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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Санкт-Паули
3:1
Конец матча

Стадион:
Карлсруэ
0'
1:0
14' Гол
Киере Даниэль-Кофи
2:0
25' Гол
Киере Даниэль-Кофи
3:0
35' Гол
Макиенок Симон
42' Желтая карточка
Кобальд Кристоф
45' Желтая карточка
Ванитцек Марвин
52' Желтая карточка
Цандер Лука-Милан
64' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
65' Желтая карточка
Киере Даниэль-Кофи
3:1
66' Гол
Хофманн Филипп
83' Желтая карточка
Аремю Афииз
90'+5
22
Василь
Никола
19
Цандер
Лука-Милан
15
Байфус
Марцель
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
10
Бухтманн
Кристофер
7
Ирвайн
Джексон
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
16
Макиенок
Симон
35
Герсбек
Мариус
4
Ван
Рейн
Рикардо
22
Кобальд
Кристоф
5
О'Шоунесси
Даниэль
16
Хайзе
Филип
14
Голлер
Беньямин
7
Лоренц
Марк
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
17
Куэто
Лукас
33
Хофманн
Филипп
Санкт-Паули
4-3-1-2
Карлсруэ
4-5-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Карлсруэ

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
1:3
Б2
0:0
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
5:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
0:4
Б2
0:2
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 17 (3) 0.68
Киере Даниэль-Кофи 9 0.36
Макиенок Симон 5 0.2
Диттген Макс 4 0.16
Аменийдо Этьенн 3 0.12
Пакарада Леарт 2 0.08
Беккер Финн 2 0.08
Бухтманн Кристофер 2 0.08
Хартель Марсель 1 0.04
Медич Яков 1 0.04
Цандер Лука-Милан 1 0.04
Байфус Марцель 1 0.04
Джигала Адам 1 0.04
Ирвайн Джексон 1 0.04
Матанович Игорь 0 0
Смит Эрик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 13 0.52
Ванитцек Марвин 6 (2) 0.24
Шлойзенер Фабиан 6 0.24
Чой Кён-Рок 5 0.2
Батмаз Малик 3 0.12
Гордон Даниэль 2 0.08
Тиеде Марко 1 0.04
Юнг Себастьян 1 0.04
Кобальд Кристоф 1 0.04
Котер Доминик 1 0.04
О'Шоунесси Даниэль 1 0.04
Голлер Беньямин 1 0.04
Хайзе Филип 0 0
Куэто Лукас 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Лоренц Марк 0 0
Гондорф Жером 0 0
Кауфманн Фабио 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 4 0
Ирвайн Джексон 4 0
Смит Эрик 4 0
Хартель Марсель 4 0
Киере Даниэль-Кофи 4 0
Цандер Лука-Милан 3 0
Пакарада Леарт 3 0
Медич Яков 3 0
Аремю Афииз 3 0
Цирайс Филипп 1 1
Джигала Адам 2 0
Беккер Финн 2 0
Диттген Макс 1 0
Бенателли Рико 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 5 1
Кобальд Кристоф 6 0
Брайтхаупт Тим 6 0
Гондорф Жером 5 0
Хайзе Филип 4 0
Хофманн Филипп 4 0
Чой Кён-Рок 2 1
Гордон Даниэль 3 0
Тиеде Марко 2 0
Бормут Робин 2 0
Батмаз Малик 2 0
Голлер Беньямин 2 0
Герсбек Мариус 0 1
Юнг Себастьян 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
18
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
7
23%
3
17%
1-15
5
16%
3
17%
16-30
4
13%
3
17%
31-45
3
10%
3
17%
46-60
6
19%
3
17%
61-75
6
19%
3
17%
76-90

Пропущено

13
19
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
1
8%
10
53%
46-60
6
46%
3
16%
61-75
2
15%
1
5%
76-90

Забито

20
27
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
4
20%
4
15%
1-15
3
15%
5
19%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
6
30%
4
15%
46-60
3
15%
3
11%
61-75
1
5%
7
26%
76-90

Пропущено

23
17
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
17%
3
18%
1-15
3
13%
5
29%
29%
16-30
5
22%
3
18%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
6
26%
1
6%
61-75
3
13%
4
24%
76-90

Забито

51
45
26 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
11
22%
7
16%
1-15
8
16%
8
18%
16-30
7
14%
7
16%
31-45
9
18%
7
16%
46-60
9
18%
6
13%
61-75
7
14%
10
22%
76-90

Пропущено

36
36
16 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
4
11%
5
14%
1-15
4
11%
7
19%
16-30
8
22%
4
11%
31-45
3
8%
11
31%
46-60
12
33%
4
11%
61-75
5
14%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3
Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гамбург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1
Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 25 14 5 6 52 - 32 47
2. Санкт-Паули Заявка 25 14 5 6 51 - 36 47
3. Вердер Заявка 24 13 6 5 47 - 33 45
4. Гамбург Заявка 24 10 11 3 44 - 24 41
5. Шальке 04 Заявка 25 12 5 8 49 - 32 41
6. Нюрнберг Заявка 24 11 6 7 34 - 32 39
7. Хайденхайм Заявка 25 11 6 8 32 - 33 39
8. Падерборн Заявка 25 9 9 7 45 - 36 36
9. Карлсруэ Заявка 25 8 9 8 42 - 39 33
10. Ян Заявка 24 9 5 10 42 - 37 32
11. Ганновер 96 Заявка 25 8 7 10 24 - 35 31
12. Хольштайн Киль Заявка 25 8 7 10 33 - 42 31
13. Зандхаузен Заявка 25 7 8 10 29 - 42 29
14. Ганза Заявка 25 7 7 11 31 - 41 28
15. Фортуна Заявка 24 7 6 11 28 - 32 27
16. Динамо Дрезден Заявка 24 7 5 12 23 - 32 26
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 24 3 7 14 23 - 48 16
18. Ингольштадт Заявка 24 3 6 15 22 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 9 2 1 31 - 13 29
2. Хайденхайм Заявка 12 7 4 1 19 - 11 25
3. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
4. Дармштадт Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
5. Шальке 04 Заявка 13 7 2 4 31 - 20 23
6. Карлсруэ Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
7. Нюрнберг Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
8. Вердер Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
9. Ян Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
11. Динамо Дрезден Заявка 12 5 2 5 15 - 13 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
14. Падерборн Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Зандхаузен Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
16. Ганза Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
18. Ингольштадт Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 13 8 2 3 27 - 22 26
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
5. Зандхаузен Заявка 13 5 4 4 17 - 19 19
6. Ганза Заявка 13 5 4 4 21 - 22 19
7. Санкт-Паули Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
8. Шальке 04 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Гамбург Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
10. Ганновер 96 Заявка 13 4 3 6 14 - 22 15
11. Хайденхайм Заявка 13 4 2 7 13 - 22 14
12. Ян Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Хольштайн Киль Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
14. Фортуна Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
15. Карлсруэ Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
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