Якобс не вводил мяч из аута, пока Фас у бровки завязывал шнурки.

Фас не позволил Фолланду слева навесить к воротам.

Диоп на левом фланге сделал слишком сильный пас вперёд на Желсона.

43' Манетси помешал Нюбелю быстро ввести мяч в игру и получил жёлтую карточку.

42' Ван Берген слева навесил к дальней штанге, где мяч в руки забрал Нюбель.

41' Фофана у центрального круга наступил на ногу Лопи.

40' К Фофана отскочил мяч после подачи от углового флага, но удар Юссуфа с семи метров соперники заблокировали.

39' Лукас от углового флага навесил к ближней штанге, где Марипан смог только поднять мяч вверх. Фолланду выиграть борьбу вверху у соперников не удалось.

38' Диоп в чужой штрафной площади толкнул в спину Фаса.

37' Скардовелли справа навесил на Бен-Йеддера, который головой с двенадцати метров пробил точно в Райковича.

36' У Лукаса навес справа получился слишком слабым. Соперники перехватили мяч.

35' Флипс слева со штрафного навесил в руки Нюбелю.

34' Бен Йеддер на фланге сбил Конана.

33' Удар Бен-Йеддера с двадцати двух метров в левый угол Райкович отразил, а Фолланд не смог сыграть на добивании, не достав мяч ногой.

32' Хорнби воспользовался ошибкой соперников и слева убежал один на один с голкипером. Мощный удар Фрейзера из пределов штрафной площади Нюбель парировал.

30' Флипс от углового флага навесил к ближней штанге. Дисаси выбил мяч на Матусиву, чей удар с двадцати метров пришёлся в Нюбеля.

29' Контратаку провели гости. Ван Берген слева ворвался в штрафную площадь, откуда его удар был заблокирован Дисаси.

28' Хорнби с Фофана столкнулись в центре поля. Арбитр определил, что вина Фрэйзера должна быть оценена жёлтой карточкой.

26' Ван Берген слева навесил к дальней штанге, где Бузи головой пробил по воротам. Мяч полетел в Нюбеля, который и поймал мяч. Первый момент с ударом по воротам создали гости.

25' Дисаси на фланге сбил Ван Бергена и получил жёлтую карточку.

24' "Реймс" за первую половину тайма не провёл ни одной опасной атаки. Наверное, гости берегут силы на вторую половину встречи.

23' Якобс на чужой половине поля в подкате выбил мяч у Флипса. Столкновения избежать не удалось, но всё обошлось без травм.

22' Удар Желсона слева с острого угла получился неудачным. Мяч полетел в сетку ворот с внешней стороны.

20' Лопи на чужой половине поля ударил по ногам Дисаси.

19' Хозяева разыграли угловой удар. Флипс не позволил Диопу справа войти в штрафную площадь.

18' Лукас с двадцати двух метров пробил выше ворот.

17' Лукас от углового флага навесил к ближней штанге, где Марипан не достал мяч головой.

16' Якобс слева из пределов штрафной площади с рикошетом пробил выше ворот.

14' Навес Скардовелли справа в штрафную площадь получился слишком сильным. Мяч улетел за боковую линию поля.

14' Якобс справа со штрафного навесил точно в руки Райковичу.

13' Манетси на фланге толкнул в спину Бен-Йеддера.

12' "Монако" активно прессингует соперника на чужой половине поля, не позволяя переходить через центральную линию поля.

11' Райкович у угла штрафной площади перехватил длинный заброс вперёд по правому флангу от Скардовелли.

10' Хорнби у центрального круга врезался в Фофана.

8' ВАР подтвердил офсайд у Желсона. На сантиметры шёл счёт в эпизоде.

7' Желсон отправил мяч головой в ворота после подачи Скардовелли справа, но арбитры показывают, что Мартиньш находился в офсайде.

6' "Реймс" пока не предпринимает вылазок вперёд. Гости сосредоточены на оборонительных действиях.

5' "Монако" постепенно обозначает своё преимущество на поле. Прострел Желсона справа в штрафную площадь не нашёл партнёров.

4' Скардовелли разыграл угловой удар с партнёрами. Нацеленной подачи к воротам у хозяев не получилось.

3' Манетси выбивал мяч у углового флага и сбил атрибут. Пришлось восстанавливать флаг.

2' "Монако" играет в красно-белой форме, "Реймс" - в синей.