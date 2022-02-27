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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
0:0
Перерыв

Стадион:
Реймс
0'
25' Желтая карточка
Дисаси Аксель
27' Желтая карточка
Хорнби Фрэйзер
42' Желтая карточка
Манетси Маршал

Ход матча

25'
Дисаси Аксель
 
27'
 
Хорнби Фрэйзер
42'
 
Манетси Маршал

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 123
Монако 94.3% (116)
X 4.1% (5)
Реймс 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Реймс
1.45
4.65
8.00
Все Коэффициенты
Новости
16
Нюбель
Александр
2
Скардовелли
Вандерсон
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
14
Якобс
Исмаил
22
Фофана
Юссуф
11
Лукас
Жан
37
Диоп
Софьян
31
Фолланд
Кевин
7
Желсон
Мартиньш
10
Бен-Йеддер
Виссам
1
Райкович
Предраг
4
Бузи
Максим
2
Фас
Ваут
15
Манетси
Маршал
12
Флипс
Алексис
26
Лопи
Дион
21
Матусива
Азор
28
Локо
Банзузи
3
Конан
Гислен
18
Хорнби
Фрэйзер
19
Ван
Берген
Митчелл
Монако
4-2-3-1
Реймс
3-5-2

История личных встреч

Монако
Реймс

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

17 матчей

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
К
2:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
3:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л2
2:0
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 14 (6) 0.54
Диоп Софьян 6 0.23
Фолланд Кевин 5 (1) 0.19
Желсон Мартиньш 3 0.12
Головин Александр 2 0.08
Кайо Энрике 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Чуамени Орельен 1 0.04
Лукас Жан 1 0.04
Скардовелли Вандерсон 1 0.04
Дисаси Аксель 1 0.04
Дьятта Крепен 1 0.04
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.35
Фас Ваут 4 0.15
Манетси Маршал 3 0.12
Кассама Морету 2 0.08
Кеббаль Илан 1 0.04
Флипс Алексис 1 (1) 0.04
Конан Гислен 1 0.04
Туре Эль Билал 1 (1) 0.04
Матусива Азор 1 0.04
Мбюкю Натанаэль 1 0.04
Абдельамид Юнис 1 0.04
Фокет Томас 1 0.04
Локо Банзузи 1 0.04
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.04
Бериша Валон 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 5 1
Фолланд Кевин 6 0
Сидибе Джибриль 5 0
Марипан Гильермо 5 0
Диоп Софьян 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Фофана Юссуф 4 0
Агилар Рубен 3 0
Дисаси Аксель 3 0
Кайо Энрике 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Скардовелли Вандерсон 1 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 5 2
Абдельамид Юнис 4 1
Матусива Азор 5 0
Манетси Маршал 4 0
Фокет Томас 3 0
Лопи Дион 3 0
Локо Банзузи 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Райкович Предраг 1 0
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Конан Гислен 1 0
Бузи Максим 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
12
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
4
16%
2
17%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
6
24%
1
8%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
5
20%
5
42%
61-75
4
16%
1
8%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
0
0%
3
18%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
4
29%
4
24%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
20%
5
42%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

39
29
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
4
10%
5
17%
1-15
5
13%
4
14%
16-30
10
26%
2
7%
31-45
7
18%
5
17%
46-60
6
15%
7
24%
61-75
7
18%
6
21%
76-90

