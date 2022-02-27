Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Буфаль Софьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Сотока Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Анже выполняет удар от ворот.

44' Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Сотока Флориан нанес удар издали, а Даниел Петкович отбил его обратно в игру!

42' Перейра-Лаже Матиаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Менди Батиста предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Дансо Кевин получил желтую карточку от судьи

39' Удар от ворот произведет Ланс

39' Буфаль Софьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Фюльжени Анжело нанес удар головой, но Жан-Луи Лека спокойно отбил мяч.

39' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Ланс

33' Буфаль Софьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

31' Дукуре Шейк получил желтую карточку от судьи

31' Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян , обводя своих соперников

31' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Анже

29' Сотока Флориан не смог попасть в створ ударом издали

29' Опасность! Фофана Секо из команды Ланс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

29' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Буфаль Софьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Удар от ворот произведет Анже

22' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Анже

20' Отличный пас сделал Клаусс Жонатан из команды Ланс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

19' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Ланс выполняет удар от ворот.

18' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Анже выполняет удар от ворот.

14' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Гради Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Траоре Исмаэль из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

8' Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Ланс

3' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Анже начинает с центра поля