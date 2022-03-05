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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бохум
2:1
Конец матча

Стадион:
Гройтер Фюрт
0'
34' Желтая карточка
Гризбек Себастьян
1:0
35' Гол
Лайч Максим
39' Желтая карточка
Иттер Джанлука
44' Желтая карточка
Гамбоа Кристиан
53' Желтая карточка
Хргота Бранимир
1:1
64' Гол в свои ворота
Белла-Котчап Армель
2:1
71' Гол
Лосилья Антони
73' Желтая карточка
Виллемс Джетро
82' Желтая карточка
Пантович Милош
90'+4

Ход матча

34'
 
Гризбек Себастьян
35'
Лайч Максим
1:0
39'
 
Иттер Джанлука
44'
Гамбоа Кристиан
 
46'
 
Нильсен Ховард
Дуджак Джереми
46'
 
Виллемс Джетро
Иттер Джанлука
53'
 
Хргота Бранимир
64'
1:1
Белла-Котчап Армель
65'
Асано Такума
Хольтманн Геррит
 
65'
Пантович Милош
Лёвен Эдуард
 
67'
 
Абиама Диксон
Левелинг Джейми
71'
Лосилья Антони
2:1
73'
 
Виллемс Джетро
74'
Блум Данни
Антви-Аджей Кристофер
 
74'
Стафилидис Костас
Гамбоа Кристиан
 
82'
 
Пюлюлю Афимико
Кристиансен Макс
82'
 
Грин Джулиан
Тильман Тимоти
82'
Пантович Милош
 
90'
Машович Эрхан
Реджбекай Элвис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 119
Бохум 84% (100)
X 12.6% (15)
Гройтер Фюрт 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
38
Лёвен
Эдуард
8
Лосилья
Антони
20
Реджбекай
Элвис
22
Антви-Аджей
Кристофер
40
Полтер
Себастьян
17
Хольтманн
Геррит
26
Линде
Андреас
18
Майерхёфер
Марко
22
Гризбек
Себастьян
24
Виргевер
Ник
27
Иттер
Джанлука
13
Кристиансен
Макс
33
Зегуйн
Пауль
21
Тильман
Тимоти
28
Дуджак
Джереми
40
Левелинг
Джейми
10
Хргота
Бранимир
Бохум
4-3-3
Гройтер Фюрт
4-1-2-1-2

История личных встреч

Бохум
Гройтер Фюрт

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

24 матча

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:1
Б2
1:2
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
3:1
Б2
3:2
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:0
ТМК
3:0
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
0:5
ТМК
1:1
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
0:2
Б2
6:2
Б2
1:4
Б2
1:1
ТМС
2:1
Б2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 7 (1) 0.28
Хольтманн Геррит 4 0.16
Пантович Милош 3 0.12
Цоллер Симон 2 0.08
Лосилья Антони 2 0.08
Блум Данни 2 0.08
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.04
Асано Такума 1 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Локадия Юрген 1 (1) 0.04
Новотны Сома 1 0.04
Гамбоа Кристиан 1 0.04
Лайч Максим 1 0.04
Патрик Остерхаге 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 8 (5) 0.32
Левелинг Джейми 4 0.16
Нильсен Ховард 2 0.08
Дуджак Джереми 2 0.08
Иттен Седрик 2 0.08
Тильман Тимоти 1 0.04
Гризбек Себастьян 1 0.04
Майерхёфер Марко 1 0.04
Зегуйн Пауль 0 0
Иттер Джанлука 0 0
Абиама Диксон 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамбоа Кристиан 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Машович Эрхан 5 0
Данило Соарес 4 0
Белла-Котчап Армель 3 0
Теше Роберт 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Пантович Милош 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Асано Такума 1 0
Лайч Максим 1 0
Патрик Остерхаге 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 9 0
Гризбек Себастьян 5 0
Кристиансен Макс 4 0
Бауэр Максимилиан 4 0
Виллемс Джетро 3 0
Хргота Бранимир 3 0
Иттер Джанлука 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Абиама Диксон 2 0
Стефан Леитл 1 0
Виргевер Ник 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Тильман Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
5
25%
5
38%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
5
25%
3
23%
61-75
3
15%
2
15%
76-90

Пропущено

11
44
6 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 29
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
1
9%
5
11%
1-15
1
9%
4
9%
16-30
4
36%
6
14%
31-45
1
9%
9
20%
46-60
1
9%
9
20%
61-75
3
27%
11
25%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
4
40%
2
15%
76-90

Пропущено

21
17
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
10%
2
12%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
5
24%
3
18%
61-75
5
24%
6
35%
76-90

Забито

30
26
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
2
7%
3
12%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
8
27%
5
19%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
5
17%
8
31%
61-75
7
23%
4
15%
76-90

Пропущено

32
61
14 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 40
14 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 22
3
9%
7
11%
1-15
5
16%
4
7%
16-30
6
19%
10
16%
31-45
4
13%
11
18%
46-60
6
19%
12
20%
61-75
8
25%
17
28%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2
Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1
Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 25 19 2 4 76 - 27 59
2. Боруссия Д Заявка 24 16 2 6 64 - 37 50
3. Байер Л Заявка 25 13 6 6 64 - 40 45
4. РБ Лейпциг Заявка 25 12 5 8 51 - 29 41
5. Фрайбург Заявка 25 11 8 6 40 - 27 41
6. Хоффенхайм Заявка 24 12 4 8 47 - 36 40
7. Унион Берлин Заявка 25 10 7 8 32 - 33 37
8. Кёльн Заявка 24 9 9 6 36 - 38 36
9. Айнтрахт Фр Заявка 25 9 7 9 37 - 37 34
10. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
11. Бохум Заявка 25 9 5 11 27 - 35 32
12. Вольфсбург Заявка 25 9 4 12 27 - 37 31
13. Боруссия М 0:0 Заявка 25 7 7 11 32 - 48 28
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
16. Герта Заявка 25 6 5 14 26 - 58 23
17. Штуттгарт 0:0 Заявка 25 4 8 13 28 - 45 20
18. Гройтер Фюрт Заявка 25 3 5 17 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
8. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
9. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
10. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
11. Боруссия М 0:0 Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
14. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
15. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 38 - 15 28
2. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
3. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
4. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
5. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
9. РБ Лейпциг Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
10. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
11. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 27 10
14. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
15. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Бохум 84% (100)
X 12.6% (15)
Гройтер Фюрт 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Бохум 2:1 Гройтер Фюрт

Исход игры
Бохум
84% (100)
Ничья
12.6% (15)
Гройтер Фюрт
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
40.35% (46)
Меньше
59.65% (68)
Обе команды забьют
Да
51.75% (59)
Нет
48.25% (55)
Популярный счёт
2:1 Бохум
27.7% (33)
1:0 Бохум
26.1% (31)
2:0 Бохум
18.5% (22)
1:1 Ничья
10.9% (13)
3:1 Бохум
5.9% (7)
1:2 Гройтер Фюрт
1.7% (2)
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