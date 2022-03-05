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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Герта
1:4
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
0:1
17' Гол
Кнауфф Ансгар
0:2
48' Гол
Тута
0:3
56' Гол
Линнстрем Йеспер
61' Желтая карточка
Боатенг Кевин-Принс
1:3
61' Гол
Зельке Дейви
1:4
63' Гол
Борре Рафаэль
73' Желтая карточка
Хёуге Йенс
73' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
84' Желтая карточка
Ламмерс Сэм
90'+1

Ход матча

17'
0:1
Кнауфф Ансгар
(Костич Филип)
48'
0:2
Тута
(Н'Дика Эван)
56'
0:3
Линнстрем Йеспер
56'
Зельке Дейви
Дарида Владимир
 
56'
Боатенг Кевин-Принс
Ли Дон-Чжун
 
56'
Бельфодиль Исхак
Рихтер Марко
 
61'
Боатенг Кевин-Принс
 
61'
Зельке Дейви
1:3
63'
1:4
Борре Рафаэль
(Камада Даити)
72'
 
Ламмерс Сэм
Борре Рафаэль
73'
 
Хёуге Йенс
Линнстрем Йеспер
73'
 
Хёуге Йенс
73'
Миттельштедт Максимилиан
 
83'
 
Чендлер Тимоти
Кнауфф Ансгар
83'
 
Хрустиц Айдин
Камада Даити
84'
 
Ламмерс Сэм
88'
 
Ильзанкер Штефан
Соу Джибриль

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 8
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 117
Герта 24.8% (29)
X 30.8% (36)
Айнтрахт Фр 44.4% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
37
Лотка
Марсель
2
Пекарик
Петер
4
Боята
Дедрик
20
Кемпф
Марк-Оливер
17
Миттельштедт
Максимилиан
6
Дарида
Владимир
29
Тусар
Люка
8
Сердар
Суат
23
Рихтер
Марко
19
Йоветич
Стеван
30
Ли
Дон-Чжун
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
36
Кнауфф
Ансгар
6
Якич
Кристиян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
Герта
4-3-3
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Герта
Айнтрахт Фр

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:2
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:4
ТМК
2:1
Б
2:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
3:3
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
4:4
Б
1:0
Б
6:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
0:2
Б
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 6 0.24
Рихтер Марко 5 0.2
Эккеленкамп Юрген 3 0.12
Бельфодиль Исхак 2 0.08
Зельке Дейви 2 0.08
Сердар Суат 2 0.08
Лукебакио Доди 2 (1) 0.08
Дарида Владимир 1 0.04
Маолида Мизиан 1 0.04
Пёнтек Кшиштоф 1 0.04
Гехтер Линус 1 0.04
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Аскасибар Сантьяго 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 7 0.28
Линнстрем Йеспер 5 0.2
Костич Филип 3 0.12
Н'Дика Эван 3 0.12
Тута 3 0.12
Соу Джибриль 2 0.08
Камада Даити 2 0.08
Хёуге Йенс 2 0.08
Хрустиц Айдин 2 0.08
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.08
Роде Себастьян 1 0.04
Хинтереггер Мартин 1 0.04
Ламмерс Сэм 1 0.04
Якич Кристиян 1 0.04
Кнауфф Ансгар 1 0.04
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 6 0
Сердар Суат 6 0
Дарида Владимир 4 0
Рихтер Марко 4 0
Йоветич Стеван 3 0
Штарк Никлас 3 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Тусар Люка 2 0
Боята Дедрик 0 1
Кемпф Марк-Оливер 0 1
Бельфодиль Исхак 1 0
Шволов Александер 1 0
Клюнтер Лукас 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 5 0
Якич Кристиян 5 0
Тута 3 1
Хинтереггер Мартин 4 0
Чендлер Тимоти 4 0
Соу Джибриль 4 0
Борре Рафаэль 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Туре Альмами 2 0
Хёуге Йенс 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Хрустиц Айдин 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
22
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 14
0
0%
2
9%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
19%
5
23%
31-45
6
38%
5
23%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
2
13%
4
18%
76-90

Пропущено

28
22
8 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
5
18%
5
23%
16-30
3
11%
4
18%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
10
36%
4
18%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
20 Не забивали 17
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
5
36%
76-90

Пропущено

31
16
16 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
16%
4
25%
1-15
6
19%
3
19%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
3
10%
4
25%
61-75
6
19%
4
25%
76-90

Забито

25
36
9 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
2
8%
3
8%
1-15
1
4%
7
19%
16-30
6
24%
7
19%
31-45
6
24%
6
17%
46-60
5
20%
4
11%
61-75
5
20%
9
25%
76-90

Пропущено

59
38
24 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
5
8%
6
16%
1-15
11
19%
8
21%
16-30
8
14%
5
13%
31-45
10
17%
3
8%
46-60
9
15%
8
21%
61-75
16
27%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1
Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3
Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 25 19 2 4 76 - 27 59
2. Боруссия Д Заявка 24 16 2 6 64 - 37 50
3. Байер Л Заявка 25 13 6 6 64 - 40 45
4. Хоффенхайм Заявка 25 13 4 8 48 - 36 43
5. РБ Лейпциг Заявка 25 12 5 8 51 - 29 41
6. Фрайбург Заявка 25 11 8 6 40 - 27 41
7. Унион Берлин Заявка 25 10 7 8 32 - 33 37
8. Кёльн Заявка 25 9 9 7 36 - 39 36
9. Айнтрахт Фр Заявка 25 9 7 9 37 - 37 34
10. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
11. Бохум Заявка 25 9 5 11 27 - 35 32
12. Вольфсбург Заявка 25 9 4 12 27 - 37 31
13. Боруссия М Заявка 25 7 6 12 34 - 51 27
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
16. Герта Заявка 25 6 5 14 26 - 58 23
17. Штуттгарт Заявка 25 5 7 13 31 - 47 22
18. Гройтер Фюрт Заявка 25 3 5 17 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
8. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
9. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
10. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
14. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
15. Штуттгарт Заявка 13 4 3 6 22 - 26 15
16. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
17. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 38 - 15 28
2. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
3. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
4. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
5. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
7. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
9. РБ Лейпциг Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
10. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
11. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 13 - 30 9
14. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
15. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
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Прогнозы 117
Герта 24.8% (29)
X 30.8% (36)
Айнтрахт Фр 44.4% (52)
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Прогнозы на матч Герта 1:4 Айнтрахт Фр

Исход игры
Герта
24.8% (29)
Ничья
30.8% (36)
Айнтрахт Фр
44.4% (52)
Тотал 2.5
Больше
53.51% (61)
Меньше
46.49% (53)
Обе команды забьют
Да
80.7% (92)
Нет
19.3% (22)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
34.2% (40)
1:1 Ничья
27.4% (32)
2:1 Герта
11.1% (13)
1:0 Герта
11.1% (13)
0:1 Айнтрахт Фр
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:3 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
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