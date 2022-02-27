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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
0:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Марсель
0'
11' Желтая карточка
Ронжье Валентин
27' Желтая карточка
Бальде Мама
0:1
28' Пенальти
Пайе Димитри
32'

Ход матча

11'
 
Ронжье Валентин
27'
Бальде Мама
 
28'
0:1
Пайе Димитри

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 117
Труа 0.9% (1)
X 6.8% (8)
Марсель 92.3% (108)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Марсель
4.97
3.80
1.97
Все Коэффициенты
30
Галлон
Готье
17
Сальмье
Йоанн
23
Рами
Адиль
2
Палмер-Браун
Эрик
29
Каборе
Исса
10
Тардьё
Флориан
6
Н'Гессан
Куаме
12
Конте
Абду
5
Дингом
Тристан
25
Бальде
Мама
13
Угбо
Ике
16
Пау
Лопес
21
Ронжье
Валентин
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
6
Гендузи
Маттео
4
Камара
Бубакар
8
Жерсон
Сантос
17
Юндер
Дженгиз
12
Бамба
Дьенг
Амаду
10
Пайе
Димитри
Труа
3-4-1-2
Марсель
4-3-3

История личных встреч

Труа
Марсель

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
6:0
Л1
2:1
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.19
Бальде Мама 3 0.12
Рами Адиль 3 0.12
Дингом Тристан 2 0.08
Тузгар Йоанн 2 0.08
Н'Гессан Куаме 1 0.04
Рипар Рено 1 0.04
Эль-Хаджам Уалид 1 0.04
Родригес Жерсон 1 0.04
Угбо Ике 1 0.04
Домингес Брэндон 1 0.04
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 8 (3) 0.31
Юндер Дженгиз 7 0.27
Милик Аркадиуш 5 0.19
Гендузи Маттео 4 0.15
Жерсон Сантос 4 0.15
Бамба Дьенг Амаду 4 0.15
Бакамбу Седрик 2 0.08
Лирола Поль 1 0.04
Арит Амин 1 0.04
Чалета-Цар Дуе 1 0.04
Камара Бубакар 1 0.04
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 7 0
Каборе Исса 5 1
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Сальмье Йоанн 5 0
Тардьё Флориан 4 0
Батлле Лоран 3 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Н'Гессан Куаме 3 0
Мулен Жесси 1 1
Дингом Тристан 2 0
Коне Юссуф 2 0
Азамум Карим 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Гендузи Маттео 5 0
Камара Бубакар 5 0
Хорхе Сампаоли 4 0
Гуйе Пап 3 0
Ронжье Валентин 3 0
Чалета-Цар Дуе 3 0
Перес Луан 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Пайе Димитри 2 0
Пау Лопес 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Салиба Вильям 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
17
10 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
3
27%
1
6%
1-15
3
27%
4
24%
16-30
4
36%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
9%
4
24%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
15%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
3
43%
76-90

Забито

12
22
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
5
23%
16-30
4
33%
4
18%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
17%
5
23%
61-75
2
17%
5
23%
76-90

Пропущено

26
15
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
15%
6
40%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
6
23%
3
20%
61-75
4
15%
1
7%
76-90

Забито

23
39
17 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
5
22%
1
3%
1-15
4
17%
9
23%
16-30
8
35%
8
21%
31-45
1
4%
4
10%
46-60
2
9%
8
21%
61-75
3
13%
9
23%
76-90

Пропущено

39
22
16 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 14
6
15%
7
32%
1-15
6
15%
2
9%
16-30
4
10%
2
9%
31-45
10
26%
4
18%
46-60
7
18%
3
14%
61-75
6
15%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Метц 0:0 Анже - Труа 2:1
Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1
Марсель
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2
Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 26 19 5 2 56 - 23 62
2. Марсель 1:0 Заявка 26 14 7 5 39 - 24 49
3. Ницца Заявка 26 14 5 7 38 - 21 46
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Ланс Заявка 26 11 7 8 42 - 37 40
7. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
8. Нант Заявка 26 11 6 9 34 - 29 39
9. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
10. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест Заявка 26 8 8 10 34 - 38 32
13. Реймс Заявка 26 7 10 9 30 - 30 31
14. Анже Заявка 26 7 8 11 31 - 38 29
15. Клермон Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Лорьян Заявка 26 5 9 12 21 - 39 24
17. Бордо Заявка 26 4 10 12 38 - 63 22
18. Сент-Этьен Заявка 26 5 7 14 27 - 50 22
19. Метц Заявка 26 4 10 12 25 - 45 22
20. Труа 0:1 Заявка 26 5 6 15 22 - 41 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель 1:0 Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
19. Труа 0:1 Заявка 13 2 5 6 11 - 14 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:0 Заявка 13 9 2 2 17 - 9 29
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
6. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
7. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
8. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
9. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
10. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
11. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
12. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
13. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
14. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
15. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
16. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа 0:1 Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 32'
    Труа контролирует мяч.
  • 32'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 31'
    Дингом Тристан из команды Труа пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Перес Луан из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Каборе Исса
  • 30'
    Контроль мяча: Труа: 38%, Марсель: 62%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Пайе Димитри из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Н'Гессан Куаме
  • 30'
    Труа контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    29'
    Гендузи Маттео возвращается на поле.
  • Описание гола
    28'
    'Г О О О О О Л - Пайе Димитри из команды Марсель забивает с пенальти! Он пробил правой. Готье Галлон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 28'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    28'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гендузи Маттео получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Желтая карточка
    27'
    Бальде Мама совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Травма, повреждение
    27'
    Гендузи Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    25'
    ПЕНАЛЬТИ! - Бальде Мама совершил грубый фол. Гендузи Маттео заработал пенальти!
  • 25'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 25'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Труа: 36%, Марсель: 64%.
  • 25'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 24'
    Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Каборе Исса из команды Труа навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 24'
    Труа пытается что-то создать.
  • 23'
    Марсель контролирует мяч.
  • 22'
    Труа контролирует мяч.
  • 22'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 21'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 21'
    Каборе Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Марсель контролирует мяч.
  • 20'
    Труа контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Труа: 35%, Марсель: 65%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Палмер-Браун Эрик
  • 20'
    Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Гендузи Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 19'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 19'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Сальмье Йоанн из команды Труа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    18'
    Дингом Тристан из команды Труа подал угловой справа.
  • 18'
    Перес Луан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Труа пытается что-то создать.
  • 18'
    Конте Абду из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 18'
    Дингом Тристан из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 17'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой слева.
  • 16'
    Конте Абду из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Труа начинает контратаку
  • 16'
    Ахмаду Бамба Дьенг нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Труа: 33%, Марсель: 67%.
  • 14'
    Марсель контролирует мяч.
  • 14'
    Труа контролирует мяч.
  • 14'
    Отличный пас сделал Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 14'
    Марсель начинает контратаку
  • 13'
    Каборе Исса из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 13'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Марсель контролирует мяч.
  • 13'
    Тардьё Флориан бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
  • Желтая карточка
    11'
    Ронжье Валентин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    11'
    Ронжье Валентин из команды Марсель заходит слишком далеко, он валит Бальде Мама.
  • 11'
    Перес Луан ошибается в защите.
  • 11'
    Марсель контролирует мяч.
  • 10'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Труа: 32%, Марсель: 68%.
  • 9'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 9'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Марсель контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Конте Абду из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Ронжье Валентин.
  • 7'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Труа пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Н'Гессан Куаме
  • 6'
    Чалета-Цар Дуе из команды Марсель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 6'
    Конте Абду из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Труа контролирует мяч.
  • Офсайд
    5'
    Тардьё Флориан задерживает мяч рукой
  • 5'
    Контроль мяча: Труа: 17%, Марсель: 83%.
  • 5'
    Марсель контролирует мяч.
  • 4'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Марсель контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Сальмье Йоанн из команды Труа поставил подножку. Пострадал Жерсон Сантос
  • 2'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 1'
    Марсель контролирует мяч.
  • 1'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Труа начинает с центра поля
  • 1'
    Труа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Труа 0.9% (1)
X 6.8% (8)
Марсель 92.3% (108)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Марсель
4.97
3.80
1.97
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Труа 0:1 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Труа 0:1 Марсель

Исход игры
Труа
0.9% (1)
Ничья
6.8% (8)
Марсель
92.3% (108)
Тотал 2.5
Больше
57.76% (67)
Меньше
42.24% (49)
Обе команды забьют
Да
61.21% (71)
Нет
38.79% (45)
Популярный счёт
1:2 Марсель
43.6% (51)
0:1 Марсель
23.9% (28)
0:2 Марсель
12.8% (15)
1:3 Марсель
8.5% (10)
1:1 Ничья
5.1% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:3 Марсель
1.7% (2)
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Труа
Марсель

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