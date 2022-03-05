Швейцария: Суперлига 2021-2022
2:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Стад де Суиз
1:0
8' ГолСибачо Жордан
2:0
10' ГолМамбимби Феликс
Ход матча
8'
10'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
38 Владение мячом, % 62
27
Lewin
Blum
25
Лефор
Жордан
15
Элиа
Мешак
46
Бурч
Марко
30
Яшари
Ардон
20
Чумич
Никола
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Аменда ОрельЗащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чумич НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
71 Luca Jaquez
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Янг Бойз
Люцерн
39 матчей
87.2%
12.8%
34 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
59%
30.8%
10.2%
23 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
59%
20.5%
20.5%
23 победы 8 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 15 побед
58 матчей
58.6%
20.7%
20.7%
34 победы 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
39.7%
34.5%
25.8%
23 победы 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
39.7%
34.5%
25.8%
23 победы 20 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|16 (3)
|0.64
|Фасснахт Кристиан
|9
|0.36
|Канга Вилфрид
|8
|0.32
|Элиа Мешак
|6
|0.24
|Нгамале Муми
|4 (2)
|0.16
|Мамбимби Феликс
|3
|0.12
|Ридер Фабиан
|2
|0.08
|Эбишер Мишель
|2
|0.08
|Сулеймани Миралем
|1
|0.04
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|Хефти Сильван
|1
|0.04
|Сьерро Венсан
|1
|0.04
|Али Мохамед
|1
|0.04
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.16
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.12
|Соргич Деян
|3 (1)
|0.12
|Сидлер Сильван
|2
|0.08
|Чумич Никола
|2
|0.08
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.08
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.04
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.04
|Квасина Марко
|1
|0.04
|Ташар Варол
|1
|0.04
|Верманн Йорди
|1
|0.04
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.04
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
|Бурч Марко
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|4
|2
|Лаупер Сандро
|6
|0
|Зесигер Седрик
|6
|0
|Сьерро Венсан
|5
|0
|Нгамале Муми
|5
|0
|Али Мохамед
|5
|0
|Гарсия Улиссес
|3
|1
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Масейрас Кентен
|2
|1
|Ридер Фабиан
|3
|0
|Лефор Жордан
|2
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шульц Марвин
|7
|2
|Угриниц Филип
|7
|0
|Ташар Варол
|4
|1
|Чумич Никола
|3
|1
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Верманн Йорди
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Симани Денис
|2
|0
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Бурч Марко
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Фрыдек Мартин
|1
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Кампо Самуэле
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
13
7 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
3
12%
2
15%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
7
28%
2
15%
61-75
8
32%
7
54%
76-90
Пропущено
14
22
8 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
7%
7
32%
1-15
5
36%
4
18%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
3
21%
3
14%
76-90
Забито
29
12
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
7%
2
17%
1-15
4
14%
3
25%
16-30
4
14%
1
8%
31-45
8
28%
3
25%
46-60
5
17%
2
17%
61-75
6
21%
1
8%
76-90
Пропущено
17
23
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
12%
3
13%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
18%
5
22%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
6
35%
4
17%
76-90
Забито
54
25
17 В 1-м тайме 10
37 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
5
9%
4
16%
1-15
6
11%
4
16%
16-30
6
11%
2
8%
31-45
11
20%
3
12%
46-60
12
22%
4
16%
61-75
14
26%
8
32%
76-90
Пропущено
31
45
14 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 22
3
10%
10
22%
1-15
8
26%
7
16%
16-30
3
10%
8
18%
31-45
4
13%
7
16%
46-60
4
13%
6
13%
61-75
9
29%
29%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1
Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1
Люцерн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0
Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|24
|17
|5
|2
|57 - 30
|56
|2.
|Янг Бойз
|2:0
|25
|13
|7
|5
|57 - 30
|46
|3.
|Базель
|24
|10
|11
|3
|52 - 31
|41
|4.
|Лугано
|24
|12
|3
|9
|31 - 32
|39
|5.
|Серветт
|24
|9
|5
|10
|36 - 42
|32
|6.
|Санкт-Галлен
|24
|8
|6
|10
|41 - 46
|30
|7.
|Сьон
|24
|8
|5
|11
|32 - 43
|29
|8.
|Грасcхоппер
|24
|6
|9
|9
|38 - 37
|27
|9.
|Люцерн
|0:2
|25
|3
|9
|13
|25 - 47
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|24
|2
|6
|16
|20 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Янг Бойз
|2:0
|13
|9
|3
|1
|28 - 13
|30
|3.
|Лугано
|12
|7
|2
|3
|17 - 15
|23
|4.
|Базель
|12
|5
|6
|1
|29 - 14
|21
|5.
|Сьон
|12
|6
|2
|4
|16 - 12
|20
|6.
|Серветт
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|7.
|Санкт-Галлен
|12
|4
|5
|3
|22 - 20
|17
|8.
|Грасcхоппер
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|9.
|Люцерн
|0:2
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|12 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|12
|7
|3
|2
|24 - 18
|24
|2.
|Базель
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|2:0
|12
|4
|4
|4
|29 - 17
|16
|4.
|Лугано
|12
|5
|1
|6
|14 - 17
|16
|5.
|Серветт
|12
|4
|2
|6
|16 - 22
|14
|6.
|Грасcхоппер
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|12
|4
|1
|7
|19 - 26
|13
|8.
|Люцерн
|0:2
|13
|1
|7
|5
|13 - 24
|10
|9.
|Сьон
|12
|2
|3
|7
|16 - 31
|9
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6