Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
40' Желтая карточкаСиприен Вилан
51' Желтая карточкаТраоре Шарль
59' Желтая карточкаАмаду Ибраим
87' Красная карточкаПажо Венсан
Ход матча
40'
51'
59'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
17
Делен
Тома
23
Куяте
Кики
13
Канде
Фали
15
Сарр
Пап
32
Амаду
Ибраим
14
Пажо
Венсан
10
Булая
Фарид
12
Аппиа
Деннис
10
Блас
Людовик
14
Траоре
Шарль
26
Букари
Осман
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Делен ТомаЗащитник
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
-
13 Канде ФалиЗащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
32 Амаду ИбраимПолузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нгетте ОпаНападающий
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
-
-
Главный тренер: Benoit Tavenot
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Траоре ШарльПолузащитник
- Нападающий
-
26 Букари ОсманНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Метц
Нант
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
18 матчей
16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
3 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|4
|0.15
|Сентонз Фабьен
|4
|0.15
|Булая Фарид
|3
|0.12
|Ньяне Ибраима
|3 (1)
|0.12
|Нгетте Опа
|2
|0.08
|Маига Хабиб
|2
|0.08
|Сарр Пап
|1
|0.04
|Бронн Дилан
|1
|0.04
|Юдоль Матьё
|1
|0.04
|Траоре Бубакар
|1
|0.04
|Куяте Кики
|1
|0.04
|Делен Тома
|0
|0
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|9
|0.35
|Блас Людовик
|8 (3)
|0.31
|Жиротто Андрей
|5
|0.19
|Саймон Мозес
|3
|0.12
|Чиривелья Педро
|2
|0.08
|Букари Осман
|1
|0.04
|Сиприен Вилан
|1
|0.04
|Жеббель Виллем
|1
|0.04
|Мерлин Квентин
|1
|0.04
|Кулибали Калифа
|1
|0.04
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.04
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Карточки
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|7
|1
|Маига Хабиб
|7
|0
|Пажо Венсан
|5
|1
|Куяте Кики
|4
|1
|Сарр Пап
|5
|0
|Траоре Бубакар
|4
|0
|Мбенге Амаду
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|1
|Амаду Ибраим
|3
|0
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|3
|0
|Укиджа Александр
|2
|0
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Н'Дорам Кевин
|2
|0
|Ньяне Ибраима
|2
|0
|Булая Фарид
|0
|1
|Фредерик Антонетти
|0
|1
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|5
|1
|Паллуа Николя
|5
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|6
|0
|Жиротто Андрей
|6
|0
|Чиривелья Педро
|5
|0
|Блас Людовик
|5
|0
|Аппиа Деннис
|3
|0
|Траоре Шарль
|3
|0
|Мутуссами Самуэль
|3
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Сиприен Вилан
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Силла Абдулайе
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
3
21%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
1
7%
5
38%
76-90
Пропущено
26
15
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
12%
4
27%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
4
15%
3
20%
46-60
2
8%
5
33%
61-75
7
27%
2
13%
76-90
Забито
10
21
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
20%
2
10%
1-15
1
10%
4
19%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
2
20%
7
33%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
20%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
15%
2
14%
31-45
5
25%
4
29%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
4
20%
2
14%
76-90
Забито
24
34
14 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 11
11 Не забивали 8
5
21%
4
12%
1-15
2
8%
6
18%
16-30
7
29%
29%
5
15%
31-45
5
21%
7
21%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
1
4%
7
21%
76-90
Пропущено
46
29
22 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
7
15%
6
21%
1-15
7
15%
2
7%
16-30
8
17%
2
7%
31-45
9
20%
7
24%
46-60
4
9%
8
28%
61-75
11
24%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Метц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лилль - Метц 0:0 Метц - Марсель 1:2 Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2
Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2
Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0
Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|56 - 23
|62
|2.
|Марсель
|1:0 Заявка
|26
|14
|7
|5
|39 - 24
|49
|3.
|Ницца
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 21
|46
|4.
|Ренн
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|51 - 25
|43
|5.
|Страсбург
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|48 - 31
|43
|6.
|Ланс
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|42 - 37
|40
|7.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|8.
|Нант
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|34 - 29
|39
|9.
|Монако
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 29
|38
|10.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|41 - 38
|37
|11.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|34 - 38
|32
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|30 - 30
|31
|14.
|Анже
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|31 - 38
|29
|15.
|Клермон
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|27 - 42
|28
|16.
|Лорьян
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|21 - 39
|24
|17.
|Бордо
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|38 - 63
|22
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|27 - 50
|22
|19.
|Метц
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|25 - 45
|22
|20.
|Труа
|0:1 Заявка
|26
|5
|6
|15
|22 - 41
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 25
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|19.
|Труа
|0:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 14
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|17 - 9
|29
|2.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|6.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|7.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|8.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|9.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|10.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|11.
|Брест
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|12.
|Клермон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|14.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|15.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|16.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|19.
|Труа
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8
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Прогнозы на матч Метц 0:0 Нант
Исход игры
Метц
16.8% (20)
Ничья
42.9% (51)
Нант
40.3% (48)
Тотал 2.5
Больше
29.66% (35)
Меньше
70.34% (83)
Обе команды забьют
Да
68.64% (81)
Нет
31.36% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (46)
1:2 Нант
19.3% (23)
0:1 Нант
14.3% (17)
1:0 Метц
8.4% (10)
2:1 Метц
7.6% (9)
0:2 Нант
5.9% (7)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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