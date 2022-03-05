Йошко Гвардиол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Йошко Гвардиол нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Фрайбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Орбан Вилли нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

47' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Анхелиньо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Линхарт Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Линхарт Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Игрок из команды РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Г О О О О Л - Демирович Эрмедин забивает ударом с левой ноги!

38' ШАНС! Демирович Эрмедин вышел один на один с голкипером...

38' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Фрайбург выполняет удар от ворот.

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Йошко Гвардиол нанес удар, но тот был заблокирован.

31' Анхелиньо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

16' Плохо сыграл Йошко Гвардиол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

14' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Шлоттербек Нико пробует нанести удар издали, но Петер Гулачи держит все под контролем

11' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Йошко Гвардиол наказан за толчок Хёлер Лукас

8' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Йошко Гвардиол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть