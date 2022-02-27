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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
0:0
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
40' Желтая карточка
Сиприен Вилан
51' Желтая карточка
Траоре Шарль
59' Желтая карточка
Амаду Ибраим
87' Красная карточка
Пажо Венсан
90'+4

Ход матча

40'
 
Сиприен Вилан
51'
 
Траоре Шарль
59'
Амаду Ибраим
 
62'
 
Коко Маркус
Букари Осман
63'
Нгетте Опа
Булая Фарид
 
63'
Де Превиль Николя
Louis Mafouta
 
72'
 
Де Са Роли Перейра
Коло-Муани Рандаль
72'
 
Жеббель Виллем
Блас Людовик
81'
 
Мутуссами Самуэль
Траоре Шарль
82'
 
Кулибали Калифа
Сиприен Вилан
87'
Пажо Венсан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 119
Метц 16.8% (20)
X 42.9% (51)
Нант 40.3% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Кайяр
Марк-Орель
17
Делен
Тома
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
5
Жемерсон
де
Жесус
13
Канде
Фали
15
Сарр
Пап
32
Амаду
Ибраим
14
Пажо
Венсан
10
Булая
Фарид
34
Louis
Mafouta
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
24
Коршья
Себастьен
10
Блас
Людовик
8
Сиприен
Вилан
5
Чиривелья
Педро
14
Траоре
Шарль
23
Коло-Муани
Рандаль
26
Букари
Осман
Метц
5-4-1
Нант
3-5-2

История личных встреч

Метц
Нант

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

18 матчей

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
3 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
0:0
КЛ
4:2
Л1
1:1
Л2
0:0
Л2
1:3
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.15
Сентонз Фабьен 4 0.15
Булая Фарид 3 0.12
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.12
Нгетте Опа 2 0.08
Маига Хабиб 2 0.08
Сарр Пап 1 0.04
Бронн Дилан 1 0.04
Юдоль Матьё 1 0.04
Траоре Бубакар 1 0.04
Куяте Кики 1 0.04
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 9 0.35
Блас Людовик 8 (3) 0.31
Жиротто Андрей 5 0.19
Саймон Мозес 3 0.12
Чиривелья Педро 2 0.08
Букари Осман 1 0.04
Сиприен Вилан 1 0.04
Жеббель Виллем 1 0.04
Мерлин Квентин 1 0.04
Кулибали Калифа 1 0.04
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.04
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0

Карточки

Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 7 1
Маига Хабиб 7 0
Пажо Венсан 5 1
Куяте Кики 4 1
Сарр Пап 5 0
Траоре Бубакар 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Жемерсон де Жесус 2 1
Амаду Ибраим 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Ньяне Ибраима 2 0
Булая Фарид 0 1
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньякате Сику 1 0
Делен Тома 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 5 1
Паллуа Николя 5 1
Кастеллетто Жан-Шарль 6 0
Жиротто Андрей 6 0
Чиривелья Педро 5 0
Блас Людовик 5 0
Аппиа Деннис 3 0
Траоре Шарль 3 0
Мутуссами Самуэль 3 0
Саймон Мозес 2 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Сиприен Вилан 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
3
21%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
1
7%
5
38%
76-90

Пропущено

26
15
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
12%
4
27%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
4
15%
3
20%
46-60
2
8%
5
33%
61-75
7
27%
2
13%
76-90

Забито

10
21
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
20%
2
10%
1-15
1
10%
4
19%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
2
20%
7
33%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
20%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
15%
2
14%
31-45
5
25%
4
29%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
4
20%
2
14%
76-90

Забито

24
34
14 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 11
11 Не забивали 8
5
21%
4
12%
1-15
2
8%
6
18%
16-30
7
29%
29%
5
15%
31-45
5
21%
7
21%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
1
4%
7
21%
76-90

