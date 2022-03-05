  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Зандхаузен
2:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Ганновер 96
0'
1:0
7' Гол
Окороджи Чима
2:0
19' Гол в свои ворота
Франке Марсель
2:1
21' Гол
Штольце Себастьян
23' Желтая карточка
Кинсомби Кристиан
43' Желтая карточка
Айдини Басхким
59' Желтая карточка
Ценга Эрик
81'

Ход матча

7'
Окороджи Чима
1:0
19'
Франке Марсель
2:0
21'
2:1
Штольце Себастьян
(Хинтерзеер Лукас)
23'
Кинсомби Кристиан
 
38'
 
Муроя Сэй
Дем Янник
43'
Айдини Басхким
 
46'
 
Майна Линтон
Штольце Себастьян
46'
 
Хансен Мартин
Цилер Рон-Роберт
59'
Ценга Эрик
 
64'
 
Вайдандт Хендрик
Ондуа Гаэль
65'
Берко Эрих
Кинсомби Кристиан
 
78'
 
Тойхерт Седрик
Керк Себастьян
80'
Девилль Морис
Теструт Паскаль
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Зандхаузен
Ничья
Ганновер 96
3.24
4.50
2.41
Все Коэффициенты
1
Древес
Патрик
19
Айдини
Басхким
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
7
Суку
Себио
26
Бахманн
Яник
8
Кинсомби
Кристиан
37
Теструт
Паскаль
16
Цилер
Рон-Роберт
25
Дем
Янник
28
Франке
Марсель
23
Крайнц
Лука
3
Хульт
Никлас
35
Димерс
Марк
29
Ондуа
Гаэль
14
Бейер
Максимилиан
37
Керк
Себастьян
22
Штольце
Себастьян
17
Хинтерзеер
Лукас
Зандхаузен
4-2-3-1
Ганновер 96
4-2-3-1

История личных встреч

Зандхаузен
Ганновер 96

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
1:2
Б2
4:2
Б2
4:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теструт Паскаль 8 (1) 0.32
Суку Себио 4 (1) 0.16
Хён Иммануэль 3 0.12
Эшвайн Александер 2 0.08
Бахманн Яник 2 0.08
Жиров Александр 1 0.04
Окороджи Чима 1 0.04
Зикер Арне 1 0.04
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.04
Рицмайер Марсель 1 0.04
Кинсомби Кристиан 1 0.04
Айдини Басхким 1 0.04
Ценга Эрик 0 0
Дикмайер Деннис 0 0
Бенсоп Чарлисон 0 0
Берко Эрих 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 7 0.28
Майна Линтон 4 0.16
Дукш Марвин 2 0.08
Кайзер Доминик 2 0.08
Штольце Себастьян 2 0.08
Бейер Максимилиан 2 0.08
Эрнст Себастьян 1 0.04
Тойхерт Седрик 1 0.04
Хульт Никлас 1 0.04
Бёрнер Юлиан 1 0.04
Вайдандт Хендрик 1 0.04
Муслия Флоран 1 0.04
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0
Цилер Рон-Роберт 0 0
Димерс Марк 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рицмайер Марсель 6 1
Айдини Басхким 7 0
Дикмайер Деннис 6 0
Ценга Эрик 6 0
Суку Себио 5 0
Хён Иммануэль 5 0
Эшвайн Александер 4 0
Диаките Умар 2 1
Бенсоп Чарлисон 3 0
Бахманн Яник 3 0
Теструт Паскаль 2 0
Древес Патрик 2 0
Жиров Александр 2 0
Уахим Анас 2 0
Девилль Морис 1 0
Берко Эрих 1 0
Окороджи Чима 1 0
Ренен Николай 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0
Кинсомби Кристиан 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 7 1
Ондуа Гаэль 5 0
Эрнст Себастьян 5 0
Трибулл Том 4 0
Дем Янник 4 0
Хульт Никлас 3 0
Кайзер Доминик 3 0
Штольце Себастьян 3 0
Бейер Максимилиан 3 0
Дукш Марвин 2 0
Муроя Сэй 2 0
Вайдандт Хендрик 2 0
Майна Линтон 2 0
Хансен Мартин 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Франке Марсель 1 0
Димерс Марк 1 0
Окс Филипп 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Пропущено

