Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 64'
Стадион: Vonovia Ruhrstadion
34' Желтая карточкаГризбек Себастьян
1:0
35' ГолЛайч Максим
39' Желтая карточкаИттер Джанлука
44' Желтая карточкаГамбоа Кристиан
53' Желтая карточкаХргота Бранимир
Ход матча
35'
1:0
39'
44'
53'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
29
Лайч
Максим
38
Лёвен
Эдуард
24
Виргевер
Ник
33
Зегуйн
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Граве ПаульВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Вайландт ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
-
41 Шульц ЛассеВратарь
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Гройтер Фюрт
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
24 матча
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|7 (1)
|0.28
|Хольтманн Геррит
|4
|0.16
|Пантович Милош
|3
|0.12
|Цоллер Симон
|2
|0.08
|Блум Данни
|2
|0.08
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.04
|Асано Такума
|1
|0.04
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.04
|Локадия Юрген
|1 (1)
|0.04
|Лосилья Антони
|1
|0.04
|Новотны Сома
|1
|0.04
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.04
|Лайч Максим
|1
|0.04
|Патрик Остерхаге
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|8 (5)
|0.32
|Левелинг Джейми
|4
|0.16
|Нильсен Ховард
|2
|0.08
|Дуджак Джереми
|2
|0.08
|Иттен Седрик
|2
|0.08
|Тильман Тимоти
|1
|0.04
|Гризбек Себастьян
|1
|0.04
|Майерхёфер Марко
|1
|0.04
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Иттер Джанлука
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамбоа Кристиан
|5
|0
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Машович Эрхан
|5
|0
|Данило Соарес
|4
|0
|Белла-Котчап Армель
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Патрик Остерхаге
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|9
|0
|Гризбек Себастьян
|5
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Бауэр Максимилиан
|4
|0
|Иттер Джанлука
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Тильман Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
4
24%
5
38%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
3
18%
2
15%
76-90
Пропущено
11
41
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 27
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
1
9%
5
12%
1-15
1
9%
4
10%
16-30
4
36%
5
12%
31-45
1
9%
9
22%
46-60
1
9%
7
17%
61-75
3
27%
11
27%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
4
40%
2
15%
76-90
Пропущено
21
17
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
10%
2
12%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
5
24%
3
18%
61-75
5
24%
6
35%
76-90
Забито
27
26
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
2
7%
3
12%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
7
26%
5
19%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
3
11%
8
31%
61-75
7
26%
4
15%
76-90
Пропущено
32
58
14 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 38
14 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 21
3
9%
7
12%
1-15
5
16%
4
7%
16-30
6
19%
9
16%
31-45
4
13%
11
19%
46-60
6
19%
10
17%
61-75
8
25%
17
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2
Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1
Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|25
|19
|2
|4
|76 - 27
|59
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|64 - 37
|50
|3.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|25
|13
|6
|6
|64 - 40
|45
|4.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 26
|43
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|47 - 36
|40
|6.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|25
|12
|4
|9
|50 - 29
|40
|7.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|25
|10
|7
|8
|32 - 33
|37
|8.
|Кёльн
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|36 - 38
|36
|9.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|25
|9
|7
|9
|36 - 37
|34
|10.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|11.
|Бохум
|1:0 Заявка
|25
|9
|5
|11
|26 - 34
|32
|12.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|25
|9
|4
|12
|27 - 37
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 48
|27
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 41
|26
|15.
|Арминия
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|16.
|Герта
|1:3 Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 57
|23
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|28 - 45
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|25
|3
|5
|17
|22 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|13
|9
|0
|4
|34 - 15
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|6.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Кёльн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|8.
|Бохум
|1:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|18 - 11
|24
|9.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|33 - 19
|23
|10.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|12.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|14.
|Герта
|1:3 Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 26
|15
|15.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|16.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|17.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 16
|13
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|12
|9
|1
|2
|38 - 15
|28
|2.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|3.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|4.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 20
|14
|8.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|9.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 14
|13
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 23
|12
|11.
|Арминия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|14.
|Герта
|1:3 Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 31
|8
|15.
|Бохум
|1:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|13
|0
|1
|12
|10 - 45
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Бохум 1:0 Гройтер Фюрт
Исход игры
Бохум
84% (100)
Ничья
12.6% (15)
Гройтер Фюрт
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
40.35% (46)
Меньше
59.65% (68)
Обе команды забьют
Да
51.75% (59)
Нет
48.25% (55)
Популярный счёт
2:1 Бохум
27.7% (33)
1:0 Бохум
26.1% (31)
2:0 Бохум
18.5% (22)
1:1 Ничья
10.9% (13)
3:1 Бохум
5.9% (7)
1:2 Гройтер Фюрт
1.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!