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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
0:0
Перерыв

Стадион:
Нант
0'
40' Желтая карточка
Сиприен Вилан

Ход матча

40'
 
Сиприен Вилан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 119
Метц 16.8% (20)
X 42.9% (51)
Нант 40.3% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Нант
4.01
3.30
2.87
Все Коэффициенты
Новости
30
Кайяр
Марк-Орель
17
Делен
Тома
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
5
Жемерсон
де
Жесус
13
Канде
Фали
15
Сарр
Пап
32
Амаду
Ибраим
14
Пажо
Венсан
10
Булая
Фарид
34
Louis
Mafouta
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
24
Коршья
Себастьен
10
Блас
Людовик
8
Сиприен
Вилан
5
Чиривелья
Педро
14
Траоре
Шарль
23
Коло-Муани
Рандаль
26
Букари
Осман
Метц
5-4-1
Нант
3-5-2

История личных встреч

Метц
Нант

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

18 матчей

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
3 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
0:0
КЛ
4:2
Л1
1:1
Л2
0:0
Л2
1:3
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.15
Сентонз Фабьен 4 0.15
Булая Фарид 3 0.12
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.12
Нгетте Опа 2 0.08
Маига Хабиб 2 0.08
Сарр Пап 1 0.04
Бронн Дилан 1 0.04
Юдоль Матьё 1 0.04
Траоре Бубакар 1 0.04
Куяте Кики 1 0.04
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 9 0.35
Блас Людовик 8 (3) 0.31
Жиротто Андрей 5 0.19
Саймон Мозес 3 0.12
Чиривелья Педро 2 0.08
Букари Осман 1 0.04
Сиприен Вилан 1 0.04
Жеббель Виллем 1 0.04
Мерлин Квентин 1 0.04
Кулибали Калифа 1 0.04
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.04
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0

Карточки

Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 7 1
Маига Хабиб 7 0
Куяте Кики 4 1
Пажо Венсан 5 0
Сарр Пап 5 0
Траоре Бубакар 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Жемерсон де Жесус 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Амаду Ибраим 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Ньяне Ибраима 2 0
Булая Фарид 0 1
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньякате Сику 1 0
Делен Тома 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 5 1
Паллуа Николя 5 1
Кастеллетто Жан-Шарль 6 0
Жиротто Андрей 6 0
Чиривелья Педро 5 0
Блас Людовик 5 0
Аппиа Деннис 3 0
Мутуссами Самуэль 3 0
Саймон Мозес 2 0
Траоре Шарль 2 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Сиприен Вилан 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
3
21%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
1
7%
5
38%
76-90

Пропущено

26
15
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
12%
4
27%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
4
15%
3
20%
46-60
2
8%
5
33%
61-75
7
27%
2
13%
76-90

Забито

10
21
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
20%
2
10%
1-15
1
10%
4
19%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
2
20%
7
33%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
20%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
15%
2
14%
31-45
5
25%
4
29%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
4
20%
2
14%
76-90

Забито

24
34
14 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 11
10 Не забивали 7
5
21%
4
12%
1-15
2
8%
6
18%
16-30
7
29%
29%
5
15%
31-45
5
21%
7
21%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
1
4%
7
21%
76-90

