Австрия: Бундеслига 2021-2022
3:0
Второй тайм: 80'
Стадион: Ред Булл Арена
0:0
11' Не забитый пенальтиАдаму Чуквубике
1:0
12' ГолАдаму Чуквубике
2:0
22' ГолВебер Максимилиан
3:0
26' ГолШушич Лука
30' Желтая карточкаХаудум Штефан
Ход матча
11'
0:0
12'
1:0
22'
26'
3:0
30'
18
Кён
Филипп
21
Шушич
Лука
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Гиндо ДаудаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
-
12 Бишоф НойПолузащитник
-
29 Биче НойПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Альтах
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.3%
13.6%
9.1%
17 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
31 матч
67.7%
16.1%
16.2%
21 победа 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.8%
35.5%
9.7%
17 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|14 (2)
|0.64
|Окафор Ноа
|7
|0.32
|Кристенсен Расмус
|6
|0.27
|Адаму Чуквубике
|4
|0.18
|Ааронсон Бренден
|3
|0.14
|Капальдо Николас
|3
|0.14
|Сеско Бенджамин
|3
|0.14
|Шушич Лука
|2
|0.09
|Вебер Максимилиан
|2
|0.09
|Онгене Жером
|2
|0.09
|Ульмер Андреас
|1
|0.05
|Бериша Мергим
|1
|0.05
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Юнузович Златко
|0
|0
|Бернардо Фернандес
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|3 (1)
|0.14
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.05
|Крижман Санди
|1
|0.05
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0.05
|Хаудум Штефан
|1
|0.05
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.05
|Бумбергер Давид
|1
|0.05
|Бишоф Ной
|1
|0.05
|Нетцер Филипп
|0
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Тартаротти Йоханнес
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капальдо Николас
|6
|0
|Камара Мохамед VII
|6
|0
|Вебер Максимилиан
|5
|0
|Ульмер Андреас
|4
|0
|Бернед Антуан
|3
|0
|Адейеми Карим
|3
|0
|Зайвальд Николас
|3
|0
|Онгене Жером
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|2
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Тиджани Самсон
|1
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|6
|0
|Дабанлы Беркай
|5
|0
|Felix Strauss
|5
|0
|Цвишенбруггер Ян
|4
|0
|Хаудум Штефан
|4
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|4
|0
|Sebastian Aigner
|4
|0
|Турнвальд Мануэль
|3
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1
|1
|Нетцер Филипп
|2
|0
|Нимага Бакари
|2
|0
|Гаудино Джанлука
|2
|0
|Райтер Доминик
|2
|0
|Бишоф Ной
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Прокопич Борис
|1
|0
|Майлингер Марко
|1
|0
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Мишиц Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
5
8 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 17
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
2
40%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
4
14%
2
40%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
14
50%
1
20%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
33%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
2
33%
4
29%
76-90
Забито
18
6
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
2
11%
2
33%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
9
50%
2
33%
76-90
Пропущено
7
19
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
2
29%
4
21%
1-15
2
29%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
14%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
29%
1
5%
76-90
Забито
46
11
13 В 1-м тайме 6
33 Во 2-м тайме 5
15 Забивали первыми 4
2 Не забивали 12
4
9%
2
18%
1-15
5
11%
3
27%
16-30
4
9%
1
9%
31-45
5
11%
2
18%
46-60
5
11%
0
0%
61-75
23
50%
3
27%
76-90
Пропущено
13
33
6 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 15
10 Не пропускали 18
4
31%
7
21%
1-15
2
15%
5
15%
16-30
0
0%
5
15%
31-45
2
15%
8
24%
46-60
1
8%
3
9%
61-75
4
31%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1
Альтах
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2
Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3:0
|22
|17
|4
|1
|49 - 13
|55
|2.
|Штурм
|21
|10
|6
|5
|44 - 30
|36
|3.
|Вольфсбергер
|21
|10
|4
|7
|33 - 32
|34
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|21
|7
|9
|5
|31 - 30
|30
|5.
|Аустрия Вена
|21
|7
|9
|5
|29 - 22
|30
|6.
|Рапид Вена
|21
|7
|7
|7
|32 - 31
|28
|7.
|Рид
|21
|7
|7
|7
|29 - 39
|28
|8.
|ЛАСК
|21
|6
|7
|8
|28 - 28
|25
|9.
|Хартберг
|21
|5
|7
|9
|29 - 34
|22
|10.
|Сваровски Тироль
|21
|4
|8
|9
|29 - 42
|20
|11.
|Адмира
|21
|4
|8
|9
|24 - 29
|20
|12.
|Альтах
|0:3
|22
|3
|4
|15
|10 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3:0
|11
|10
|1
|0
|32 - 5
|31
|2.
|Рид
|10
|6
|4
|0
|19 - 13
|22
|3.
|Штурм
|11
|5
|4
|2
|23 - 16
|19
|4.
|Вольфсбергер
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|4
|6
|1
|17 - 15
|18
|6.
|Аустрия Вена
|11
|4
|5
|2
|16 - 11
|17
|7.
|Рапид Вена
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|8.
|ЛАСК
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|9.
|Сваровски Тироль
|11
|2
|6
|3
|17 - 16
|12
|10.
|Хартберг
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|11.
|Адмира
|10
|2
|2
|6
|10 - 12
|8
|12.
|Альтах
|0:3
|11
|1
|2
|8
|5 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3:0
|11
|7
|3
|1
|17 - 8
|24
|2.
|Штурм
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|Вольфсбергер
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|4.
|Аустрия Вена
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Хартберг
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|6.
|Адмира
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|7.
|Рапид Вена
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|9.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|10.
|Сваровски Тироль
|10
|2
|2
|6
|12 - 26
|8
|11.
|Альтах
|0:3
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|12.
|Рид
|11
|1
|3
|7
|10 - 26
|6