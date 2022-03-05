Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:1
Второй тайм: 79'
Стадион: Millerntor Stadion
1:0
14' ГолКиере Даниэль-Кофи
2:0
25' ГолКиере Даниэль-Кофи
3:0
35' ГолМакиенок Симон
42' Желтая карточкаКобальд Кристоф
45' Желтая карточкаВанитцек Марвин
52' Желтая карточкаЦандер Лука-Милан
64' Желтая карточкаИрвайн Джексон
65' Желтая карточкаКиере Даниэль-Кофи
3:1
66' ГолХофманн Филипп
Ход матча
14'
25'
35'
42'
45'
64'
66'
3:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
49 Владение мячом, % 51
18
Медич
Яков
16
Хайзе
Филип
17
Куэто
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Жакоб КилианЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Санкт-Паули
Карлсруэ
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|17 (3)
|0.68
|Киере Даниэль-Кофи
|9
|0.36
|Макиенок Симон
|5
|0.2
|Диттген Макс
|4
|0.16
|Аменийдо Этьенн
|3
|0.12
|Пакарада Леарт
|2
|0.08
|Беккер Финн
|2
|0.08
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.08
|Хартель Марсель
|1
|0.04
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.04
|Медич Яков
|1
|0.04
|Джигала Адам
|1
|0.04
|Ирвайн Джексон
|1
|0.04
|Байфус Марцель
|1
|0.04
|Матанович Игорь
|0
|0
|Смит Эрик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|12
|0.48
|Ванитцек Марвин
|6 (2)
|0.24
|Шлойзенер Фабиан
|6
|0.24
|Чой Кён-Рок
|5
|0.2
|Батмаз Малик
|3
|0.12
|Гордон Даниэль
|2
|0.08
|Тиеде Марко
|1
|0.04
|Юнг Себастьян
|1
|0.04
|Кобальд Кристоф
|1
|0.04
|Котер Доминик
|1
|0.04
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.04
|Голлер Беньямин
|1
|0.04
|Хайзе Филип
|0
|0
|Куэто Лукас
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
|Кауфманн Фабио
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Ирвайн Джексон
|4
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Хартель Марсель
|4
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|4
|0
|Цандер Лука-Милан
|3
|0
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Цирайс Филипп
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Беккер Финн
|2
|0
|Аремю Афииз
|2
|0
|Диттген Макс
|1
|0
|Бенателли Рико
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|5
|1
|Кобальд Кристоф
|6
|0
|Брайтхаупт Тим
|6
|0
|Гондорф Жером
|5
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Хофманн Филипп
|4
|0
|Чой Кён-Рок
|2
|1
|Гордон Даниэль
|3
|0
|Тиеде Марко
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Батмаз Малик
|2
|0
|Голлер Беньямин
|2
|0
|Герсбек Мариус
|0
|1
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
17
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
6
21%
3
18%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
3
11%
3
18%
31-45
3
11%
3
18%
46-60
6
21%
2
12%
61-75
6
21%
3
18%
76-90
Пропущено
12
16
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
10
63%
46-60
5
42%
3
19%
61-75
2
17%
1
6%
76-90
Забито
20
27
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
4
20%
4
15%
1-15
3
15%
5
19%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
6
30%
4
15%
46-60
3
15%
3
11%
61-75
1
5%
7
26%
76-90
Пропущено
23
17
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
17%
3
18%
1-15
3
13%
5
29%
29%
16-30
5
22%
3
18%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
6
26%
1
6%
61-75
3
13%
4
24%
76-90
Забито
48
44
23 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
10
21%
7
16%
1-15
7
15%
8
18%
16-30
6
13%
7
16%
31-45
9
19%
7
16%
46-60
9
19%
5
11%
61-75
7
15%
10
23%
76-90
Пропущено
35
33
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
4
11%
4
12%
1-15
4
11%
6
18%
16-30
8
23%
3
9%
31-45
3
9%
11
33%
46-60
11
31%
4
12%
61-75
5
14%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3
Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гамбург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1
Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 32
|47
|2.
|Санкт-Паули
|3:1 Заявка
|25
|14
|5
|6
|51 - 36
|47
|3.
|Вердер
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|47 - 33
|45
|4.
|Гамбург
|Заявка
|24
|10
|11
|3
|44 - 24
|41
|5.
|Шальке 04
|2:3 Заявка
|25
|12
|5
|8
|48 - 31
|41
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|34 - 32
|39
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|32 - 33
|39
|8.
|Падерборн
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|45 - 36
|36
|9.
|Карлсруэ
|1:3 Заявка
|25
|8
|9
|8
|42 - 39
|33
|10.
|Ян
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|42 - 37
|32
|11.
|Ганновер 96
|1:2 Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 34
|31
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|33 - 42
|31
|13.
|Зандхаузен
|2:1 Заявка
|25
|7
|8
|10
|28 - 42
|29
|14.
|Ганза
|3:2 Заявка
|25
|7
|7
|11
|30 - 40
|28
|15.
|Фортуна
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|28 - 32
|27
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|23 - 32
|26
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|23 - 48
|16
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|22 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|3:1 Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 13
|29
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|5.
|Шальке 04
|2:3 Заявка
|13
|7
|2
|4
|30 - 19
|23
|6.
|Карлсруэ
|1:3 Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|8.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 13
|17
|12.
|Ганновер 96
|1:2 Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|14.
|Падерборн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|15.
|Зандхаузен
|2:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 23
|10
|16.
|Ганза
|3:2 Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 22
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|5.
|Зандхаузен
|2:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|6.
|Ганза
|3:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 21
|19
|7.
|Санкт-Паули
|3:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|8.
|Шальке 04
|2:3 Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|10.
|Ганновер 96
|1:2 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|12.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|14.
|Фортуна
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|15.
|Карлсруэ
|1:3 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8