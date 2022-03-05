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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбург
1:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Унион Берлин
0'
1:0
24' Гол в свои ворота
Авонийи Тайво
63'

Ход матча

24'
Авонийи Тайво
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 116
Вольфсбург 68.1% (79)
X 26.7% (31)
Унион Берлин 5.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Унион Берлин
2.35
4.35
3.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
3
Борнаув
Себастьян
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
20
Баку
Ридле
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
9
Крузе
Макс
21
Бялек
Бартош
23
Винд
Жонас
1
Луте
Андреас
25
Баумгартль
Тимо
31
Кнохе
Робин
33
Хайнц
Доминик
6
Рюэрсон
Юлиан
8
Хедира
Рани
20
Ощипка
Бастиан
24
Харагути
Генки
21
Прёмель
Гриша
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
Вольфсбург
4-3-1-2
Унион Берлин
3-3-2-2

История личных встреч

Вольфсбург
Унион Берлин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Б
2:0
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:0
ТМК
1:1
ТМК
3:0
ТМК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.24
Нмеча Лукас 6 0.24
Баку Ридле 2 0.08
Арнольд Максимилиан 2 0.08
Винд Жонас 2 0.08
Вранкс Астер 2 0.08
Филипп Максимилиан 1 0.04
Руссийон Жером 1 0.04
Вальдшмидт Лука 1 0.04
Борнаув Себастьян 1 0.04
Штеффен Ренато 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 10 0.4
Крузе Макс 6 (4) 0.24
Прёмель Гриша 4 0.16
Гисельман Нико 3 0.12
Бекер Шеральдо 2 0.08
Фогльзаммер Андреас 2 0.08
Рюэрсон Юлиан 2 0.08
Харагути Генки 1 0.04
Бехренс Кевин 1 0.04
Баумгартль Тимо 1 0.04
Триммель Кристофер 1 0.04
Ощипка Бастиан 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 3
Штеффен Ренато 6 0
Руссийон Жером 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Брукс Джон 3 0
Баку Ридле 3 0
Вегхорст Ваут 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Кастельс Коэн 1 0
Герхардт Янник 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Вранкс Астер 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 6 0
Фридрих Марвин 4 1
Кнохе Робин 5 0
Прёмель Гриша 4 0
Еккель Пауль 4 0
Триммель Кристофер 3 0
Бекер Шеральдо 3 0
Баумгартль Тимо 3 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Крузе Макс 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Мёхвальд Кевин 1 0
Шефер Андраш 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
4
31%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
3
23%
4
25%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
12%
3
17%
1-15
2
12%
4
22%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
5
28%
76-90

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
14%
4
22%
1-15
2
14%
4
22%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
4
29%
2
11%
76-90

Пропущено

19
12
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
4
21%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
6
32%
3
25%
76-90

Забито

27
34
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
6
22%
6
18%
1-15
4
15%
6
18%
16-30
2
7%
5
15%
31-45
5
19%
7
21%
46-60
6
22%
6
18%
61-75
4
15%
4
12%
76-90

Пропущено

36
30
14 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
6
17%
6
20%
1-15
2
6%
7
23%
16-30
6
17%
4
13%
31-45
6
17%
3
10%
46-60
6
17%
2
7%
61-75
10
28%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 25 19 2 4 76 - 27 59
2. Боруссия Д Заявка 24 16 2 6 64 - 37 50
3. Байер Л 1:1 Заявка 25 13 6 6 64 - 40 45
4. Фрайбург 1:0 Заявка 25 12 7 6 40 - 26 43
5. Хоффенхайм Заявка 24 12 4 8 47 - 36 40
6. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 25 12 4 9 50 - 29 40
7. Унион Берлин 0:1 Заявка 25 10 7 8 32 - 33 37
8. Кёльн Заявка 24 9 9 6 36 - 38 36
9. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 25 9 7 9 36 - 37 34
10. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
11. Бохум 1:0 Заявка 25 9 5 11 26 - 34 32
12. Вольфсбург 1:0 Заявка 25 9 4 12 27 - 37 31
13. Боруссия М Заявка 24 7 6 11 32 - 48 27
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
16. Герта 1:3 Заявка 25 6 5 14 26 - 57 23
17. Штуттгарт Заявка 24 4 7 13 28 - 45 19
18. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 25 3 5 17 22 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 13 9 0 4 34 - 15 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
8. Бохум 1:0 Заявка 13 7 3 3 18 - 11 24
9. Байер Л 1:1 Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
10. Фрайбург 1:0 Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Вольфсбург 1:0 Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
14. Герта 1:3 Заявка 13 4 3 6 17 - 26 15
15. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
16. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
17. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
18. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 12 9 1 2 38 - 15 28
2. Байер Л 1:1 Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
3. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
4. Фрайбург 1:0 Заявка 13 6 3 4 19 - 14 21
5. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Вольфсбург 1:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин 0:1 Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
9. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
10. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
11. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
14. Герта 1:3 Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
15. Бохум 1:0 Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 13 0 1 12 10 - 45 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Вольфсбург 68.1% (79)
X 26.7% (31)
Унион Берлин 5.2% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Унион Берлин
2.35
4.35
3.90
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Где смотреть матч Вольфсбург 1:0 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Унион Берлин

Исход игры
Вольфсбург
68.1% (79)
Ничья
26.7% (31)
Унион Берлин
5.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.02% (52)
Меньше
53.98% (61)
Обе команды забьют
Да
69.91% (79)
Нет
30.09% (34)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
34.5% (40)
1:1 Ничья
23.3% (27)
1:0 Вольфсбург
19% (22)
2:0 Вольфсбург
8.6% (10)
3:1 Вольфсбург
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:2 Унион Берлин
2.6% (3)
0:1 Унион Берлин
1.7% (2)
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Вольфсбург
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