Германия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг) Зрители: 24758
0:1
38' ГолДемирович Эрмедин
68' Желтая карточкаХенрихс Бенджамин
1:1
90' ГолАнхелиньо Хосе
Ход матча
38'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
44
Кампль
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кюблер ЛукасПолузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Сике УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
-
20 Шаде КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Фрайбург
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|14 (1)
|0.56
|Андре Силва
|9 (3)
|0.36
|Поульсен Юссуф
|5
|0.2
|Собослаи Доминик
|4
|0.16
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.16
|Айдара Амаду
|3
|0.12
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0.08
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.08
|Ольмо Дани
|2
|0.08
|Гвардиол Йошко
|2
|0.08
|Лаймер Конрад
|1
|0.04
|Орбан Вилли
|1
|0.04
|Мукиэле Норди
|1
|0.04
|Новоа Уго
|1
|0.04
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Адамс Тайлер
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|5 (4)
|0.2
|Хёлер Лукас
|5
|0.2
|Шаде Кевин
|4
|0.16
|Линхарт Филипп
|4
|0.16
|Чон У-Ён
|4
|0.16
|Петерсен Нильс
|3
|0.12
|Шлоттербек Нико
|3
|0.12
|Хёфлер Николас
|2
|0.08
|Демирович Эрмедин
|2
|0.08
|Хаберер Яник
|2
|0.08
|Шаллаи Роланд
|1
|0.04
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.04
|Кюблер Лукас
|1
|0.04
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гвардиол Йошко
|5
|0
|Симакан Мохамед
|4
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Адамс Тайлер
|3
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Айдара Амаду
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Ольмо Дани
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Чон У-Ён
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
19
9 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 16
0
0%
6
32%
1-15
6
17%
6
32%
16-30
3
9%
2
11%
31-45
10
29%
1
5%
46-60
8
23%
2
11%
61-75
8
23%
2
11%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
3
20%
3
20%
76-90
Забито
17
19
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
12%
4
21%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
5
29%
29%
3
16%
61-75
3
18%
4
21%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
31%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
7
50%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
2
15%
3
21%
76-90
Забито
52
38
16 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
2
4%
10
26%
1-15
9
17%
8
21%
16-30
5
10%
5
13%
31-45
12
23%
4
11%
46-60
13
25%
5
13%
61-75
11
21%
6
16%
76-90
Пропущено
28
29
10 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
5
18%
2
7%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
4
14%
10
34%
31-45
9
32%
2
7%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
5
18%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6
РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1
Фрайбург
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1
Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|25
|19
|2
|4
|76 - 27
|59
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|64 - 37
|50
|3.
|Байер Л
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|64 - 40
|45
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|51 - 29
|41
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|40 - 27
|41
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|47 - 36
|40
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|32 - 33
|37
|8.
|Кёльн
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|36 - 38
|36
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 37
|34
|10.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|11.
|Бохум
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 35
|32
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|27 - 37
|31
|13.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 48
|28
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 41
|26
|15.
|Арминия
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|16.
|Герта
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 58
|23
|17.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|25
|4
|8
|13
|28 - 45
|20
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 15
|28
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Кёльн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|8.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|9.
|Байер Л
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|33 - 19
|23
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|11.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 27
|15
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 16
|13
|16.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|18.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|38 - 15
|28
|2.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 20
|14
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 14
|13
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 23
|12
|11.
|Арминия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|13.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 27
|10
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 31
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|16.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург
Исход игры
РБ Лейпциг
94.9% (112)
Ничья
4.2% (5)
Фрайбург
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
71.05% (81)
Меньше
28.95% (33)
Обе команды забьют
Да
72.81% (83)
Нет
27.19% (31)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
47.5% (56)
2:0 РБ Лейпциг
16.9% (20)
3:1 РБ Лейпциг
15.3% (18)
1:0 РБ Лейпциг
7.6% (9)
3:2 РБ Лейпциг
2.5% (3)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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