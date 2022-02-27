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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
0:0
Перерыв

Стадион:
Ланс
0'
31' Желтая карточка
Дукуре Шейк
40' Желтая карточка
Дансо Кевин

Ход матча

31'
 
Дукуре Шейк
40'
 
Дансо Кевин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 119
Анже 21.8% (26)
X 43.7% (52)
Ланс 34.5% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Ланс
3.50
3.20
2.87
Все Коэффициенты
30
Петкович
Даниель
2
Менди
Батиста
8
Траоре
Исмаэль
6
Эбосс
Энцо
27
Перейра-Лаже
Матиаш
10
Фюльжени
Анжело
5
Мангани
Тома
23
Бенталеб
Набиль
3
Думбия
Сулейман
21
Чо
Мохамед-Али
7
Буфаль
Софьян
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
7
Сотока
Флориан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
10
Какута
Гаэль
15
Мюинга
Арно
Анже
3-5-2
Ланс
3-5-1-1

История личных встреч

Анже
Ланс

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:3
Л2
0:0
Л2
1:2
КЛ
1:2
Л2
3:2
Л2
1:3
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 6 (5) 0.23
Буфаль Софьян 5 (2) 0.19
Фюльжени Анжело 4 0.15
Траоре Исмаэль 3 0.12
Баокен Стефан 2 0.08
Ромен Тома 2 0.08
Чо Мохамед-Али 2 0.08
Унаи Аззедин 2 0.08
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.04
Бенталеб Набиль 1 0.04
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Браими Билаль 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 7 0.27
Мюинга Арно 7 (1) 0.27
Саид Уэсли 5 0.19
Франковски Пшемыслав 4 0.15
Сотока Флориан 4 (2) 0.15
Клаусс Жонатан 3 0.12
Какута Гаэль 3 (1) 0.12
Ганаго Игнатиус 3 0.12
Кошта Давид 1 0.04
Банза Симон 1 0.04
Медина Факундо 1 0.04
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0
Вух Кристофер 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 6 1
Мангани Тома 4 0
Кабо Джимми 4 0
Ромен Тома 4 0
Буфаль Софьян 4 0
Фюльжени Анжело 4 0
Менди Батиста 3 0
Таиби Ванисс 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Бенталеб Набиль 1 0
Петкович Даниель 1 0
Нинга Казимир 1 0
Мбок Джейсон 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 8 0
Дансо Кевин 5 1
Дукуре Шейк 5 1
Гради Жонатан 5 0
Сотока Флориан 5 0
Айдара Массадио 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Франковски Пшемыслав 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Каюзак Янник 0 1
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Кошта Давид 1 0
Франк Эз 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
8%
3
19%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Пропущено

16
23
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
5
31%
4
17%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
1
6%
7
30%
31-45
4
25%
4
17%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
3
19%
4
17%
76-90

Забито

16
23
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
2
13%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
3
19%
4
17%
76-90

Пропущено

21
13
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
10%
1
8%
1-15
6
29%
1
8%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
4
19%
2
15%
61-75
5
24%
2
15%
76-90

Забито

29
39
13 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
3
10%
7
18%
1-15
4
14%
7
18%
16-30
6
21%
6
15%
31-45
5
17%
6
15%
46-60
5
17%
5
13%
61-75
6
21%
8
21%
76-90

