Второй тайм

94' Бохум заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Бохум

92' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Белла-Котчап Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Гройтер Фюрт идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Бохум выполняет удар от ворот.

88' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Вратарь парирует удар, который нанес Данило Соарес , и мяч снова в игре

86' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Асано Такума из команды Бохум делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

86' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Лосилья Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Пантович Милош - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

82' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Бохум

79' Белла-Котчап Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Тильман Тимоти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Линде Андреас взял и забрал мяч на выходе

76' Асано Такума из команды Бохум сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

76' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

75' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Игрок Диксон Абиама из команды Гройтер Фюрт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

71' Г О О О О Л - Лосилья Антони из команды Бохум забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

71' Плохо сыграл Гризбек Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

71' Виргевер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Тактическая замена. Левелинг Джейми уходит с поля и его заменяет Диксон Абиама

67' Хорошую попытку сделал Асано Такума . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Г О О О О Л - Белла-Котчап Армель уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

64' Лайч Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Мануэль Риманн отбил мяч на угловой после удара Левелинг Джейми из штрафной площади.

63' Гройтер Фюрт идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Хорошую попытку сделал Хольтманн Геррит . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Антви-Аджей Кристофер из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Гройтер Фюрт идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Антви-Аджей Кристофер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Удар от ворот произведет Бохум

57' Тильман Тимоти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

54' Игрок из команды Бохум совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

52' Хорошую попытку сделал Полтер Себастьян . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Бохум

50' Антви-Аджей Кристофер нанес удар головой, но Андреас Линде спокойно отбил мяч.

49' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля