Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Букари Осман . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Удар от ворот произведет Метц

44' Отличные скиллы показывает Букари Осман , обводя своих соперников

41' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Сиприен Вилан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Нант выполняет удар от ворот.

36' Пап Матар Сарр не смог попасть в створ ударом издали

36' Пап Матар Сарр нанес удар, но тот был заблокирован.

36' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Марк-Орель Кайар держит все под контролем

33' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

31' Нант выполняет удар от ворот.

31' Louis Mafouta не смог попасть в створ ударом издали

29' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Метц

29' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Коршья Себастьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Пажо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Матч возобновлен

21' Амаду Ибраим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Хороший удар издали нанес Блас Людовик , но отличный сейв сделал Марк-Орель Кайар. Угловой.

20' Удар от ворот произведет Нант

20' Канде Фали навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Метц

14' Отличный пас сделал Блас Людовик из команды Нант . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

13' Нант выполняет удар от ворот.

12' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Метц выполняет удар от ворот.

11' Сиприен Вилан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Аппиа Деннис из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

11' Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Метц

7' Игрок Букари Осман из команды Нант неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

7' Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Делен Тома из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Нант начинает с центра поля