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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
 
Позже

Стадион:
Байер Л

История личных встреч

Бавария
Байер Л

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 5 побед

32 матча

62.5%
18.8%
18.7%
20 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

46.9%
46.9%
6.2%
15 побед 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

31.3%
53.1%
15.6%
10 побед 17 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:5
Б
2:0
Б
1:2
К
2:4
Б
2:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:1
К
2:6
Б
1:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:0
К
0:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
3:0
Б
5:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
К
4:2
Б
0:2
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 28 (3) 1.17
Гнабри Серж 10 0.42
Мюллер Томас 7 0.29
Сане Лерой 7 0.29
Коман Кингсли 4 0.17
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.17
Киммих Йозуа 3 0.13
Мусиала Джамал 3 0.13
Горецка Леон 2 0.08
Толиссо Корентен 2 0.08
Юпамекано Део 1 0.04
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Ньянзу Танги 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 20 (1) 0.83
Диаби Мусса 12 0.5
Вирц Флориан 7 0.29
Андрих Роберт 4 0.17
Адли Амин 3 0.13
Аларио Лукас 3 0.13
Беллараби Карим 2 0.08
Та Джонатан 2 0.08
Фримпонг Жереми 1 0.04
Демирбай Керем 1 (1) 0.04
Арангис Чарлес 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Амири Надим 1 0.04
Тапсоба Эдмон 1 0.04
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 5 0
Павар Бенжамен 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Зюле Никлас 2 0
Киммих Йозуа 2 0
Сане Лерой 2 0
Юпамекано Део 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Станишич Йосип 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 8 1
Демирбай Керем 7 0
Фримпонг Жереми 6 0
Андрих Роберт 4 1
Баккер Митчел 5 0
Та Джонатан 4 0
Коссуну Одилон 3 0
Инкапье Пьеро 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Беллараби Карим 2 0
Адли Амин 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
28
13 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
9%
4
14%
1-15
7
21%
9
32%
16-30
3
9%
3
11%
31-45
7
21%
3
11%
46-60
7
21%
5
18%
61-75
7
21%
4
14%
76-90

Пропущено

14
22
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
0
0%
4
18%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
4
29%
3
14%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
2
14%
7
32%
76-90

Забито

37
32
21 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
7
19%
5
16%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
10
27%
5
16%
31-45
3
8%
6
19%
46-60
9
24%
6
19%
61-75
4
11%
7
22%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
3
19%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
5
31%
6
30%
31-45
3
19%
5
25%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
2
13%
4
20%
76-90

Забито

71
60
34 В 1-м тайме 29
37 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 16
0 Не забивали 1
10
14%
9
15%
1-15
11
15%
12
20%
16-30
13
18%
8
13%
31-45
10
14%
9
15%
46-60
16
23%
11
18%
61-75
11
15%
11
18%
76-90

Пропущено

30
42
16 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 20
3
10%
6
14%
1-15
4
13%
4
10%
16-30
9
30%
9
21%
31-45
6
20%
7
17%
46-60
4
13%
5
12%
61-75
4
13%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2
Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0
Байер Л
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5
Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 24 19 1 4 75 - 26 58
2. Боруссия Д Заявка 24 16 2 6 64 - 37 50
3. Байер Л Заявка 24 13 5 6 63 - 39 44
4. Хоффенхайм Заявка 24 12 4 8 47 - 36 40
5. РБ Лейпциг Заявка 24 12 4 8 50 - 28 40
6. Фрайбург Заявка 24 11 7 6 39 - 26 40
7. Унион Берлин Заявка 24 10 7 7 32 - 32 37
8. Кёльн Заявка 24 9 9 6 36 - 38 36
9. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
10. Айнтрахт Фр Заявка 24 8 7 9 33 - 36 31
11. Бохум Заявка 24 8 5 11 25 - 34 29
12. Вольфсбург Заявка 24 8 4 12 26 - 37 28
13. Боруссия М Заявка 24 7 6 11 32 - 48 27
14. Арминия Заявка 24 5 10 9 22 - 32 25
15. Аугсбург Заявка 24 5 8 11 26 - 41 23
16. Герта Заявка 24 6 5 13 25 - 54 23
17. Штуттгарт Заявка 24 4 7 13 28 - 45 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 24 3 5 16 22 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 10 0 2 37 - 11 30
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
8. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
9. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
10. Бохум Заявка 12 6 3 3 17 - 11 21
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
13. Герта Заявка 12 4 3 5 16 - 23 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
16. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
17. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
18. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 38 - 15 28
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
9. РБ Лейпциг Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
10. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
11. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
12. Боруссия М Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
13. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
14. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 10 - 44 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 марта 2022, осталось 2 дня 12 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Бавария 97% (32)
    X 0% (0)
    Байер Л 3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Байер Л
    1.43
    6.25
    7.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бавария - Байер Л онлайн


    Прогнозы на матч Бавария - Байер Л

    Исход игры
    Бавария
    97% (32)
    Ничья
    0% (0)
    Байер Л
    3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    87.5% (28)
    Меньше
    12.5% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    84.38% (27)
    Нет
    15.63% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    33.3% (11)
    3:1 Бавария
    30.3% (10)
    3:2 Бавария
    15.2% (5)
    2:0 Бавария
    9.1% (3)
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    Байер Л

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