Пропущено

46
29
22 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
7
15%
6
21%
1-15
7
15%
2
7%
16-30
8
17%
2
7%
31-45
9
20%
7
24%
46-60
4
9%
8
28%
61-75
11
24%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Метц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лилль - Метц 0:0 Метц - Марсель 1:2 Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2
Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2
Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0
Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 26 19 5 2 56 - 23 62
2. Ницца Заявка 26 14 5 7 38 - 21 46
3. Марсель Заявка 25 13 7 5 38 - 24 46
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
7. Нант 0:0 Заявка 26 11 6 9 34 - 29 39
8. Ланс 0:0 Заявка 26 10 8 8 40 - 36 38
9. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
10. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест 0:0 Заявка 26 8 9 9 34 - 37 33
13. Реймс Заявка 26 7 10 9 30 - 30 31
14. Анже 0:0 Заявка 26 7 9 10 30 - 36 30
15. Клермон 1:1 Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Бордо 1:1 Заявка 26 4 10 12 38 - 63 22
17. Сент-Этьен Заявка 26 5 7 14 27 - 50 22
18. Метц 0:0 Заявка 26 4 10 12 25 - 45 22
19. Лорьян 0:0 Заявка 26 4 10 12 20 - 39 22
20. Труа Заявка 25 5 6 14 22 - 40 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант 0:0 Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс 0:0 Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест 0:0 Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
13. Анже 0:0 Заявка 13 5 2 6 14 - 15 17
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян 0:0 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон 1:1 Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
17. Бордо 1:1 Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
19. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
20. Метц 0:0 Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
2. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс 0:0 Заявка 13 4 3 6 17 - 22 15
7. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
8. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
9. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
10. Метц 0:0 Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
11. Брест 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
12. Клермон 1:1 Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
13. Анже 0:0 Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
14. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
15. Нант 0:0 Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
16. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо 1:1 Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян 0:0 Заявка 14 0 6 8 10 - 29 6
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    47'
    Игрок из команды Метц совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Метц: 47%, Нант: 53%.
  • 46'
    Сиприен Вилан из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 46'
    Канде Фали из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Метц пытается что-то создать.
  • 46'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Нант контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Метц: 46%, Нант: 54%.
  • 45'
    Букари Осман из команды Нант направляет мяч в штрафную площадку, но Кайяр Марк-Орель выбегает и ловит мяч
  • 45'
    Блас Людовик из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 44'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 44'
    Букари Осман нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 44'
    Отличные скиллы показывает Букари Осман, обводя своих соперников
  • 44'
    Букари Осман из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 43'
    Нант начинает контратаку
  • 43'
    Нант контролирует мяч.
  • 43'
    Нант контролирует мяч.
  • 42'
    Коршья Себастьен из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    42'
    Коршья Себастьен из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
  • 42'
    Коршья Себастьен из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 42'
    Коршья Себастьен из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Нант пытается что-то создать.
  • 42'
    Нант контролирует мяч.
  • 41'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Делен Тома из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Желтая карточка
    40'
    Сиприен Вилан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    40'
    Сиприен Вилан из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Пажо Венсан заработал фол
  • 40'
    Контроль мяча: Метц: 46%, Нант: 54%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Букари Осман наказан за толчок Куяте Кики
  • 39'
    Нант пытается что-то создать.
  • 39'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Метц контролирует мяч.
  • 38'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Матч возобновлен
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пап Матар Сарр
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Жемерсон де Жесус из команды Метц поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
  • 36'
    Контроль мяча: Метц: 46%, Нант: 54%.
  • 36'
    Нант выполняет удар от ворот.
  • 36'
    Пап Матар Сарр не смог попасть в створ ударом издали
  • 36'
    Пап Матар Сарр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Метц начинает контратаку
  • 35'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Нант пытается что-то создать.
  • 35'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    34'
    Пажо Венсан из команды Метц опасно и грубо сыграл. Паллуа Николя пострадал.
  • 34'
    Нант контролирует мяч.
  • 33'
    Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Марк-Орель Кайар держит все под контролем
  • 33'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Louis Mafouta наказан за толчок Жиротто Андрей
  • 32'
    Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 31'
    Контроль мяча: Метц: 51%, Нант: 49%.
