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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
2:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Люцерн
0'
1:0
8' Гол
Сибачо Жордан
2:0
10' Гол
Мамбимби Феликс
38'

Ход матча

8'
Сибачо Жордан
(Фернандес Эдимилсон)
1:0
10'
Мамбимби Феликс
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Люцерн
1.44
5.20
7.20
Все Коэффициенты
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
11
Фернандес
Эдимилсон
8
Сьерро
Венсан
30
Лаупер
Сандро
19
Мамбимби
Феликс
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
32
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
34
Сидлер
Сильван
19
Угриниц
Филип
30
Яшари
Ардон
4
Гентнер
Кристиан
10
Кампо
Самуэле
27
Квасина
Марко
20
Чумич
Никола
Янг Бойз
4-4-2
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Янг Бойз
Люцерн

39 матчей

87.2%
12.8%
34 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59%
30.8%
10.2%
23 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

59%
20.5%
20.5%
23 победы 8 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 15 побед

58 матчей

58.6%
20.7%
20.7%
34 победы 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

39.7%
34.5%
25.8%
23 победы 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

39.7%
34.5%
25.8%
23 победы 20 ничьих 15 побед

История матчей

С
1:1
С
3:4
С
5:2
С
2:2
С
2:3
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:2
С
4:0
С
1:3
К
4:0
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
4:1
С
4:1
С
2:2
С
2:1
С
2:3
С
5:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
5:2
С
2:3
С
6:1
С
0:3
С
0:1
С
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 16 (3) 0.64
Фасснахт Кристиан 9 0.36
Канга Вилфрид 8 0.32
Элиа Мешак 6 0.24
Нгамале Муми 4 (2) 0.16
Мамбимби Феликс 3 0.12
Ридер Фабиан 2 0.08
Эбишер Мишель 2 0.08
Сулеймани Миралем 1 0.04
Гарсия Улиссес 1 0.04
Хефти Сильван 1 0.04
Сьерро Венсан 1 0.04
Али Мохамед 1 0.04
Фернандес Эдимилсон 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 4 0.16
Ндиайе Ибраима 3 0.12
Соргич Деян 3 (1) 0.12
Сидлер Сильван 2 0.08
Чумич Никола 2 0.08
Шюрпф Паскаль 2 0.08
Дрэгер Мохамед 1 0.04
Шульц Марвин 1 (1) 0.04
Квасина Марко 1 0.04
Ташар Варол 1 0.04
Верманн Йорди 1 0.04
Эмини Лорик 1 (1) 0.04
Кампо Самуэле 0 0
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Домгени Давид 0 0
Бурч Марко 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 4 2
Лаупер Сандро 6 0
Зесигер Седрик 6 0
Сьерро Венсан 5 0
Нгамале Муми 5 0
Али Мохамед 5 0
Гарсия Улиссес 3 1
Эбишер Мишель 4 0
Масейрас Кентен 2 1
Ридер Фабиан 3 0
Лефор Жордан 2 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Элиа Мешак 1 0
Бюрги Николас 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шульц Марвин 7 2
Угриниц Филип 7 0
Ташар Варол 4 1
Чумич Никола 3 1
Ндиайе Ибраима 4 0
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Верманн Йорди 3 0
Эмини Лорик 3 0
Яшари Ардон 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Симани Денис 2 0
Мюллер Мариус 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Бурч Марко 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Фрыдек Мартин 1 0
Гретер Симон 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Кампо Самуэле 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
13
7 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
3
12%
2
15%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
7
28%
2
15%
61-75
8
32%
7
54%
76-90

Пропущено

14
22
8 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
7%
7
32%
1-15
5
36%
4
18%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
3
21%
3
14%
76-90

Забито

29
12
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
7%
2
17%
1-15
4
14%
3
25%
16-30
4
14%
1
8%
31-45
8
28%
3
25%
46-60
5
17%
2
17%
61-75
6
21%
1
8%
76-90

Пропущено

17
23
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
12%
3
13%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
18%
5
22%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
6
35%
4
17%
76-90

Забито

54
25
17 В 1-м тайме 10
37 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
5
9%
4
16%
1-15
6
11%
4
16%
16-30
6
11%
2
8%
31-45
11
20%
3
12%
46-60
12
22%
4
16%
61-75
14
26%
8
32%
76-90

Пропущено

31
45
14 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 22
3
10%
10
22%
1-15
8
26%
7
16%
16-30
3
10%
8
18%
31-45
4
13%
7
16%
46-60
4
13%
6
13%
61-75
9
29%
29%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1
Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1
Люцерн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0
Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 24 17 5 2 57 - 30 56
2. Янг Бойз 2:0 25 13 7 5 57 - 30 46
3. Базель 24 10 11 3 52 - 31 41
4. Лугано 24 12 3 9 31 - 32 39
5. Серветт 24 9 5 10 36 - 42 32
6. Санкт-Галлен 24 8 6 10 41 - 46 30
7. Сьон 24 8 5 11 32 - 43 29
8. Грасcхоппер 24 6 9 9 38 - 37 27
9. Люцерн 0:2 25 3 9 13 25 - 47 18
10. Лозанна-Спорт 24 2 6 16 20 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Янг Бойз 2:0 13 9 3 1 28 - 13 30
3. Лугано 12 7 2 3 17 - 15 23
4. Базель 12 5 6 1 29 - 14 21
5. Сьон 12 6 2 4 16 - 12 20
6. Серветт 12 5 3 4 20 - 20 18
7. Санкт-Галлен 12 4 5 3 22 - 20 17
8. Грасcхоппер 12 3 5 4 21 - 20 14
9. Люцерн 0:2 12 2 2 8 12 - 23 8
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 12 7 3 2 24 - 18 24
2. Базель 12 5 5 2 23 - 17 20
3. Янг Бойз 2:0 12 4 4 4 29 - 17 16
4. Лугано 12 5 1 6 14 - 17 16
5. Серветт 12 4 2 6 16 - 22 14
6. Грасcхоппер 12 3 4 5 17 - 17 13
7. Санкт-Галлен 12 4 1 7 19 - 26 13
8. Люцерн 0:2 13 1 7 5 13 - 24 10
9. Сьон 12 2 3 7 16 - 31 9
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Люцерн
1.44
5.20
7.20
Все Коэффициенты
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