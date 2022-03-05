Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Альянц Арена
26
Ульрайх
Свен
25
Мюллер
Томас
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
31
Адли
Амин
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
14 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
-
23 Ньянзу ТангиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
31 Адли АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бавария
Байер Л
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 5 побед
32 матча
62.5%
18.8%
18.7%
20 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.9%
46.9%
6.2%
15 побед 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
31.3%
53.1%
15.6%
10 побед 17 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|28 (3)
|1.17
|Гнабри Серж
|10
|0.42
|Мюллер Томас
|7
|0.29
|Сане Лерой
|7
|0.29
|Коман Кингсли
|4
|0.17
|Чупо-Мотинг Эрик
|4
|0.17
|Киммих Йозуа
|3
|0.13
|Мусиала Джамал
|3
|0.13
|Горецка Леон
|2
|0.08
|Толиссо Корентен
|2
|0.08
|Юпамекано Део
|1
|0.04
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|20 (1)
|0.83
|Диаби Мусса
|12
|0.5
|Вирц Флориан
|7
|0.29
|Андрих Роберт
|4
|0.17
|Адли Амин
|3
|0.13
|Аларио Лукас
|3
|0.13
|Беллараби Карим
|2
|0.08
|Та Джонатан
|2
|0.08
|Фримпонг Жереми
|1
|0.04
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.04
|Арангис Чарлес
|1
|0.04
|Инкапье Пьеро
|1
|0.04
|Амири Надим
|1
|0.04
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.04
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|5
|0
|Павар Бенжамен
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Киммих Йозуа
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Юпамекано Део
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|8
|1
|Демирбай Керем
|7
|0
|Фримпонг Жереми
|6
|0
|Андрих Роберт
|4
|1
|Баккер Митчел
|5
|0
|Та Джонатан
|4
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Инкапье Пьеро
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Беллараби Карим
|2
|0
|Адли Амин
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
28
13 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
9%
4
14%
1-15
7
21%
9
32%
16-30
3
9%
3
11%
31-45
7
21%
3
11%
46-60
7
21%
5
18%
61-75
7
21%
4
14%
76-90
Пропущено
14
22
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
0
0%
4
18%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
4
29%
3
14%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
2
14%
7
32%
76-90
Забито
37
32
21 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
7
19%
5
16%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
10
27%
5
16%
31-45
3
8%
6
19%
46-60
9
24%
6
19%
61-75
4
11%
7
22%
76-90
Пропущено
16
20
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
3
19%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
5
31%
6
30%
31-45
3
19%
5
25%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
2
13%
4
20%
76-90
Забито
71
60
34 В 1-м тайме 29
37 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 16
0 Не забивали 1
10
14%
9
15%
1-15
11
15%
12
20%
16-30
13
18%
8
13%
31-45
10
14%
9
15%
46-60
16
23%
11
18%
61-75
11
15%
11
18%
76-90
Пропущено
30
42
16 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 20
3
10%
6
14%
1-15
4
13%
4
10%
16-30
9
30%
9
21%
31-45
6
20%
7
17%
46-60
4
13%
5
12%
61-75
4
13%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2
Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0
Байер Л
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5
Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|24
|19
|1
|4
|75 - 26
|58
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|64 - 37
|50
|3.
|Байер Л
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|63 - 39
|44
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|47 - 36
|40
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|50 - 28
|40
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|39 - 26
|40
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|32 - 32
|37
|8.
|Кёльн
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|36 - 38
|36
|9.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 36
|31
|11.
|Бохум
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|25 - 34
|29
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|26 - 37
|28
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 48
|27
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 41
|26
|15.
|Арминия
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|16.
|Герта
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 54
|23
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|28 - 45
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|22 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|37 - 11
|30
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Кёльн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|8.
|Байер Л
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|33 - 19
|23
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|10.
|Бохум
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 11
|21
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 23
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 16
|13
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|38 - 15
|28
|2.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 20
|14
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 14
|13
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 23
|12
|11.
|Арминия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 31
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|10 - 44
|1
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Прогнозы на матч Бавария - Байер Л
Исход игры
Бавария
92.6% (113)
Ничья
5.7% (7)
Байер Л
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
84.4% (92)
Меньше
15.6% (17)
Обе команды забьют
Да
83.49% (91)
Нет
16.51% (18)
Популярный счёт
2:1 Бавария
34.4% (42)
3:1 Бавария
24.6% (30)
2:0 Бавария
9.8% (12)
3:2 Бавария
7.4% (9)
3:0 Бавария
2.5% (3)
1:0 Бавария
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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