Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Айнтрахт Фр имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Хорошую попытку сделал Дарида Владимир . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Борре Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Миттельштедт Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Миттельштедт Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Тусар Люка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Лотка Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Миттельштедт Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

36' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Йоветич Стеван из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Герта выполняет удар от ворот.

27' Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Камада Даити нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

20' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Йоветич Стеван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Отличные скиллы показывает Костич Филип , обводя своих соперников

15' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Соу Джибриль разрезает оборону соперника отличным пасом

10' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Пекарик Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Линнстрем Йеспер имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

6' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Герта начинает с центра поля