Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Стад де Женев
1:0
3' ГолСхалк Алекс
30' Желтая карточкаДиалло Мусса
32' Желтая карточкаДулин Давид
Ход матча
3'
30'
32'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
46 Владение мячом, % 54
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
28
Дулин
Давид
29
Бедья
Крис
10
Схалк
Алекс
27
Lewin
Blum
13
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
26 Бауэр МорицЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
-
23 Аменда ОрельЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
История личных встреч
Серветт
Янг Бойз
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|8 (1)
|0.33
|Киэ Грежон
|6
|0.25
|Стеванович Мирослав
|4 (1)
|0.17
|Конья Тимоте
|4
|0.17
|Руй Стив
|3
|0.13
|Антунес Алексис
|2
|0.08
|Схалк Алекс
|2
|0.08
|Роделен Ронни
|1
|0.04
|Валь Тео
|1 (1)
|0.04
|Сотье Антони
|1
|0.04
|Сассо Венсан
|1
|0.04
|Бедья Крис
|1
|0.04
|Вуйоз Николя
|1
|0.04
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|15 (3)
|0.63
|Фасснахт Кристиан
|9
|0.38
|Канга Вилфрид
|8
|0.33
|Элиа Мешак
|6
|0.25
|Нгамале Муми
|4 (2)
|0.17
|Ридер Фабиан
|2
|0.08
|Эбишер Мишель
|2
|0.08
|Мамбимби Феликс
|2
|0.08
|Сулеймани Миралем
|1
|0.04
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|Хефти Сильван
|1
|0.04
|Сьерро Венсан
|1
|0.04
|Али Мохамед
|1
|0.04
|Мартинс Кристофер
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|7
|1
|Фрик Джереми
|3
|1
|Клиши Гаэль
|4
|0
|Сотье Антони
|4
|0
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Дулин Давид
|3
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Диалло Мусса
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Имери Кастриот
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|4
|2
|Лаупер Сандро
|6
|0
|Зесигер Седрик
|6
|0
|Сьерро Венсан
|5
|0
|Нгамале Муми
|5
|0
|Али Мохамед
|5
|0
|Гарсия Улиссес
|3
|1
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Масейрас Кентен
|2
|1
|Ридер Фабиан
|3
|0
|Лефор Жордан
|2
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
29
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
5%
2
7%
1-15
5
26%
4
14%
16-30
4
21%
4
14%
31-45
4
21%
8
28%
46-60
3
16%
5
17%
61-75
2
11%
6
21%
76-90
Пропущено
20
16
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
10%
1
6%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
5
25%
3
19%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
4
20%
6
38%
76-90
Забито
17
25
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
12%
3
12%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
4
24%
7
28%
61-75
4
24%
8
32%
76-90
Пропущено
21
14
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
5
36%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
5
24%
3
21%
76-90
Забито
36
54
16 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 37
14 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
3
8%
5
9%
1-15
7
19%
6
11%
16-30
6
17%
6
11%
31-45
7
19%
11
20%
46-60
7
19%
12
22%
61-75
6
17%
14
26%
76-90
Пропущено
41
30
18 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
5
12%
2
7%
1-15
4
10%
8
27%
16-30
9
22%
3
10%
31-45
8
20%
4
13%
46-60
6
15%
4
13%
61-75
9
22%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0
Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3
Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|23
|16
|5
|2
|55 - 30
|53
|2.
|Янг Бойз
|0:1
|24
|12
|7
|5
|55 - 30
|43
|3.
|Базель
|23
|10
|10
|3
|50 - 29
|40
|4.
|Лугано
|23
|11
|3
|9
|29 - 31
|36
|5.
|Серветт
|1:0
|24
|9
|5
|10
|36 - 42
|32
|6.
|Санкт-Галлен
|23
|8
|5
|10
|39 - 44
|29
|7.
|Грасcхоппер
|23
|6
|9
|8
|37 - 35
|27
|8.
|Сьон
|23
|7
|5
|11
|31 - 43
|26
|9.
|Люцерн
|23
|3
|9
|11
|25 - 43
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|23
|2
|6
|15
|20 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Янг Бойз
|0:1
|12
|8
|3
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Лугано
|12
|7
|2
|3
|17 - 15
|23
|4.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|27 - 12
|20
|5.
|Серветт
|1:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|6.
|Сьон
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|7.
|Санкт-Галлен
|12
|4
|5
|3
|22 - 20
|17
|8.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|20 - 18
|14
|9.
|Люцерн
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|12 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|11
|6
|3
|2
|22 - 18
|21
|2.
|Базель
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|0:1
|12
|4
|4
|4
|29 - 17
|16
|4.
|Серветт
|1:0
|12
|4
|2
|6
|16 - 22
|14
|5.
|Лугано
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|6.
|Грасcхоппер
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|11
|4
|0
|7
|17 - 24
|12
|8.
|Люцерн
|12
|1
|7
|4
|13 - 22
|10
|9.
|Сьон
|12
|2
|3
|7
|16 - 31
|9
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6