Пропущено

26
28
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
5
19%
2
7%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
6
23%
8
29%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
3
12%
10
36%
61-75
5
19%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0
Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0
Реймс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1
ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 26 19 5 2 56 - 23 62
2. Ницца Заявка 26 14 5 7 38 - 21 46
3. Марсель Заявка 25 13 7 5 38 - 24 46
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
7. Монако 0:0 Заявка 26 10 9 7 38 - 27 39
8. Нант Заявка 25 11 5 9 34 - 29 38
9. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
10. Ланс Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест Заявка 25 8 8 9 34 - 37 32
13. Анже Заявка 25 7 8 10 30 - 36 29
14. Реймс 0:0 Заявка 26 6 11 9 28 - 29 29
15. Клермон Заявка 25 7 6 12 26 - 41 27
16. Сент-Этьен Заявка 26 5 7 14 27 - 50 22
17. Бордо Заявка 25 4 9 12 37 - 62 21
18. Труа Заявка 25 5 6 14 22 - 40 21
19. Метц Заявка 25 4 9 12 25 - 45 21
20. Лорьян Заявка 25 4 9 12 20 - 39 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако 0:0 Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Реймс 0:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
19. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
2. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
7. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
8. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
9. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
10. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
11. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
12. Монако 0:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
13. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
14. Реймс 0:0 Заявка 14 2 7 5 11 - 17 13
15. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
16. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
17. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Монако" - "Реймс" - 0:0.
  • 45'
    Диоп на левом фланге сделал слишком сильный пас вперёд на Желсона.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Мийо в первом тайме.
  • 45'
    Фас не позволил Фолланду слева навесить к воротам.
  • 44'
    Якобс не вводил мяч из аута, пока Фас у бровки завязывал шнурки.
  • Желтая карточка
    43'
    Манетси помешал Нюбелю быстро ввести мяч в игру и получил жёлтую карточку.
  • 42'
    Ван Берген слева навесил к дальней штанге, где мяч в руки забрал Нюбель.
  • Фол, нарушение
    41'
    Фофана у центрального круга наступил на ногу Лопи.
  • Угловой
    40'
    К Фофана отскочил мяч после подачи от углового флага, но удар Юссуфа с семи метров соперники заблокировали.
  • Угловой
    39'
    Лукас от углового флага навесил к ближней штанге, где Марипан смог только поднять мяч вверх. Фолланду выиграть борьбу вверху у соперников не удалось.
  • Фол, нарушение
    38'
    Диоп в чужой штрафной площади толкнул в спину Фаса.
  • 37'
    Скардовелли справа навесил на Бен-Йеддера, который головой с двенадцати метров пробил точно в Райковича.
  • 36'
    У Лукаса навес справа получился слишком слабым. Соперники перехватили мяч.
  • 35'
    Флипс слева со штрафного навесил в руки Нюбелю.
  • Фол, нарушение
    34'
    Бен Йеддер на фланге сбил Конана.
  • 33'
    Удар Бен-Йеддера с двадцати двух метров в левый угол Райкович отразил, а Фолланд не смог сыграть на добивании, не достав мяч ногой.
  • Опасный момент
    32'
    Хорнби воспользовался ошибкой соперников и слева убежал один на один с голкипером. Мощный удар Фрейзера из пределов штрафной площади Нюбель парировал.
  • Угловой
    30'
    Флипс от углового флага навесил к ближней штанге. Дисаси выбил мяч на Матусиву, чей удар с двадцати метров пришёлся в Нюбеля.
  • 29'
    Контратаку провели гости. Ван Берген слева ворвался в штрафную площадь, откуда его удар был заблокирован Дисаси.
  • Желтая карточка
    28'
    Хорнби с Фофана столкнулись в центре поля. Арбитр определил, что вина Фрэйзера должна быть оценена жёлтой карточкой.
  • Опасный момент
    26'
    Ван Берген слева навесил к дальней штанге, где Бузи головой пробил по воротам. Мяч полетел в Нюбеля, который и поймал мяч. Первый момент с ударом по воротам  создали гости.
  • Желтая карточка
    25'
    Дисаси на фланге сбил Ван Бергена и получил жёлтую карточку.
  • 24'
    "Реймс" за первую половину тайма не провёл ни одной опасной атаки. Наверное, гости берегут силы на вторую половину встречи.
  • 23'
    Якобс на чужой половине поля в подкате выбил мяч у Флипса. Столкновения избежать не удалось, но всё обошлось без травм.
  • 22'
    Удар Желсона слева с острого угла получился неудачным. Мяч полетел в сетку ворот с внешней стороны.
  • Фол, нарушение
    20'
    Лопи на чужой половине поля ударил по ногам Дисаси.
  • Угловой
    19'
    Хозяева разыграли угловой удар. Флипс не позволил Диопу справа войти в штрафную площадь.
  • 18'
    Лукас с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    17'
    Лукас от углового флага навесил к ближней штанге, где Марипан не достал мяч головой.
  • 16'