22
16
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
5
23%
1
6%
1-15
0
0%
7
44%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
6
27%
2
13%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
5
23%
3
19%
76-90

Забито

17
11
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
1
6%
2
18%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
2
12%
3
27%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
5
29%
29%
2
18%
61-75
4
24%
2
18%
76-90

Пропущено

19
12
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
4
21%
3
25%
61-75
8
42%
4
33%
76-90

Забито

26
27
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
2
8%
4
15%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
3
12%
7
26%
31-45
4
15%
6
22%
46-60
7
27%
3
11%
61-75
6
23%
4
15%
76-90

Пропущено

41
28
14 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 13
7
17%
1
4%
1-15
2
5%
8
29%
16-30
5
12%
4
14%
31-45
8
20%
4
14%
46-60
6
15%
4
14%
61-75
13
32%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2
Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2
Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 25 14 5 6 52 - 32 47
2. Санкт-Паули 3:1 Заявка 25 14 5 6 51 - 36 47
3. Вердер Заявка 24 13 6 5 47 - 33 45
4. Гамбург Заявка 24 10 11 3 44 - 24 41
5. Шальке 04 2:3 Заявка 25 12 5 8 48 - 31 41
6. Нюрнберг Заявка 24 11 6 7 34 - 32 39
7. Хайденхайм Заявка 25 11 6 8 32 - 33 39
8. Падерборн Заявка 25 9 9 7 45 - 36 36
9. Карлсруэ 1:3 Заявка 25 8 9 8 42 - 39 33
10. Ян Заявка 24 9 5 10 42 - 37 32
11. Ганновер 96 1:2 Заявка 25 8 7 10 24 - 34 31
12. Хольштайн Киль Заявка 25 8 7 10 33 - 42 31
13. Зандхаузен 2:1 Заявка 25 7 8 10 28 - 42 29
14. Ганза 3:2 Заявка 25 7 7 11 30 - 40 28
15. Фортуна Заявка 24 7 6 11 28 - 32 27
16. Динамо Дрезден Заявка 24 7 5 12 23 - 32 26
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 24 3 7 14 23 - 48 16
18. Ингольштадт Заявка 24 3 6 15 22 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 3:1 Заявка 12 9 2 1 31 - 13 29
2. Хайденхайм Заявка 12 7 4 1 19 - 11 25
3. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
4. Дармштадт Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
5. Шальке 04 2:3 Заявка 13 7 2 4 30 - 19 23
6. Карлсруэ 1:3 Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
7. Нюрнберг Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
8. Вердер Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
9. Ян Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
11. Динамо Дрезден Заявка 12 5 2 5 15 - 13 17
12. Ганновер 96 1:2 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
14. Падерборн Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Зандхаузен 2:1 Заявка 12 2 4 6 11 - 23 10
16. Ганза 3:2 Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
18. Ингольштадт Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 13 8 2 3 27 - 22 26
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
5. Зандхаузен 2:1 Заявка 13 5 4 4 17 - 19 19
6. Ганза 3:2 Заявка 13 5 4 4 20 - 21 19
7. Санкт-Паули 3:1 Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
8. Шальке 04 2:3 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Гамбург Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
10. Ганновер 96 1:2 Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
11. Хайденхайм Заявка 13 4 2 7 13 - 22 14
12. Ян Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Хольштайн Киль Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
14. Фортуна Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
15. Карлсруэ 1:3 Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
Лучшие коэффициенты
Зандхаузен
Ничья
Ганновер 96
3.24
4.50
2.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зандхаузен 2:1 Ганновер 96 онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Зандхаузен
Ганновер 96

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 