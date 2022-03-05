Второй тайм

95' Линхарт Филипп из команды Фрайбург сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Удар от ворот произведет Фрайбург

92' Собослаи Доминик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

90' Г О О О О Л - Анхелиньо Хосе забивает с левой ноги!

90' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Плохо сыграл Шлоттербек Кевен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

89' Сильдиллия Килианн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

88' Удар от ворот произведет Фрайбург

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Шанс! Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг пробил головой, но мимо

87' Сильдиллия Килианн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Собослаи Доминик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Удар от ворот произведет Фрайбург

85' Айдара Амаду не смог попасть в створ ударом издали

85' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

84' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' После проверки VAR рефери не стал менять решения - РБ Лейпциг пробьет пенальти!

84' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

83' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Нкунку Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Матч возобновлен

82' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

81' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Так близко к голу! Андре Силва имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Марк Флеккен!

77' Сильдиллия Килианн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Марк Флеккен отбил мяч на угловой после удара Форсберг Эмиль из штрафной площади.

76' Демирович Эрмедин нанес удар головой, но Петер Гулачи спокойно отбил мяч.

75' Хенрихс Бенджамин пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен ловит мяч

75' Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Удар от ворот произведет Фрайбург

73' Сегодняшная посещаемость составляет 24758 болельщиков

73' Ольмо Дани оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Хаберер Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Хенрихс Бенджамин получил желтую карточку от судьи

67' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Матч возобновится спорным мячом

63' Ох, нехорошо это выглядит. Шлоттербек Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Шлоттербек Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.

60' Йошко Гвардиол нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Хаберер Яник не смог попасть в створ ударом издали

59' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

54' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

51' Удар от ворот произведет Фрайбург

50' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

50' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...

50' Грифо Винченцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Флеккен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Йошко Гвардиол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля