Первый тайм

46' Команда Вольфсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

45' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

43' О, нет. Из многообещающей позиции Винд Жонас из команды Вольфсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

43' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

42' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Баку Ридле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Харагути Генки наказан за толчок Бартош Бялек

39' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Бартош Бялек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Руссийон Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Баку Ридле из команды Вольфсбург делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

30' Плохо сыграл Хайнц Доминик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Вольфсбург

26' Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Г О О О О Л - Авонийи Тайво уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

24' Плохо сыграл Авонийи Тайво - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

24' Бартош Бялек нанес удар головой, но Андреас Люте перевел мяч на угловой!

24' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Плохо сыграл Луте Андреас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Бартош Бялек нанес удар, мяч был парирован, но Андреас Люте не удержал его в руках.

21' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Мбабу Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Вратарь парирует удар, который нанес Хайнц Доминик , и мяч снова в игре

13' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Плохо сыграл Борнаув Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Авонийи Тайво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Кнохе Робин из команды Унион Берлин направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

9' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

7' Удар от ворот произведет Вольфсбург

5' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Вольфсбург

5' Харагути Генки не смог попасть в створ ударом издали

4' Мбабу Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Сантиметры! Удар с лета нанес Шлагер Ксавер , но попал в штангу!

3' Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Бартош Бялек из команды Вольфсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

2' Авонийи Тайво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.