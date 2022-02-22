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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
Реймс
Прогнозы 40
Монако 95% (38)
X 2.5% (1)
Реймс 2.5% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Реймс
1.47
4.37
8.45
Все Коэффициенты
Новости
Монако
  •   Главный тренер: Клеман Филипп
  • Травмы и дисквалификации
  • Дисквалифицирован
Реймс
  •   Главный тренер: Гарсия Оскар
  • Травмы и дисквалификации
  • Дисквалифицирован

История личных встреч

Монако
Реймс

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

17 матчей

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
К
2:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
3:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л2
2:0
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 14 (6) 0.56
Диоп Софьян 6 0.24
Фолланд Кевин 5 (1) 0.2
Желсон Мартиньш 3 0.12
Головин Александр 2 0.08
Кайо Энрике 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Чуамени Орельен 1 0.04
Лукас Жан 1 0.04
Скардовелли Вандерсон 1 0.04
Дисаси Аксель 1 0.04
Дьятта Крепен 1 0.04
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.36
Фас Ваут 4 0.16
Манетси Маршал 3 0.12
Кассама Морету 2 0.08
Кеббаль Илан 1 0.04
Флипс Алексис 1 (1) 0.04
Конан Гислен 1 0.04
Туре Эль Билал 1 (1) 0.04
Матусива Азор 1 0.04
Мбюкю Натанаэль 1 0.04
Абдельамид Юнис 1 0.04
Фокет Томас 1 0.04
Локо Банзузи 1 0.04
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.04
Бериша Валон 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 5 1
Фолланд Кевин 6 0
Сидибе Джибриль 5 0
Марипан Гильермо 5 0
Диоп Софьян 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Фофана Юссуф 4 0
Агилар Рубен 3 0
Кайо Энрике 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Дисаси Аксель 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 5 2
Абдельамид Юнис 4 1
Матусива Азор 5 0
Фокет Томас 3 0
Манетси Маршал 3 0
Лопи Дион 3 0
Локо Банзузи 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Райкович Предраг 1 0
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Конан Гислен 1 0
Бузи Максим 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
12
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
4
16%
2
17%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
6
24%
1
8%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
5
20%
5
42%
61-75
4
16%
1
8%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
0
0%
3
18%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
4
29%
4
24%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
20%
5
42%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

39
29
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
4
10%
5
17%
1-15
5
13%
4
14%
16-30
10
26%
2
7%
31-45
7
18%
5
17%
46-60
6
15%
7
24%
61-75
7
18%
6
21%
76-90

Пропущено

26
28
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
5
19%
2
7%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
6
23%
8
29%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
3
12%
10
36%
61-75
5
19%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0
Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0
Реймс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1
ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 18 5 2 53 - 22 59
2. Марсель Заявка 25 13 7 5 38 - 24 46
3. Ницца Заявка 25 14 4 7 38 - 21 45
4. Страсбург Заявка 25 12 6 7 48 - 31 42
5. Ренн Заявка 25 12 4 9 47 - 23 40
6. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
7. Нант Заявка 25 11 5 9 34 - 29 38
8. Монако Заявка 25 10 8 7 38 - 27 38
9. Монпелье Заявка 25 11 4 10 39 - 34 37
10. Ланс Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест Заявка 25 8 8 9 34 - 37 32
13. Анже Заявка 25 7 8 10 30 - 36 29
14. Реймс Заявка 25 6 10 9 28 - 29 28
15. Клермон Заявка 25 7 6 12 26 - 41 27
16. Сент-Этьен Заявка 25 5 7 13 26 - 47 22
17. Бордо Заявка 25 4 9 12 37 - 62 21
18. Труа Заявка 25 5 6 14 22 - 40 21
19. Метц Заявка 25 4 9 12 25 - 45 21
20. Лорьян Заявка 25 4 9 12 20 - 39 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
6. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
7. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
19. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
2. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
7. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
8. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
9. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
10. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
11. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
12. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
13. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
14. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
15. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
16. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
17. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Реймс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2022, осталось 2 дня 10 часов 37 минут.

    Главный судья: Мийо Бенуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Монако 95% (38)
    X 2.5% (1)
    Реймс 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Реймс
    1.47
    4.37
    8.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Монако - Реймс онлайн


    Прогнозы на матч Монако - Реймс

    Исход игры
    Монако
    95% (38)
    Ничья
    2.5% (1)
    Реймс
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (17)
    Меньше
    57.5% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    45% (18)
    Нет
    55% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    40% (16)
    2:1 Монако
    30% (12)
    1:0 Монако
    15% (6)
    3:1 Монако
    7.5% (3)
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    Монако
    Реймс

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