Пропущено

46
29
22 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
7
15%
6
21%
1-15
7
15%
2
7%
16-30
8
17%
2
7%
31-45
9
20%
7
24%
46-60
4
9%
8
28%
61-75
11
24%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Метц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лилль - Метц 0:0 Метц - Марсель 1:2 Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2
Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2
Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0
Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 26 19 5 2 56 - 23 62
2. Марсель 1:0 Заявка 26 14 7 5 39 - 24 49
3. Ницца Заявка 26 14 5 7 38 - 21 46
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Ланс Заявка 26 11 7 8 42 - 37 40
7. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
8. Нант Заявка 26 11 6 9 34 - 29 39
9. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
10. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест Заявка 26 8 8 10 34 - 38 32
13. Реймс Заявка 26 7 10 9 30 - 30 31
14. Анже Заявка 26 7 8 11 31 - 38 29
15. Клермон Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Лорьян Заявка 26 5 9 12 21 - 39 24
17. Бордо Заявка 26 4 10 12 38 - 63 22
18. Сент-Этьен Заявка 26 5 7 14 27 - 50 22
19. Метц Заявка 26 4 10 12 25 - 45 22
20. Труа 0:1 Заявка 26 5 6 15 22 - 41 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель 1:0 Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
19. Труа 0:1 Заявка 13 2 5 6 11 - 14 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:0 Заявка 13 9 2 2 17 - 9 29
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
6. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
7. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
8. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
9. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
10. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
11. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
12. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
13. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
14. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
15. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
16. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа 0:1 Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Пап Матар Сарр из команды Метц поставил подножку. Пострадал Чиривелья Педро
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Метц: 47%, Нант: 53%.
  • 46'
    Сиприен Вилан из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 46'
    Канде Фали из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Метц пытается что-то создать.
  • 46'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Нант контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Метц: 46%, Нант: 54%.
  • 45'
    Хорошую попытку сделал Букари Осман. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 45'
    Блас Людовик из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 44'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 44'
    Букари Осман нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 44'
    Отличные скиллы показывает Букари Осман, обводя своих соперников
  • 44'
    Букари Осман из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 43'
    Нант начинает контратаку
  • 43'
    Нант контролирует мяч.
  • 43'
    Нант контролирует мяч.
  • 42'
    Коршья Себастьен из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    42'
    Коршья Себастьен из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
  • 42'
    Коршья Себастьен из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 42'
    Коршья Себастьен из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Нант пытается что-то создать.
  • 42'
    Нант контролирует мяч.
  • 41'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Делен Тома из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Желтая карточка
    40'
    Сиприен Вилан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    40'
    Сиприен Вилан из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Пажо Венсан заработал фол
  • 40'
    Контроль мяча: Метц: 46%, Нант: 54%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Букари Осман наказан за толчок Куяте Кики
  • 39'
    Нант пытается что-то создать.
  • 39'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Метц контролирует мяч.
  • 38'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Матч возобновлен
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пап Матар Сарр
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Жемерсон де Жесус из команды Метц поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
  • 36'
    Контроль мяча: Метц: 46%, Нант: 54%.
  • 36'
    Нант выполняет удар от ворот.
  • 36'
    Пап Матар Сарр не смог попасть в створ ударом издали
  • 36'
    Пап Матар Сарр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Метц начинает контратаку
  • 35'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Нант пытается что-то создать.
  • 35'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    34'
    Пажо Венсан из команды Метц опасно и грубо сыграл. Паллуа Николя пострадал.
  • 34'
    Нант контролирует мяч.
  • 33'
    Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Марк-Орель Кайар держит все под контролем
  • 33'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Louis Mafouta из команды Метц в офсайде
  • 32'
    Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 31'
    Контроль мяча: Метц: 51%, Нант: 49%.
  • 31'
    Нант выполняет удар от ворот.
  • 31'
    Louis Mafouta не смог попасть в створ ударом издали
  • 30'
    Делен Тома из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Пажо Венсан из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Метц контролирует мяч.
