Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Раймон Копа
31' Желтая карточкаДукуре Шейк
40' Желтая карточкаДансо Кевин
Ход матча
31'
40'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
15
Мюинга
Арно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
-
24 Ромен ТомаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Яколиш МаринНападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Анже
Ланс
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|6 (5)
|0.23
|Буфаль Софьян
|5 (2)
|0.19
|Фюльжени Анжело
|4
|0.15
|Траоре Исмаэль
|3
|0.12
|Баокен Стефан
|2
|0.08
|Ромен Тома
|2
|0.08
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.08
|Унаи Аззедин
|2
|0.08
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.04
|Бенталеб Набиль
|1
|0.04
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|7
|0.27
|Мюинга Арно
|7 (1)
|0.27
|Саид Уэсли
|5
|0.19
|Франковски Пшемыслав
|4
|0.15
|Сотока Флориан
|4 (2)
|0.15
|Клаусс Жонатан
|3
|0.12
|Какута Гаэль
|3 (1)
|0.12
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.12
|Кошта Давид
|1
|0.04
|Банза Симон
|1
|0.04
|Медина Факундо
|1
|0.04
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
|Вух Кристофер
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|6
|1
|Мангани Тома
|4
|0
|Кабо Джимми
|4
|0
|Ромен Тома
|4
|0
|Буфаль Софьян
|4
|0
|Фюльжени Анжело
|4
|0
|Менди Батиста
|3
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Нинга Казимир
|1
|0
|Мбок Джейсон
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|8
|0
|Дансо Кевин
|5
|1
|Дукуре Шейк
|5
|1
|Гради Жонатан
|5
|0
|Сотока Флориан
|5
|0
|Айдара Массадио
|4
|0
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Франковски Пшемыслав
|3
|0
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Вух Кристофер
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Каюзак Янник
|0
|1
|Какута Гаэль
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
8%
3
19%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Пропущено
16
23
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
5
31%
4
17%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
1
6%
7
30%
31-45
4
25%
4
17%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
3
19%
4
17%
76-90
Забито
16
23
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
2
13%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
3
19%
4
17%
76-90
Пропущено
21
13
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
10%
1
8%
1-15
6
29%
1
8%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
4
19%
2
15%
61-75
5
24%
2
15%
76-90
Забито
29
39
13 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
3
10%
7
18%
1-15
4
14%
7
18%
16-30
6
21%
6
15%
31-45
5
17%
6
15%
46-60
5
17%
5
13%
61-75
6
21%
8
21%
76-90
Пропущено
37
36
16 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
7
19%
5
14%
1-15
8
22%
2
6%
16-30
1
3%
13
36%
31-45
8
22%
5
14%
46-60
5
14%
5
14%
61-75
8
22%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1
Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0
Ланс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4
Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|56 - 23
|62
|2.
|Ницца
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 21
|46
|3.
|Марсель
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 24
|46
|4.
|Ренн
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|51 - 25
|43
|5.
|Страсбург
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|48 - 31
|43
|6.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|7.
|Нант
|0:0 Заявка
|26
|11
|6
|9
|34 - 29
|39
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|40 - 36
|38
|9.
|Монако
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 29
|38
|10.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|41 - 38
|37
|11.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 37
|33
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|30 - 30
|31
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|26
|7
|9
|10
|30 - 36
|30
|15.
|Клермон
|1:1 Заявка
|26
|7
|7
|12
|27 - 42
|28
|16.
|Бордо
|1:1 Заявка
|26
|4
|10
|12
|38 - 63
|22
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|27 - 50
|22
|18.
|Метц
|0:0 Заявка
|26
|4
|10
|12
|25 - 45
|22
|19.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 39
|22
|20.
|Труа
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|22 - 40
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|13.
|Анже
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 15
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|1:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|17.
|Бордо
|1:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 25
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|2.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 22
|15
|7.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|8.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|9.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|11.
|Брест
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|12.
|Клермон
|1:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|13.
|Анже
|0:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|14.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|16.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|1:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 29
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Анже 0:0 Ланс
Исход игры
Анже
21.8% (26)
Ничья
43.7% (52)
Ланс
34.5% (41)
Тотал 2.5
Больше
38.98% (46)
Меньше
61.02% (72)
Обе команды забьют
Да
76.27% (90)
Нет
23.73% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (44)
1:2 Ланс
20.2% (24)
2:1 Анже
15.1% (18)
0:1 Ланс
14.3% (17)
1:0 Анже
5.9% (7)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!