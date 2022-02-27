Кастелло Лукеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Лилль имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Лилль

43' Какере Максанс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Удар от ворот произведет Лилль

42' Февр Ромен из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

42' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Лион выполняет удар от ворот.

41' Шека не смог попасть в створ ударом издали

40' Хорошую попытку сделал Экамби Карл Токо . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

35' Г О О О О Л - Гудмундссон Габриэль забивает ударом с левой ноги!

35' Плохо сыграл Мендес Тьяго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

35' Шека из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

34' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

33' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Лилль выполняет удар от ворот.

28' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Лилль

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Лилль

21' Февр Ромен из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Матч возобновлен

19' Дембеле Мусса II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Лион выполняет удар от ворот.

17' Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Бамба Джонатан из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

16' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

14' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе

12' Игрок из команды Лион вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Хорошую попытку сделал Экамби Карл Токо . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе

11' Лео не дал случится голу! Дембеле Мусса II должен был забивать, но Лео сделал отличный сейв

11' Удар от ворот произведет Лилль

9' Удар от ворот произведет Лилль

8' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Лилль

7' Лион выполняет удар от ворот.

5' Лилль выполняет удар от ворот.

4' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лион начинает с центра поля