  • 29'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 29'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Коршья Себастьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 28'
    Матч возобновлен
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Пажо Венсан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
  • 28'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Коршья Себастьен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Коршья Себастьен из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    27'
    Куяте Кики наказан за толчок Коло-Муани Рандаль
  • 27'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 26'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Контроль мяча: Метц: 54%, Нант: 46%.
  • 26'
    Сиприен Вилан из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 26'
    Нант пытается что-то создать.
  • 25'
    Нант пытается что-то создать.
  • 25'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Метц контролирует мяч.
  • 24'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • Фол, нарушение
    24'
    Жиротто Андрей наказан за толчок Пажо Венсан
  • 23'
    Пажо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Сиприен Вилан из команды Нант подал угловой справа.
  • 23'
    Коло-Муани Рандаль мяч отрикошетил от ворот
  • 23'
    Коршья Себастьен из команды Нант делает пас партнеру.
  • 23'
    Аппиа Деннис из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 23'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Сиприен Вилан из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Сиприен Вилан из команды Нант подал угловой слева.
  • 22'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Амаду Ибраим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 21'
    Хороший удар издали нанес Блас Людовик, но отличный сейв сделал Марк-Орель Кайар. Угловой.
  • 21'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Блас Людовик и Коло-Муани Рандаль из команды Нант.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 60%, Нант: 40%.
  • 20'
    Шанс! Куяте Кики из команды Метц пробил головой, но мимо
  • 20'
    Канде Фали навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Сиприен Вилан из команды Нант поставил подножку. Пострадал Амаду Ибраим
  • 19'
    Метц контролирует мяч.
  • 18'
    Метц контролирует мяч.
  • 18'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Метц контролирует мяч.
  • 17'
    Нант пытается что-то создать.
  • 17'
    Нант пытается что-то создать.
  • 16'
    Нант пытается что-то создать.
  • 16'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Нант контролирует мяч.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 66%, Нант: 34%.
  • 14'
    Отличный пас сделал Блас Людовик из команды Нант. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 14'
    Коршья Себастьен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Нант пытается что-то создать.
  • 14'
    Блас Людовик из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 13'
    Нант пытается что-то создать.
  • 13'
    Нант выполняет удар от ворот.
  • 13'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Нант поставил подножку. Пострадал Булая Фарид
  • 12'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Сиприен Вилан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 11'
    Букари Осман из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 11'
    Аппиа Деннис из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 11'
    Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    11'
    Бронн Дилан наказан за толчок Чиривелья Педро
  • 10'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 70%, Нант: 30%.
  • 10'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Сиприен Вилан из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пап Матар Сарр
  • 9'
    Метц контролирует мяч.
  • 8'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 7'
    Игрок Букари Осман из команды Нант неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • Угловой
    7'
    Сиприен Вилан из команды Нант подал угловой слева.
  • 7'
    Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Аппиа Деннис наказан за толчок Булая Фарид
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 73%, Нант: 27%.
  • 5'
    Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Делен Тома из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Делен Тома из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Коршья Себастьен из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пажо Венсан
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Пажо Венсан из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Коршья Себастьен наказан за толчок Жемерсон де Жесус
  • 3'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Метц контролирует мяч.
  • 2'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Метц контролирует мяч.
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Метц контролирует мяч.
  • 1'
    Метц контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Метц 16.8% (20)
X 42.9% (51)
Нант 40.3% (48)
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Где смотреть матч Метц 0:0 Нант онлайн


Прогнозы на матч Метц 0:0 Нант

Исход игры
Метц
16.8% (20)
Ничья
42.9% (51)
Нант
40.3% (48)
Тотал 2.5
Больше
29.66% (35)
Меньше
70.34% (83)
Обе команды забьют
Да
68.64% (81)
Нет
31.36% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (46)
1:2 Нант
19.3% (23)
0:1 Нант
14.3% (17)
1:0 Метц
8.4% (10)
2:1 Метц
7.6% (9)
0:2 Нант
5.9% (7)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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