Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
19' Желтая карточкаДембеле Мусса
0:1
35' ГолГудмундссон Габриэль
43' Желтая карточкаКакере Максанс
81' Желтая карточкаДэвид Джонатан
83' Желтая карточкаШека
86' Undefined phrase: football_event_Пакета Лукас
90' Желтая карточкаАуа Уссем
Ход матча
19'
35'
43'
63'
81'
83'
86'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
15
Февр
Ромен
10
Пакета
Лукас
30
Лео
Жардим
8
Шека
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
23 Мендес ТьягоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Февр РоменПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Боннви КейнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Гюсто МалоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Лео ЖардимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лион
Лилль
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
66.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
31 матч
22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.1%
54.8%
29.1%
5 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|8 (4)
|0.31
|Пакета Лукас
|7 (1)
|0.27
|Экамби Карл Токо
|6 (2)
|0.23
|Ауа Уссем
|3
|0.12
|Денайер Джейсон
|3
|0.12
|Шакири Джердан
|2
|0.08
|Слимани Ислам
|1
|0.04
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.04
|Мендес Тьяго
|1
|0.04
|Кадевере Тино
|1
|0.04
|Люкеба Кастелло
|1
|0.04
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|0.46
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.19
|Ботман Свен
|3
|0.12
|Андре Бенжамин
|2
|0.08
|Шека
|2
|0.08
|Саншеш Ренату
|1
|0.04
|Лихаджи Исаак
|1
|0.04
|Язиджи Юсуф
|1
|0.04
|Джало Тьягу
|1
|0.04
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.04
|Иконе Жонатан
|1
|0.04
|Мандава Рейнилду
|1
|0.04
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бен Арфа Хатем
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Боатенг Жером
|5
|0
|Эмерсон Палмиери
|3
|1
|Дембеле Мусса II
|4
|0
|Какере Максанс
|4
|0
|Слимани Ислам
|3
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Ауа Уссем
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|7
|1
|Шека
|8
|0
|Челик Зеки
|8
|0
|Йилмаз Бурак
|7
|0
|Мандава Рейнилду
|7
|0
|Саншеш Ренату
|4
|0
|Джало Тьягу
|4
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Грбич Иво
|3
|0
|Язиджи Юсуф
|3
|0
|Жегрова Эдон
|1
|1
|Фонте Жозе
|2
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Лихаджи Исаак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
19
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 10
13 Не забивали 14
6
25%
4
21%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
2
8%
6
32%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
5
26%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
5
28%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
5
38%
6
33%
76-90
Забито
13
13
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
7
54%
4
31%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Пропущено
16
18
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
13%
4
22%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
8
50%
3
17%
76-90
Забито
37
32
19 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 17
3 Не забивали 5
6
16%
6
19%
1-15
4
11%
7
22%
16-30
9
24%
10
31%
31-45
6
16%
3
9%
46-60
6
16%
0
0%
61-75
6
16%
6
19%
76-90
Пропущено
29
36
10 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 21
3
10%
5
14%
1-15
3
10%
3
8%
16-30
4
14%
10
28%
31-45
4
14%
2
6%
46-60
2
7%
7
19%
61-75
13
45%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1
Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0
Лилль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Челси - Лилль 2:0 Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5
Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|56 - 23
|62
|2.
|Марсель
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|39 - 25
|47
|3.
|Ницца
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 21
|46
|4.
|Ренн
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|51 - 25
|43
|5.
|Страсбург
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|48 - 31
|43
|6.
|Ланс
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|42 - 37
|40
|7.
|Нант
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|34 - 29
|39
|8.
|Лилль
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 35
|39
|9.
|Лион
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|34 - 32
|39
|10.
|Монако
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 29
|38
|11.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|41 - 38
|37
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|34 - 38
|32
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|30 - 30
|31
|14.
|Анже
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|31 - 38
|29
|15.
|Клермон
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|27 - 42
|28
|16.
|Лорьян
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|21 - 39
|24
|17.
|Бордо
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|38 - 63
|22
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|27 - 50
|22
|19.
|Труа
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|23 - 41
|22
|20.
|Метц
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|25 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|17.
|Труа
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 14
|12
|18.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 25
|11
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|2.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|5.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|6.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|7.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|8.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|9.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|10.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|11.
|Брест
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|12.
|Клермон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|13.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|15.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|16.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лион 0:1 Лилль
Исход игры
Лион
75.2% (91)
Ничья
21.5% (26)
Лилль
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.24% (64)
Меньше
45.76% (54)
Обе команды забьют
Да
72.88% (86)
Нет
27.12% (32)
Популярный счёт
2:1 Лион
47.9% (58)
1:1 Ничья
18.2% (22)
1:0 Лион
15.7% (19)
2:0 Лион
9.1% (11)
2:2 Ничья
3.3% (4)
1:2 Лилль
1.7% (2)
0:1 Лилль
1.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!