    Якобс слева из пределов штрафной площади с рикошетом пробил выше ворот.
  • 14'
    Навес Скардовелли справа в штрафную площадь получился слишком сильным. Мяч улетел за боковую линию поля.
  • 14'
    Якобс справа со штрафного навесил точно в руки Райковичу.
  • Фол, нарушение
    13'
    Манетси на фланге толкнул в спину Бен-Йеддера.
  • 12'
    "Монако" активно прессингует соперника на чужой половине поля, не позволяя переходить через центральную линию поля.
  • 11'
    Райкович у угла штрафной площади перехватил длинный заброс вперёд по правому флангу от Скардовелли.
  • Фол, нарушение
    10'
    Хорнби у центрального круга врезался в Фофана.
  • Видеоповтор
    8'
    ВАР подтвердил офсайд у Желсона. На сантиметры шёл счёт в эпизоде.
  • Офсайд
    7'
    Желсон отправил мяч головой в ворота после подачи Скардовелли справа, но арбитры показывают, что Мартиньш находился в офсайде.
  • 6'
    "Реймс" пока не предпринимает вылазок вперёд. Гости сосредоточены на оборонительных действиях.
  • 5'
    "Монако" постепенно обозначает своё преимущество на поле. Прострел Желсона справа в штрафную площадь не нашёл партнёров.
  • Угловой
    4'
    Скардовелли разыграл угловой удар с партнёрами. Нацеленной подачи к воротам у хозяев не получилось.
  • 3'
    Манетси выбивал мяч у углового флага и сбил атрибут. Пришлось восстанавливать флаг.
  • 2'
    "Монако" играет в красно-белой форме, "Реймс" - в синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Луи II"!
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Монако: 70%, Реймс: 30%.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 46'
    Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Монако: 70%, Реймс: 30%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 45'
    Матусива Азор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Вандерсон из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Желсон Мартинш из команды Монако сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 43'
    Вандерсон из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    42'
    Манетси Маршал получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    42'
    Назначен штрафной. Пострадал Нюбель Александр, его свалил Манетси Маршал.
  • 42'
    Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 42'
    Ван Берген Митчелл из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Фофана Юссуф из команды Монако поставил подножку. Пострадал Лопи Дион
  • 40'
    Контроль мяча: Монако: 69%, Реймс: 31%.
  • 40'
    Фофана Юссуф нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 40'
    Бен-Йеддер Виссам из команды Монако сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    40'
    Исмаил Якобс из команды Монако подал угловой справа.
  • 40'
    Флипс Алексис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Диоп Софьян из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Монако пытается что-то создать.
  • 39'
    Фофана Юссуф из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Бузи Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Лукас Жан из команды Монако подал угловой слева.
  • 38'
    Флипс Алексис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Вандерсон из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Диоп Софьян из команды Монако поставил подножку. Пострадал Фас Ваут
  • 37'
    Желсон Мартинш нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Бен-Йеддер Виссам нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.
  • 37'
    Вандерсон из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Матусива Азор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Бен-Йеддер Виссам из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Матусива Азор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Лукас Жан из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: Монако: 68%, Реймс: 32%.
  • 34'
    Монако контролирует мяч.
  • 34'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Реймс пробьет пенальти!
  • 33'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 33'
    Бузи Максим наказан за толчок Марипан Гильермо
  • 33'
    Флипс Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Бен-Йеддер Виссам из команды Монако поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
  • 32'
    Бен-Йеддер Виссам нанес удар издали, а Предраг Райкович отбил его обратно в игру!
  • 32'
    Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 32'
    Фолланд Кевин из команды Монако отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 31'
    Отличные скиллы показывает Фолланд Кевин, обводя своих соперников
  • 31'
    Александр Нюбель не дал случится голу! Ван Берген Митчелл должен был забивать, но Александр Нюбель сделал отличный сейв
  • 31'
    ШАНС! Ван Берген Митчелл вышел один на один с голкипером...
  • 31'
    Ван Берген Митчелл из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Матусива Азор пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем
  • 30'
    Дисаси Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой слева.
  • 30'
    Контроль мяча: Монако: 70%, Реймс: 30%.
  • 29'
    Ван Берген Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Реймс начинает контратаку
  • 29'
