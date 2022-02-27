Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Да Кунья Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Ахмедходжич Анел получил желтую карточку от судьи

44' Уден Реми из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

43' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Клермон выполняет удар от ворот.

41' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Хван Ый-Чжо имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

38' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Хван Ый-Чжо получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Хван Ый-Чжо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Бордо

32' Г О О О О Л - Рашани Эльбасан правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

32' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Гастьен Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Гастьен Йоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Игрок Уден Реми из команды Бордо неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

28' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

21' Клермон выполняет удар от ворот.

21' Как он промахнулся? Рашани Эльбасан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

21' Почти гол! Рашани Эльбасан пробил головой по воротам, но Гаэтан Пуссен спас!

20' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Хван Ый-Чжо из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Г О О О О О О Л - Гилавоги Жошуа из команды Бордо с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

13' Джоко Упарин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Бордо выполняет удар от ворот.

11' Гастьен Йоан не смог попасть в створ ударом издали

10' Удар от ворот произведет Клермон

10' Онана Жан из команды Бордо не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

10' So close! Удар головой нанес Фильо Марсело но мяч выбили с ленточки!

8' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе

1' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бордо начинает с центра поля