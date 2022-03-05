Германия: Бундеслига 2021-2022
1:3
Второй тайм: 62'
Стадион: Олимпиаштадион
0:1
17' ГолКнауфф Ансгар
0:2
48' ГолТута
0:3
56' ГолЛиннстрем Йеспер
61' Желтая карточкаБоатенг Кевин-Принс
1:3
61' ГолЗельке Дейви
Ход матча
17'
0:1
48'
0:2
56'
0:3
61'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
29
Тусар
Люка
23
Рихтер
Марко
30
Ли
Дон-Чжун
35
Тута
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоНападающий
- Нападающий
-
30 Ли Дон-ЧжунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркут Тайфун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Antonio Foti
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Герта
Айнтрахт Фр
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
23 матча
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|6
|0.24
|Рихтер Марко
|5
|0.2
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.12
|Бельфодиль Исхак
|2
|0.08
|Сердар Суат
|2
|0.08
|Лукебакио Доди
|2 (1)
|0.08
|Дарида Владимир
|1
|0.04
|Маолида Мизиан
|1
|0.04
|Зельке Дейви
|1
|0.04
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.04
|Гехтер Линус
|1
|0.04
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|6
|0.24
|Линнстрем Йеспер
|4
|0.16
|Костич Филип
|3
|0.12
|Н'Дика Эван
|3
|0.12
|Соу Джибриль
|2
|0.08
|Камада Даити
|2
|0.08
|Хёуге Йенс
|2
|0.08
|Тута
|2
|0.08
|Хрустиц Айдин
|2
|0.08
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.08
|Роде Себастьян
|1
|0.04
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.04
|Ламмерс Сэм
|1
|0.04
|Якич Кристиян
|1
|0.04
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.04
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сердар Суат
|6
|0
|Боатенг Кевин-Принс
|5
|0
|Дарида Владимир
|4
|0
|Рихтер Марко
|4
|0
|Йоветич Стеван
|3
|0
|Штарк Никлас
|3
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Тусар Люка
|2
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0
|Боята Дедрик
|0
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|0
|1
|Бельфодиль Исхак
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Клюнтер Лукас
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленц Кристофер
|5
|0
|Якич Кристиян
|5
|0
|Тута
|3
|1
|Хинтереггер Мартин
|4
|0
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|Соу Джибриль
|4
|0
|Борре Рафаэль
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Да Коста Данни
|2
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Туре Альмами
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
18
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
6
40%
3
17%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Пропущено
24
21
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
4
17%
5
24%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
10
42%
4
19%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
5
36%
76-90
Пропущено
31
16
16 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
16%
4
25%
1-15
6
19%
3
19%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
3
10%
4
25%
61-75
6
19%
4
25%
76-90
Забито
24
32
9 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
2
8%
3
9%
1-15
1
4%
6
19%
16-30
6
25%
7
22%
31-45
6
25%
4
13%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
5
21%
9
28%
76-90
Пропущено
55
37
23 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 21
5
9%
6
16%
1-15
10
18%
8
22%
16-30
8
15%
5
14%
31-45
8
15%
3
8%
46-60
8
15%
7
19%
61-75
16
29%
29%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1
Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3
Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|25
|19
|2
|4
|76 - 27
|59
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|64 - 37
|50
|3.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|25
|13
|6
|6
|64 - 40
|45
|4.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 26
|43
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|47 - 36
|40
|6.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|25
|12
|4
|9
|50 - 29
|40
|7.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|25
|10
|7
|8
|32 - 33
|37
|8.
|Кёльн
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|36 - 38
|36
|9.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|25
|9
|7
|9
|36 - 37
|34
|10.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|11.
|Бохум
|1:0 Заявка
|25
|9
|5
|11
|26 - 34
|32
|12.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|25
|9
|4
|12
|27 - 37
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 48
|27
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 41
|26
|15.
|Арминия
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|16.
|Герта
|1:3 Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 57
|23
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|28 - 45
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|25
|3
|5
|17
|22 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|13
|9
|0
|4
|34 - 15
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|6.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Кёльн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|8.
|Бохум
|1:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|18 - 11
|24
|9.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|33 - 19
|23
|10.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|12.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|14.
|Герта
|1:3 Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 26
|15
|15.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|16.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|17.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 16
|13
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|12
|9
|1
|2
|38 - 15
|28
|2.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|3.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|4.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 20
|14
|8.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|9.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 14
|13
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 23
|12
|11.
|Арминия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|14.
|Герта
|1:3 Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 31
|8
|15.
|Бохум
|1:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|13
|0
|1
|12
|10 - 45
|1
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Прогнозы на матч Герта 1:3 Айнтрахт Фр
Исход игры
Герта
24.8% (29)
Ничья
30.8% (36)
Айнтрахт Фр
44.4% (52)
Тотал 2.5
Больше
53.51% (61)
Меньше
46.49% (53)
Обе команды забьют
Да
80.7% (92)
Нет
19.3% (22)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
34.2% (40)
1:1 Ничья
27.4% (32)
1:0 Герта
11.1% (13)
2:1 Герта
11.1% (13)
0:1 Айнтрахт Фр
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:3 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
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