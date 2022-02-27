Первый тайм

32' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Марсель

28' 'Г О О О О О Л - Пайе Димитри из команды Марсель забивает с пенальти! Он пробил правой. Готье Галлон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Гендузи Маттео получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Бальде Мама совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Гендузи Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Труа выполняет удар от ворот.

21' Каборе Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

19' Марсель выполняет удар от ворот.

18' Перес Луан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Конте Абду из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

18' Дингом Тристан из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Ахмаду Бамба Дьенг нанес удар, но тот был заблокирован.

15' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Отличный пас сделал Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

13' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Тардьё Флориан бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

11' Ронжье Валентин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

10' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Марсель выполняет удар от ворот.

4' Труа выполняет удар от ворот.

3' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Труа начинает с центра поля

1' Труа начинает с центра поля