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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Ред Булл Зальцбург
4:0
Конец матча

Стадион:
Альтах
0'
0:0
11' Не забитый пенальти
Адаму Чуквубике
1:0
12' Гол
Адаму Чуквубике
2:0
23' Гол
Вебер Максимилиан
3:0
27' Гол
Шушич Лука
30' Желтая карточка
Хаудум Штефан
90' Желтая карточка
Нетцер Филипп
4:0
90' Пенальти
Адейеми Карим
90'+5
18
Кён
Филипп
2
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
4
Пёнтковски
Камиль
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
10
Бернед
Антуан
19
Камара
Мохамед
VII
13
Зайвальд
Николас
21
Шушич
Лука
14
Кьергаард
Мауриц
9
Адаму
Чуквубике
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
27
Хаудум
Штефан
55
Гаудино
Джанлука
42
Нимага
Бакари
7
Моншайн
Кристоф
9
Нухиу
Атдхи
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Альтах
5-3-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Альтах

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.3%
13.6%
9.1%
17 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

31 матч

67.7%
16.1%
16.2%
21 победа 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.8%
35.5%
9.7%
17 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:2
Б
4:1
Б
3:2
Б
6:0
ТМК
0:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
0:5
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:2
КОС
0:4
Б
0:1
Б
4:1
Б
5:0
Б(M
1:4
Б(M
1:2
Б(M
3:4
Б(M
3:0
Б(M
1:1
Б(M
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 15 (3) 0.68
Окафор Ноа 7 0.32
Кристенсен Расмус 6 0.27
Адаму Чуквубике 4 0.18
Ааронсон Бренден 3 0.14
Капальдо Николас 3 0.14
Сеско Бенджамин 3 0.14
Шушич Лука 2 0.09
Вебер Максимилиан 2 0.09
Онгене Жером 2 0.09
Ульмер Андреас 1 0.05
Бериша Мергим 1 0.05
Зайвальд Николас 0 0
Камара Мохамед VII 0 0
Кьергаард Мауриц 0 0
Юнузович Златко 0 0
Бернардо Фернандес 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 3 (1) 0.14
Турнвальд Мануэль 1 0.05
Крижман Санди 1 0.05
Цвишенбруггер Ян 1 0.05
Хаудум Штефан 1 0.05
Нуссбаумер Даниэль 1 0.05
Бумбергер Давид 1 0.05
Бишоф Ной 1 0.05
Нетцер Филипп 0 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 0
Райтер Доминик 0 0
Тартаротти Йоханнес 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капальдо Николас 6 0
Камара Мохамед VII 6 0
Вебер Максимилиан 5 0
Ульмер Андреас 4 0
Бернед Антуан 3 0
Адейеми Карим 3 0
Зайвальд Николас 3 0
Онгене Жером 2 0
Бернардо Фернандес 2 0
Окафор Ноа 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Тиджани Самсон 1 0
Адаму Чуквубике 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 6 0
Дабанлы Беркай 5 0
Felix Strauss 5 0
Цвишенбруггер Ян 4 0
Хаудум Штефан 4 0
Ндиайе Пап-Альюн II 4 0
Sebastian Aigner 4 0
Нетцер Филипп 3 0
Турнвальд Мануэль 3 0
Эдокполор Носа Ийобоса 1 1
Нимага Бакари 2 0
Гаудино Джанлука 2 0
Райтер Доминик 2 0
Бишоф Ной 0 1
Крижман Санди 1 0
Прокопич Борис 1 0
Майлингер Марко 1 0
Нуссбаумер Даниэль 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Мишиц Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
5
11 В 1-м тайме 2
21 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 2
12 Не забивали 18
3
9%
0
0%
1-15
5
16%
2
40%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
4
13%
2
40%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
15
47%
1
20%
76-90

Пропущено

6
18
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
33%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
17%
3
17%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
2
33%
5
28%
76-90

Забито

18
6
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 17
2
11%
2
33%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
9
50%
2
33%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
2
29%
4
21%
1-15
2
29%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
14%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
29%
1
5%
76-90

Забито

50
11
16 В 1-м тайме 6
34 Во 2-м тайме 5
16 Забивали первыми 4
2 Не забивали 13
5
10%
2
18%
1-15
7
14%
3
27%
16-30
4
8%
1
9%
31-45
5
10%
2
18%
46-60
5
10%
0
0%
61-75
24
48%
3
27%
76-90

Пропущено

13
37
6 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 16
10 Не пропускали 19
4
31%
8
22%
1-15
2
15%
7
19%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
2
15%
8
22%
46-60
1
8%
3
8%
61-75
4
31%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1
Альтах
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2
Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 22 17 4 1 50 - 13 55
2. Штурм 21 10 6 5 44 - 30 36
3. Вольфсбергер 21 10 4 7 33 - 32 34
4. Аустрия Клагенфурт 21 7 9 5 31 - 30 30
5. Аустрия Вена 21 7 9 5 29 - 22 30
6. Рапид Вена 21 7 7 7 32 - 31 28
7. Рид 21 7 7 7 29 - 39 28
8. ЛАСК 21 6 7 8 28 - 28 25
9. Хартберг 21 5 7 9 29 - 34 22
10. Сваровски Тироль 21 4 8 9 29 - 42 20
11. Адмира 21 4 8 9 24 - 29 20
12. Альтах 22 3 4 15 10 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 10 1 0 33 - 5 31
2. Рид 10 6 4 0 19 - 13 22
3. Штурм 11 5 4 2 23 - 16 19
4. Вольфсбергер 10 6 1 3 19 - 14 19
5. Аустрия Клагенфурт 11 4 6 1 17 - 15 18
6. Аустрия Вена 11 4 5 2 16 - 11 17
7. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
8. ЛАСК 11 3 4 4 12 - 12 13
9. Сваровски Тироль 11 2 6 3 17 - 16 12
10. Хартберг 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 10 2 2 6 10 - 12 8
12. Альтах 11 1 2 8 5 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 7 3 1 17 - 8 24
2. Штурм 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 11 4 3 4 14 - 18 15
4. Аустрия Вена 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Хартберг 11 3 3 5 15 - 17 12
6. Адмира 11 2 6 3 14 - 17 12
7. Рапид Вена 11 2 6 3 14 - 17 12
8. Аустрия Клагенфурт 10 3 3 4 14 - 15 12
9. ЛАСК 10 3 3 4 16 - 16 12
10. Сваровски Тироль 10 2 2 6 12 - 26 8
11. Альтах 11 2 2 7 5 - 18 8
12. Рид 11 1 3 7 10 - 26 6
  • Второй тайм
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - [player1] из команды Ред Булл Зальцбург забивает с точки!
  • Желтая карточка
    89'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 4:0 Альтах онлайн

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