Пропущено

37
36
16 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
7
19%
5
14%
1-15
8
22%
2
6%
16-30
1
3%
13
36%
31-45
8
22%
5
14%
46-60
5
14%
5
14%
61-75
8
22%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1
Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0
Ланс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4
Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 26 19 5 2 56 - 23 62
2. Ницца Заявка 26 14 5 7 38 - 21 46
3. Марсель Заявка 25 13 7 5 38 - 24 46
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
7. Нант 0:0 Заявка 26 11 6 9 34 - 29 39
8. Ланс 0:0 Заявка 26 10 8 8 40 - 36 38
9. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
10. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест 0:0 Заявка 26 8 9 9 34 - 37 33
13. Реймс Заявка 26 7 10 9 30 - 30 31
14. Анже 0:0 Заявка 26 7 9 10 30 - 36 30
15. Клермон 1:1 Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Бордо 1:1 Заявка 26 4 10 12 38 - 63 22
17. Сент-Этьен Заявка 26 5 7 14 27 - 50 22
18. Метц 0:0 Заявка 26 4 10 12 25 - 45 22
19. Лорьян 0:0 Заявка 26 4 10 12 20 - 39 22
20. Труа Заявка 25 5 6 14 22 - 40 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант 0:0 Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс 0:0 Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест 0:0 Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
13. Анже 0:0 Заявка 13 5 2 6 14 - 15 17
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян 0:0 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон 1:1 Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
17. Бордо 1:1 Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
19. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
20. Метц 0:0 Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
2. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс 0:0 Заявка 13 4 3 6 17 - 22 15
7. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
8. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
9. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
10. Метц 0:0 Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
11. Брест 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
12. Клермон 1:1 Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
13. Анже 0:0 Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
14. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
15. Нант 0:0 Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
16. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо 1:1 Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян 0:0 Заявка 14 0 6 8 10 - 29 6
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  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Анже: 56%, Ланс: 44%.
  • 46'
    Буфаль Софьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Сотока Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Фюльжени Анжело из команды Анже подал угловой справа.
  • 45'
    Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 45'
    Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    45'
    Сотока Флориан из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Буфаль Софьян.
  • 45'
    Контроль мяча: Анже: 54%, Ланс: 46%.
  • 44'
    Анже контролирует мяч.
  • 44'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 44'
    Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Сотока Флориан нанес удар издали, а Даниел Петкович отбил его обратно в игру!
  • 43'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 43'
    Ланс контролирует мяч.
  • 42'
    Перейра-Лаже Матиаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 42'
    Менди Батиста предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 41'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Анже контролирует мяч.
  • 41'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 40'
    Контроль мяча: Анже: 54%, Ланс: 46%.
  • Желтая карточка
    40'
    Дансо Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    40'
    Безумный фол. Дансо Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Чо Мохамед-Али
  • 40'
    Анже пытается что-то создать.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 39'
    Буфаль Софьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 39'
    Фюльжени Анжело нанес удар головой, но Жан-Луи Лека спокойно отбил мяч.
  • 39'
    Думбия Сулейман из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Сотока Флориан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
  • 38'
    Анже пытается что-то создать.
  • 38'
    Ланс контролирует мяч.
  • 38'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Анже контролирует мяч.
  • 37'
    Ланс контролирует мяч.
  • 36'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Мангани Тома из команды Анже поставил подножку. Пострадал Дукуре Шейк
  • 35'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 35'
    Анже контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: Анже: 55%, Ланс: 45%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья свистит. Чо Мохамед-Али атаковал сзади соперника. Это Дансо Кевин заработал своей команде штрафной
  • 34'
    Анже контролирует мяч.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 33'
    Буфаль Софьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    31'
    Дукуре Шейк получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Дукуре Шейк из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 31'
    Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян, обводя своих соперников
  • 31'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    Ланс контролирует мяч.
  • 31'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Анже контролирует мяч.
  • 30'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Анже: 54%, Ланс: 46%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 29'
    Сотока Флориан не смог попасть в створ ударом издали
  • 29'
    Опасность! Фофана Секо из команды Ланс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 29'
    Анже контролирует мяч.
  • 29'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 28'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Клаусс Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Думбия Сулейман
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • Травма, повреждение
    27'
    Буфаль Софьян возвращается на поле.
  • 27'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья свистит. Перейра-Лаже Матиаш атаковал сзади соперника. Это Дансо Кевин заработал своей команде штрафной
  • 26'
    Анже контролирует мяч.
  • 25'
    Ланс контролирует мяч.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    25'
    Ох, нехорошо это выглядит. Буфаль Софьян получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Контроль мяча: Анже: 53%, Ланс: 47%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Дансо Кевин из команды Ланс толкнул локтем оппонента. Это Буфаль Софьян заработал фол
  • 24'
    Ланс контролирует мяч.
  • 23'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Чо Мохамед-Али
  • 23'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 22'
    Какута Гаэль из команды Ланс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 22'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 21'
    Ланс контролирует мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 20'
    Отличный пас сделал Клаусс Жонатан из команды Ланс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 20'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Анже: 54%, Ланс: 46%.
  • Офсайд
    20'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже в офсайде
  • 20'
    Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 19'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Анже контролирует мяч.
  • 19'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Ланс контролирует мяч.
  • 18'
    Анже контролирует мяч.
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Анже контролирует мяч.
  • 16'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 16'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 15'
    Шанс! Сотока Флориан из команды Ланс пробил головой, но мимо
  • Угловой
    15'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 15'
    Какута Гаэль мяч отрикошетил от ворот
  • 15'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Анже: 55%, Ланс: 45%.
  • 14'
    Ланс контролирует мяч.
  • 14'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Анже контролирует мяч.
  • 14'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    12'
    Мюинга Арно из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Петкович Даниель пострадал.
  • 12'
    Ланс контролирует мяч.
  • 12'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Мангани Тома из команды Анже подал угловой справа.
  • 11'
    Буфаль Софьян мяч отрикошетил от ворот
  • 11'
    Траоре Исмаэль из команды Анже нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    11'
    Мангани Тома из команды Анже подал угловой слева.
  • 11'
    Гради Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 11'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 10'
    Контроль мяча: Анже: 68%, Ланс: 32%.
  • 10'
    Анже пытается что-то создать.
  • 9'
    Анже контролирует мяч.
  • 9'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Ланс контролирует мяч.
  • 8'
    Траоре Исмаэль из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    8'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой слева.
  • 8'
    Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    8'
    Мангани Тома из команды Анже подал угловой справа.
  • 7'
    Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Анже пытается что-то создать.
  • 6'
    Ланс контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 73%, Ланс: 27%.
  • 5'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    5'
    Эбосс Энцо из команды Анже опасно и грубо сыграл. Сотока Флориан пострадал.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 5'
    Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 4'
    Анже пытается что-то создать.
  • 3'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ланс контролирует мяч.
  • 3'
    Анже контролирует мяч.
  • 3'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Анже контролирует мяч.
  • 2'
    Ланс контролирует мяч.
  • 2'
    Анже пытается что-то создать.
  • 1'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Анже 21.8% (26)
X 43.7% (52)
Ланс 34.5% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Ланс
3.50
3.20
2.87
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Анже 0:0 Ланс онлайн


Прогнозы на матч Анже 0:0 Ланс

Исход игры
Анже
21.8% (26)
Ничья
43.7% (52)
Ланс
34.5% (41)
Тотал 2.5
Больше
38.98% (46)
Меньше
61.02% (72)
Обе команды забьют
Да
76.27% (90)
Нет
23.73% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (44)
1:2 Ланс
20.2% (24)
2:1 Анже
15.1% (18)
0:1 Ланс
14.3% (17)
1:0 Анже
5.9% (7)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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Анже
Ланс

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