' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Тактическая замена. Онора Франк уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон

84' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Удар от ворот произведет Брест

82' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Агум Люсьен получил желтую карточку от судьи

78' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

75' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Команда Лорьян забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

73' Г О О О О Л - Коне Ибраима забивает с правой ноги!

73' Опасность! Абергель Лоран из команды Лорьян отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

72' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Sambou Soumano оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Брест

66' Sambou Soumano оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Абергель Лоран получил желтую карточку от судьи

64' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновится спорным мячом

63' Ох, нехорошо это выглядит. Агум Люсьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Агум Люсьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

61' Опасность! [player1] из команды [team] отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

60' Удар от ворот произведет Лорьян

58' Сатриано Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Хороший удар издали нанес Лорьенте Арман , но отличный сейв сделал Марко Бизот. Угловой.

56' Удар от ворот произведет Лорьян

55' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Тактическая замена. Инносент Бонке уходит с поля и его заменяет Sambou Soumano

54' Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Лорьян выполняет удар от ворот.

50' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Игрок Моффи Теремас из команды Лорьян неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

48' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Монкондю Томас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета