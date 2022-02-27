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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
0:1
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
19' Желтая карточка
Дембеле Мусса
0:1
35' Гол
Гудмундссон Габриэль
43' Желтая карточка
Какере Максанс
81' Желтая карточка
Дэвид Джонатан
83' Желтая карточка
Шека
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Пакета Лукас
90' Желтая карточка
Ауа Уссем
90'+6

Ход матча

19'
Дембеле Мусса
 
35'
0:1
Гудмундссон Габриэль
43'
Какере Максанс
 
62'
 
Онана Амаду
Бен Арфа Хатем
63'
Гюсто Мало
Дюбуа Лео
 
63'
Кадевере Тино
Дембеле Мусса
 
64'
Ауа Уссем
Какере Максанс
 
74'
 
Веа Тимоти
Гудмундссон Габриэль
81'
 
Дэвид Джонатан
83'
 
Шека
86'
Баркола Бредли
Февр Ромен
 
86'
Пакета Лукас
 
90'
 
Брадарич Домагой
Дэвид Джонатан
90'
Ауа Уссем
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 121
Лион 75.2% (91)
X 21.5% (26)
Лилль 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
28
Н'Домбеле
Тангай
15
Февр
Ромен
10
Пакета
Лукас
7
Экамби
Карл
Токо
9
Дембеле
Мусса
II
30
Лео
Жардим
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
3
Джало
Тьягу
7
Бамба
Джонатан
8
Шека
10
Саншеш
Ренату
5
Гудмундссон
Габриэль
9
Дэвид
Джонатан
11
Бен
Арфа
Хатем
Лион
4-2-3-1
Лилль
4-4-2

История личных встреч

Лион
Лилль

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
66.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

31 матч

22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.1%
54.8%
29.1%
5 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
2:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
2:1
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
2:0
К
3:2
Л1
2:2
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 8 (4) 0.31
Пакета Лукас 7 (1) 0.27
Экамби Карл Токо 6 (2) 0.23
Ауа Уссем 3 0.12
Денайер Джейсон 3 0.12
Шакири Джердан 2 0.08
Слимани Ислам 1 0.04
Эмерсон Палмиери 1 0.04
Мендес Тьяго 1 0.04
Кадевере Тино 1 0.04
Люкеба Кастелло 1 0.04
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 12 (2) 0.46
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.19
Ботман Свен 3 0.12
Андре Бенжамин 2 0.08
Шека 2 0.08
Саншеш Ренату 1 0.04
Лихаджи Исаак 1 0.04
Язиджи Юсуф 1 0.04
Джало Тьягу 1 0.04
Гудмундссон Габриэль 1 0.04
Иконе Жонатан 1 0.04
Мандава Рейнилду 1 0.04
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бен Арфа Хатем 0 0
Бамба Джонатан 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 4 1
Боатенг Жером 5 0
Эмерсон Палмиери 3 1
Дембеле Мусса II 4 0
Какере Максанс 4 0
Слимани Ислам 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Пакета Лукас 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Гюсто Мало 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Ауа Уссем 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 7 1
Шека 8 0
Челик Зеки 8 0
Йилмаз Бурак 7 0
Мандава Рейнилду 7 0
Саншеш Ренату 4 0
Джало Тьягу 4 0
Онана Амаду 2 1
Грбич Иво 3 0
Язиджи Юсуф 3 0
Жегрова Эдон 1 1
Фонте Жозе 2 0
Гомес Анхель 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Веа Тимоти 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Ботман Свен 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
19
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 10
13 Не забивали 14
6
25%
4
21%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
2
8%
6
32%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
5
26%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
5
28%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
5
38%
6
33%
76-90

Забито

13
13
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
7
54%
4
31%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Пропущено

16
18
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
13%
4
22%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
8
50%
3
17%
76-90

Забито

37
32
19 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 17
3 Не забивали 5
6
16%
6
19%
1-15
4
11%
7
22%
16-30
9
24%
10
31%
31-45
6
16%
3
9%
46-60
6
16%
0
0%
61-75
6
16%
6
19%
76-90

Пропущено

29
36
10 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 21
3
10%
5
14%
1-15
3
10%
3
8%
16-30
4
14%
10
28%
31-45
4
14%
2
6%
46-60
2
7%
7
19%
61-75
13
45%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1
Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0
Лилль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Челси - Лилль 2:0 Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5
Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 26 19 5 2 56 - 23 62
2. Марсель Заявка 26 13 8 5 39 - 25 47
3. Ницца Заявка 26 14 5 7 38 - 21 46
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Ланс Заявка 26 11 7 8 42 - 37 40
7. Нант Заявка 26 11 6 9 34 - 29 39
8. Лилль Заявка 26 10 9 7 33 - 35 39
9. Лион Заявка 26 10 9 7 34 - 32 39
10. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
11. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
12. Брест Заявка 26 8 8 10 34 - 38 32
13. Реймс Заявка 26 7 10 9 30 - 30 31
14. Анже Заявка 26 7 8 11 31 - 38 29
15. Клермон Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Лорьян Заявка 26 5 9 12 21 - 39 24
17. Бордо Заявка 26 4 10 12 38 - 63 22
18. Сент-Этьен Заявка 26 5 7 14 27 - 50 22
19. Труа Заявка 26 5 7 14 23 - 41 22
20. Метц Заявка 26 4 10 12 25 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
17. Труа Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
18. Бордо Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
19. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
5. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
6. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
7. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
8. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
9. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
10. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
11. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
12. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
13. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
14. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
15. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
16. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
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Прогнозы 121
Лион 75.2% (91)
X 21.5% (26)
Лилль 3.3% (4)
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Где смотреть матч Лион 0:1 Лилль онлайн


Прогнозы на матч Лион 0:1 Лилль

Исход игры
Лион
75.2% (91)
Ничья
21.5% (26)
Лилль
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.24% (64)
Меньше
45.76% (54)
Обе команды забьют
Да
72.88% (86)
Нет
27.12% (32)
Популярный счёт
2:1 Лион
47.9% (58)
1:1 Ничья
18.2% (22)
1:0 Лион
15.7% (19)
2:0 Лион
9.1% (11)
2:2 Ничья
3.3% (4)
1:2 Лилль
1.7% (2)
0:1 Лилль
1.7% (2)
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