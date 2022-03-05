Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:4
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена Зрители: 28000
0:1
25' ГолИнгельссон Сванте
1:1
33' ГолТеродде Симон
1:2
40' ГолФерхук Йон
2:2
43' ГолТеродде Симон
2:3
56' ГолБрайер Паскаль
3:3
83' ГолТеродде Симон
90' Желтая карточкаМэлоун Райан
3:4
90' ГолФролинг Нильс
Ход матча
25'
33'
1:1
40'
1:2
43'
45'
56'
2:3
83'
90'
90'
3:4
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
59 Владение мячом, % 41
26
Сане
Салиф
17
Флик
Флориан
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
17
Беренс
Ханно
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
30 Волл БенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сикан ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jens Haertel
История личных встреч
Шальке 04
Ганза
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|19
|0.76
|Бюльтер Мариус
|7
|0.28
|Оуведжан Томас
|3
|0.12
|Каминьски Марцин
|2
|0.08
|Пирингер Марвин
|2
|0.08
|Саласар Родриго
|2
|0.08
|Чурлинов Дарко
|2
|0.08
|Латца Данни
|2
|0.08
|Итакура Ко
|2
|0.08
|Дрекслер Доминик
|1
|0.04
|Виннхейм Андреас
|1
|0.04
|Айдин Мехмет
|1
|0.04
|Идризи Бленди
|1
|0.04
|Тиау Малик
|1
|0.04
|Палссон Виктор
|0
|0
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
|Флик Флориан
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферхук Йон
|13 (1)
|0.52
|Беренс Ханно
|3
|0.12
|Брайер Паскаль
|3
|0.12
|Фролинг Нильс
|3
|0.12
|Омладич Ник
|1
|0.04
|Ингельссон Сванте
|1
|0.04
|Рейн Симон
|1
|0.04
|Сикан Даниил
|1
|0.04
|Манси Ридж
|1
|0.04
|Лукас Фрёде
|1
|0.04
|Мамба Стрели
|1
|0.04
|Майсснер Робин
|1
|0.04
|Бан Бентли
|1 (1)
|0.04
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Найдхарт Нико
|0
|0
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
|Дулевич Харис
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
|Мэлоун Райан
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Палссон Виктор
|3
|1
|Саласар Родриго
|4
|0
|Флик Флориан
|4
|0
|Теродде Симон
|3
|0
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Итакура Ко
|2
|0
|Фрайсль Мартин
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Тиау Малик
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Сане Салиф
|1
|0
|Виннхейм Андреас
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риццуто Калоджеро
|9
|0
|Лукас Фрёде
|9
|0
|Ферхук Йон
|6
|0
|Майсснер Томас
|5
|0
|Россбах Дамиан
|5
|0
|Найдхарт Нико
|4
|0
|Бан Бентли
|4
|0
|Омладич Ник
|3
|0
|Беренс Ханно
|3
|0
|Ротер Бьёрн
|3
|0
|Мэлоун Райан
|3
|0
|Дулевич Харис
|3
|0
|Рейн Симон
|3
|0
|Манси Ридж
|1
|0
|Ридель Юлиан
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Ингельссон Сванте
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Майер Жонатан
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
21
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 16
3
11%
4
19%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
3
11%
5
24%
31-45
2
7%
4
19%
46-60
6
21%
1
5%
61-75
10
36%
4
19%
76-90
Пропущено
23
22
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
17%
3
14%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
6
26%
6
27%
76-90
Забито
18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
5
28%
1
10%
61-75
4
22%
2
20%
76-90
Пропущено
12
19
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
5
26%
31-45
3
25%
4
21%
46-60
1
8%
6
32%
61-75
3
25%
1
5%
76-90
Забито
46
31
17 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 8
1 Не забивали 8
4
9%
4
13%
1-15
6
13%
5
16%
16-30
7
15%
7
23%
31-45
4
9%
7
23%
46-60
11
24%
2
6%
61-75
14
30%
6
19%
76-90
Пропущено
35
41
13 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 22
6
17%
4
10%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
4
11%
9
22%
31-45
7
20%
6
15%
46-60
6
17%
9
22%
61-75
9
26%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Фортуна - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ян 2:1
Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2
Ганза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4
Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1 Ян - Ганза 3:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 32
|47
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|51 - 36
|47
|3.
|Вердер
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|47 - 33
|45
|4.
|Гамбург
|Заявка
|24
|10
|11
|3
|44 - 24
|41
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|49 - 32
|41
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|34 - 32
|39
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|32 - 33
|39
|8.
|Падерборн
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|45 - 36
|36
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|42 - 39
|33
|10.
|Ян
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|42 - 37
|32
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 35
|31
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|33 - 42
|31
|13.
|Зандхаузен
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|29 - 42
|29
|14.
|Ганза
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|31 - 41
|28
|15.
|Фортуна
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|28 - 32
|27
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|23 - 32
|26
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|23 - 48
|16
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|22 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 13
|29
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 20
|23
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|8.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 13
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|14.
|Падерборн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|16.
|Ганза
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 22
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|6.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 22
|19
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|12.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|14.
|Фортуна
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8