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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Шальке 04
3:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 28000
Ганза
0'
0:1
25' Гол
Ингельссон Сванте
1:1
33' Гол
Теродде Симон
1:2
40' Гол
Ферхук Йон
2:2
43' Гол
Теродде Симон
2:3
56' Гол
Брайер Паскаль
3:3
83' Гол
Теродде Симон
90' Желтая карточка
Мэлоун Райан
3:4
90' Гол
Фролинг Нильс
90'+7
30
Фрайсль
Мартин
3
Итакура
Ко
26
Сане
Салиф
35
Каминьски
Марцин
7
Чурлинов
Дарко
17
Флик
Флориан
41
Матричани
Хеннинг
10
Саласар
Родриго
42
Чалханоглу
Керим
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
1
Кольке
Маркус
2
Беккер
Тимо
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
34
Лукас
Фрёде
14
Ингельссон
Сванте
17
Беренс
Ханно
10
Дулевич
Харис
39
Брайер
Паскаль
18
Ферхук
Йон
Шальке 04
3-3-2-2
Ганза
4-1-3-2

История личных встреч

Шальке 04
Ганза

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
0:2
ТМС
0:3
Б
1:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 19 0.76
Бюльтер Мариус 7 0.28
Оуведжан Томас 3 0.12
Каминьски Марцин 2 0.08
Пирингер Марвин 2 0.08
Саласар Родриго 2 0.08
Чурлинов Дарко 2 0.08
Латца Данни 2 0.08
Итакура Ко 2 0.08
Дрекслер Доминик 1 0.04
Виннхейм Андреас 1 0.04
Айдин Мехмет 1 0.04
Идризи Бленди 1 0.04
Тиау Малик 1 0.04
Палссон Виктор 0 0
Ранфтль Райнхольд 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Флик Флориан 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферхук Йон 13 (1) 0.52
Беренс Ханно 3 0.12
Брайер Паскаль 3 0.12
Фролинг Нильс 3 0.12
Омладич Ник 1 0.04
Ингельссон Сванте 1 0.04
Рейн Симон 1 0.04
Сикан Даниил 1 0.04
Манси Ридж 1 0.04
Лукас Фрёде 1 0.04
Мамба Стрели 1 0.04
Майсснер Робин 1 0.04
Бан Бентли 1 (1) 0.04
Россбах Дамиан 0 0
Найдхарт Нико 0 0
Риццуто Калоджеро 0 0
Дулевич Харис 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Мэлоун Райан 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 5 0
Палссон Виктор 3 1
Саласар Родриго 4 0
Флик Флориан 4 0
Теродде Симон 3 0
Каминьски Марцин 3 0
Латца Данни 2 0
Дрекслер Доминик 2 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Итакура Ко 2 0
Фрайсль Мартин 2 0
Идризи Бленди 2 0
Тиау Малик 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Сане Салиф 1 0
Виннхейм Андреас 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0
Матричани Хеннинг 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риццуто Калоджеро 9 0
Лукас Фрёде 9 0
Ферхук Йон 6 0
Майсснер Томас 5 0
Россбах Дамиан 5 0
Найдхарт Нико 4 0
Бан Бентли 4 0
Омладич Ник 3 0
Беренс Ханно 3 0
Ротер Бьёрн 3 0
Мэлоун Райан 3 0
Дулевич Харис 3 0
Рейн Симон 3 0
Манси Ридж 1 0
Ридель Юлиан 1 0
Кольке Маркус 1 0
Ингельссон Сванте 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Мамба Стрели 1 0
Майер Жонатан 1 0
Сикан Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
21
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 16
3
11%
4
19%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
3
11%
5
24%
31-45
2
7%
4
19%
46-60
6
21%
1
5%
61-75
10
36%
4
19%
76-90

Пропущено

23
22
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
17%
3
14%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
6
26%
6
27%
76-90

Забито

18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
5
28%
1
10%
61-75
4
22%
2
20%
76-90

Пропущено

12
19
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
5
26%
31-45
3
25%
4
21%
46-60
1
8%
6
32%
61-75
3
25%
1
5%
76-90

Забито

46
31
17 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 8
1 Не забивали 8
4
9%
4
13%
1-15
6
13%
5
16%
16-30
7
15%
7
23%
31-45
4
9%
7
23%
46-60
11
24%
2
6%
61-75
14
30%
6
19%
76-90

Пропущено

35
41
13 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 22
6
17%
4
10%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
4
11%
9
22%
31-45
7
20%
6
15%
46-60
6
17%
9
22%
61-75
9
26%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Фортуна - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ян 2:1
Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2
Ганза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4
Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1 Ян - Ганза 3:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 25 14 5 6 52 - 32 47
2. Санкт-Паули Заявка 25 14 5 6 51 - 36 47
3. Вердер Заявка 24 13 6 5 47 - 33 45
4. Гамбург Заявка 24 10 11 3 44 - 24 41
5. Шальке 04 Заявка 25 12 5 8 49 - 32 41
6. Нюрнберг Заявка 24 11 6 7 34 - 32 39
7. Хайденхайм Заявка 25 11 6 8 32 - 33 39
8. Падерборн Заявка 25 9 9 7 45 - 36 36
9. Карлсруэ Заявка 25 8 9 8 42 - 39 33
10. Ян Заявка 24 9 5 10 42 - 37 32
11. Ганновер 96 Заявка 25 8 7 10 24 - 35 31
12. Хольштайн Киль Заявка 25 8 7 10 33 - 42 31
13. Зандхаузен Заявка 25 7 8 10 29 - 42 29
14. Ганза Заявка 25 7 7 11 31 - 41 28
15. Фортуна Заявка 24 7 6 11 28 - 32 27
16. Динамо Дрезден Заявка 24 7 5 12 23 - 32 26
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 24 3 7 14 23 - 48 16
18. Ингольштадт Заявка 24 3 6 15 22 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 9 2 1 31 - 13 29
2. Хайденхайм Заявка 12 7 4 1 19 - 11 25
3. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
4. Дармштадт Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
5. Шальке 04 Заявка 13 7 2 4 31 - 20 23
6. Карлсруэ Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
7. Нюрнберг Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
8. Вердер Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
9. Ян Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
11. Динамо Дрезден Заявка 12 5 2 5 15 - 13 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
14. Падерборн Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Зандхаузен Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
16. Ганза Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
18. Ингольштадт Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 13 8 2 3 27 - 22 26
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
5. Зандхаузен Заявка 13 5 4 4 17 - 19 19
6. Ганза Заявка 13 5 4 4 21 - 22 19
7. Санкт-Паули Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
8. Шальке 04 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Гамбург Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
10. Ганновер 96 Заявка 13 4 3 6 14 - 22 15
11. Хайденхайм Заявка 13 4 2 7 13 - 22 14
12. Ян Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Хольштайн Киль Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
14. Фортуна Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
15. Карлсруэ Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
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Где смотреть матч Шальке 04 3:4 Ганза онлайн

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