    Фофана Юссуф нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 28'
    Монако контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    27'
    Хорнби Фрэйзер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Хорнби Фрэйзер из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фофана Юссуф
  • 27'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Исмаил Якобс из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    27'
    Лукас Жан из команды Монако разыграл угловой с левого угла.
  • 27'
    Манетси Маршал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 27'
    Исмаил Якобс из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Бузи Максим нанес удар головой, но Александр Нюбель спокойно отбил мяч.
  • 26'
    Ван Берген Митчелл из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    25'
    Дисаси Аксель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    25'
    Безумный фол. Дисаси Аксель грубо играет против соперника. Пострадал Ван Берген Митчелл
  • 25'
    Контроль мяча: Монако: 71%, Реймс: 29%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Локо Банзузи из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Диоп Софьян
  • 24'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Монако пытается что-то создать.
  • 23'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Матч возобновлен
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 22'
    Реймс контролирует мяч.
  • 21'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 21'
    Желсон Мартинш из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 21'
    Монако пытается что-то создать.
  • 21'
    Диоп Софьян из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 20'
    Контроль мяча: Монако: 74%, Реймс: 26%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Назначен штрафной. Пострадал Дисаси Аксель, его свалил Лопи Дион.
  • 19'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    18'
    Исмаил Якобс из команды Монако разыграл угловой с правого угла.
  • 18'
    Лукас Жан мяч отрикошетил от ворот
  • 17'
    Монако контролирует мяч.
  • 17'
    Монако пытается что-то создать.
  • 16'
    Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Лукас Жан из команды Монако подал угловой слева.
  • 16'
    Исмаил Якобс мяч отрикошетил от ворот
  • 16'
    Желсон Мартинш из команды Монако делает пас партнеру.
  • 15'
    Контроль мяча: Монако: 73%, Реймс: 27%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Желсон Мартинш из команды Монако поставил подножку. Пострадал Флипс Алексис
  • 14'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Вандерсон из команды Монако навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 13'
    Монако пытается что-то создать.
  • 13'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Исмаил Якобс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бен-Йеддер Виссам
  • 12'
    Монако пытается что-то создать.
  • 11'
    Реймс контролирует мяч.
  • 10'
    Диоп Софьян из команды Монако делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 10'
    Бен-Йеддер Виссам из команды Монако делает пас партнеру.
  • 10'
    Контроль мяча: Монако: 74%, Реймс: 26%.
  • 10'
    Вандерсон из команды Монако направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    9'
    Хорнби Фрэйзер наказан за толчок Фофана Юссуф
  • 9'
    Реймс контролирует мяч.
  • 8'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    7'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    7'
    Желсон Мартинш из команды Монако в офсайде
  • 7'
    Диоп Софьян из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Диоп Софьян из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Фас Ваут из команды Реймс четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 5'
    Вандерсон из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: Монако: 80%, Реймс: 20%.
  • 4'
    Желсон Мартинш из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    Лукас Жан из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 4'
    Фофана Юссуф из команды Монако направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 4'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Марипан Гильермо делает длинную передачу вперед
  • 3'
    Диоп Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Лукас Жан из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    3'
    Исмаил Якобс из команды Монако разыграл угловой с правого угла.
  • Фол, нарушение
    2'
    Хорнби Фрэйзер наказан за толчок Вандерсон
  • 1'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 1'
    Монако пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Монако начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Монако 0:0 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Монако 0:0 Реймс

Исход игры
Монако
94.3% (116)
Ничья
4.1% (5)
Реймс
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.5% (47)
Меньше
60.5% (72)
Обе команды забьют
Да
36.97% (44)
Нет
63.03% (75)
Популярный счёт
2:0 Монако
35.8% (44)
2:1 Монако
27.6% (34)
1:0 Монако
20.3% (25)
3:1 Монако
4.9% (6)
3:0 Монако
3.3% (4)
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Монако
Реймс

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