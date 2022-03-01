  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Серветт
1:0
Перерыв

Стадион:
Янг Бойз
0'
1:0
3' Гол
Схалк Алекс
30' Желтая карточка
Диалло Мусса
32' Желтая карточка
Дулин Давид

Ход матча

3'
Схалк Алекс
(Стеванович Мирослав)
1:0
30'
Диалло Мусса
 
32'
Дулин Давид
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Янг Бойз
3.48
3.85
4.70
Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
17
Имери
Кастриот
9
Стеванович
Мирослав
29
Бедья
Крис
10
Схалк
Алекс
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
13
Нгамале
Муми
8
Сьерро
Венсан
32
Ридер
Фабиан
19
Мамбимби
Феликс
9
Канга
Вилфрид
17
Сибачо
Жордан
Серветт
4-1-2-3
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Серветт
Янг Бойз

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
4:2
С
1:2
С
0:6
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
1:1
ТМС
2:1
С
0:1
С
0:2
С
6:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 8 (1) 0.33
Киэ Грежон 6 0.25
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.17
Конья Тимоте 4 0.17
Руй Стив 3 0.13
Антунес Алексис 2 0.08
Схалк Алекс 2 0.08
Роделен Ронни 1 0.04
Валь Тео 1 (1) 0.04
Сотье Антони 1 0.04
Сассо Венсан 1 0.04
Бедья Крис 1 0.04
Вуйоз Николя 1 0.04
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 15 (3) 0.63
Фасснахт Кристиан 9 0.38
Канга Вилфрид 8 0.33
Элиа Мешак 6 0.25
Нгамале Муми 4 (2) 0.17
Ридер Фабиан 2 0.08
Эбишер Мишель 2 0.08
Мамбимби Феликс 2 0.08
Сулеймани Миралем 1 0.04
Гарсия Улиссес 1 0.04
Хефти Сильван 1 0.04
Сьерро Венсан 1 0.04
Али Мохамед 1 0.04
Мартинс Кристофер 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 7 1
Фрик Джереми 3 1
Клиши Гаэль 4 0
Сотье Антони 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Киэ Грежон 4 0
Дулин Давид 3 0
Руй Стив 3 0
Диалло Мусса 3 0
Роделен Ронни 2 0
Валь Тео 2 0
Севрен Йоан 2 0
Имери Кастриот 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Стеванович Мирослав 1 0
Конья Тимоте 1 0
Антунес Алексис 1 0
Мендеш Папу 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 4 2
Лаупер Сандро 6 0
Зесигер Седрик 6 0
Сьерро Венсан 5 0
Нгамале Муми 5 0
Али Мохамед 5 0
Гарсия Улиссес 3 1
Эбишер Мишель 4 0
Масейрас Кентен 2 1
Ридер Фабиан 3 0
Лефор Жордан 2 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Элиа Мешак 1 0
Бюрги Николас 1 0
Ниассе Шейх 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
29
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
5%
2
7%
1-15
5
26%
4
14%
16-30
4
21%
4
14%
31-45
4
21%
8
28%
46-60
3
16%
5
17%
61-75
2
11%
6
21%
76-90

Пропущено

20
16
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
10%
1
6%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
5
25%
3
19%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
4
20%
6
38%
76-90

Забито

17
25
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
12%
3
12%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
4
24%
7
28%
61-75
4
24%
8
32%
76-90

Пропущено

21
14
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
5
36%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
5
24%
3
21%
76-90

Забито

36
54
16 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 37
14 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
3
8%
5
9%
1-15
7
19%
6
11%
16-30
6
17%
6
11%
31-45
7
19%
11
20%
46-60
7
19%
12
22%
61-75
6
17%
14
26%
76-90

Пропущено

41
30
18 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
5
12%
2
7%
1-15
4
10%
8
27%
16-30
9
22%
3
10%
31-45
8
20%
4
13%
46-60
6
15%
4
13%
61-75
9
22%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0
Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3
Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 23 16 5 2 55 - 30 53
2. Янг Бойз 0:1 24 12 7 5 55 - 30 43
3. Базель 23 10 10 3 50 - 29 40
4. Лугано 23 11 3 9 29 - 31 36
5. Серветт 1:0 24 9 5 10 36 - 42 32
6. Санкт-Галлен 23 8 5 10 39 - 44 29
7. Грасcхоппер 23 6 9 8 37 - 35 27
8. Сьон 23 7 5 11 31 - 43 26
9. Люцерн 23 3 9 11 25 - 43 18
10. Лозанна-Спорт 23 2 6 15 20 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Янг Бойз 0:1 12 8 3 1 26 - 13 27
3. Лугано 12 7 2 3 17 - 15 23
4. Базель 11 5 5 1 27 - 12 20
5. Серветт 1:0 12 5 3 4 20 - 20 18
6. Сьон 11 5 2 4 15 - 12 17
7. Санкт-Галлен 12 4 5 3 22 - 20 17
8. Грасcхоппер 11 3 5 3 20 - 18 14
9. Люцерн 11 2 2 7 12 - 21 8
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 6 3 2 22 - 18 21
2. Базель 12 5 5 2 23 - 17 20
3. Янг Бойз 0:1 12 4 4 4 29 - 17 16
4. Серветт 1:0 12 4 2 6 16 - 22 14
5. Лугано 11 4 1 6 12 - 16 13
6. Грасcхоппер 12 3 4 5 17 - 17 13
7. Санкт-Галлен 11 4 0 7 17 - 24 12
8. Люцерн 12 1 7 4 13 - 22 10
9. Сьон 12 2 3 7 16 - 31 9
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 8 - 20 6
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Дулин Давид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Диалло Мусса получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Схалк Алекс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Янг Бойз
3.48
3.85
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 1:0 Янг Бойз онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Серветт
Янг Бойз

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 