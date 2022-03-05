Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:1
Второй тайм: 81'
Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald
1:0
7' ГолОкороджи Чима
2:0
19' Гол в свои воротаФранке Марсель
2:1
21' ГолШтольце Себастьян
23' Желтая карточкаКинсомби Кристиан
43' Желтая карточкаАйдини Басхким
59' Желтая карточкаЦенга Эрик
Ход матча
7'
1:0
19'
2:0
21'
43'
59'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
39 Владение мячом, % 61
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
26
Бахманн
Яник
25
Дем
Янник
23
Крайнц
Лука
35
Димерс
Марк
29
Ондуа
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Берко ЭрихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
-
35 Димерс МаркПолузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Майна ЛинтонНападающий
-
Главный тренер: Christoph Dabrowski
История личных встреч
Зандхаузен
Ганновер 96
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теструт Паскаль
|8 (1)
|0.32
|Суку Себио
|4 (1)
|0.16
|Хён Иммануэль
|3
|0.12
|Эшвайн Александер
|2
|0.08
|Бахманн Яник
|2
|0.08
|Жиров Александр
|1
|0.04
|Окороджи Чима
|1
|0.04
|Зикер Арне
|1
|0.04
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.04
|Рицмайер Марсель
|1
|0.04
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.04
|Айдини Басхким
|1
|0.04
|Ценга Эрик
|0
|0
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|Бенсоп Чарлисон
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|7
|0.28
|Майна Линтон
|4
|0.16
|Дукш Марвин
|2
|0.08
|Кайзер Доминик
|2
|0.08
|Штольце Себастьян
|2
|0.08
|Бейер Максимилиан
|2
|0.08
|Эрнст Себастьян
|1
|0.04
|Тойхерт Седрик
|1
|0.04
|Хульт Никлас
|1
|0.04
|Бёрнер Юлиан
|1
|0.04
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.04
|Муслия Флоран
|1
|0.04
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рицмайер Марсель
|6
|1
|Айдини Басхким
|7
|0
|Дикмайер Деннис
|6
|0
|Ценга Эрик
|6
|0
|Суку Себио
|5
|0
|Хён Иммануэль
|5
|0
|Эшвайн Александер
|4
|0
|Диаките Умар
|2
|1
|Бенсоп Чарлисон
|3
|0
|Бахманн Яник
|3
|0
|Теструт Паскаль
|2
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Девилль Морис
|1
|0
|Берко Эрих
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Ренен Николай
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
|Кинсомби Кристиан
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|7
|1
|Ондуа Гаэль
|5
|0
|Эрнст Себастьян
|5
|0
|Трибулл Том
|4
|0
|Дем Янник
|4
|0
|Хульт Никлас
|3
|0
|Кайзер Доминик
|3
|0
|Штольце Себастьян
|3
|0
|Бейер Максимилиан
|3
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Вайдандт Хендрик
|2
|0
|Майна Линтон
|2
|0
|Хансен Мартин
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Пропущено
22
16
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
5
23%
1
6%
1-15
0
0%
7
44%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
6
27%
2
13%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
5
23%
3
19%
76-90
Забито
17
11
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
1
6%
2
18%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
2
12%
3
27%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
5
29%
29%
2
18%
61-75
4
24%
2
18%
76-90
Пропущено
19
12
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
4
21%
3
25%
61-75
8
42%
4
33%
76-90
Забито
26
27
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
2
8%
4
15%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
3
12%
7
26%
31-45
4
15%
6
22%
46-60
7
27%
3
11%
61-75
6
23%
4
15%
76-90
Пропущено
41
28
14 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 13
7
17%
1
4%
1-15
2
5%
8
29%
16-30
5
12%
4
14%
31-45
8
20%
4
14%
46-60
6
15%
4
14%
61-75
13
32%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2
Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2
Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 32
|47
|2.
|Санкт-Паули
|3:1 Заявка
|25
|14
|5
|6
|51 - 36
|47
|3.
|Вердер
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|47 - 33
|45
|4.
|Гамбург
|Заявка
|24
|10
|11
|3
|44 - 24
|41
|5.
|Шальке 04
|2:3 Заявка
|25
|12
|5
|8
|48 - 31
|41
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|34 - 32
|39
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|32 - 33
|39
|8.
|Падерборн
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|45 - 36
|36
|9.
|Карлсруэ
|1:3 Заявка
|25
|8
|9
|8
|42 - 39
|33
|10.
|Ян
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|42 - 37
|32
|11.
|Ганновер 96
|1:2 Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 34
|31
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|33 - 42
|31
|13.
|Зандхаузен
|2:1 Заявка
|25
|7
|8
|10
|28 - 42
|29
|14.
|Ганза
|3:2 Заявка
|25
|7
|7
|11
|30 - 40
|28
|15.
|Фортуна
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|28 - 32
|27
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|23 - 32
|26
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|23 - 48
|16
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|22 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|3:1 Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 13
|29
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|5.
|Шальке 04
|2:3 Заявка
|13
|7
|2
|4
|30 - 19
|23
|6.
|Карлсруэ
|1:3 Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|8.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 13
|17
|12.
|Ганновер 96
|1:2 Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|14.
|Падерборн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|15.
|Зандхаузен
|2:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 23
|10
|16.
|Ганза
|3:2 Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 22
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|5.
|Зандхаузен
|2:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|6.
|Ганза
|3:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 21
|19
|7.
|Санкт-Паули
|3:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|8.
|Шальке 04
|2:3 Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|10.
|Ганновер 96
|1:2 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|12.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|14.
|Фортуна
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|15.
|Карлсруэ
|1:3 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8