Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Фольксваген-Арена
1:0
24' Гол в свои воротаАвонийи Тайво
Ход матча
24'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
21
Бялек
Бартош
23
Винд
Жонас
31
Кнохе
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошНападающий
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Дель ЛоренцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Михель СвенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Унион Берлин
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|6 (1)
|0.24
|Нмеча Лукас
|6
|0.24
|Баку Ридле
|2
|0.08
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.08
|Винд Жонас
|2
|0.08
|Вранкс Астер
|2
|0.08
|Филипп Максимилиан
|1
|0.04
|Руссийон Жером
|1
|0.04
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.04
|Борнаув Себастьян
|1
|0.04
|Штеффен Ренато
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|10
|0.4
|Крузе Макс
|6 (4)
|0.24
|Прёмель Гриша
|4
|0.16
|Гисельман Нико
|3
|0.12
|Бекер Шеральдо
|2
|0.08
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.08
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.08
|Харагути Генки
|1
|0.04
|Бехренс Кевин
|1
|0.04
|Баумгартль Тимо
|1
|0.04
|Триммель Кристофер
|1
|0.04
|Ощипка Бастиан
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|3
|3
|Штеффен Ренато
|6
|0
|Руссийон Жером
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Брукс Джон
|3
|0
|Баку Ридле
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Вальдшмидт Лука
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Кастельс Коэн
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|6
|0
|Фридрих Марвин
|4
|1
|Кнохе Робин
|5
|0
|Прёмель Гриша
|4
|0
|Еккель Пауль
|4
|0
|Триммель Кристофер
|3
|0
|Бекер Шеральдо
|3
|0
|Баумгартль Тимо
|3
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Мёхвальд Кевин
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
4
31%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
3
23%
4
25%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
12%
3
17%
1-15
2
12%
4
22%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
5
28%
76-90
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
14%
4
22%
1-15
2
14%
4
22%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
4
29%
2
11%
76-90
Пропущено
19
12
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
4
21%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
6
32%
3
25%
76-90
Забито
27
34
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
6
22%
6
18%
1-15
4
15%
6
18%
16-30
2
7%
5
15%
31-45
5
19%
7
21%
46-60
6
22%
6
18%
61-75
4
15%
4
12%
76-90
Пропущено
36
30
14 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
6
17%
6
20%
1-15
2
6%
7
23%
16-30
6
17%
4
13%
31-45
6
17%
3
10%
46-60
6
17%
2
7%
61-75
10
28%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|25
|19
|2
|4
|76 - 27
|59
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|64 - 37
|50
|3.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|25
|13
|6
|6
|64 - 40
|45
|4.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 26
|43
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|47 - 36
|40
|6.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|25
|12
|4
|9
|50 - 29
|40
|7.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|25
|10
|7
|8
|32 - 33
|37
|8.
|Кёльн
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|36 - 38
|36
|9.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|25
|9
|7
|9
|36 - 37
|34
|10.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|11.
|Бохум
|1:0 Заявка
|25
|9
|5
|11
|26 - 34
|32
|12.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|25
|9
|4
|12
|27 - 37
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 48
|27
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 41
|26
|15.
|Арминия
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|16.
|Герта
|1:3 Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 57
|23
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|28 - 45
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|25
|3
|5
|17
|22 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|13
|9
|0
|4
|34 - 15
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|6.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Кёльн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|8.
|Бохум
|1:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|18 - 11
|24
|9.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|33 - 19
|23
|10.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|12.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|14.
|Герта
|1:3 Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 26
|15
|15.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|16.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|17.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 16
|13
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|12
|9
|1
|2
|38 - 15
|28
|2.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|3.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|4.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 20
|14
|8.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|9.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 14
|13
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 23
|12
|11.
|Арминия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|14.
|Герта
|1:3 Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 31
|8
|15.
|Бохум
|1:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|13
|0
|1
|12
|10 - 45
|1
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Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Унион Берлин
Исход игры
Вольфсбург
68.1% (79)
Ничья
26.7% (31)
Унион Берлин
5.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.02% (52)
Меньше
53.98% (61)
Обе команды забьют
Да
69.91% (79)
Нет
30.09% (34)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
34.5% (40)
1:1 Ничья
23.3% (27)
1:0 Вольфсбург
19% (22)
2:0 Вольфсбург
8.6% (10)
3:1 Вольфсбург
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:2 Унион Берлин
2.6% (3)
0:1 Унион Берлин
1.7% (2)
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