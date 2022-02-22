Франция: Лига 1 2021-2022
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Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монако
Реймс
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
17 матчей
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|14 (6)
|0.56
|Диоп Софьян
|6
|0.24
|Фолланд Кевин
|5 (1)
|0.2
|Желсон Мартиньш
|3
|0.12
|Головин Александр
|2
|0.08
|Кайо Энрике
|1
|0.04
|Боаду Мирон
|1
|0.04
|Чуамени Орельен
|1
|0.04
|Лукас Жан
|1
|0.04
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.04
|Дисаси Аксель
|1
|0.04
|Дьятта Крепен
|1
|0.04
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|9 (1)
|0.36
|Фас Ваут
|4
|0.16
|Манетси Маршал
|3
|0.12
|Кассама Морету
|2
|0.08
|Кеббаль Илан
|1
|0.04
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.04
|Конан Гислен
|1
|0.04
|Туре Эль Билал
|1 (1)
|0.04
|Матусива Азор
|1
|0.04
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.04
|Абдельамид Юнис
|1
|0.04
|Фокет Томас
|1
|0.04
|Локо Банзузи
|1
|0.04
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.04
|Бериша Валон
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|5
|1
|Фолланд Кевин
|6
|0
|Сидибе Джибриль
|5
|0
|Марипан Гильермо
|5
|0
|Диоп Софьян
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Агилар Рубен
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Гарсия Оскар
|5
|2
|Абдельамид Юнис
|4
|1
|Матусива Азор
|5
|0
|Фокет Томас
|3
|0
|Манетси Маршал
|3
|0
|Лопи Дион
|3
|0
|Локо Банзузи
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
12
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
4
16%
2
17%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
6
24%
1
8%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
5
20%
5
42%
61-75
4
16%
1
8%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
18%
4
25%
76-90
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
0
0%
3
18%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
4
29%
4
24%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
20%
5
42%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
39
29
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
4
10%
5
17%
1-15
5
13%
4
14%
16-30
10
26%
2
7%
31-45
7
18%
5
17%
46-60
6
15%
7
24%
61-75
7
18%
6
21%
76-90
Пропущено
26
28
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
5
19%
2
7%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
6
23%
8
29%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
3
12%
10
36%
61-75
5
19%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0
Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0
Реймс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1
ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|53 - 22
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 24
|46
|3.
|Ницца
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|38 - 21
|45
|4.
|Страсбург
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|48 - 31
|42
|5.
|Ренн
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|47 - 23
|40
|6.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|7.
|Нант
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|34 - 29
|38
|8.
|Монако
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|38 - 27
|38
|9.
|Монпелье
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|39 - 34
|37
|10.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 36
|37
|11.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|12.
|Брест
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|34 - 37
|32
|13.
|Анже
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 36
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 29
|28
|15.
|Клермон
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|26 - 41
|27
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|26 - 47
|22
|17.
|Бордо
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|37 - 62
|21
|18.
|Труа
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|22 - 40
|21
|19.
|Метц
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 45
|21
|20.
|Лорьян
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|20 - 39
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|7.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 25
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|7.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|8.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|9.
|Брест
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|10.
|Клермон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|11.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|12.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|13.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|15.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|16.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 37
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Монако - Реймс
Исход игры
Монако
95% (38)
Ничья
2.5% (1)
Реймс
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (17)
Меньше
57.5% (23)
Обе команды забьют
Да
45% (18)
Нет
55% (22)
Популярный счёт
2:0 Монако
40% (16)
2:1 Монако
30% (12)
1:0 Монако
15% (6)
3:1 Монако
7.5% (3)
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