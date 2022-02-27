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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
1:1
Перерыв

Стадион:
Бордо
0'
0:1
14' Гол
Гилавоги Жошуа
1:1
32' Гол
Рашани Эльбасан
44' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел

Ход матча

14'
0:1
Гилавоги Жошуа
(Грегерсен Стиан)
32'
Рашани Эльбасан
(Зедатка Аким)
1:1
44'
 
Ахмедходжич Анел

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 119
Клермон 47.1% (56)
X 25.2% (30)
Бордо 27.7% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Бордо
2.15
3.80
4.41
Все Коэффициенты
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
4
Унтонджи
Седрик
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
25
Гастьен
Йоан
7
Маньен
Йоанн
10
Да
Кунья
Лукас
27
Байо
Мохамед
18
Рашани
Эльбасан
16
Пуссен
Гаэтан
27
Лакукс
Том
2
Грегерсен
Стиан
15
Фильо
Марсело
5
Ахмедходжич
Анел
14
Менса
Гидеон
28
Уден
Реми
23
Гилавоги
Жошуа
8
Онана
Жан
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
Клермон
4-3-3
Бордо
5-4-1

История личных встреч

Клермон
Бордо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:2
К
0:1
ТМК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 10 (1) 0.38
Рашани Эльбасан 6 0.23
Бертомье Жезон 1 0.04
Н'Симба Виталь 1 0.04
Аллевина Джим 1 0.04
Доссу Жодель 1 0.04
Телль Жордан 1 0.04
Ожье Флоран 1 0.04
Унтонджи Седрик 1 0.04
Маньен Йоанн 1 0.04
Да Кунья Лукас 1 0.04
Зедатка Аким 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 10 0.38
Элис Альберт 9 0.35
Уден Реми 4 0.15
Онана Жан 2 0.08
Бриан Джимми 2 (1) 0.08
Адли Ясин 1 0.04
Грегерсен Стиан 1 0.04
Калу Самуэль 1 0.04
Мангаш Рикарду 1 0.04
Пембеле Тимоте 1 0.04
Мешер Андре 1 0.04
Гилавоги Жошуа 1 0.04
Ньянг М'Байе 1 0.04
Мара Секу 1 0.04
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 5 2
Абдул-Самед Салис 6 1
Сейду Алиду 2 1
Pascal Gastien 2 1
Ожье Флоран 3 0
Зедатка Аким 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Доссу Жодель 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 5 0
Грегерсен Стиан 4 0
Кватенг Энок 4 0
Адли Ясин 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Уден Реми 3 0
Отавио II 3 0
Пембеле Тимоте 3 0
Лакукс Том 3 0
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Гилавоги Жошуа 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Хван Ый-Чжо 2 0
Элис Альберт 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Игнатенко Даниил 0 1
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Пуссен Гаэтан 1 0
Ахмедходжич Анел 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
6
38%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Пропущено

14
38
6 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
3
8%
1-15
3
21%
5
13%
16-30
2
14%
11
29%
31-45
3
21%
6
16%
46-60
1
7%
8
21%
61-75
4
29%
5
13%
76-90

Забито

12
20
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
17%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
7
58%
7
35%
76-90

Пропущено

26
25
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
6
23%
10
40%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
4
15%
4
16%
61-75
6
23%
6
24%
76-90

Забито

27
36
9 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
4
15%
3
8%
1-15
2
7%
7
19%
16-30
3
11%
5
14%
31-45
5
19%
8
22%
46-60
5
19%
4
11%
61-75
8
30%
30%
9
25%
76-90

Пропущено

40
63
17 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 24
3
8%
3
5%
1-15
6
15%
7
11%
16-30
8
20%
21
33%
31-45
8
20%
9
14%
46-60
5
13%
12
19%
61-75
10
25%
11
17%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1
Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3
Бордо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3
Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 26 19 5 2 56 - 23 62
2. Ницца Заявка 26 14 5 7 38 - 21 46
3. Марсель Заявка 25 13 7 5 38 - 24 46
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
7. Нант 0:0 Заявка 26 11 6 9 34 - 29 39
8. Ланс 0:0 Заявка 26 10 8 8 40 - 36 38
9. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
10. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест 0:0 Заявка 26 8 9 9 34 - 37 33
13. Реймс Заявка 26 7 10 9 30 - 30 31
14. Анже 0:0 Заявка 26 7 9 10 30 - 36 30
15. Клермон 1:1 Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Бордо 1:1 Заявка 26 4 10 12 38 - 63 22
17. Сент-Этьен Заявка 26 5 7 14 27 - 50 22
18. Метц 0:0 Заявка 26 4 10 12 25 - 45 22
19. Лорьян 0:0 Заявка 26 4 10 12 20 - 39 22
20. Труа Заявка 25 5 6 14 22 - 40 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант 0:0 Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс 0:0 Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест 0:0 Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
13. Анже 0:0 Заявка 13 5 2 6 14 - 15 17
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян 0:0 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон 1:1 Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
17. Бордо 1:1 Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
19. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
20. Метц 0:0 Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
2. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс 0:0 Заявка 13 4 3 6 17 - 22 15
7. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
8. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
9. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
10. Метц 0:0 Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
11. Брест 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
12. Клермон 1:1 Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
13. Анже 0:0 Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
14. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
15. Нант 0:0 Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
16. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо 1:1 Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян 0:0 Заявка 14 0 6 8 10 - 29 6
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Прогнозы 119
Клермон 47.1% (56)
X 25.2% (30)
Бордо 27.7% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Бордо
2.15
3.80
4.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Клермон 1:1 Бордо онлайн


Прогнозы на матч Клермон 1:1 Бордо

Исход игры
Клермон
47.1% (56)
Ничья
25.2% (30)
Бордо
27.7% (33)
Тотал 2.5
Больше
51.69% (61)
Меньше
48.31% (57)
Обе команды забьют
Да
69.49% (82)
Нет
30.51% (36)
Популярный счёт
2:1 Клермон
29.4% (35)
1:1 Ничья
19.3% (23)
1:2 Бордо
16% (19)
1:0 Клермон
15.1% (18)
0:1 Бордо
8.4% (10)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:2 Бордо
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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