Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Габриэль Монтпье
0:1
14' ГолГилавоги Жошуа
1:1
32' ГолРашани Эльбасан
44' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
Ход матча
14'
32'
1:1
44'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
27
Байо
Мохамед
27
Лакукс
Том
14
Менса
Гидеон
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Фожо ЖеромЗащитник
- Полузащитник
-
15 Менди АриалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Доссу ЖодельНападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лакукс ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Руярд ДэвиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
33 Клиджэ ТибоНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Клермон
Бордо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|10 (1)
|0.38
|Рашани Эльбасан
|6
|0.23
|Бертомье Жезон
|1
|0.04
|Н'Симба Виталь
|1
|0.04
|Аллевина Джим
|1
|0.04
|Доссу Жодель
|1
|0.04
|Телль Жордан
|1
|0.04
|Ожье Флоран
|1
|0.04
|Унтонджи Седрик
|1
|0.04
|Маньен Йоанн
|1
|0.04
|Да Кунья Лукас
|1
|0.04
|Зедатка Аким
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|10
|0.38
|Элис Альберт
|9
|0.35
|Уден Реми
|4
|0.15
|Онана Жан
|2
|0.08
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.08
|Адли Ясин
|1
|0.04
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|Калу Самуэль
|1
|0.04
|Мангаш Рикарду
|1
|0.04
|Пембеле Тимоте
|1
|0.04
|Мешер Андре
|1
|0.04
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.04
|Ньянг М'Байе
|1
|0.04
|Мара Секу
|1
|0.04
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|5
|2
|Абдул-Самед Салис
|6
|1
|Сейду Алиду
|2
|1
|Pascal Gastien
|2
|1
|Ожье Флоран
|3
|0
|Зедатка Аким
|3
|0
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Доссу Жодель
|2
|0
|Н'Симба Виталь
|2
|0
|Амель Пьер-Ив
|2
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франсержио Родригес
|5
|0
|Грегерсен Стиан
|4
|0
|Кватенг Энок
|4
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Уден Реми
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Пембеле Тимоте
|3
|0
|Лакукс Том
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Гилавоги Жошуа
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Хван Ый-Чжо
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|0
|1
|Бриан Джимми
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Пуссен Гаэтан
|1
|0
|Ахмедходжич Анел
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
6
38%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Пропущено
14
38
6 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
3
8%
1-15
3
21%
5
13%
16-30
2
14%
11
29%
31-45
3
21%
6
16%
46-60
1
7%
8
21%
61-75
4
29%
5
13%
76-90
Забито
12
20
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
17%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
7
58%
7
35%
76-90
Пропущено
26
25
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
6
23%
10
40%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
4
15%
4
16%
61-75
6
23%
6
24%
76-90
Забито
27
36
9 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
4
15%
3
8%
1-15
2
7%
7
19%
16-30
3
11%
5
14%
31-45
5
19%
8
22%
46-60
5
19%
4
11%
61-75
8
30%
30%
9
25%
76-90
Пропущено
40
63
17 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 24
3
8%
3
5%
1-15
6
15%
7
11%
16-30
8
20%
21
33%
31-45
8
20%
9
14%
46-60
5
13%
12
19%
61-75
10
25%
11
17%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1
Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3
Бордо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3
Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|56 - 23
|62
|2.
|Ницца
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 21
|46
|3.
|Марсель
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 24
|46
|4.
|Ренн
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|51 - 25
|43
|5.
|Страсбург
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|48 - 31
|43
|6.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|7.
|Нант
|0:0 Заявка
|26
|11
|6
|9
|34 - 29
|39
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|40 - 36
|38
|9.
|Монако
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 29
|38
|10.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|41 - 38
|37
|11.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 37
|33
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|30 - 30
|31
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|26
|7
|9
|10
|30 - 36
|30
|15.
|Клермон
|1:1 Заявка
|26
|7
|7
|12
|27 - 42
|28
|16.
|Бордо
|1:1 Заявка
|26
|4
|10
|12
|38 - 63
|22
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|27 - 50
|22
|18.
|Метц
|0:0 Заявка
|26
|4
|10
|12
|25 - 45
|22
|19.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 39
|22
|20.
|Труа
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|22 - 40
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|13.
|Анже
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 15
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|1:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|17.
|Бордо
|1:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 25
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|2.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 22
|15
|7.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|8.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|9.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|11.
|Брест
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|12.
|Клермон
|1:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|13.
|Анже
|0:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|14.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|16.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|1:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 29
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Клермон 1:1 Бордо
Исход игры
Клермон
47.1% (56)
Ничья
25.2% (30)
Бордо
27.7% (33)
Тотал 2.5
Больше
51.69% (61)
Меньше
48.31% (57)
Обе команды забьют
Да
69.49% (82)
Нет
30.51% (36)
Популярный счёт
2:1 Клермон
29.4% (35)
1:1 Ничья
19.3% (23)
1:2 Бордо
16% (19)
1:0 Клермон
15.1% (18)
0:1 Бордо
8.4% (10)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:2 Бордо
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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