  • 31'
    Нант выполняет удар от ворот.
  • 31'
    Louis Mafouta не смог попасть в створ ударом издали
  • 30'
    Делен Тома из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Пажо Венсан из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Метц контролирует мяч.
  • 29'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 29'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Коршья Себастьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 28'
    Матч возобновлен
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Пажо Венсан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
  • 28'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Коршья Себастьен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Коршья Себастьен из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    27'
    Куяте Кики наказан за толчок Коло-Муани Рандаль
  • 27'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 26'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Контроль мяча: Метц: 54%, Нант: 46%.
  • 26'
    Сиприен Вилан из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 26'
    Нант пытается что-то создать.
  • 25'
    Нант пытается что-то создать.
  • 25'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Метц контролирует мяч.
  • 24'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • Фол, нарушение
    24'
    Жиротто Андрей наказан за толчок Пажо Венсан
  • 23'
    Пажо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Сиприен Вилан из команды Нант подал угловой справа.
  • 23'
    Коло-Муани Рандаль мяч отрикошетил от ворот
  • 23'
    Коршья Себастьен из команды Нант делает пас партнеру.
  • 23'
    Аппиа Деннис из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 23'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Сиприен Вилан из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Сиприен Вилан из команды Нант подал угловой слева.
  • 22'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Амаду Ибраим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 21'
    Хороший удар издали нанес Блас Людовик, но отличный сейв сделал Марк-Орель Кайар. Угловой.
  • 21'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Блас Людовик и Коло-Муани Рандаль из команды Нант.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 60%, Нант: 40%.
  • 20'
    Шанс! Куяте Кики из команды Метц пробил головой, но мимо
  • 20'
    Канде Фали навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Сиприен Вилан из команды Нант поставил подножку. Пострадал Амаду Ибраим
  • 19'
    Метц контролирует мяч.
  • 18'
    Метц контролирует мяч.
  • 18'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Метц контролирует мяч.
  • 17'
    Нант пытается что-то создать.
  • 17'
    Нант пытается что-то создать.
  • 16'
    Нант пытается что-то создать.
  • 16'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Нант контролирует мяч.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 66%, Нант: 34%.
  • 14'
    Отличный пас сделал Блас Людовик из команды Нант. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 14'
    Коршья Себастьен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Нант пытается что-то создать.
  • 14'
    Блас Людовик из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 13'
    Нант пытается что-то создать.
  • 13'
    Нант выполняет удар от ворот.
  • 13'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Нант поставил подножку. Пострадал Булая Фарид
  • 12'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Сиприен Вилан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 11'
    Букари Осман из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 11'
    Аппиа Деннис из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 11'
    Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    11'
    Бронн Дилан наказан за толчок Чиривелья Педро
  • 10'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 70%, Нант: 30%.
  • 10'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Сиприен Вилан из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пап Матар Сарр
  • 9'
    Метц контролирует мяч.
  • 8'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 7'
    Игрок Букари Осман из команды Нант неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • Угловой
    7'
    Сиприен Вилан из команды Нант подал угловой слева.
  • 7'
    Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Аппиа Деннис наказан за толчок Булая Фарид
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 73%, Нант: 27%.
  • 5'
    Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Делен Тома из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Делен Тома из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Коршья Себастьен из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пажо Венсан
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Пажо Венсан из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Коршья Себастьен наказан за толчок Жемерсон де Жесус
  • 3'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Метц контролирует мяч.
  • 2'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Метц контролирует мяч.
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Метц контролирует мяч.
  • 1'
    Метц контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Метц 16.8% (20)
X 42.9% (51)
Нант 40.3% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Нант
4.01
3.30
2.87
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Новости
Где смотреть матч Метц 0:0 Нант онлайн


Прогнозы на матч Метц 0:0 Нант

Исход игры
Метц
16.8% (20)
Ничья
42.9% (51)
Нант
40.3% (48)
Тотал 2.5
Больше
29.66% (35)
Меньше
70.34% (83)
Обе команды забьют
Да
68.64% (81)
Нет
31.36% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (46)
1:2 Нант
19.3% (23)
0:1 Нант
14.3% (17)
1:0 Метц
8.4% (10)
2:1 Метц
7.6% (9)
0:2 Нант
5.9% (7)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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