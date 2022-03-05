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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбург
1:0
Конец матча

Стадион:
Унион Берлин
0'
1:0
24' Гол в свои ворота
Авонийи Тайво
90' Желтая карточка
Мёхвальд Кевин
90'+5

Ход матча

24'
Авонийи Тайво
1:0
64'
 
Мёхвальд Кевин
Харагути Генки
64'
Вранкс Астер
Шлагер Ксавер
 
65'
Нмеча Лукас
Бялек Бартош
 
71'
 
Фогльзаммер Андреас
Бекер Шеральдо
71'
 
Михель Свен
Авонийи Тайво
76'
Штеффен Ренато
Баку Ридле
 
82'
 
Озтунали Левин
Хайнц Доминик
82'
 
Уджа Энтони
Хедира Рани
86'
Герхардт Янник
Крузе Макс
 
90'
 
Мёхвальд Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 10
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 116
Вольфсбург 68.1% (79)
X 26.7% (31)
Унион Берлин 5.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
3
Борнаув
Себастьян
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
20
Баку
Ридле
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
9
Крузе
Макс
21
Бялек
Бартош
23
Винд
Жонас
1
Луте
Андреас
25
Баумгартль
Тимо
31
Кнохе
Робин
33
Хайнц
Доминик
6
Рюэрсон
Юлиан
8
Хедира
Рани
20
Ощипка
Бастиан
24
Харагути
Генки
21
Прёмель
Гриша
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
Вольфсбург
4-3-1-2
Унион Берлин
3-3-2-2

История личных встреч

Вольфсбург
Унион Берлин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Б
2:0
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:0
ТМК
1:1
ТМК
3:0
ТМК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.24
Нмеча Лукас 6 0.24
Баку Ридле 2 0.08
Арнольд Максимилиан 2 0.08
Винд Жонас 2 0.08
Вранкс Астер 2 0.08
Филипп Максимилиан 1 0.04
Руссийон Жером 1 0.04
Вальдшмидт Лука 1 0.04
Борнаув Себастьян 1 0.04
Штеффен Ренато 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 10 0.4
Крузе Макс 6 (4) 0.24
Прёмель Гриша 4 0.16
Гисельман Нико 3 0.12
Бекер Шеральдо 2 0.08
Фогльзаммер Андреас 2 0.08
Рюэрсон Юлиан 2 0.08
Харагути Генки 1 0.04
Бехренс Кевин 1 0.04
Баумгартль Тимо 1 0.04
Триммель Кристофер 1 0.04
Ощипка Бастиан 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 3
Штеффен Ренато 6 0
Руссийон Жером 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Брукс Джон 3 0
Баку Ридле 3 0
Вегхорст Ваут 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Кастельс Коэн 1 0
Герхардт Янник 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Вранкс Астер 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 6 0
Фридрих Марвин 4 1
Кнохе Робин 5 0
Прёмель Гриша 4 0
Еккель Пауль 4 0
Триммель Кристофер 3 0
Бекер Шеральдо 3 0
Баумгартль Тимо 3 0
Луте Андреас 2 0
Мёхвальд Кевин 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Крузе Макс 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Шефер Андраш 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
4
31%
2
12%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
23%
4
24%
46-60
3
23%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Пропущено

18
18
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
11%
3
17%
1-15
3
17%
4
22%
16-30
4
22%
3
17%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
5
28%
76-90

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
14%
4
22%
1-15
2
14%
4
22%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
4
29%
2
11%
76-90

Пропущено

19
12
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
4
21%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
6
32%
3
25%
76-90

Забито

27
35
12 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
6
22%
6
17%
1-15
4
15%
7
20%
16-30
2
7%
5
14%
31-45
5
19%
7
20%
46-60
6
22%
6
17%
61-75
4
15%
4
11%
76-90

Пропущено

37
30
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
6
16%
6
20%
1-15
3
8%
7
23%
16-30
6
16%
4
13%
31-45
6
16%
3
10%
46-60
6
16%
2
7%
61-75
10
27%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 25 19 2 4 76 - 27 59
2. Боруссия Д Заявка 24 16 2 6 64 - 37 50
3. Байер Л Заявка 25 13 6 6 64 - 40 45
4. Хоффенхайм Заявка 25 13 4 8 48 - 36 43
5. РБ Лейпциг Заявка 25 12 5 8 51 - 29 41
6. Фрайбург Заявка 25 11 8 6 40 - 27 41
7. Унион Берлин Заявка 25 10 7 8 32 - 33 37
8. Кёльн Заявка 25 9 9 7 36 - 39 36
9. Айнтрахт Фр Заявка 25 9 7 9 37 - 37 34
10. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
11. Бохум Заявка 25 9 5 11 27 - 35 32
12. Вольфсбург Заявка 25 9 4 12 27 - 37 31
13. Боруссия М Заявка 25 7 6 12 34 - 51 27
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
16. Герта Заявка 25 6 5 14 26 - 58 23
17. Штуттгарт Заявка 25 5 7 13 31 - 47 22
18. Гройтер Фюрт Заявка 25 3 5 17 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
8. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
9. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
10. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
14. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
15. Штуттгарт Заявка 13 4 3 6 22 - 26 15
16. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
17. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 38 - 15 28
2. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
3. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
4. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
5. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
7. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
9. РБ Лейпциг Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
10. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
11. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 13 - 30 9
14. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
15. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Вольфсбург 68.1% (79)
X 26.7% (31)
Унион Берлин 5.2% (6)
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Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Унион Берлин

Исход игры
Вольфсбург
68.1% (79)
Ничья
26.7% (31)
Унион Берлин
5.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.02% (52)
Меньше
53.98% (61)
Обе команды забьют
Да
69.91% (79)
Нет
30.09% (34)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
34.5% (40)
1:1 Ничья
23.3% (27)
1:0 Вольфсбург
19% (22)
2:0 Вольфсбург
8.6% (10)
3:1 Вольфсбург
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:2 Унион Берлин
2.6% (3)
0:1 Унион Берлин
1.7% (2)
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