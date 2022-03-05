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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Герта
1:3
Второй тайм: 62'

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
0:1
17' Гол
Кнауфф Ансгар
0:2
48' Гол
Тута
0:3
56' Гол
Линнстрем Йеспер
61' Желтая карточка
Боатенг Кевин-Принс
1:3
61' Гол
Зельке Дейви
62'

Ход матча

17'
0:1
Кнауфф Ансгар
(Костич Филип)
48'
0:2
Тута
(Н'Дика Эван)
56'
0:3
Линнстрем Йеспер
57'
Зельке Дейви
Дарида Владимир
 
57'
Боатенг Кевин-Принс
Ли Дон-Чжун
 
57'
Бельфодиль Исхак
Рихтер Марко
 
61'
Боатенг Кевин-Принс
 
61'
Зельке Дейви
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 117
Герта 24.8% (29)
X 30.8% (36)
Айнтрахт Фр 44.4% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Айнтрахт Фр
3.60
5.00
2.28
Все Коэффициенты
37
Лотка
Марсель
2
Пекарик
Петер
4
Боята
Дедрик
20
Кемпф
Марк-Оливер
17
Миттельштедт
Максимилиан
6
Дарида
Владимир
29
Тусар
Люка
8
Сердар
Суат
23
Рихтер
Марко
19
Йоветич
Стеван
30
Ли
Дон-Чжун
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
36
Кнауфф
Ансгар
6
Якич
Кристиян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
Герта
4-3-3
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Герта
Айнтрахт Фр

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:2
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:4
ТМК
2:1
Б
2:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
3:3
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
4:4
Б
1:0
Б
6:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
0:2
Б
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 6 0.24
Рихтер Марко 5 0.2
Эккеленкамп Юрген 3 0.12
Бельфодиль Исхак 2 0.08
Сердар Суат 2 0.08
Лукебакио Доди 2 (1) 0.08
Дарида Владимир 1 0.04
Маолида Мизиан 1 0.04
Зельке Дейви 1 0.04
Пёнтек Кшиштоф 1 0.04
Гехтер Линус 1 0.04
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Аскасибар Сантьяго 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 6 0.24
Линнстрем Йеспер 4 0.16
Костич Филип 3 0.12
Н'Дика Эван 3 0.12
Соу Джибриль 2 0.08
Камада Даити 2 0.08
Хёуге Йенс 2 0.08
Тута 2 0.08
Хрустиц Айдин 2 0.08
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.08
Роде Себастьян 1 0.04
Хинтереггер Мартин 1 0.04
Ламмерс Сэм 1 0.04
Якич Кристиян 1 0.04
Кнауфф Ансгар 1 0.04
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сердар Суат 6 0
Боатенг Кевин-Принс 5 0
Дарида Владимир 4 0
Рихтер Марко 4 0
Йоветич Стеван 3 0
Штарк Никлас 3 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Тусар Люка 2 0
Миттельштедт Максимилиан 2 0
Боята Дедрик 0 1
Кемпф Марк-Оливер 0 1
Бельфодиль Исхак 1 0
Шволов Александер 1 0
Клюнтер Лукас 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 5 0
Якич Кристиян 5 0
Тута 3 1
Хинтереггер Мартин 4 0
Чендлер Тимоти 4 0
Соу Джибриль 4 0
Борре Рафаэль 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Туре Альмами 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
18
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
6
40%
3
17%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Пропущено

24
21
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
4
17%
5
24%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
10
42%
4
19%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
5
36%
76-90

Пропущено

31
16
16 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
16%
4
25%
1-15
6
19%
3
19%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
3
10%
4
25%
61-75
6
19%
4
25%
76-90

Забито

24
32
9 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
2
8%
3
9%
1-15
1
4%
6
19%
16-30
6
25%
7
22%
31-45
6
25%
4
13%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
5
21%
9
28%
76-90

Пропущено

55
37
23 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 21
5
9%
6
16%
1-15
10
18%
8
22%
16-30
8
15%
5
14%
31-45
8
15%
3
8%
46-60
8
15%
7
19%
61-75
16
29%
29%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1
Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3
Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 25 19 2 4 76 - 27 59
2. Боруссия Д Заявка 24 16 2 6 64 - 37 50
3. Байер Л 1:1 Заявка 25 13 6 6 64 - 40 45
4. Фрайбург 1:0 Заявка 25 12 7 6 40 - 26 43
5. Хоффенхайм Заявка 24 12 4 8 47 - 36 40
6. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 25 12 4 9 50 - 29 40
7. Унион Берлин 0:1 Заявка 25 10 7 8 32 - 33 37
8. Кёльн Заявка 24 9 9 6 36 - 38 36
9. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 25 9 7 9 36 - 37 34
10. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
11. Бохум 1:0 Заявка 25 9 5 11 26 - 34 32
12. Вольфсбург 1:0 Заявка 25 9 4 12 27 - 37 31
13. Боруссия М Заявка 24 7 6 11 32 - 48 27
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
16. Герта 1:3 Заявка 25 6 5 14 26 - 57 23
17. Штуттгарт Заявка 24 4 7 13 28 - 45 19
18. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 25 3 5 17 22 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 13 9 0 4 34 - 15 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
8. Бохум 1:0 Заявка 13 7 3 3 18 - 11 24
9. Байер Л 1:1 Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
10. Фрайбург 1:0 Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Вольфсбург 1:0 Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
14. Герта 1:3 Заявка 13 4 3 6 17 - 26 15
15. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
16. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
17. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
18. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 12 9 1 2 38 - 15 28
2. Байер Л 1:1 Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
3. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
4. Фрайбург 1:0 Заявка 13 6 3 4 19 - 14 21
5. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Вольфсбург 1:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин 0:1 Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
9. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
10. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
11. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
14. Герта 1:3 Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
15. Бохум 1:0 Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 13 0 1 12 10 - 45 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Герта 24.8% (29)
X 30.8% (36)
Айнтрахт Фр 44.4% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Айнтрахт Фр
3.60
5.00
2.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Герта 1:3 Айнтрахт Фр онлайн

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Прогнозы на матч Герта 1:3 Айнтрахт Фр

Исход игры
Герта
24.8% (29)
Ничья
30.8% (36)
Айнтрахт Фр
44.4% (52)
Тотал 2.5
Больше
53.51% (61)
Меньше
46.49% (53)
Обе команды забьют
Да
80.7% (92)
Нет
19.3% (22)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
34.2% (40)
1:1 Ничья
27.4% (32)
1:0 Герта
11.1% (13)
2:1 Герта
11.1% (13)
0:1 Айнтрахт Фр
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:3 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
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Айнтрахт Фр

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