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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 24758
Фрайбург
0'
0:1
38' Гол
Демирович Эрмедин
68' Желтая карточка
Хенрихс Бенджамин
1:1
90' Гол
Анхелиньо Хосе
90'+5

Ход матча

38'
0:1
Демирович Эрмедин
58'
Хенрихс Бенджамин
Мукиэле Норди
 
58'
Ольмо Дани
Кампль Кевин
 
59'
Андре Силва
Поульсен Юссуф
 
65'
 
Сильдиллия Килианн
Шлоттербек Нико
65'
 
Чон У-Ён
Грифо Винченцо
68'
Хенрихс Бенджамин
 
79'
Собослаи Доминик
Форсберг Эмиль
 
79'
 
Петерсен Нильс
Хёлер Лукас
79'
 
Шаллаи Роланд
Демирович Эрмедин
89'
 
Шлоттербек Кевен
Гульде Мануэль
90'
Анхелиньо Хосе
(Собослаи Доминик)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 118
РБ Лейпциг 94.9% (112)
X 4.2% (5)
Фрайбург 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Мукиэле
Норди
8
Айдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
10
Форсберг
Эмиль
9
Поульсен
Юссуф
18
Нкунку
Кристофер
26
Флеккен
Марк
5
Гульде
Мануэль
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
8
Эггештайн
Максимилиан
17
Кюблер
Лукас
19
Хаберер
Яник
32
Грифо
Винченцо
30
Гюнтер
Кристиан
9
Хёлер
Лукас
11
Демирович
Эрмедин
РБ Лейпциг
3-4-1-2
Фрайбург
3-1-4-2

История личных встреч

РБ Лейпциг
Фрайбург

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:1
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:4
Б2
2:1
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 14 (1) 0.56
Андре Силва 9 (3) 0.36
Поульсен Юссуф 5 0.2
Собослаи Доминик 4 0.16
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.16
Айдара Амаду 3 0.12
Хенрихс Бенджамин 2 0.08
Анхелиньо Хосе 2 0.08
Ольмо Дани 2 0.08
Гвардиол Йошко 2 0.08
Лаймер Конрад 1 0.04
Орбан Вилли 1 0.04
Мукиэле Норди 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Адамс Тайлер 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 5 (4) 0.2
Хёлер Лукас 5 0.2
Шаде Кевин 4 0.16
Линхарт Филипп 4 0.16
Чон У-Ён 4 0.16
Петерсен Нильс 3 0.12
Шлоттербек Нико 3 0.12
Хёфлер Николас 2 0.08
Демирович Эрмедин 2 0.08
Хаберер Яник 2 0.08
Шаллаи Роланд 1 0.04
Эггештайн Максимилиан 1 0.04
Кюблер Лукас 1 0.04
Гюнтер Кристиан 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 5 0
Симакан Мохамед 4 0
Кампль Кевин 3 0
Хенрихс Бенджамин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Адамс Тайлер 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Айдара Амаду 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Ольмо Дани 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 0
Демирович Эрмедин 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Чон У-Ён 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
19
9 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 16
0
0%
6
32%
1-15
6
17%
6
32%
16-30
3
9%
2
11%
31-45
10
29%
1
5%
46-60
8
23%
2
11%
61-75
8
23%
2
11%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
3
20%
3
20%
76-90

Забито

17
19
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
12%
4
21%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
5
29%
29%
3
16%
61-75
3
18%
4
21%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
31%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
7
50%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
2
15%
3
21%
76-90

Забито

52
38
16 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
2
4%
10
26%
1-15
9
17%
8
21%
16-30
5
10%
5
13%
31-45
12
23%
4
11%
46-60
13
25%
5
13%
61-75
11
21%
6
16%
76-90

Пропущено

28
29
10 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
5
18%
2
7%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
4
14%
10
34%
31-45
9
32%
2
7%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
5
18%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6
РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1
Фрайбург
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1
Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 25 19 2 4 76 - 27 59
2. Боруссия Д Заявка 24 16 2 6 64 - 37 50
3. Байер Л Заявка 25 13 6 6 64 - 40 45
4. РБ Лейпциг Заявка 25 12 5 8 51 - 29 41
5. Фрайбург Заявка 25 11 8 6 40 - 27 41
6. Хоффенхайм Заявка 24 12 4 8 47 - 36 40
7. Унион Берлин Заявка 25 10 7 8 32 - 33 37
8. Кёльн Заявка 24 9 9 6 36 - 38 36
9. Айнтрахт Фр Заявка 25 9 7 9 37 - 37 34
10. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
11. Бохум Заявка 25 9 5 11 27 - 35 32
12. Вольфсбург Заявка 25 9 4 12 27 - 37 31
13. Боруссия М 0:0 Заявка 25 7 7 11 32 - 48 28
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
16. Герта Заявка 25 6 5 14 26 - 58 23
17. Штуттгарт 0:0 Заявка 25 4 8 13 28 - 45 20
18. Гройтер Фюрт Заявка 25 3 5 17 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
8. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
9. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
10. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
11. Боруссия М 0:0 Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
14. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
15. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 38 - 15 28
2. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
3. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
4. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
5. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
9. РБ Лейпциг Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
10. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
11. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 27 10
14. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
15. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
РБ Лейпциг 94.9% (112)
X 4.2% (5)
Фрайбург 0.8% (1)
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург

Исход игры
РБ Лейпциг
94.9% (112)
Ничья
4.2% (5)
Фрайбург
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
71.05% (81)
Меньше
28.95% (33)
Обе команды забьют
Да
72.81% (83)
Нет
27.19% (31)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
47.5% (56)
2:0 РБ Лейпциг
16.9% (20)
3:1 РБ Лейпциг
15.3% (18)
1:0 РБ Лейпциг
7.6% (9)
3:2 РБ Лейпциг
2.5% (3)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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