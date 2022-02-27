Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Первый тайм: 32'
Стадион: Стад де л'Об
11' Желтая карточкаРонжье Валентин
27' Желтая карточкаБальде Мама
0:1
28' ПенальтиПайе Димитри
Ход матча
11'
27'
28'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
29
Каборе
Исса
12
Конте
Абду
25
Бальде
Мама
13
Угбо
Ике
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Конте АбдуПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бальде МамаНападающий
-
13 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ларуси ЯссерЗащитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
31 МетиньоПолузащитник
-
26 Мотиба ЛебоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Irles
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лирола ПольЗащитник
-
22 Гуйе ПапЗащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
История личных встреч
Труа
Марсель
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|5
|0.19
|Бальде Мама
|3
|0.12
|Рами Адиль
|3
|0.12
|Дингом Тристан
|2
|0.08
|Тузгар Йоанн
|2
|0.08
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.04
|Рипар Рено
|1
|0.04
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.04
|Родригес Жерсон
|1
|0.04
|Угбо Ике
|1
|0.04
|Домингес Брэндон
|1
|0.04
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Тардьё Флориан
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|8 (3)
|0.31
|Юндер Дженгиз
|7
|0.27
|Милик Аркадиуш
|5
|0.19
|Гендузи Маттео
|4
|0.15
|Жерсон Сантос
|4
|0.15
|Бамба Дьенг Амаду
|4
|0.15
|Бакамбу Седрик
|2
|0.08
|Лирола Поль
|1
|0.04
|Арит Амин
|1
|0.04
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.04
|Камара Бубакар
|1
|0.04
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|7
|0
|Каборе Исса
|5
|1
|Родригес Жерсон
|6
|0
|Жиродон Джимми
|4
|1
|Сальмье Йоанн
|5
|0
|Тардьё Флориан
|4
|0
|Батлле Лоран
|3
|0
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|Н'Гессан Куаме
|3
|0
|Мулен Жесси
|1
|1
|Дингом Тристан
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Гендузи Маттео
|5
|0
|Камара Бубакар
|5
|0
|Хорхе Сампаоли
|4
|0
|Гуйе Пап
|3
|0
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Чалета-Цар Дуе
|3
|0
|Перес Луан
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Пайе Димитри
|2
|0
|Пау Лопес
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
17
10 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
3
27%
1
6%
1-15
3
27%
4
24%
16-30
4
36%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
9%
4
24%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
15%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
3
43%
76-90
Забито
12
22
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
5
23%
16-30
4
33%
4
18%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
17%
5
23%
61-75
2
17%
5
23%
76-90
Пропущено
26
15
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
15%
6
40%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
6
23%
3
20%
61-75
4
15%
1
7%
76-90
Забито
23
39
17 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
5
22%
1
3%
1-15
4
17%
9
23%
16-30
8
35%
8
21%
31-45
1
4%
4
10%
46-60
2
9%
8
21%
61-75
3
13%
9
23%
76-90
Пропущено
39
22
16 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 14
6
15%
7
32%
1-15
6
15%
2
9%
16-30
4
10%
2
9%
31-45
10
26%
4
18%
46-60
7
18%
3
14%
61-75
6
15%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Метц 0:0 Анже - Труа 2:1
Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1
Марсель
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2
Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|56 - 23
|62
|2.
|Марсель
|1:0 Заявка
|26
|14
|7
|5
|39 - 24
|49
|3.
|Ницца
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 21
|46
|4.
|Ренн
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|51 - 25
|43
|5.
|Страсбург
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|48 - 31
|43
|6.
|Ланс
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|42 - 37
|40
|7.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|8.
|Нант
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|34 - 29
|39
|9.
|Монако
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 29
|38
|10.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|41 - 38
|37
|11.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|34 - 38
|32
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|30 - 30
|31
|14.
|Анже
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|31 - 38
|29
|15.
|Клермон
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|27 - 42
|28
|16.
|Лорьян
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|21 - 39
|24
|17.
|Бордо
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|38 - 63
|22
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|27 - 50
|22
|19.
|Метц
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|25 - 45
|22
|20.
|Труа
|0:1 Заявка
|26
|5
|6
|15
|22 - 41
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 25
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|19.
|Труа
|0:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 14
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|17 - 9
|29
|2.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|6.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|7.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|8.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|9.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|10.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|11.
|Брест
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|12.
|Клермон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|14.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|15.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|16.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|19.
|Труа
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Труа 0:1 Марсель
Исход игры
Труа
0.9% (1)
Ничья
6.8% (8)
Марсель
92.3% (108)
Тотал 2.5
Больше
57.76% (67)
Меньше
42.24% (49)
Обе команды забьют
Да
61.21% (71)
Нет
38.79% (45)
Популярный счёт
1:2 Марсель
43.6% (51)
0:1 Марсель
23.9% (28)
0:2 Марсель
12.8% (15)
1:3 Марсель
8.5% (10)
1:1 Ничья
5.1% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:3 Марсель
1.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!